ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
«Я не корю себя за пропуски и лень»: как полюбить спорт и начать заниматься регулярно
В современном ритме жизни встроить спорт в свой лайфстайл не так уж просто. И даже если появляется сильное желание, порой непонятно, с чего начать. В спецпроекте «Афиши Daily» и бренда бытовой техники Miele мы нашли людей, которые уже на протяжении долгого времени регулярно занимаются спортом для себя, и спросили у них, где найти мотивацию и как никогда не пропускать тренировки.
Интервью: Ника Голикова
Продюсер: Лизавета Шатурова
Фотограф: Рената Гарипова
Стилист: Оля Чуковская
Визажист: Настя Тендерова
Материал создан
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Софья
Софья
Дозорец
Креативный продюсер
Дозорец
«Ты не борешься, а делаешь что-то приятное для себя»
В детстве в моей жизни было не так уж много спорта: я ходила на секции — будучи совсем ребенком занималась хореографией, потом стала кататься на горных лыжах. Но сказать, что я была очень спортивным ребенком, нельзя. В подростковом возрасте начала тренироваться просто по всяким видео из «ВКонтакте». Потом решила все-таки пойти в зал, ходила там на разные групповые тренировки и однажды попала на йогу. Мне очень понравилось. Правда, когда я рассказывала об этом кому-то из своих знакомых, которые были более продвинуты в этом смысле, все очень деликатно отвечали, что я молодец, но это к йоге не имеет никакого отношения.
И в 2017 году — я тогда уже работала в Buro 24/7 — попала на тренировки Nike в их флагмане. Тогда у меня наконец начал формироваться здоровый и правильный режим. Исчезло какое-то неправильное восприятие тренировок, когда ты все делаешь через силу, постоянно себя заставляешь и относишься к спорту как к необходимой рутине, которую хочется пропустить — и вообще забить на это все.
В тот же момент, когда обычный тренинг становился нормой, в моей жизни появилась йога. Я попала в студию Yoga Space, и мы с моей подругой с работы по два раза в неделю стали ходить на занятия по утрам. Классы начинались где-то в восемь, мы занимались, а потом вместе шли на работу. Это было очень круто для меня, потому что раньше такое представить в принципе было невозможно. Что я в восемь утра перед работой буду куда-то ходить и заниматься какой-то физической нагрузкой? Ни за что. Но мне очень повезло с моим первым преподавателем, которая максимально деликатно и аккуратно вводила меня во все основные принципы йоги. И первое мое знакомство с йогой было не про философию, а именно про физическую работу с телом. А потом я мягко и медленно погружалась все глубже.
Что я в 8 утра перед работой буду куда-то ходить и заниматься какой-то физической нагрузкой? Ни за что
Как у меня сформировалось это правильное отношение? Ключевым для меня оказалось мое окружение, потому что это были групповые тренировки с классными ребятами, плюс я на них тоже ходила с подругой. Большую роль сыграло и место — классный флагман с широкими гигантскими окнами с видом на весь Кузнецкий Мост.
Но главное, что мне идеально подошел формат тренировок. До этого когда пробовала групповые тренировки в каких-то фитнес-клубах, там всегда прослеживалась вот эта философия преодоления себя, что ты все делаешь через силу, борьбу, и чем жестче музыка, тем качественнее ты выполняешь упражнения. А то, что мне подходит, совсем про другое: про то, что ты не борешься, а делаешь что-то приятное для себя, даришь своему телу колоссальный физический опыт, поднимаешь себе настроение на день и так далее. От такой концепции я заряжаюсь, классно себя чувствую, понимаю, что стараюсь ради себя, для своего здоровья и внешнего вида. Кстати, внешний вид в фитнес-тренировках — это всегда один из важнейших пунктов. Там обязательно нужно качать попу и добиться идеального пресса. Это, конечно, имеет смысл, но для меня почему-то эти задачи всегда воспринимались с каким-то негативным подтекстом, как будто тебе что-то в себе не нравится и ты через силу должен идти и исправлять это. Мне это неблизко.
В моих тренировках такого не было, я просто делала что-то классное для себя, а потом уже через какое-то время поняла, что это еще и дает результат без драматичных, болезненных самобичеваний. Поэтому мне кажется, что нужно просто пробовать, ходить на разные тренировки разных тренеров, выбирать разные программы и направления.
Тренер — это 90% залога успеха. Если тебе подходит его философия и то, как он ведет тебя в этом процессе. Еще один важный момент — время тренировок. Раньше я всегда занималась по вечерам после работы, потому что была уверена, что утром у меня точно нет на это времени и я не готова вставать раньше. При этом вечером, как оказалось, мне заниматься спортом гораздо сложнее. За весь день я успеваю достаточно устать, и мозг начинает подавать мне сигналы, мол, хватит, ну какой спорт, у тебя был такой тяжелый день. Утром мне легче договориться с собой, никаких внутренних рассуждений не происходит. Ты просто понимаешь, что у тебя сейчас по расписанию спорт, идешь и делаешь. А потом ты самый счастливый человек на свете.
