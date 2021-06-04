Концерты Хаски и Mujuice, «Тихое место-2», Esquire Weekend, старт Beat Film Festival: по традиции выбрали главные события выходных.

Концерты Mujuice

Один из наиболее талантливых электронных продюсеров своего поколения, Муджус стал по-настоящему знаменитым в 2011 году, когда журнал «Афиша» определил его альбом «Downshifting» чуть ли не эталоном хорошего вкуса, да еще и с точной привязкой к локальной специфике. Хотя привязка эта была скорее к «продвинутой» тусовочной Москве, релиз действительно стал этапным для российской музыки десятых годов, а в главном хите «Юность» многие услышали нового Цоя. Сейчас понятно, что Цоем Муджус стать не мог. Вместо этого артист до сих пор записывает яркие и изобретательные танцевальные треки, часто — с тихими (такова уж специфика его интонации), почти интимными сюжетами о сумбурной жизни в мегаполисе. На самом деле, именно в этих песнях увидела и полюбила себя редакция той самой «Афиши» и многие другие слушатели ушедшей уже эпохи. Очередную подборку печальных историй от Муджуса можно услышать на недавнем альбоме «Melancholium».

Хаски

Хаски выстрелил в 2017 году с альбомом «Любимые песни (воображаемых) людей» — сборником мрачных и резких высказываний о жизни в омуте вязкой русской хтони. Артист рассказывал про ад панельных домов, деградацию, насилие и власть, лихой экзистенциальный беспредел. Его визитной карточкой стала фраза «Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица». Статус ретранслятора национальной жути подкрепляется также неоднозначной биографией — поездкой на Донбасс и совместным треком с Захаром Прилепиным о врагах родины.

«Red Summer»: Feduk

Feduk — из нового поколения поп-звезд. Прославившись благодаря интернету и совместному с Элджеем хиту «Розовое вино», он делает ставку на рэп и хаус-биты, ругается в песнях и находится вне привычных эстрадных иерархий.

«Esquire Weekend»: «Иванушки International», Sirotkin, Zoloto, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Lovanda

Музыкальная программа от интеллектуального глянца Esquire очевидно хочет угодить своей состоявшейся взрослой аудитории. В первой части фестиваля выступят далекие от радикальных экспериментов фрешмены, а ближе к вечеру подтянется тяжелая артиллерия — трепетный эстрадный харизматик Владимир Пресняков и рокерша Диана Арбенина со своей форматной альтернативой. В промежутках прозвучат трогательная электроакустика от Sirotkin, продуманный фанк от Lovanda и чувственный электропоп от Zoloto, а поздно вечером — дискотека с «Иванушками International».

«PSYNA»: «Механический пес», «Аигел», Kedr Livanskiy, KP Transmission

Премьеру второго альбома антиутопического электро-проекта «Механический пес» Дельфин решил провести в форме рейв-фестиваля, оформлять который будет международная дизайн- и арт-студия Dreamlaser. Лайвы, помимого самого «Пса», сыграют электронный хип-хоп-дуэт «Аигел», футуристичный техно-дуэт PTU, дроун-дива KP Transmission, создательница умиротворенных пограничных состояний Sestrica и другие оригинальные музыканты. Среди диджеев — Kedr Livanskiy и важный продюсер «ГОСТ Звука» Flaty.

VI фестиваль камерной музыки Vivarte: Музыкальный променад Жиль Апап (скрипка) родился в 1963 году в Алжире, вырос в Ницце. Первоначальное музыкальное образование получил в Консерватории Ниццы и Высшей национальной консерватории Лиона, затем обучался в Кёртисовском институте музыки в Филадельфии. В 1985 году одержал победу на Международном конкурсе Иегуди Менухина в категории «современная музыка». Разван Поповичи (альт) родился в Бухаресте. Обучался в зальцбургском Моцартеуме, Национальной консерватории музыки и танца в Париже и Высшей школе музыки в Фрайбурге. Его наставниками были Петер Ланггартнер, Жан Сулем, Вольфрам Крист и Кристоф Винекен. Променад начнется во дворе Инженерного корпуса, затем переместится в музей А.Н. Островского на Малой Ордынке и через отель «Рихтер» доберется до двора Новой Третьяковки.

