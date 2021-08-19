Нижний Новгород — прекрасная идея для поездки выходного дня. Тем более, что на этой неделе город празднует 800-летие: к круглой дате его активно благоустраивали, а 21 августа состоится большое шоу в честь юбилея. Известные нижегородцы рассказали нам о любимых и не самых очевидных местах города, чтобы ваше путешествие туда удалось.

Таня Старикова Блогер, ведущая шоу «Подруги» и канала Skyeng

Пляж с видом на кремль, самые веселые вечеринки и сад в крематории Где гулять Мне нравится пешком спускаться с набережной Федоровского на Рождественскую. По Почтовому съезду, или по Почайне, или по каким‑то старым лестницам, которые попадутся по пути. Там нет памятников, которым затерли носы. Там нет туристов. Там — город. Но можно пойти конем, свернуть с Нижневолжской набережной, вбить в навигатор кодовое слово «кафе Робинзон» и идти дальше в заросший деревьями полуостров, пока ваши ноги не почувствуют песок. Там дзен, лес, вода — но все это с видом на кремль.

Необычная достопримечательность Из неочевидных достопримечательностей — «Сад им.», это сад в крематории . Знаю, звучит крипово, но там недавно даже Vogue снимали! Стильное место, которое сделал художник Артем Филатов. Я с ним училась в одной параллели, безумно творческий чел. Где есть Место, куда я еду не задумываясь, — Mükka. Хрустящая пицца с луковым мармеладом, коктейли в кружках-обезьянах и теплый бисквит в карамели от тетушки Франчески… Говорю это, и срочно хочется сорваться в Нижний! Еще вожу друзей в Red Wall, «Юла Pizza», «Пастараму» и «Сыроварню» — там везде стиль.

Где пить Вы говорите «бар в Нижнем», я говорю — «Селедка и кофе». Это 10 квадратных метров, из‑за которых встает вся Рождественская, потому что там никто не умещается, люди сидят на улице, приезжают со своими стульями, болтают и поют вместе с уличными музыкантами. Хотя появились новые классные места — «Почтовый», секретный ÖÖ. И Franky, если у вас есть часок-другой дождаться, пока вам делают коктейль. Но будет вкусно, обещаю. Чекните афишу Milo Club — если там будет вечеринка, то вам туда надо.

Владимир Кристовский Музыкант группы Uma2rman

Пряники по старинным рецептам, «Рок-бар» и старинные дачи Где гулять Верхняя часть города вся состоит из любимых мест, где мы с братом (Сергеем Кристовским, также музыкантом группы Uma2rman — Прим. ред.) проводили свое детство и юность. Где‑то мы учились, где‑то жили наши возлюбленные. Я бы рекомендовал прогуляться по Верхневолжской набережной, это мое любимое место на всей планете. Весь прилегающей к ней квартал — кремль, Чкаловская лестница — все достойно внимания. На площадь Минина нас приводили на прогулку родители, а сейчас мы гуляем здесь со своими детьми. Будете в кремле, обязательно купите пряник! Он приготовлен по старинным рецептам, невероятно вкусно!

Где есть Из заведений — «Рок-бар» на Пискунова, 11, здесь мы сыграли один из первых своих концертов. Ресторан Red Wall, он открылся около года назад внизу, под стенами кремля, рядом с Нижневолжской набережной. Когда с семьей приезжаем в Нижний погостить, всегда сюда заходим. Меню на любой вкус, а для детей есть специальная площадка, здесь они точно не заскучают. Необычная достопримечательность Памятник Жюлю Верну стоит на высоком берегу Оки, на набережной Федоровского. Отсюда открывается невероятный вид на ярмарку, стадион, собор Александра Невского. Город как на ладони! Я даже песню Жюлю Верну посвятил. Представил, куда бы его сводил, если бы мне представилась возможность провести ему неформальную экскурсию по городу. На Покровку (Большая Покровская улица) мы точно зашли бы: лучшие бары города, сколько я помню, всегда были здесь.



С этим местом, откуда сейчас Жюль Верн смотрит на город из‑под своего воздушного шара, у меня связана личная история. Здесь стояли так называемые дачи, домиков пять. Еще до революции тут размещался публичный дом. Говорят, что девушки, которые там работали, обслуживали самых состоятельных участников Нижегородской ярмарки. Чтобы господам было удобнее добираться до этого места, даже фуникулер был построен. После революции публичный дом прекратил свое существование, а дачи заселили. Половина одного домика досталась нашей семье, детство отца прошло здесь.

Никита Номерз Художник, куратор фестиваля уличного искусства «Место»

Выставки современного искусства, стрит-арт и атмосферные дворы Где гулять Рекомендую гостям города погулять по набережным Нижневолжской и Федоровского и встретить здесь известные нижегородские закаты — тут открываются прекрасные панорамы на город и реки. Посмотреть выставки современного искусства в галереях «9Б», Futuro, в новом культурно-образовательном пространстве Тerminal A и в музее современного искусства «Арсенал». Из выставочных площадок отмечу еще нижегородский государственный художественный музей и «Манеж» на территории кремля.