Идешь и делаешь. А потом ты самый счастливый человек на свете
Конечно, иногда очень лень чем-то заниматься. Но я стараюсь все равно находить время на тренировки. Сейчас групповые тренировки я не посещаю, но занимаюсь сама. Иногда получается, что с утра по каким-то причинам я не успеваю и пропускаю утренние запланированные тренировки — и чаще всего не восполняю этот пропуск вечером.
Примерно с прошлой весны из-за карантина у меня перестал существовать строгий режим с йогой, и ее я делаю по самочувствию, по ощущениям. Но стараюсь заниматься как минимум один-два раза в неделю. Но тут я себе не ставлю каких-то жестких требований в этом смысле. Зато обратная история с обычными тренировками. У меня есть списки упражнений, приложения на телефоне, любимые тренировки на ютьюбе, поэтому обычный тренинг у меня по два-три раза в неделю.
Но я не корю себя ни за пропуски, ни за лень. Это нормально, если я вообще ничего не хочу. Надо понимать, что всем нужен отдых от тренировок. Бывают периоды, когда ты сам себе говоришь: «Я лучше полежу сегодня, завтра и, может быть, послезавтра и совсем ничего не буду делать». А потом убеждаешь себя, что спорт помогает восстановить силы, и в 99% случаев так и происходит.
Я не воспитала в себе привычку, но спорт в каком-то виде будет в моей жизни всегда. Я хочу попробовать какое-то танцевальное направление. Но это для меня прям big deal, потому что я вообще не танцующий человек. Чтобы я затанцевала просто в обычной жизни, у меня должна случится какая-нибудь эйфория. Но при этом я могу начать пританцовывать, когда я одна на кухне слушаю классную музыку. Поэтому я понимаю, что это психологические барьеры, и мне хочется попробовать что-то с этим сделать.
Cпорт помогает восстановить силы, и в 99% случаев так и происходит
Я пару раз уже была на танцевальных классах, поэтому знаю, насколько тяжело мне это будет даваться. То есть я занимаюсь спортом, йогой, я владею своим телом, но не могу выполнить какие-то элементарные танцевальные движения, либо выполняю их очень болезненно для себя. Но сейчас подумала, что стоит попробовать снова, потому что каждый раз, когда ты что-то новое придумываешь для своего тела, это всегда интересный опыт, а порой испытание.
Чтобы уход за спортивной одеждой не был испытанием, в стиральных машинах Miele доступны специальные спортивные программы стирки, которые за короткое время подготовят форму к тренировке, сделав это бережно и безопасно. Причем это не только режим «Спортивная одежда», но и «Спортивная обувь» — программа, которая подойдет, например, для текстильных кроссовок. Вам останется только сложить вещи в сумку и отправиться на спорт. А после бега, йоги, бокса и любых других нагрузок можно воспользоваться опцией «SingleWash», которая позволяет не ждать, пока накопится нужное количество грязных вещей, а постирать даже одну вещь. За счет бережного очищения даже при ежедневной стирке вещь сохранит свой первоначальный вид.
Феликс
Феликс
Семибратов
CEO FFF Moscow
(record label)
Семибратов
«Найдите кого-то,
кто бы вдохновлял вас»
Нехватка времени — это отмазка: как только признаешь ее, начинается настоящая работа над собой
Во мне всегда присутствовал соревновательный дух. Сначала это проявлялось на футболе с парнями во дворе, потом в школьные годы начал ходить на брейк-данс. Помню, это сделало меня суперзвездой пионерского лагеря. Если ты танцевал брейк, тобой все восхищались, тебя прикрывали, за тобой бегали девчонки и, несмотря на то что ты был младше других, появлялся какой-то авторитет. На самом деле, во взрослой жизни так тоже происходило часто. Недавно мы ездили на фестиваль New Star Camp, где выступал наш артист Кассета. И у него есть одна песня с брейк-бит-мотивом, когда она началась, образовался круг — и пришлось снова вспоминать старое. Это все, конечно, было очень криво, но мы разожгли эту вечеринку.
После брейка я еще занимался паркуром с парнями. Мне кажется, что все мое спортивное детство произошло благодаря правильным людям, которые были рядом. Со временем стало тяжело заниматься, потому что парни взрослели, кто-то дальше в футбол уходил, наша брейк-данс-команда распалась, да и актуальность всей этой движухи спала. Через какое-то время по наставлению старшего брата я начал ходить в спортзал, точнее, в обычную качалку. Там мужики с именами вроде Годзиллы или Киборга постоянно говорили мне: «Блин, че ты берешь гантели маленькие, возьми вот эти и покажи, что ты можешь». Это звучит смешно, но я в каком-то смысле им тоже благодарен. Я вообще не совершал глупостей в детстве, не думал об алкоголе, сигаретах, у меня все иначе было.
