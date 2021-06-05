5 июня в городах России состоится «Зеленый Марафон», который с 2012 года проводит Сбер. Забег в Москве и Петербурге пройдет в онлайн-формате: участники смогут получить стартовый пакет и пробежать самостоятельно. По этому случаю «Афиша Daily» рассказывает о лучших местах для бега в двух столицах.

Москва Хамовники

Два маршрута (короткий — 6 км, длинный — 9 км) охватят достопримечательности района Хамовники. Вы пробежите мимо Новодевичьего монастыря и одного из самых старых деревянных особняков Москвы, увидите здания военной академии им. Фрунзе и многое другое.

Пресня

Также выбрали два маршрута: длинный на 10 км и короткий на 5 км. Вас ждет пробежка по главным местам Пресненского района Москвы — Хлебозавода № 5, астрономической обсурватории МГУ, монумента «Дружба навеки», дома-музея Церетели, дома Наркомфина, Гранатного двора и других достропримечательностей.

Арбат

Маршруты на 5 или 10 км: вы пробежите по старому и новому Арбату, многочисленным переулкам и Большой Бронной улице. По пути вам встретятся дом Гоголя, академия музыки им. Гнесиных, музей-квартира Максима Горького, театральный институт им. Щукина, памятники Александру Блоку, Сергею Михалкову и Защитникам Москвы, здание московской консерватории, здание МИД и многое другое.

Басманный

Сыромятническая набережная вдоль Яузы, сад Баумана, Ольховская и Бауманская улицы — это маршрут по Басманному району. Вы пробежите мимо Лефортовского дворца, творческих кластеров «Арма» и Artplay и других мест силы.

Таганка

Маленький (5 км) и большой (9 км) маршруты по окретностям Таганки: если первый ограничивается улицей Солянка, Котельнической набережной и парком «Зарядье», то по второму маршруту вы пробежите также по Нижегородской и Воронцовской улицам и отправитесь по Краснохолмской набережной на север к парку Зарядье. По пути вам встретятся знаменитая высотка на Котельнической набережной, Воспитательный дом, музей «Бункер 42», кинотеатр «Иллюзион».

Красносельский

Стартуем от кофейни «Даблби», далее бежим вдоль Чистых прудов, по Костянскому переулку, Садово-Спасской улице, Большому и Малому Козловским переулкам, а затем отправляемся на север по улице Чаплыгина, пересекаем сквер у швейцарского посольства и заканчиваем маршрут на Мясницкой улице. Нам встретится «Чайный дом», а также памятники «лужковского капромантизма» — театр Et Cetera и «дом-яйцо» на Машкова.

Замоскворечье

Два маршрута (5 и 10 км) по главным местам Замоскорецкого района. Пожалуй, это самые богатые на достопримечательности маршруты — театральный музей имени А.А.Бахрушина, Дом Шурика из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», дом-музей Островского, Третьяковская галерея, Дом музыки. Главное — держать темп и не засмотреться!

Тверской

Пяти- и девятикилометровые маршруты по Тверскому району также насыщены памятниками культуры и архитектуры на пути. Во время пробежки мы увидим Савинское подворье, Высоко-петровский монастырь, здания Художественного театра, РГГУ и Московской ссудной казны, памятник Жеглову и Шарапову, Никольскую церковь и многое другое.

Мещанский

Один из самых «зеленых машрутов» в списке: Цветной бульвар, скверы вдоль Самотечной улицы, Фестивальный парк — вот что встретится вам по пути. Также вы узнаете, где расположена квартира Достоевского, театр Советской Армии и музей Серебряного века.

Якиманка

Маршруты Якиманки (6 и 10 км) насыщены церковными памятниками по пути — Храм Ризоположения на Донской, Марфо-мариинская обитель, Храм Успения Богородицы, Храм Христа Спасителя. Также вы увидите Кремль и Дом на набережной (он же дом правительства), пробежите по Парку Горького, Репинскому скверу, и парку Музеон.

Петербург Центр

Стартовав со 2-й Советской улицы, вы пробежите по Суворовскому проспекту, набережным Невы, Литейному и Троицкому мостам, Шпалерной и Таврической улицам. Во время пробежки вы увидите Таврический сад, Смольный собор, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и Летний сад — и это уже не говоря о зданиях-памятниках архитектуры XIX–XX вв., которые будут сопровождать ваш визуальный ряд на протяжении всего маршрута.

Коломна

Шестикилометровый маршрут по западной части центра города. Ваш путь начнется от Адмиралтейства, вы пробежите по Конногвардейскому бульвару, вдоль рек и каналов и закончите путь на Театральной площади. По ходу маршрута вы увидите Медного всадника, остров Новая Голландия, Адмиралтейские верфи, Никольский морской собор и Мариинский театр.

Нева

Маршрут для тех, кто хочет всю дорогу слышать плеск воды, вдыхать речной воздух и смотреть на Неву. Ваш путь начнется со Смольного, далее вы пересечете Неву по Большеохтинскому мосту и пробежите по Свердловской набережной. Отдохнув в Полюстровском парке, вы вернетесь на набережную и отправитесь к Финляндскому вокзалу, где и завершится ваш маршрут.

Острова

Самый зеленый и тихий маршрут Петербурга. Вы начнете у станции метро «Черная речка», пересечете Большую Невку и отправитесь на Каменный остров, насыщенный зелеными парками, старыми усадьбами и особняками. Затем ваш путь пройдет через Елагин остров, где расположен ЦПКиО, и Крестовский остров. Далее вы пробежите по пешеходному мосту рядом с «Газпром Ареной» и финишируете в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Во время пробежки вы не только отдохнете в парках от городской суеты, но и увидите ряд достопримечательностей — Каменноостровский театр, Елагин дворец, упомянутую «Газпром Арену» и Лахта-Центр.

