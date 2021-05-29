Концерты Boulevard Depo и Скриптонита, якутский хоррор о злых духах в кино и много вечеринок: выбираем главные события выходных.

Концерты «Тима ищет свет»

В клипах и на концертах артиста Тимофея Якимова часто можно увидеть в гриме печального Пьеро — разве что со странными знаками на теле и в порванной одежде. В музыке его проекта «Тима ищет свет» много театральности — начиная с введения лирического героя в название, заканчивая концептуальными альбомами о последних временах. Свой спектакль Якимов разыгрывает при помощи гитарного лязга, фортепианных аккордов, электронных пульсаров и прочей экспериментальной индитроники, но явно звучащая здесь личная боль и беспокойство переворачивают любую сценическую условность. В Москве артист презентует новый релиз «Зеркало».

Скриптонит

Если ATL — про уникальный творческий метод, который никто толком не переосвоил, а Оксимирон — про ажурные рифмосплетения, то Скриптонит — про звук, стиль и изобретения. Пожалуй, никто из верхушки русского рэпа не выходил за пределы жанра настолько далеко, как Адиль с проектом Gruppa Skryptonite. Да и вообще он даже обещал больше не издавать рэп-альбомов: правда, самолично обещание нарушил, выпустив пластинку «2004». Впрочем, ему можно — и, наверное, можно вообще все.

May Wave$

Даниила Мейлихова привыкли ассоциировать с пылким и паточно-страстным R’n'B — что, безусловно, справедливо, но полной картины такое описание не даст. Его творчество — тот случай, когда артисту одинаково убедительно даются и сиропные баллады, и более задиристые и бойкие вещи.

«Мегаполис»

Самая эстетская московская группа «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым существует с 1987 года. Выпустив в 1996 году альбом «Гроза в деревне», коллектив ушел в продолжительный отпуск, а Нестеров занялся продюсерской деятельностью и выпуском молодых интересных музыкантов на своем лейбле «Снегири» (Алина Орлова, The Retuses, «Елочные игрушки»). В 2010 году «Мегаполис» вернулся с альбомом «Супертанго» и сейчас, по словам музыкантов, переживает второе рождение. Среди последних проектов группы — мультимедийный проект про советское кино 1960-х.

Flesh

Выстреливший несколько лет назад фрешмен Flesh успешно закрепился в списке ключевых героев новой школы рэпа. Основная специализация артиста — эмо-хиты о любви и потерянности под меланхоличные чувственные биты. Треки на выходе получаются весьма убедительными — главное, что в музыке исполнителя чувствуется искренняя, лишенная гиперболизированного пафоса интонация. Впрочем, основные стандарты жанра — например, агрессивные бэнгеры о собственном успехе — Flesh также добросовестно отрабатывает.

Boulevard Depo

Момент взлета карьеры Boulevard Depo — коллаборация с Pharaoh, расслабленный хит «5 минут назад», ставший одной из главных песен 2016 года. Уже на нем чувствуется фирменный стиль артиста — «ленивая» и вязкая читка, парадоксальные тексты, создание параноидальных, глючных и неустойчивых миров с необычными временными и пространственными законами, как будто сленг, на котором так уверенно говорит Boulevard Depo, является отражением зыбкой, мерцающей поверхности современной культуры с ее странной иронией и постправдой.

«Ровесник Live»: «Источник»

Изначально команда «Источник» создавала вполне предсказуемый нойз-поп — их можно было перепутать с группой «Пасош»; впрочем, вместо гимнов уходящей молодости формация делала акцент на более лиричной мечтательной атмосфере. Однако в последнее время группа отошла от своего изначального звучания: записала удачный трек с необычным проектом «Тима ищет свет» и выпустила экспериментальный альбом «Pop Trip» — авант-рок с нелинейными барочными замашками в стиле These New Puritans и свингующей психоделией а-ля King Krule.

