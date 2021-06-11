Уже сегодня вечером, 11 июня, начинается Евро-2020. И теперь, спустя год, его можно будет не только посмотреть, но и сделать это в людном месте. Рассказываем о стратегических локациях.
Фан-зоны
Москва
На территории стадиона «Лужники» оборудована специализированная фан-зона. Пространство с большим экраном и сценой, на которой будут проходить концерты в перерывах между матчами, откроется для болельщиков вечером 11 июня. Матч сборных Турции и Италии можно будет посмотреть уже в фан-зоне.
Попасть в фан-зону можно бесплатно, но только при предварительной регистрации на официальном сайте. При себе необходимо иметь паспорт. Регистрироваться необходимо на каждый матч, на который вы собираетесь, но предупредим сразу: доступных слотов на 12 июня, когда сборная России сыграет с командой Бельгии, уже нет.
Фан-зона в «Лужниках» будет работать каждый день вплоть до 11 июля.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге, городе, принимающем матчи Евро, организовано сразу четыре пространства для просмотра футбола:
— на Дворцовой площади;
— на Конюшенной площади;
— у станции метро «Спортивная»;
— на Садовой улице.
Фан-зона на Конюшенной площади будет работать ежедневно с 12.00 до 0.00 с 11 июня по 11 июля 2021 года, кроме «выходных» дней — 25 и 30 июня. Пространство для болельщиков на Дворцовой площади откроется лишь во время плей-офф. Матчи Евро-2020 на ней будут транслировать только 2, 3, 6, 7 и 11 июля. Режим работы этой фан-зоны: за 3 часа до начала матча и до 0.00.
Также фан-зоны организованы еще в семи городах страны: в Нижнем Новгороде, Туле, Саранске, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Калининграде.
Бары и клубы
Мы почти уверены, что все тематические заведения — спортбары, пабы и клубы — будут показывать матчи Евро-2020. Или, по крайней мере, матчи сборной России. Но все же на всякий случай мы составили свой короткий список мест, куда стоит попасть на одну из трансляций.
Бар «Стрелка»
Во дворе бара уже принято транслировать главные спортивные события — здесь регулярно можно посмотреть финал Лиги чемпионов. С Евро не исключение, однако пока что посмотреть здесь можно будет всего два матча: поединок нашей сборной с бельгийцами 12 июня и финальный матч турнира.
Powerhouse
В «Доме» также регулярно транслируются футбольные матчи. Поединки Евро начнут показывать здесь с 16 июня в большом зале, однако какие именно матчи можно будет посмотреть, пока неизвестно.
Паб «Джон Донн»
Легендарный паб на Никитском — пожалуй, лучшее место в Москве, чтобы посмотреть футбол, вкусно поесть и выпить. На период Евро здесь точно будет битком, поэтому бронируйте столик заранее. В пабе покажут все матчи.
11 июня в Москве зарегистрировали 7800 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. При посещении общественных мест соблюдайте меры предосторожности: носите маску, мойте руки и пользуйтесь санитайзером. Соблюдайте социальную дистанцию и не целуйтесь с незнакомцами без свежих ПЦР-тестов или вакцины.
А если есть возможность, оставайтесь дома: на родном диване чемпионат не менее прекрасен, чем в людном месте, — зато гораздо безопаснее.