Коста Лакоста

Резидент лейбла Элджея «143» Коста Лакоста метит на роль нового секс-cимвола молодежных вечеринок. Подтянутый молодой человек с впечатляющей шевелюрой и брендированной татуировкой крокодила на лице отлично справляется с неоновым ретропопом, тугим хаусом и танцевальным реггетоном. Чувственные песни, нетипичная харизма, четкий эластичный вокал плюс эффектные клипы от режиссера Максима Шишкина — Лакоста еще не выпустил дебютного лонгплея (только череду бронебойных синглов), но уже сейчас видно, что Элджей растит себе полноправного конкурента.

Фестиваль «Фан-Зоны» в «Зеленой Тропе» Фестиваль, посвященный дню рождения подкаста про поп-музыку «Фан-Зона». Вместе с ведущими подкаста «Фан-Зона» — Анной Чекаревой и Виталием Титовым, гости The Weekend узнают, какие хиты и альбомы можно назвать лучшими в первом полугодии 2021-го, примут участие в открытой записи популярного подкаста про отношения «Мы расстались», узнают про то, как музыкальные фестивали влияют на карьеру с Владимиром Завьяловым (музыка в «Афише Daily») и Данилом Перушевым (ИМИ), попадут на лекции, обсуждения и мастер-классы от лучших музыкальных подкастов страны — «Всякая годная попса», «Весьма наслышаны», «Нотивный подкаст», узнают о развитии рэп-индустрии в России от автора ютуб-шоу «Вписка». Фестиваль пройдет с 10 по 13 июня в глэмпинге «Зеленая Тропа». К услугам всех гостей: уютные и комфортные номера, шатры и домики. Технический партнер фестиваля: АО «Октава» Забронировать билет и ознакомиться с программой

Horus

Главное в творчестве артиста из Чувашии — рассуждения о смерти, фаталистская мрачная атмосфера, взгляд на мир в тени неминуемой гибели. В качестве музыкального сопровождения здесь — энергичные биты, близкие к композициям другого артиста из объединения «Белая Чувашия» ATL.

«Позоры», Dvanov

Группа Dvanov продолжает выстраивать репутацию одного из наиболее заметных проектов экспериментальной сцены. Коллектив начинал с задумчивого краутрока и исследований русской души — от суконной сакральности до авангардной утопии. В последнее время музыка проекта стала жестче и невротичнее, во многом как отражение настоящих политических реалий. Также на концерте выступит нашумевший проект Лены Кузнецовой «Позоры» — он играет неуютный нойз-панк с залпами резкого грохота и яростной радфем-критикой.

Вечеринки «Кинематика»: Digitaal, Kstcn, Rvbbt, Flint, Masha Raeva Первая летняя «Кинематика» пройдет на двух танцполах. На уличном выступят диджеи ижевского комьюнити ABCD Денис Костицын (Kstcn) и Антон Рэбит (Rvbbt) и Антон Левдиков (Digitaal) из московского сообщества Bravers — будут играть хаус, итало и электро. Внутри RNDM будут резиденты самой «Кинематики» и Алексей Флинт (Flint). От них ждите нетипичную миксологию и кроссжанровые эксперименты.

«Все нормально!!!»: Кирилл Иванов, Саша Хижняков, Séxstasy, Deep Fried Friends, Cable Toy Говорят, уже на следующей неделе «Радуга» понесется на старом месте, а пока будет выездная вечеринка в Императорском яхт-клубе под ногами Петра Церетели. Сыграют фронтмен «СБПЧ» Кирилл Иванов, владелец лейбла Electronica Records Саша Хижняков, кислотный Deep Fried Friends, цветущий дуэт из Петербурга Cable Toy и неотразимый Séxstasy из квир-сообщества Popoff Kitchen.