Сейчас я бы сказал, что у меня такой мультиспортивный режим. Я в последнее время много хожу на бокс — опять же, друзья позвали. И если приезжаю в Питер, у меня там есть целая компания, с которой мы проводим функциональные тренировки. Делаем разные упражнения с резинками, забиваем ноги, хорошо прорабатываем разные группы мышц и все такое. Еще я стараюсь ходить на плавание или массаж, когда удается. А недавно ездил в Сочи кататься на сноубордах. В общем, стараюсь за каждую возможность ухватиться. Единственное, я пока не могу приучить себя к зарядке по утрам. Но регулярно пока занимаюсь только боксом — стараюсь хотя бы два раза в неделю посещать тренировки.
Занимаясь спортом, я чувствую себя гораздо лучше, становлюсь сильнее, у меня повышается самооценка, и каждый раз происходит психологическая разгрузка
Я уверен, что время можно найти всегда — кем бы ты ни был, сколько бы ты ни работал. Нехватка времени — это отмазка: как только признаешь ее, начинается настоящая работа над собой. Я сам постоянно в телефоне, на каких-то звонках и в переписках, но стараюсь записывать себе в расписание хотя бы два-три часа, когда я все откладываю и фокусируюсь на спорте.
Мне редко бывает лень заниматься, но мозг порой ведет себя коварно. Например, планировался у нас спарринг-день, на который я хотел пойти, но мне было страшно, и в то же время мероприятие по работе, на которое хорошо бы попасть. И в голове ты за секунду можешь убедить себя, что тебе действительно больше нужно на мероприятие и с бокса лучше слиться. Но когда я тренеру позвонил, я услышал в его словах легкое разочарование, и это сработало как пинок. Пинок, которого порой нам не хватает. Я отменил дела, приехал и ни разу не пожалел.
Но я могу себе позволить порой пропустить какую-то тренировку — не потому что лень, а потому что просто хочется так. Мое тело в очень хорошей физической форме сейчас, и если я пропущу одно или два занятия, абсолютно ничего не произойдет.
Но, занимаясь спортом, я чувствую себя гораздо лучше, становлюсь сильнее, у меня повышается самооценка, и каждый раз происходит психологическая разгрузка. Это дает серьезный энергетический буст. Когда ты преодолел лень, сходил потренировался, возвращаешься обновленный и пьешь воду после тренировки, то это всегда самая вкусная вода. И хотя бы ради этого ощущения стоит заниматься спортом. Еще мне кажется, что поездка на бокс — это определенный ритуал для меня. Я собираю сумку, складываю экипировку, форму: она чистая, аккуратная, вкусно пахнет. Это приятно.
Мне кажется, что найти занятие по душе проще, когда у тебя есть наставник. У меня по жизни таких наставников было много, они всегда направляли меня на правильный путь. Это может быть друг, товарищ, коллега, кто угодно. Найдите кого-то, кто бы вдохновлял вас и чуть больше разбирался в том или ином виде спорта.
Важно заниматься только тем, что тебе действительно нравится. Не нужно перегружать себя, сразу покупать абонемент в спортзал и так далее. Пробуйте, ходите на пробные занятия, найдите хорошего тренера, желательно через знакомых, и проверяйте свое самочувствие. Если вы любите стиль и красоту, то вдохновения и желания заняться спортом можно добиться через подбор классной формы. Еще круто найти себе единомышленника и вместе с ним пробовать, это добавит процессу ответственности — и, возможно, вам так будет комфортнее посещать тренировки.
Для тех, кто живет в активном ритме и с трудом выкраивает в своем графике место на тренировки, Miele предусмотрел умные функции для экономии времени. Это, например, технология Miele@home: технику можно объединить по принципу умного дома и управлять приборами с помощью приложения. Так, можно запускать стирку или узнавать, сколько времени осталось до конца сушки, не отвлекаясь от своих дел.
Не придется думать и о количестве моющего средства: у стиральных машин Miele есть система CapDosing, рассчитанная на применение с капсулами Caps для разных видов тканей (в том числе для тканей спортивной одежды). В каждой капсуле — ровно то количество средства, которое нужно для стирки; система подает его в нужный момент стирки для лучших результатов. А еще в стиральных машинах Miele внедрена система TwinDos — она автоматически дозирует универсальное моющее средство в зависимости от объема загрузки и уровня загрязнения вещей.
