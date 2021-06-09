Свобода слова — это не разговор по громкой связи в ресторане. Главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов рассуждает о недостатках нашей культуры общения и объясняет, почему иногда важно просто помолчать.
С детства меня поражали громкоговорящие в общественных местах люди. При этом не важно, что они говорили: орали в торговых центрах на детей, ругались между собой у примерочной, разговаривали по телефону в музеях или отвешивали бессмысленные комментарии во время сеанса «Властелина Колец» в кинотеатре. Я чувствовал себя рядом с ними очень маленьким, буквально сжимался и хотел сбежать от их общества.
Таких людей не перепутаешь ни с кем. Вне зависимости от финансового достатка они ощущают себя хозяевами жизни, и им плевать на соседа по столу в ресторане, месту в самолете или поезде. Они думают, что их проблемы и невероятная сложность/легкость (нужное подчеркнуть) бытия— центральная тема человечества в любое время дня и ночи. Мы обязаны быть в курсе их конфликтов с работодателями, слушать их критическую оценку нового фильма Нолана, мы знаем имена их мастера маникюра и располагаем знанием об истории болезни. Кажется, еще немного, и они попросят нас напомнить об их группе крови.
Хочется на секунду остановить их и сказать: ребята, мне в данный момент не интересны ваши проблемы, и боюсь, что всем остальным тоже! Ваш парад бестактности затянулся, возьмите свои телефоны и в свободном от наших ушей месте обсудите наконец, какие у вас плохие подруга или начальник, что вы ели на завтрак/обед. Мне жаль ваших родственников и друзей, что им приходится слышать этот поток. Сам же я не хочу о вас ничего знать.
Не хочется брать на себя роль завуча и рассказывать про такие вещи, как воспитание, тактичность и базовые правила жизни человека в каменных джунглях — но что делать? Особый российский вайб свободы слова определяется не свободой медиа или собраний, а свободой рассказать площадям о том, как вы провели это лето в Сыктывкаре. Но свобода слова — это не разговор по громкой связи в ресторане, это выбор промолчать там, где ваш голос неуместен. Это ответственность за громкость голоса и количество произнесенных слов.
До какого‑то момента это мне казалось поколенческой историей. Я думал, что такое скобарство смоется временем и технологиями. Случилось обратное: это поведение масштабировалось в соцсетях, что предмет для отдельной колонки. Этот стиль, увы, неподвластен времени, как от него бежали наши сограждане в Европу в отпуск, так и продолжали бы, одна беда — в ковид далеко не убежишь. Знак качества отдыха для русского человека определяется словами: «это отличный курортный городок на юге Италии, людей из России не было совсем». Уже догадались, о чем речь? Думаю, да. Уверен, что вы и сами не раз восторгались отсутствию сограждан в поездах. Но, к сожалению, бежите вы от самих себя.