«Mars Immersive Festival»: Answer Code Request, Daria Kolosova, Sofia Rodina, Kovyazin D Mars Festival называет себя ни много ни мало первым иммерсивным фестивалем электронной музыки. Гостей обещают погрузить в космическую антиутопию, где вкупе с упадком культуры процветают технологии. Не вполне ясно, что из этого будут олицетворять диджеи, но лайнап у «Марса» вполне впечатляющий: будут немецкий техно-визионер Answer Code Request, нидерландский минималист Ion Ludwig, украинская танцевальная максималистка Дарья Колосова, наши герои Kovyazin D, Prisheletz, София Родина и многие другие музыканты. Событие растянется на 32 часа.

«Jameson Yard x Strelka Bar»: «Интурист», Влад Микеев, Петр Чинават, Cable Toy Музыкальные ассамблеи — это меломанские вечеринки онлайн-радио «Тигр», которое вместе с художницей Юлей Гусаровой придумал бывший музыкальный редактор «Серебряного дождя» Влад Микеев. Очередную ассамблею он откроет вместе с Петром Чинаватом из винилового магазина DiG, далее будет дэнс-лайв «Интуриста» (зная лидера группа Женю Горбунова, означать этот тег может все что угодно), а в финале будут играть Паша Михеев из развязного петербургского дуэта Cable Toy и резидент «Стрелки» Дима Кармановский.

«AWAZ 2021»: «Человек ЦеЦе», Holofonote, Chizhov, VLKN В конце мая в Казани прошел фестиваль Awaz, на который благодаря продюсерскому вкусу Степана Казарьяна и компании съехались фанаты музыки со всей России. В Powerhouse ожидается мощная вечеринка по мотивам. Из казанских будут потешный панк-оркестр «Человек Цеце», дивный IDM-проект Holofonote (им заведует классическая пианистка Алина Каримова) и основатель арт-пространства Werk Руслан Чижов. Кураторские сеты сыграют сам Казарьян, совладелец лейбла «ИДА» и партнер Awaz Павел Виленкин (VLKN) и музредактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик. Посетителям Awaz пригласительные уже отправили на почту, остальные могут купить билет на входе.

«Ствол by Cream Soda»: Cream Soda, «Лучший друг», Easy Fresh, Sasha Khizhnyakov

Долгоиграющая электронная группа Cream Soda прославилась в 2019 году — благодаря серии ярких клипов и гипнотизирующих танцевальных хитов. В Петербурге формация исполнит диджей-сет и представит артистов со своего лейбла «Ствол». Так, отыграет проект с сахарным мультяшным трэпом «Лучший друг», босс Electronica Records Саша Хижняков, а также Easy Fresh, Arkadich и Sasha Kustov.

«Prime time»: «Лауд», Basic Boy, I61, Lovanda Фирменная вечеринка уфимского поп-феномена «Лауд». Уфимская группа «Лауд» долгое время пыталась заново изобрести грув и сексуальность хауса, а в 2021-м оставила это дело ради большой поп-пластинки «Красный закат» с кучей модных коллабов. На фирменной вечеринке в «K-30» они не только вспомнят танцевальные корни, но и отметят день рождения своего участника Сережи Куликова. Среди поздравляющих — отлетевший хип-хопер i61, исполнители российского народного R’n’B Lovanda, художник Nickie Zimov. В телеграмах спойлерят, что Cream Soda будет секретным гостем.

Кино «Тихое место-2»

Сиквел крайне успешного хоррора Джона Красински (которого все знают в основном как Джима Халперта из «Офиса»). Как мы помним, его герой — глава семейства Эбботт — в прошлом фильме был вынужден пожертвовать собой ради спасения детей и беременной супруги. Оставшиеся в живых Эвелин (Эмили Блант), Маркус (Ноа Джуп) и глухая девочка Реган (Миллисент Симмондс) продолжают искать лучшее пристанище, поскольку семья недавно пополнилась еще одним ребенком. Главное правило в эпоху постапокалипсиса осталось неизменным: будь максимально тихим, чтобы не быть съеденным заживо большеухими монстрами. В продолжении снялись также Киллиан Мерфи и Джимон Хунсу.

