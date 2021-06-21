«Я не корю себя за пропуски и лень»: как полюбить спорт и начать заниматься регулярно

В детстве в моей жизни было не так уж много спорта: я ходила на секции — будучи совсем ребенком занималась хореографией, потом стала кататься на горных лыжах. Но сказать, что я была очень спортивным ребенком, нельзя. В подростковом возрасте начала тренироваться просто по всяким видео из «ВКонтакте». Потом решила все-таки пойти в зал, ходила там на разные групповые тренировки и однажды попала на йогу. Мне очень понравилось. Правда, когда я рассказывала об этом кому-то из своих знакомых, которые были более продвинуты в этом смысле, все очень деликатно отвечали, что я молодец, но это к йоге не имеет никакого отношения.

И в 2017 году — я тогда уже работала в Buro 24/7 — попала на тренировки Nike в их флагмане. Тогда у меня наконец начал формироваться здоровый и правильный режим. Исчезло какое-то неправильное восприятие тренировок, когда ты все делаешь через силу, постоянно себя заставляешь и относишься к спорту как к необходимой рутине, которую хочется пропустить — и вообще забить на это все.

В тот же момент, когда обычный тренинг становился нормой, в моей жизни появилась йога. Я попала в студию Yoga Space, и мы с моей подругой с работы по два раза в неделю стали ходить на занятия по утрам. Классы начинались где-то в восемь, мы занимались, а потом вместе шли на работу. Это было очень круто для меня, потому что раньше такое представить в принципе было невозможно. Что я в восемь утра перед работой буду куда-то ходить и заниматься какой-то физической нагрузкой? Ни за что. Но мне очень повезло с моим первым преподавателем, которая максимально деликатно и аккуратно вводила меня во все основные принципы йоги. И первое мое знакомство с йогой было не про философию, а именно про физическую работу с телом. А потом я мягко и медленно погружалась все глубже.