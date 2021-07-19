Кинофестиваль, лекции, концерты, новые альбомы и старые-добрые озера — рассказываем о лучших развлечениях недели, которые выбрали мы сами.

Максим Сухагузов Редактор раздела «Кино»

Я собираюсь сходить на фестиваль «Новая женственность» в «Художественном» (с 20 по 27 июля), посвященный современным женщинам-режиссерам, где планирую зацепить как минимум новый скромный фильм Селин Сьямма «Маленькая мама» о круговороте матриархата в природе, а как максимум еще увидеть два летних гимна о молодости и раскрепощении — шведское «Удовольствие» и французский «Бисер перед свиньями». Наш гид по фестивалю — здесь.

Алина Гринберг Редактор раздела «Еда»

Планирую посидеть в саду «Рихтера» и попробовать новое меню. А еще сходить на пикник с набором от «Афиши Daily» и «Дома культур». Это удобная вещь: не надо думать, что взять, для тебя уже все собрали. Там есть и суп, и лепешка с начинкой, которую удобно есть руками, и холодные напитки с алкоголем или без. В такую жару здорово сидеть у воды или в парке в тени деревьев с друзьями, устроить небольшой перерыв от городской суеты. Хочу съесть веганский бургер в кафе 5plus2 — еда здесь совсем не скучная и нравится не только тем, кто ест растительные продукты. В блюда также не добавляют лук и чеснок, это редкость. Я слежу за их новинками, поэтому новые бургеры интересно попробовать. Буду есть много ягод с доставкой с Даниловского рынка и запивать коктейлями в бутылочках от бара «Журавли». Даниловский привозит не только продукты, но и блюда из ресторанов, все удобно собрано в их приложении или на сайте. Для меня это идеальный вариант, потому что не всегда хочется лишний раз идти в ресторан.

Лизавета Шатурова Редактор раздела «Красота»

В начале недели я наконец получу вторую дозу вакцины и смогу со спокойной душой ходить, куда пожелается. Да, QR-коды уже не нужны, но я и не ради них прививалась. Первым делом отправлюсь в Underdog — надеюсь успеть попробовать сезонную картошку с лисичками. Для меня это идеальный мэтч: Underdog готовят лучшую картошку во всей Москве, плюс я безумно люблю грибы в любом виде. Загляну в одну из «Космотек» — понюхаю новинки Mirko Buffini. Этот бренд, мне кажется, незаслуженно обделен у нас любовью. А в моем личном топе парфюмерии два аромата: советская губная помада Klito и микстура от кашля Haecceitas. Планирую за неделю наконец досмотреть «Локи», пока не отхватила все спойлеры на свете. Но этому плану может помешать непонятно откуда взявшееся желание начать пересматривать всю «Каменскую» (две серии уже позади).

Ксения Морозова Редактор раздела «Города»

Выходные я проведу на «Архстоянии» в Никола-Ленивце — это гигантский фестиваль ленд-арта и ландшафтных арт-объектов. Тема этого года — «Личное», художники осмысляют итоги пандемии, показывая нарастающую важность внутреннего мира. Здесь можно будет заглянуть в «Русское идеальное», обогнуть «Пьяный забор», услышать музыку, живущую в гармонии с ландшафтом, получить собственное произведение искусства и забраться в секретные капеллы. Во вторник схожу на «Стрелку», на дискуссию «Как электричество, стриминговые сервисы и NFT вредят планете?». Здесь обсудят, нужно ли отказываться от видеотрансляций, подкастов и криптовалюты ради спасения окружающей среды.

Егор Михайлов Редактор раздела «Мозг»

Буду читать «Лето на Парк-авеню» Рене Розен — художественный вымысел, основанный на биографии Хелен Герли Браун, главного редактора «Космополитэн» с 1965 по 1997 год, а также на интервью с людьми, которые знали Браун. Обещают смесь «Дьявол носит Prada» и «Безумцев», захватывающую, веселую книгу про людей, которые изменили женский глянец. Они первыми продвигали образ современной молодой женщины, работающей наравне с мужчинами и принимающей свою сексуальность. Из спектаклей выбираю бенефис Розы Хайруллиной в Александринском театре в Петербурге, который пройдет 23, 24 и 25 июля. Артистка провела шесть дней открытой работы с фрагментами собственных ролей. На сцене она будет разбираться в том, что она такое, и не просто перестанет быть русской артисткой, но развоплотится, перестанет быть человеком, станет объектом так называемой неживой природы, камнем, инсталляцией. А в Москве меня заинтересовала выставка «Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в «Арт 4». Она посвящена одежде, которую носят обитатели преисподней, и представляет зрителю более 80 экспонатов, среди которых — сделанные вручную платья, костюмы, ювелирные украшения, куклы, найденные объекты, инсталляции и работы в смешанной технике.

