С детства меня поражали громкоговорящие в общественных местах люди. При этом не важно, что они говорили: орали в торговых центрах на детей, ругались между собой у примерочной, разговаривали по телефону в музеях или отвешивали бессмысленные комментарии во время сеанса «Властелина Колец» в кинотеатре. Я чувствовал себя рядом с ними очень маленьким, буквально сжимался и хотел сбежать от их общества.

Таких людей не перепутаешь ни с кем. Вне зависимости от финансового достатка они ощущают себя хозяевами жизни, и им плевать на соседа по столу в ресторане, месту в самолете или поезде. Они думают, что их проблемы и невероятная сложность/легкость (нужное подчеркнуть) бытия— центральная тема человечества в любое время дня и ночи. Мы обязаны быть в курсе их конфликтов с работодателями, слушать их критическую оценку нового фильма Нолана, мы знаем имена их мастера маникюра и располагаем знанием об истории болезни. Кажется, еще немного, и они попросят нас напомнить об их группе крови.

Хочется на секунду остановить их и сказать: ребята, мне в данный момент не интересны ваши проблемы, и боюсь, что всем остальным тоже! Ваш парад бестактности затянулся, возьмите свои телефоны и в свободном от наших ушей месте обсудите наконец, какие у вас плохие подруга или начальник, что вы ели на завтрак/обед. Мне жаль ваших родственников и друзей, что им приходится слышать этот поток. Сам же я не хочу о вас ничего знать.