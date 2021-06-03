В Москве открылся Восточный вокзал, связывающий столицу с Ивановым, Нижним Новгородом и рядом других городов. Владимир Завьялов посетил новый терминал и рассказал о впечатлениях.
Восточный вокзал. Что это?
Терминал, строительство которого курировал московский департамент транспорта, открылся 29 мая. Он объединил станцию метро «Черкизовская» и станцию МЦК «Локомотив». На новый вокзал будут курсировать только поезда дальнего следования. Восточный взял на себя некоторые направления Курского вокзала — поезда из Москвы в Нижний Новгород и Иваново, а также ряд транзитных поездов из Петербурга в другие города. Площадь комплекса — более 9000 квадратных метров.
Это первый вокзал, построенный в Москве, за последние 100 лет. Мэрия Москвы прогнозирует пассажиропоток до 75 тысяч пассажиров в сутки — Восточный вокзал должен разгрузить Курский на 35%. По словам московских властей, удобное расположение нового вокзала позволит пассажирам экономить на поездках около 40 минут. Ожидается, что значительная часть прибывающих на Восточный вокзал продолжит путь по МЦК.
Неудобный проход к метро
Вокзал с первого раза очень сложно найти — строение не видно на выходе из метро. Указатели на «Черкизовской» способны дезориентировать — мне пришлось по кругу обойти вестибюль метро, чтобы понять: вход на вокзал из метро — через надземный переход на МЦК. Также на вокзал можно попасть через главный вход здания — со стороны Амурской улицы и Щелковского шоссе.
Метро, МЦК и новый вокзал образуют единый транспортный узел, но удобным новый терминал назвать нельзя. Первое, что бросается в глаза, — очень узкий проход между метро, МЦК и вокзалом, что чревато низкой пропускной способностью. Что касается рамок и рентгена, контроль придется проходить не только по дороге из метро в МЦК и вокзал, но и в обратную сторону, от поезда до МЦК или метро. Если вы захотите просто пройти по переходу из главного здания к метро, вам также придется пройти через рамки. Затея кажется провалом: в сети пишут, что по прибытии пятивагонной «Ласточки» к выходу из метро образуется очередь у рамок на 15–20 минут.
Плохая логистика и сервис
Восточный вокзал — это трехэтажное здание с двумя платфорами и тремя путями. На первом этаже расположен основной зал терминала, на втором — бизнес-зал и выход на мост к метро и МЦК. На минус первом этаже — еще один зал, а также выход к платформе.
Пройдя переход и рамки, мы попадаем в главный зал терминала. Он кажется очень тесным. Особенно дискомфортно в момент прибытия поезда: посетитель сталкивается с большим потоком людей, идущих навстречу.
Что мы видим: терминал выглядит очень аскетично и выглядит необустроенным. Вместо фуд-корта здесь единственное кафе на весь вокзал. Мест для сидения (а также розеток) в обоих залах критически мало. Магазинов с товарами первой необходимости, аптек, сувенирных лавок и киосков здесь пока нет — пространство на вокзале для них как будто бы тоже не предусмотрено. Из хорошего — есть автоматы для зарядки телефона и дезинфекции рук и зелень (пусть и не в изобилии).
Вокзал оборудован эскалаторами, но не все из них построены исходя из логики пассажиропотока — посетителям приходится делать большие крюки, чтобы добраться до платформы или с нее. Платформы здесь также достаточно тесные — прибытие «Стрижа» или «Ласточки» мгновенно создает столпотворение, скученность людей. Кстати, эскалаторы есть не везде: чтобы попасть с первого на второй этаж, придется подняться по лестнице — это абсолютно противоречит заявлениям властей Москвы о «комфортной среде» на вокзале. В терминале есть и лифты, но попытка подняться на лифте на второй этаж с первого — сложносочиненный квест: сначала придется на лифте В спуститься на минус первый этаж, а оттуда подняться на лифте А на второй. Неудобно? Мягко сказано.
Низкая платформа
Идем в сторону путей. Официально заявлено, что на вокзале — пять путей, но два из них принадлежат МЦК, так что на самом деле у вокзала их три. Существенный недостаток: одна из платформ — низкая: пассажирам нового вокзала приходится по старинке буквально залезать в поезд. Другой недостаток — отсутствие кроссплатформенной пересадки с МЦК на поезд, несмотря на объединение вокзала и станции «Локомотив» в один транспортный узел.
Покидаем терминал через выход на Амурскую улицу. Наконец-то мы можем рассмотреть само здание. Примечательным его назвать нельзя: Восточный вокзал — это привычный для нашего времени союз стекла и вентилируемого фасада. Что окружает терминал? Транспортная развязка Амурской улицы, Щелковского шоссе и будущей Северо-Восточной хорды, немного зелени, минимум парковок — и все.
Проблемы с навигацией
Главный провал терминала — навигация. Хотите вызвать такси прямо к зданию вокзала? Лучше ставьте точку на «Черкизовской», иначе путь к терминалу превратится в череду километровых петель и объездов. Кстати, помимо жалких десяти парковок, больше мест для ожидания пассажиров нет, поэтому посадка и высадка людей рискует превратиться в хаос.
Ситуация с наземным общественным транспортом еще хуже: прямо от здания вокзала раз в полчаса ходит единственный автобус № 171 до Преображенской площади и района станции «Электрозаводская». Чтобы «поймать» маршруты в центр, придется пройти вдоль Щелковского шоссе 250 метров. Дорога до автобусов в область займет еще больше — 430 метров вдоль Щелковского шоссе через подземный переход.
Но главное — мимо вокзала не проходят ночные маршруты. До ближайшего ночного автобуса придется идти вдоль строящейся СВХ около тридцати минут.
Вывод
На текущий момент Восточный вокзал — неудобный во всех отношениях комплекс: логистика, навигация, транспорт, комфортная среда, инфраструктура, сервис. Для того, чтобы Восточный вокзал стал полноценным хабом, должно пройти еще какое‑то время.