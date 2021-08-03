Фильмы, альбомы, вечеринки и другие развлечения недели, которые выбрали мы сами.

Максим Сухагузов Редактор раздела «Кино»

«Очевидно, что на этой неделе сложно будет пропустить заранее топовый „Отряд самоубийц“ Джеймса Ганна, который будет шуметь в сети, рвать все шаблоны и возвращать в кинотеатры доковидное веселье кинокомиксов. Собираюсь на предпремьерный показ. Еще современная мода на ререлизы старых фильмы, кажется, достучалась и до моего сердечка, которое презирает ностальгию, — прокатчик „Иноекино“ (они придумали показывать старые фильмы в России еще до того, как это стало мейнстримом) выпустит на большие экраны „На последнем дыхании“ Годара. Проверю в кино, сможет ли этот основополагающий для меня фильм воздействовать так же, как в юности, или же его можно оставить в прошлом».

Николай Овчинников Шеф-редактор

«На этой неделе я буду продолжать переслушивать новый альбом Билли Айлиш (вот насколько я, казалось бы, был главным хейтером ее дебюта, настолько сейчас я апологет „Happier Than Ever“). Мне очень не хватало настолько терапевтической пластинки. А вообще лето — время переслушать что‑то архивное, старое, до чего руки не доходили раньше или что давно хотелось переоценить. Например, дебют The Strokes, которому как раз исполнилось 30 лет (мы тут как раз текст про него написали) — все-таки удивительно, как в 2001 году „глотком свежего воздуха“ стал альбом максимально архаичный по своей природе. Нулевые с их ретрошиком как раз начались вот с этой пластинки с рукой на оголенной попе, с аккордов „Last Nite“, с нестройного крика Джулиана Касабланкаса».

Линар Феткулов Редактор раздела «Игры»

«На этой неделе в Overwatch проходит ивент Summer Games. В его рамках персонажи наряжаются в пляжные костюмы и запускается режим Lucio Ball. Там герои гоняют мяч вместо стрельбы друг в друга — такой аналог олимпийских игр в Overwatch. В Apex Legends вот-вот должен появиться новый персонаж, интересно посмотреть, какие у него способности. Overwatch и Apex Legends — сильно отличающиеся друг от друга игры, объединяет их главным образом то, что я одинаково отвратительно играю в то и другое, хоть и слежу за всеми обновлениями».

Лизавета Шатурова Редактор раздела «Красота»

«По следам Макса планирую попасть на первые сеансы „Отряда самоубийц“, но сделать это красиво — в коллабе фильма и бренда Smashbox. Не страшно, если роскошную фиолетовую помаду скроет маска, я оторвусь и в лазурно-желтых стрелках».

Морозова Ксения Редактор раздела «Города»

«Главная премьера недели — это, конечно, „Декамерон“ Кирилла Серебренникова. Совместный проект Deutsches Theater Berlin и „Гоголь-центра“, в котором участвуют пять российских и пять немецких актеров. Для нас эта премьера действительно долгожданная: ее репетировали в начале 2019 года, потом прошли успешные показы в Берлине, а потом начались пандемия и локдауны, и сыграть спектакль в Москве стало невозможно. Показы пройдут 6, 7, 8 и 9 августа. Я стала одним из счастливчиков, успевших купить билет, сейчас их, конечно, нет. Хочу посмотреть документальный фильм о самоизоляции, который покажут 3 августа в 19.30 в летнем кинотеатре „Москино Сокольники“. Картину на самую актуальную сейчас тему начали снимать задолго до пандемии, работа началась 10 лет назад. В рамках эксперимента „Биосфера-2“ восемь ученых изолировали себя от общества, используя систему жизнеобеспечения и возможности для полноценного существования. Вход бесплатный по регистрации. Я не так давно переехала из Петербурга, поэтому не могу пропустить персональную выставку петербурженки Аси Маракулиной, которая открывается 6 августа в галерее „Триумф“. Там она уже воспринимается как большая художница, а Москве, кажется, только предстоит открыть для себя ее тонкие и трогательные работы. Название проекта „Больше никогда“ отсылает к моментам самоограничения, установлению рамок и запретов, которые декларируются, но зачастую тут же нарушаются».

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда», живет в Петербурге

«Первым делом побегу в Buns, кафе в Гостином Дворе от создателей „Бекицер“ и „Бабагануш“. Заодно зайду в новое пространство, которое открылось во внутреннем дворе Гостинки. Его делали мои знакомые — Наташа Олина и Дима Гуров, они занимались „Цифербуром“. Хочу попасть в „Родину“ на „Унесенных призраками“. Раз в год в прокат выпускают один из фильмов Миядзаки, и смотреть их на большом экране — огромное удовольствие. Всегда стараюсь попасть на показ с субтитрами: я не знаю японского, но там такая работа актеров озвучивания, что смотреть не в оригинале — грех. Если вы в Москве, сходите в новый ресторан „Л.Е.С.“. Шеф Андрей Колодяжный занимается гастроботаникой и придумал много классных блюд. Рекомендую окрошку на березовом квасе, вареники с картошкой и грибами из черемуховой муки и „Грядку овощей“ на десерт. Выглядит как маленькие кукуруза, тыква, перец чили и морковь, а внутри — мусс из этих же овощей. Это не сладко, но невероятно интересно».

Никита Лаврецкий

«3 августа выходит новый роман Тао Линя „Leave Society“. Я ждал его восемь лет со времен его последнего романа. Для меня Тао Линь — главный реалист XXI века!»