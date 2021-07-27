Что смотреть и слушать, есть и пить, чему учиться и где танцевать в Москве и Петербурге — редакторы «Афиши Daily» делятся собственными планами на последние дни июля.

Ксения Морозова Редактор раздела «Города»

В среду в «Электротеатре Станиславский» — спектакль — гремучая смесь сказок Пушкина, современного искусства и новых технологий «Кибер-Пушкин». Музыка рождается здесь и сейчас из семплов и синтезатора, создаваемый в реальном времени generative art сопровождает вокал, звучащий в диапазоне от славянского фолка до госпела. В пятницу загляну на вечеринку в Mutabor Unit 2.0. В лайнапе — Hendrik van Boetzelaer, Nikita Zabelin, Unbroken Dub, Roma Ptashenko, Mariana Berezovska, Sickfuck, Destroy, XNX. В субботу 31 июля весь день на «Стрелке» — фестиваль о велосипедной культуре и сообществах, сформировавшихся вокруг этого средства передвижения. Города, велосипеды и сообщества — одни из самых интересных вещей для меня, так что не могу пропустить. Есть возможность не выбирать, хочешь ты быть мрачным или романтичным, и сходить в субботу на «Кровосток» во «Флакон» (31 июля, 20.00), а в воскресенье — на Sirotkin (1 августа, 20.00) в клубе Сhâteau de Fantômas, который расположился на панорамной террасе «Красного Октября». «Афиша Daily» рекомендует: не ограничивайте себя одним амплуа.

Алина Гринберг Редактор раздела «Еда»

Пойду пробовать новые блюда в «Жирок»: в нашумевшем проекте Ильи Тютенкова на Усачевском рынке запустили завтраки. Всего готовят 15 позиций: девять несладких против шести десертных. В основном меню порции показались недостаточно сытными, интересно проверить утренние позиции. Их отдают до 14.00 — отличный вариант для тех, кто, как и я, привык завтракать в обед. Еще собираюсь сходить на «Trainspotting» Дэнни Бойла — сейчас в кинотеатрах показывают первую часть. Я давно хотела пересмотреть этот фильм, и сейчас появился прекрасный повод. Удобно, что его транслируют во многих кинотеатрах на языке оригинала, — можно выбрать лучший по расположению и стоимости вариант. После фильма точно зайду в Atelier de tartelettes за круассаном и в Pims в двух минутах ходьбы за большим чаем с малиной и кремом.

Николай Овчинников Шеф-редактор

На этой неделе состоится главное событие в мировой поп-музыке — Билли Айлиш выпустит свой второй альбом. Кажется, это одна из немногих исполнительниц, ради которых люди будут читать музыкальные медиа. Так что в пятницу ждите ворох публикаций — и от нас в том числе! А еще на этой неделе в Xbox появится Microsoft Flight Simulator — страшно красивая и страшно подробная игра про полеты, самолеты, аэропорты, тангаж, крен и прочие романтические термины. Посему на ближайших выходных предполагаю много и долго летать: благо другой возможности подняться в воздух у нас нет.

Егор Михайлов Редактор раздела «Мозг»

Я недавно переехал и много времени провожу, убираясь в квартире. Поэтому мой выбор — аудиосериалы: дослушаю «Кожу» Евгении Некрасовой (удивительное повествование о темнокожей рабыне в США и крепостной крестьянке в России) и возьмусь за нового Шамиля Идиатуллина. А если бы был в Петербурге, непременно сходил бы на только что открывшуюся выставку «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее. Незадолго до карантина меня занесло в эту страну, и я ее не забыл до сих пор. К социальному устройству Катара, увы, есть все те же вопросы, что и к другим странам Аравийского полуострова. Но нельзя не заметить, что эта страна повернута на искусстве, от классического до современного.

Владимир Завьялов Редактор раздела «Музыка» (живет в Петербурге)

Я на этих выходных собираюсь послушать новый альбом Билли Айлиш (выйдет в пятницу) и с ним в ушах умчаться в трип-ретрит на байдарках. Чего, кстати, и вам советую! Если вы объездили окрестности Петербурга, повидали Ладожское озеро, провели день в Выборге, насмотрелись на Гатчину и считаете, что посмотрели все, — не делайте поспешных выводов. Ленинградская область — это еще и красивая природа, полная диких в лучшем смысле этого слова мест. Например, между Выборгом и Приозерском течет река Вуокса: сходить в поход в те края — это отличный способ сделать выходные лучшими среди всех летних. Вариантов много: можно сесть на байдарку и отправиться вплавь к Ладожскому озеру либо разбить палатку и с кайфом пожарить зефирки у костра: лучше, конечно, совместить — чем и займусь!

Любовь Сафонова Редактор раздела «Еда» (живет в Петербурге)

Во вторник, 27 июля, в El copitas bar вечеринка: Артем Перук занял 34-е место в рейтинге самых влиятельных людей в барной индустрии по версии журнала Drinks International. Команда бара в восторге, так что праздник должен получиться впечатляющим. Обязательно нужно успеть на новое меню завтраков в Tureckiy, наконец выяснить, где самая лучшая пахлава. Планирую выпить «Крейзи-шмейзи-тоник» в кофейне Gotcha! — его ребята варят сами на грейпфруте, получается свежо и невероятно вкусно. На выходных хочу съездить в Выборг: я была там только один раз, и то пару часов. Так как в город возвращается жара, планирую восстанавливать ресурс всеми доступными способами. Спать буду ложиться не позже полуночи, попробую начать есть четыре раза в день — когда сидишь дома, тяжело есть регулярно, но без этого никуда. По вечерам буду выбираться на теплую крышу или ходить на прогулки по ближайшим садам: саду-партеру Смольного, Таврическому и другим. А еще жара в Петербурге — лучшее время, чтобы сидеть с пивом на Марсовом поле.

Никита Лаврецкий

Очень жду этот клип, все новые песни Marjorie W.C. Sinclair для меня событие! Это артист будущего.