Что смотреть и слушать, есть и пить, чему учиться и где танцевать в Москве и Петербурге — редакторы «Афиши Daily» делятся собственными планами на последние дни июля.
Редактор раздела «Города»
В среду в «Электротеатре Станиславский» — спектакль — гремучая смесь сказок Пушкина, современного искусства и новых технологий «Кибер-Пушкин». Музыка рождается здесь и сейчас из семплов и синтезатора, создаваемый в реальном времени generative art сопровождает вокал, звучащий в диапазоне от славянского фолка до госпела.
В пятницу загляну на вечеринку в Mutabor Unit 2.0. В лайнапе — Hendrik van Boetzelaer, Nikita Zabelin, Unbroken Dub, Roma Ptashenko, Mariana Berezovska, Sickfuck, Destroy, XNX.
В субботу 31 июля весь день на «Стрелке» — фестиваль о велосипедной культуре и сообществах, сформировавшихся вокруг этого средства передвижения. Города, велосипеды и сообщества — одни из самых интересных вещей для меня, так что не могу пропустить.
Есть возможность не выбирать, хочешь ты быть мрачным или романтичным, и сходить в субботу на «Кровосток» во «Флакон» (31 июля, 20.00), а в воскресенье — на Sirotkin (1 августа, 20.00) в клубе Сhâteau de Fantômas, который расположился на панорамной террасе «Красного Октября». «Афиша Daily» рекомендует: не ограничивайте себя одним амплуа.
Редактор раздела «Еда»
Пойду пробовать новые блюда в «Жирок»: в нашумевшем проекте Ильи Тютенкова на Усачевском рынке запустили завтраки. Всего готовят 15 позиций: девять несладких против шести десертных. В основном меню порции показались недостаточно сытными, интересно проверить утренние позиции. Их отдают до 14.00 — отличный вариант для тех, кто, как и я, привык завтракать в обед.
Еще собираюсь сходить на «Trainspotting» Дэнни Бойла — сейчас в кинотеатрах показывают первую часть. Я давно хотела пересмотреть этот фильм, и сейчас появился прекрасный повод. Удобно, что его транслируют во многих кинотеатрах на языке оригинала, — можно выбрать лучший по расположению и стоимости вариант. После фильма точно зайду в Atelier de tartelettes за круассаном и в Pims в двух минутах ходьбы за большим чаем с малиной и кремом.
Шеф-редактор
На этой неделе состоится главное событие в мировой поп-музыке — Билли Айлиш выпустит свой второй альбом. Кажется, это одна из немногих исполнительниц, ради которых люди будут читать музыкальные медиа. Так что в пятницу ждите ворох публикаций — и от нас в том числе!
А еще на этой неделе в Xbox появится Microsoft Flight Simulator — страшно красивая и страшно подробная игра про полеты, самолеты, аэропорты, тангаж, крен и прочие романтические термины. Посему на ближайших выходных предполагаю много и долго летать: благо другой возможности подняться в воздух у нас нет.
Редактор раздела «Мозг»
Я недавно переехал и много времени провожу, убираясь в квартире. Поэтому мой выбор — аудиосериалы: дослушаю «Кожу» Евгении Некрасовой (удивительное повествование о темнокожей рабыне в США и крепостной крестьянке в России) и возьмусь за нового Шамиля Идиатуллина.
А если бы был в Петербурге, непременно сходил бы на только что открывшуюся выставку «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее. Незадолго до карантина меня занесло в эту страну, и я ее не забыл до сих пор. К социальному устройству Катара, увы, есть все те же вопросы, что и к другим странам Аравийского полуострова. Но нельзя не заметить, что эта страна повернута на искусстве, от классического до современного.
Редактор раздела «Музыка» (живет в Петербурге)
Я на этих выходных собираюсь послушать новый альбом Билли Айлиш (выйдет в пятницу) и с ним в ушах умчаться в трип-ретрит на байдарках. Чего, кстати, и вам советую! Если вы объездили окрестности Петербурга, повидали Ладожское озеро, провели день в Выборге, насмотрелись на Гатчину и считаете, что посмотрели все, — не делайте поспешных выводов. Ленинградская область — это еще и красивая природа, полная диких в лучшем смысле этого слова мест.