Вечеринки Открытие летнего сезона в Powerhouse: Lovanda, «Всигме», Карина Истомина, Kierastoboy

Powerhouse переходит на летний режим работы, а это значит, что наконец открывается его уютный летний двор с чилловыми тусовками не допоздна. Днем здесь будет хорошая лайв-программа с концертами дуэта Lovanda, который пишет цепкий новорусский R’n’B, и постироничной рэп-группы «Всигме» (если не любите тропы хип-хопа, то послушайте, что с ними сделали эти ребята). Ночью же в Powerhouse сыграют солнечная фанатка черной музыки Kierastoboy, модель и инфлюенсер Apple Music Карина Истомина и другие диджеи. Хотите попасть — успевайте на бесплатную регистрацию.

«Светский краут»: Olta Karawane, Amdience, Yssue, Антон Березин «Краевед» (Петербург) Антон Березин уже два года ведет на Test FM передачу «Светский краут», в эфире которой ставит примерно все, что придет ему в голову, но с уклоном в совсем странный и бескрайний психодел. Вряд ли на одноименной вечеринке в «Изиче» он сыграет что‑то другое, тем более и других персонажей лайнапа часто замечают за звуковыми странностями: Коля Радченко из алкодуэта Olta Karawane обожает отлетевшие наивные треки, Yssue из Esthetic Joys сделал себе имя на веселых звуковых девиациях, а Марина Бибик запросто собрает рейвы из причудливых грувов.

«Blank Flowers»: Errortica, Sad Alien, Santa Valentina, Anit Levan, Daria Ryzhikova (Петербург) На последних майских выходных в «Бланке» играют только девушки. Anit Levan выводит из эмбиента невесомый бейс, этнику и рэп, участница разнузданного «ДК «Детка» Santa Valentina яростно и страстно сводит эйсид, электро, транс и все, что посередине, Errortica обожают за эклектичные и жутко подвижные сеты. Sad Alien, Tumanova и Daria Ryzhikova остается только соответствовать молодым героиням клубной сцены.

«Voyage»: «Всадники ЖКХ», Odopt, Mashkov, Sexstasy, Raumtester (Петербург) Спонтанная вечеринка без какого‑либо повода, на которой сыграют разные интересные москвичи. Коммунальная постпанк-группа «Всадники ЖКХ», в которой полтора года назад объединились заметные люди из столичной электронной сцены, впервые в Петербурге представит макабрический альбом-экспромт «Дегенерат». До и после будут отличные диджеи: глава System 108 и пока что закрытой «Радуги» Евгений Машков, Raumtester и Séxstasy из Popoff Kitchen и лаконичный техно-дуэт Odopt.

Кино «Пролетая над гнездом кукушки»

Классическая лента — снова в кино. Попав в отделение психиатрической больницы, Рэндл Макмерфи (Николсон) сразу сталкивается с жестким распорядком, установленным старшей медсестрой Милдред Рэтчед (Флетчер). Эти строгости, а также вмешательство в личную жизнь больных во время сеансов групповой терапии вызывают протест у нового пациента. Он пытается достучаться до других пациентов и убедить их, что так продолжаться не может и предпринимает несколько попыток побега.

«Иччи»

Якутский мистический хоррор Костаса Марсана о злых духах. В XIX веке в одной из якутских семей случилось что‑то страшное, из‑за этого люди навсегда покинули проклятую деревню. В наши дни на свой страх и риск там снова селятся фермеры, но злые духи не заставляют себя долго ждать — зловещие призраки появляются ночью и дальше начинают мучить членов семьи. Это уже вторая совместная работа продюсера Марианны Сиэгэн и режиссера Костаса Марсана: в 2016 году они выпустили финчеровский по духу триллер «Мой убийца», а теперь сняли, казалось бы, копеечный хоррор, но со всеми присущими жанру атрибутами: древний фольклор как надежная основа, залитые красным светом мрачные коридоры и комнаты, обилие разнообразных черепов и дохлых ворон, голых березок и ноющей тревожной скрипки за кадром. Помимо якутских актеров (Дмитрий Михайлов, Илья Яковлев, Матрена Корнилова и Борислав Степанов), фигурирует звезда картины «Как меня зовут» Марина Васильева.