Советую посмотреть деревянные дома в районе церкви Трех Святителей, которые сейчас активно восстанавливаются силами проекта «Том Сойер фест». Погулять по пешеходным улицам Большой Покровской и Рождественской, а также в окрестностях Ильинской и Алексеевской. Главное — периодически сворачивать в закоулки. Там можно встретить атмосферные фактурные дворы и много уличного искусства. Где смотреть уличное искусство Стрит-арт за последние годы стал неотъемлемой частью городской ткани Нижнего. На улицах есть и небольшие партизанские работы, и легальные монументальные росписи, сделанные в рамках фестиваля «Место», который я курирую уже пятый год. С 2017 года в рамках проекта было сделано более 150 уличных работ, а приняли участие около 100 художников. Это знаковые авторы со всей России, а в этом году впервые мы пригласили нескольких иностранных участников. В городе проводятся неформальные экскурсии по стрит-арту, а для тех, кто хочет самостоятельно погрузиться в этот мир, мы сделали интерактивную карту, которую регулярно обновляем.

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Где гулять Любимый маршрут: Большая Покровская — Пискунова — лестница — Зеленский съезд — Рождественская. По пути много старинной архитектуры и деревьев. Мне нравится, когда зелень бросается в глаза, когда есть укромные растительно-прохладные места в центре города.

Отличный вид открывается с Почтового переулка, рекомендую прогуляться от

Ильинской до Рождественской через него. С обеих сторон высота, а перед тобой — Волга до горизонта.

Есть у меня любимое место, в котором я часто читаю или обедаю. На Нижневолжской набережной, практически у подножья Канавинского моста. Там мало людей, приятный ветерок и красивый вид на Стрелку и нижегородский стадион. Лучшая локация для свиданий — одна из немногих в городе, где видно звезды по ночам. Мастхэв — прокатится на теплоходе и посмотреть на город с воды. Это впечатляет — сам регулярно так делаю. Я раньше работал на пароходе, и у меня каждую весну ностальгия по воде. Здорово, что в Нижнем ее много, поэтому я часто отправляюсь на прогулки под парусом. Еще можно покататься на новых судах на подводных крыльях, которые недавно снова стали производить в Нижнем Новгороде. Где есть Я публиковал в Instagram небольшой путеводитель по Нижегородским заведениям. Из ресторанов рекомендую «Пяткин» — в русском стиле, огромные пожарские котлеты, борщ с гречкой, баранки на самоваре. Супер вкусно, можно сказать, ресторан-аттракцион . Каждый раз, когда кто‑то из друзей приезжает, мы ходим туда обедать.



«Почтовый» — бар-бистро. Я ем сырники восемь раз в неделю, и там они — полный восторг. Текстура, вкус, аромат — все отлично. Часто завтракаю тут перед работой. Где пить Franky — классический коктейльный бар в стиле Америки времен Синатры. У ребят отличные дринки, и обширная коллекция алкоголя, за которую они получили премию Barproof. Для всех коктейльных энтузиастов это основная рекомендация для вечернего досуга. Вожу друзей в наши «Медные Трубы». После визита сюда жизнь разделяется на «до» и «после» — со мной произошло так. Hophead — пивной бар, который открыла семейная пара. Они активно изучают пивные напитки, у них огромный ассортимент и маленькое уютное помещение на Рождественской, спрятанное в одном из дворов. В этом году в Нижнем бум новых мест, одно из недавно открывшихся — бар Talk and More. Стильный интерьер, напитки в современном стиле. И, что самое важное для меня, новый взгляд на привычные вещи.

Кирилл Цыганов Победитель 6-го сезона «Танцы на ТНТ»

Благоустроенная набережная, канатная дорога и домики на воде Где гулять Мое любимое место в городе — набережная Федоровского, оттуда открывается прекрасный вид, особенно на закате. Там я частенько назначал встречи, общался с любимым человеком. Приезжаю сюда всегда, когда бываю в Нижнем и вспоминаю. Еще мне нравятся Верхневолжская и Нижне-Волжская набережные, там можно пройти по Чкаловской лестнице, прогуляться вдоль воды, там все облагородили и теперь очень красиво. Мне в этих локациях комфортно, там добрая атмосфера. Рядом кремль и Большая Покровская улица — классические достопримечательности. Люблю ходить вокруг, любуясь видом на реку и Стрелку.

Где есть Из заведений мне нравится «Салют» — лучше бургеров, чем там, я никогда не ел . Есть приятный ресторан «Парк Культуры» на Верхневолжской набережной. На Большой Покровской относительно новое азиатское бистро «Цейлон» — там вкусная еда и приятная атмосфера. Но друзей из другого города я бы повел скорее к побережью Волги со своей музыкой и едой.

Необычная достопримечательность Из неочевидного посоветовал бы прокатиться по канатной дороге, которая проходит над Волгой до Бора и обратно — она довольно длинная (нижегородская канатная дорога имеет самый большой в Европе безопорный пролет над водной поверхностью. — Прим. ред.). Можно уйти по берегу от города за пределы благоустроенной Нижне-Волжской набережной на Гребной канал — там тихо, атмосферно и почти нет людей. Там есть редкие домики на воде , один из них я арендовал для празднования своего 20-летия. Мне сейчас 24, а этот день рождения все еще считаю лучшим. Собралось много моих хороших друзей и знакомых, все прошло на хорошей ноте. Для отдыха компанией это отличное место.



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