Любовь Сафонова Редактор раздела «Еда»

Рекомендую сходить в новое элегантное бистро Grace на Спиридоновке, шеф-поваром которого стал Владимир Чистяков. Обязательно нужно сходить в экспедицию в Kano — это ресторан в Крылатском, и он просто отвал башки. Там сложная еда, интересная, но не замученная. Я была в восторге от мягкопанцирного краба с гуакамоле, он пушка. А еще там камин в центре зала, веранда с кустами смородины, а окна в жару могут открываться полностью, и весь ресторан становится верандой. Ехать нужно на такси, и без пол-литры вход не найдешь, но оно стоит того. А потом можно погулять вдоль Гребного канала, где тренируются байдарочники и велосипедисты. Там спокойно, много деревьев и вода. По будням вечером я обычно иду в парк гулять и отдыхать от жары, параллельно читаю книжки про природу. Сейчас это «Интернет животных», пишут, что мы с ними потеряли связь. Еще я сейчас смотрю «Sweet Tooth» — сериал про пандемию! Он симпатичный, крайне рекомендую.

Владимир Завьялов Редактор раздела «Музыка» (живет в Петербурге)

Суздальские озера — лучшее место, чтобы ощутить пляжный вайб, не выезжая далеко из города. Можно покататься на качельках, почиллить на шезлонге и даже искупаться — если, конечно, вас не пугают рекомендации Роспотребнадзора этого не делать. Локация — топ: доезжаете до метро «Озерки», поворачиваете налево, пересекаете Выборгское шоссе, видите озеро, ищете свободное место и идете отдыхать. Кстати, если захотите более активный отдых, можете присоединиться к игрокам в волейбол: по-любому вы их увидите! Буду слушать новый альбом Егора Крида, который ворвался в рэп. На самом деле, это не новое его амплуа — те, кто следил за ним с начала карьеры, помнят доблэкстаровские треки («Любовь в сети», например!) с упражнениями в области «грустного рэпчика под пианинку». Потом, правда, были «Самая-самая», «Будильник» и всенародная любовь. Так бы оно продолжалось и дальше, но Егор сначала ушел с Black Star, а потом пошел в разнос: участие в 17-м независимом баттле Hip-hop.ru, стримы на твиче и рэп-треки. На новом альбоме — куча фитов, от OG Buda до старины Гуфа: там Егор изображает игру в дрилл, детройт-рэп, получается все равно поп-музыка — но кто сказал, что это что‑то плохое?

Какие еще интересные события состоятся в Москве?

В музее современного искусства «Гараж» открылась выставка «София аль-Мария. Песня чудовищного типа» . Писательница и художница работает на стыке документалистики, перформанса и киноэкспериментов в духе новой волны и постинтернета. Здесь покажут ее последний фильм «Песнь чудовищного шрифта», двухчастное «Будущее было пустыней» и другие работы, раскрывающие двойственность идентичности на границе Запада и Востока. 24 июля в рамках ретроспективы иранского Тарковского Аббаса Киаростами в Garage Screen пройдут два события. В 19.00 кинокритик Антон Долин и куратор Garage Screen Евгений Гусятинский представят новый номер журнала «Искусство кино», один из блоков которого посвящен Аббасу Киаростами (вход бесплатный, по регистрации). После пройдет премьера отреставрированных версий фильмов Киаростами «Где дом друга?» и «Домашняя работа». Первая картина принесла режиссеру международный успех и приз «Бронзовый леопард» кинофестиваля в Локарно. 24 июля пятилетие празднует бар «Голова» на Трубной. По этому случаю пройдет выездная вечеринка в рамках поп-ап-проекта Jameson Yard x Strelka Bar. Соорганизатор «Головы» Юра Федосеев сыграет back-to-back-диджей-сет с Джамой, собирательницей винила и одной из самых ярких представительниц нового екатеринбургского поколения продюсеров, выступят Ha-Habibi, CDDOMA, а также Bejenec — украинский продюсер Даниил Сеничкин, принципиально играющий только живьем и никогда не повторяющий один и тот же сет дважды.