София
София
Мунтян
Диджей, модель
Мунтян
«Я стала меньше бояться»
Брюки, рубашка, пуловер — Mango
Спорт присутствовал в моей жизни с самого детства: плавание, настольный теннис. В последний я до сих пор играю на любительском уровне. В подростковом возрасте я даже участвовала в каких-то турнирах, мы ездили в другие города, побеждали, и мне приносило это невероятную радость. Теннис был в моей жизни очень долго — пока я не получила спортивную травму и не смогла больше играть в полную силу. И когда регулярные тренировки закончились, я где-то полгода размышляла, чем бы мне заняться. Я ходила в спортзал, чтобы поддерживать физическую форму, то есть у меня были силовые и аэробные нагрузки. Но это было скорее для восстановления, а мне хотелось какого-то экшена. Я перепробовала кучу всего, но ничего не цепляло.
Однажды Саша Сколков, совладелец сети «Сила ветра», пригласил меня на тренировку по яхтингу в «Ореховую бухту» в Москве и предложил попробовать первый раз повзаимодействовать с яхтой.
Это было летом 2018-го. Первая тренировка действительно стала для меня экшеном. Я пришла, и как оказалось, там не нужно особо никакой экипировки, то есть ты надеваешь футболку, непромокаемую куртку — и все. Тренер познакомил меня с командой, я села в эту лодку, и началось… Вообще, я помню, что я побаивалась переступить этот промежуток между пирсом и палубой, плюс ко всему в этот день был адский шторм, сильный ветер, дождь. Поначалу я просто вцепилась и легла на палубу, мне было очень страшно. При этом я отлично плаваю, но ужасно боялась выпасть за борт и думала: «Господи, что происходит, зачем я в это ввязалась?» Но буквально через пятнадцать-двадцать минут этот страх прошел — и началась эйфория. Мне инструктор обо всем рассказал: что делать, как управлять лодкой, за что держаться.
Первая тренировка действительно стала для меня экшеном
Когда я вышла, мне показалось, что это был мой самый лучший спортивный день в жизни. Это именно то, что мне нужно, потому что я городской житель, который безумно любит воду: море, озера, реки. И я подумала, как это круто — можно просто собрать сумку с одеждой, сесть на метро, отправиться к какому-нибудь водоему в лес и как будто оказаться где-то в небольшом путешествии. Это слишком необычно и клево.
После этого я увлеклась яхтенным спортом и продолжаю тренироваться в Строгино. А еще я получила капитанские права и лицензию шкипера, поэтому могу теперь управлять парусной лодкой по всему миру.
Я приезжаю тренироваться два-три раза в неделю. Это всегда групповые тренировки — с тренером и командой из четырех человек. С прошлого года я еще иногда начала тренироваться одна на одноместном швертботе «Луч». Могу просто приехать, арендовать лодку и выйти на воду отрабатывать какие-то действия.
В отличие от тренировок в зале, куда ты приезжаешь на какое-то время отвлечься, на яхтинг приходится выделять полдня. Это для меня целый медитативный процесс. Я приезжаю в Строгино, там есть кафе, я могу зайти в него, выпить кофе, потом пойти на тренировку, после этого еще остаться и поговорить с инструкторами. То есть встраивать в свой распорядок дня яхтинг не так-то просто, но из-за того что я не работаю в офисе и у меня нет строгого графика, я стараюсь сделать так, чтобы время на воде стало для меня не трудом, а расслаблением. Но в «Силе ветра» тренировки начинаются с самого утра, и я знаю ребят, которые в семь тренируются, а потом едут на работу и чувствуют себя прекрасно.
Яхтинг — это способ познакомиться с новыми классными людьми, потому что в «Силе ветра» много людей различных профессий, от ученых до топ-менеджеров. И с некоторыми из них мы бы, скорее всего, никогда не познакомились в обычной жизни, а на воде мы команда, мы работаем вместе, у нас есть общее дело, за которое все болеем. Поэтому спорт для меня — это в первую очередь социальная сфера деятельности. Мне даже кажется, что я стала меньше бояться, стала увереннее принимать решения и даже достигла какого-то определенного уровня, который мне кажется довольно неплохим. И эти постоянные маленькие радости, которые происходят во мне на тренировках, наполнили мою жизнь ощущением счастья.
Тандем стиральной и сушильной машин Miele может постирать и подготовить одежду к занятию практически без вашего вмешательства. В стиральных машинах бренда, помимо программы «Спортивная одежда», можно воспользоваться опцией «Выбор пятен» и запрограммировать прибор на очищение вещей от определенных видов пятен, до трех за один цикл стирки (всего машины распознают более 20 видов пятен). А сушильная машина поможет разгладить синтетические вещи. Например, спортивные куртки из мембранной ткани, которые обычно затруднительно разгладить утюгом, техника может отпарить самостоятельно — дополнительная глажка им не потребуется. Также в сушильной машине удобно использовать специальную корзину для сушки спортивной обуви: кроссовки не будут подвержены механическому воздействию.