«Круэлла»

Origin story одной из многих классических злодеек студии Disney — экстравагантной и утонченной Круэллы де Виль. Несмотря на то что это приквел к «101 далматинцу», где нас уже познакомили с Круэллой, режиссер Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Ларс и настоящая девушка») все же еще раз об этом напомнит, отмотав время действия до 1970-х годов, когда Круэлла была молодой кутюрье, но уже постепенно теряла самообладание, становясь одержимой. На главную роль изначально планировалось выбрать Мерил Стрип, но позже было решено взять Эмму Стоун.

«Мейнстрим»

Вторая после солнечной инди-мелодрамы «Пало-Альто» полнометражная работа Джии Копполы — внучки великого Фрэнсиса Форда Копполы. Фильм, участвовавший в Венецианском кинофестивале-2020, рассказывает о несчастной барменше Фрэнки, которая случайно снимает на телефон городского фрика и балбеса по имени Линк, а потом эта видеозапись быстро начинает вируситься по сети. Дальше Линк, уже раскрученный Фрэнки и ее друзья (среди них затесался артист Нат Вулфф) обрастают многомиллионной армией подписчиков и становятся не просто мегапопулярными, а настоящими интернет-иконами. Картина с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук снята в традиционной семейной коппола-тусовке: производством занималась дедушкина киностудия American Zoetrope, во второплановой роли появится Джейсон Шварцман (кузен Софии Копполы).

Beat Film Festival В этом году фестиваль снова состоится в гибридном формате. Посмотреть ленты из программы можно будет как офлайн, а также онлайн на платформе «КиноПоиск HD». Фестиваль пройдет до 20 июня. В кинотеатре «Художественный» пройдут специальные показы в рамках фестиваля Beat Film Festival. На них можно будет посмотреть шесть документальных картин — «Американская утопия», «В поиске», «Маржела: Своими словами», «Моя психоделическая история любви», «Ночное», «Аалто». Программа и билеты

«Рука» Garage Screen покажет фильм в рамках кинопрограммы «Настроение — Вонг Карвай». Изначально фильм вошел в альманах о любви и сексе «Эрос» (2004), но впоследствии Карвай сделал новую — дополненную и перемонтированную — версию картины. Информация и билеты

Выставки «Маленькое искусство» Экспозицию составляют эскизы, этюды, зарисовки и другие произведения небольшого формата, которые редко достают из запасников музеев, отдавая предпочтение более убедительным предметам. Организаторы выставки стремятся раскрыть значение такого рода работ не только при создании отдельных шедевров (например, по эскизам традиционно изучается, как менялся замысел мастера от наброска к финальному полотну). Важно также понимание мировоззрения и художественных устремлений представителей новых течений и направлений в искусстве: в этих небольших картинах мы видим легкость неоконченного рисунка, ценимую модернистами, или эксперименты с формой и композицией, характерные для авангарда. Так или иначе эти 130 работ Левитана, Серова, Врубеля, Малевича, Бакста и других художников легко убеждают, что эпитет «маленькое» к этому искусству можно употребить только в кавычках.

Василий Кононов-Гредин. Русская смерть Перспективный кировский художник Кононов-Гредин исследует значение смерти в русской культуре, подходя к этому явлению максимально широко. Его интересуют и православная обрядовость вперемешку с языческими ритуалами, и умирание русской деревни и Русского Севера, и общехристианская идея духовности, основанная на мысли о конечности бытия. Изображения похорон и других ситуаций, связанных со смертью (кстати, не только человеческой), новогодняя елка из погребальных венков, мумия кошки, сгоревший иконостас — в окружении этих и других экспонатов посетителям предлагается проследить за различными аспектами смерти и за тем, как меняется к ней отношение людей.