Уже сегодня вечером, 11 июня, начинается Евро-2020. И теперь, спустя год, его можно будет не только посмотреть, но и сделать это в людном месте. Рассказываем о стратегических локациях.

Фан-зоны

Москва

На территории стадиона «Лужники» оборудована специализированная фан-зона. Пространство с большим экраном и сценой, на которой будут проходить концерты в перерывах между матчами, откроется для болельщиков вечером 11 июня. Матч сборных Турции и Италии можно будет посмотреть уже в фан-зоне.

Попасть в фан-зону можно бесплатно, но только при предварительной регистрации на официальном сайте. При себе необходимо иметь паспорт. Регистрироваться необходимо на каждый матч, на который вы собираетесь, но предупредим сразу: доступных слотов на 12 июня, когда сборная России сыграет с командой Бельгии, уже нет.

Фан-зона в «Лужниках» будет работать каждый день вплоть до 11 июля.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге, городе, принимающем матчи Евро, организовано сразу четыре пространства для просмотра футбола:

— на Дворцовой площади;

— на Конюшенной площади;

— у станции метро «Спортивная»;

— на Садовой улице.

Фан-зона на Конюшенной площади будет работать ежедневно с 12.00 до 0.00 с 11 июня по 11 июля 2021 года, кроме «выходных» дней — 25 и 30 июня. Пространство для болельщиков на Дворцовой площади откроется лишь во время плей-офф. Матчи Евро-2020 на ней будут транслировать только 2, 3, 6, 7 и 11 июля. Режим работы этой фан-зоны: за 3 часа до начала матча и до 0.00.

Также фан-зоны организованы еще в семи городах страны: в Нижнем Новгороде, Туле, Саранске, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Калининграде.