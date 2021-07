Какие еще интересные события пройдут на этой неделе?

Российская премьера фильма «Кто‑то кого‑то полюбит»

27 июля 21.00

Летний кинотеатр Garage Screen

Откровенная драма Хадас Бен Арои о жизни израильской молодежи: одна героиня делится собственным опытом незапланированной беременности, другая рассказывает, как следила за аккаунтом своего бывшего на «Нетфликсе». Фильм целиком состоит из интимного обмена секретами, откровений и плохо завуалированной лжи. Мировая премьера картины состоялась в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля.

Концерт Kate NV

29 июля, четверг, 21.00

В Jameson Yard на «Стрелке»

Kate NV презентует один из самых интересных альбомов прошлого года — «Room for the Moon». Вышедшая в разгар пандемии, эта пластинка в итоге обошлась без громких презентаций и масштабных гастрольных туров — хотя и собрала положительные отзывы критиков со всего мира. На «Стрелке» группа выступит расширенным составом из восьми человек: сама Kate (Екатерина Шилоносова) у микрофона, Женя Горбунов («ГШ», «Интурист») на басу, Алексей Евланов («ГШ») за ударными, перкуссионист Виктор Глазунов (Playtronica), кларнетист Андрей Бессонов («Goat’s Notes», «Ансамбль средиземноморской деконструкции»), клавишник Евгений Пьянков (Favlav, «Мы», «Каспийский груз»), гитарист и вокалист Константин Похвалин (Poko Cox) и саксофонист Сергей Храмцевич (The RIG, «ГШ»).

Выставка «Новая кожа: миф технологического тела»

С 22 июля по 22 августа

«Севкабель-порт»

На берегу Финского залива можно увидеть выставку победителей Всероссийского конкурса Nova Art 8 2020. Куратором конкурса и выставки выступила Снежана Кръстева — куратор Музея современного искусства «Гараж». Работы как будто обитают внутри высокотехнологичного организма — своего рода гигантского сервера: ниспадающие каскады проводов, выполняющие функцию перегородок, и двенадцать дверных проемов, ведущих в разные части экспозиции, каждый из которых напоминает USB-разъем. Внутри этого единого пространственно-визуального сценария, напоминающего машинную нервную систему, разворачиваются фантазии о «новой коже» и технологических телах.

Премьера фильма-балета «Ночь нежна» Бориса Эйфмана

31 июля, 18.00

Кинотеатр «Художественный»

«Ночь нежна» — экранная версия балета «Up & Down», поставленного по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Съемки проходили в Петербурге в 2016 году, режиссером выступил Борис Эйфман. Российская премьера фильма будет приурочена к юбилею хореографа. Картину для зрителей представит сам режиссер-постановщик.