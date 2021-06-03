Это первый вокзал, построенный в Москве, за последние 100 лет. Мэрия Москвы прогнозирует пассажиропоток до 75 тысяч пассажиров в сутки — Восточный вокзал должен разгрузить Курский на 35%. По словам московских властей, удобное расположение нового вокзала позволит пассажирам экономить на поездках около 40 минут. Ожидается, что значительная часть прибывающих на Восточный вокзал продолжит путь по МЦК.

Терминал, строительство которого курировал московский департамент транспорта, открылся 29 мая. Он объединил станцию метро «Черкизовская» и станцию МЦК «Локомотив». На новый вокзал будут курсировать только поезда дальнего следования. Восточный взял на себя некоторые направления Курского вокзала — поезда из Москвы в Нижний Новгород и Иваново, а также ряд транзитных поездов из Петербурга в другие города. Площадь комплекса — более 9000 квадратных метров.

Неудобный проход к метро

Вокзал с первого раза очень сложно найти — строение не видно на выходе из метро. Указатели на «Черкизовской» способны дезориентировать — мне пришлось по кругу обойти вестибюль метро, чтобы понять: вход на вокзал из метро — через надземный переход на МЦК. Также на вокзал можно попасть через главный вход здания — со стороны Амурской улицы и Щелковского шоссе.

Метро, МЦК и новый вокзал образуют единый транспортный узел, но удобным новый терминал назвать нельзя. Первое, что бросается в глаза, — очень узкий проход между метро, МЦК и вокзалом, что чревато низкой пропускной способностью. Что касается рамок и рентгена, контроль придется проходить не только по дороге из метро в МЦК и вокзал, но и в обратную сторону, от поезда до МЦК или метро. Если вы захотите просто пройти по переходу из главного здания к метро, вам также придется пройти через рамки. Затея кажется провалом: в сети пишут, что по прибытии пятивагонной «Ласточки» к выходу из метро образуется очередь у рамок на 15–20 минут.

Плохая логистика и сервис

Восточный вокзал — это трехэтажное здание с двумя платфорами и тремя путями. На первом этаже расположен основной зал терминала, на втором — бизнес-зал и выход на мост к метро и МЦК. На минус первом этаже — еще один зал, а также выход к платформе.

Пройдя переход и рамки, мы попадаем в главный зал терминала. Он кажется очень тесным. Особенно дискомфортно в момент прибытия поезда: посетитель сталкивается с большим потоком людей, идущих навстречу.

Что мы видим: терминал выглядит очень аскетично и выглядит необустроенным. Вместо фуд-корта здесь единственное кафе на весь вокзал. Мест для сидения (а также розеток) в обоих залах критически мало. Магазинов с товарами первой необходимости, аптек, сувенирных лавок и киосков здесь пока нет — пространство на вокзале для них как будто бы тоже не предусмотрено. Из хорошего — есть автоматы для зарядки телефона и дезинфекции рук и зелень (пусть и не в изобилии).

Вокзал оборудован эскалаторами, но не все из них построены исходя из логики пассажиропотока — посетителям приходится делать большие крюки, чтобы добраться до платформы или с нее. Платформы здесь также достаточно тесные — прибытие «Стрижа» или «Ласточки» мгновенно создает столпотворение, скученность людей. Кстати, эскалаторы есть не везде: чтобы попасть с первого на второй этаж, придется подняться по лестнице — это абсолютно противоречит заявлениям властей Москвы о «комфортной среде» на вокзале. В терминале есть и лифты, но попытка подняться на лифте на второй этаж с первого — сложносочиненный квест: сначала придется на лифте В спуститься на минус первый этаж, а оттуда подняться на лифте А на второй. Неудобно? Мягко сказано.