Например, между Выборгом и Приозерском течет река Вуокса: сходить в поход в те края — это отличный способ сделать выходные лучшими среди всех летних. Вариантов много: можно сесть на байдарку и отправиться вплавь к Ладожскому озеру либо разбить палатку и с кайфом пожарить зефирки у костра: лучше, конечно, совместить — чем и займусь!
Редактор раздела «Еда» (живет в Петербурге)
Во вторник, 27 июля, в El copitas bar вечеринка: Артем Перук занял 34-е место в рейтинге самых влиятельных людей в барной индустрии по версии журнала Drinks International. Команда бара в восторге, так что праздник должен получиться впечатляющим.
Обязательно нужно успеть на новое меню завтраков в Tureckiy, наконец выяснить, где самая лучшая пахлава. Планирую выпить «Крейзи-шмейзи-тоник» в кофейне Gotcha! — его ребята варят сами на грейпфруте, получается свежо и невероятно вкусно. На выходных хочу съездить в Выборг: я была там только один раз, и то пару часов.
Так как в город возвращается жара, планирую восстанавливать ресурс всеми доступными способами. Спать буду ложиться не позже полуночи, попробую начать есть четыре раза в день — когда сидишь дома, тяжело есть регулярно, но без этого никуда. По вечерам буду выбираться на теплую крышу или ходить на прогулки по ближайшим садам: саду-партеру Смольного, Таврическому и другим. А еще жара в Петербурге — лучшее время, чтобы сидеть с пивом на Марсовом поле.
Очень жду этот клип, все новые песни Marjorie W.C. Sinclair для меня событие! Это артист будущего.
Какие еще интересные события пройдут на этой неделе?
Российская премьера фильма «Кто‑то кого‑то полюбит»
27 июля 21.00
Летний кинотеатр Garage Screen
Откровенная драма Хадас Бен Арои о жизни израильской молодежи: одна героиня делится собственным опытом незапланированной беременности, другая рассказывает, как следила за аккаунтом своего бывшего на «Нетфликсе». Фильм целиком состоит из интимного обмена секретами, откровений и плохо завуалированной лжи. Мировая премьера картины состоялась в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля.
Концерт Kate NV
29 июля, четверг, 21.00
В Jameson Yard на «Стрелке»
Kate NV презентует один из самых интересных альбомов прошлого года — «Room for the Moon». Вышедшая в разгар пандемии, эта пластинка в итоге обошлась без громких презентаций и масштабных гастрольных туров — хотя и собрала положительные отзывы критиков со всего мира. На «Стрелке» группа выступит расширенным составом из восьми человек: сама Kate (Екатерина Шилоносова) у микрофона, Женя Горбунов («ГШ», «Интурист») на басу, Алексей Евланов («ГШ») за ударными, перкуссионист Виктор Глазунов (Playtronica), кларнетист Андрей Бессонов («Goat’s Notes», «Ансамбль средиземноморской деконструкции»), клавишник Евгений Пьянков (Favlav, «Мы», «Каспийский груз»), гитарист и вокалист Константин Похвалин (Poko Cox) и саксофонист Сергей Храмцевич (The RIG, «ГШ»).
Выставка «Новая кожа: миф технологического тела»
С 22 июля по 22 августа
«Севкабель-порт»
На берегу Финского залива можно увидеть выставку победителей Всероссийского конкурса Nova Art 8 2020. Куратором конкурса и выставки выступила Снежана Кръстева — куратор Музея современного искусства «Гараж». Работы как будто обитают внутри высокотехнологичного организма — своего рода гигантского сервера: ниспадающие каскады проводов, выполняющие функцию перегородок, и двенадцать дверных проемов, ведущих в разные части экспозиции, каждый из которых напоминает USB-разъем. Внутри этого единого пространственно-визуального сценария, напоминающего машинную нервную систему, разворачиваются фантазии о «новой коже» и технологических телах.
Премьера фильма-балета «Ночь нежна» Бориса Эйфмана
31 июля, 18.00
Кинотеатр «Художественный»
«Ночь нежна» — экранная версия балета «Up & Down», поставленного по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Съемки проходили в Петербурге в 2016 году, режиссером выступил Борис Эйфман. Российская премьера фильма будет приурочена к юбилею хореографа. Картину для зрителей представит сам режиссер-постановщик.