«Александр Невский»

Шедевр Сергея Эйзенштейна — на экране «Художественного». Грандиозное историческое полотно, повествующее о победе русского войска под предводительством князя Александра Невского в битве с немецкими рыцарями на льду Чудского озера.

Выставки Билл Виола. Путешествие души Пушкинский подготовил и открыл первую в России сольную выставку американского художника Билла Виолы — по сути живого классика видео- и медиаискусства. Среди его работ: движущиеся изображения, превращающиеся для зрителя в замедленные и детализированные видео, инсталляции, а также медиа- и саунд-арт для крупномасштабных проектов вроде концертов и опер (например, его видео были частью постановки «Тристана и Изольда» в Парижской опере). Всего на Волхонке представят свыше двадцати работ, созданных в период с 2000 по 2014 год, которые в полной мере раскрывают эстетический потенциал любимой Виолой технологии движущихся изображений, — именно за счет нее художник смог создать свой уникальный стиль, который впоследствии не раз был объектом исследования в теории медиа. Среди этих работ: «Огненная женщина» (2005), «Квинтет изумленных» (2000) и часть серии «Мученики» (2014).

Виктория Ивлева. Африканские дневники «Африканские дневники» — ретроспектива известного фотографа и журналиста, лауреата премии World Press Photo Виктории Ивлевой, посвященная ее работе в горячих точках африканского континента: это Руанда во время геноцида 1994 года, минные поля Анголы, раздираемый гражданской войной Судан, лагерь беженцев в Уганде, трущобы Найроби. Проект объединяет более 150 снимков, дневник и тексты Виктории Ивлевой. Куратор выставки — искусствовед и критик Евгений Березнер. В фокусе Виктории Ивлевой — простые люди и их истории, полные ужаса и надежд, бюрократического абсурда, быта и веры в будущее. Ивлева рассказывает их в своих фотографиях и через предельно личные тексты и дневники, в которых драматизм, документальность, а иногда и юмор сплетены в попытке справедливо и честно описать ненадежную реальность и отразить характер людей в контексте трагических событий.

Что еще «Бранч с ученым» Политехнический музей проведёт традиционную встречу из цикла «Бранч с ученым». Зрителей ждёт знакомство с руководителем Большой норильской экспедиции Николаем Юркевичем. Он расскажет об итогах научной поездки на полуостров Таймыр летом 2020 года. Большая норильская экспедиция — это первое за несколько десятилетий масштабное исследование состояния окружающей среды Севера. 38 ученых прошли более 1000 километров, взяли пробы грунта, почв и воды. Перед экспедицией стояла задача выработать рекомендации для предприятий, работающих в регионе. Русская Арктика богата нефтью, газом и металлами, которые используются в том числе в производстве нержавеющей стали, аккумуляторов и солнечных батарей по всему миру. Но природа Севера хрупка и уязвима. Освоение региона, развитие на его территории производств неизбежно связаны с серьезным воздействием на экологию. На природу края влияют и глобальные изменения климата. Все эти риски побудили ученых провести комплексное научное исследование состояния природной среды края. Обсудить в неформальной обстановке результаты и выводы экспедиции, поговорить о глобальном потеплении и красоте Арктики с кандидатом технических наук, директором Научно-исследовательского центра по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН (НИЦ «Экология» СО РАН) Николаем Юркевичем смогут бесплатно все желающие, прошедшие предварительную регистрацию. Встреча пройдёт 30 мая в 14:00 в ресторане «Кофе пью» по адресу Чистопрудный бульвар, 9.

Интерактивная лекция о художниках-евреях в Shalom, bar