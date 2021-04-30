В Замоскворечье начались работы по строительству элитного ЖК, против которого выступают не только местные жители, но и общественные и культурные деятели. Недавно архитектор проекта Павел Андреев дал интервью, в котором заявил, что опасения москивичей не оправданны. Мы попросили мундепа Марину Уразаеву подробно объяснить, почему Андреев не прав.

Марина Уразаева муниципальный депутат Замоскворечья

№ 1. Про высотность и плотность застройки Андреев: «Наш (проект. — Прим. ред.) разрабатывался в рамках действующего строительного законодательства: изучалась территория, рассчитывались параметры — все это делалось в публичном пространстве». На самом деле, до 2015 года на указанном участке, находящемся в охранной зоне Московского Кремля, было разрешено строительство только в соответствии с высотностью и общей площадью находящихся на территории зданий. А 29 июня 2015 года на закрытом заседании рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии принимает решение увеличить разрешенную высотность до 27 метров, площадь с 9808,7 до 52 738 кв. м. и изменить вид назначения территории с «не связана с проживанием населения» на «жилую застройку с сопутствующей инфраструктурой». Понятно, что такая точность в предложенных параметрах (метраж, виды назначения и высотность) означает, что регламенты подгонялись под конкретный, предложенный застройщиком проект. Все это происходило на закрытых собраниях, ни о каком обсуждении в «публичном пространстве» не было и речи.

№ 2. Про информирование общественности Вопрос журналиста: Проводились ли публичные слушания по проекту? Была ли уведомлена о нем общественность? Андреев: «Проектирование в историческом центре всегда ведется после того, как соответствующими специалистами разработаны режимы и регламенты „градостроительной деятельности в историческом центре“… Сама процедура разработки этих регламентов уже является опубличенным процессом. Они размещаются в открытом доступе, и все эксперты, а также официальные и неофициальные заинтересованные лица, общественность знакомятся с ними». На вопрос о публичных слушаниях архитектор так и не ответил, переведя тему на режимы и регламенты. По факту жители впервые узнали о планирующейся стройке в феврале 2019 года: тогда застройщику потребовалось провести публичные слушания, чтобы внести корректировки в уже утвержденный проект. Но тогда ни параметры будущего строительства, ни сам проект не являлись предметом обсуждения — обсуждались только въезд в паркинг и изменение назначения здания. Для создания видимости публичного одобрения на мероприятие пригласили сотрудников близлежащих кафе и ресторанов, а также лояльных к управе района общественных советников. Благодаря им и работникам компании-застройщика в итоговом заключении корректировки были одобрены. Сейчас эти комментарии пытаются представить как публичное одобрение всего проекта, хотя по факту они касались лишь въезда в паркинг и изменения назначения здания . В то же время десятки комментариев жителей с критикой проекта приняты не были, как не относящиеся к предмету обсуждения. При этом представители застройщика уверяли, что сам проект еще не финальный, и максимальная высотность будет 17 метров (сейчас 27 м. — Прим. ред.). С тех пор и до начала строительных работ никакой дополнительной информации о проекте в открытом доступе не появлялось. Финальный проект до сих пор не был представлен общественности. Сама компания максимально непублична, сайта нет, указанные на инфощитах телефоны не отвечают.

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№ 3. Про исторические постройки Андреев: «В нашем случае высота сооружений действительно больше, чем здания, которые изначально там стояли. Но Замоскворечье не будет больше купеческим , как не будут больше Патриаршие пруды теми, где гулял Берлиоз. Ничего с этим не поделать». Внутриквартальное пространство, на котором запланирована стройка, относится к охранной зоне Московского Кремля, окружающая историческая застройка и ракурсы дошли до наших дней в удивительной сохранности: 90% прилегающих к стройке зданий — дореволюционной постройки. На этой территории много объектов культурного наследия: усадьба Куманиных, усадьба Шамшуриных, усадьба Долговых — Жемочкина, усадьба Чернцовой — Варгиных — Барановых. Таким образом, новые корпуса планируют возвести в центре сохранившегося исторического квартала.

На данный момент главной угрозой и причиной того, что «Замоскворечье больше не будет купеческим», является конкретный проект архитектура П.Андреева.

И это уже происходит на наших глазах: снос исторических зданий, которым более ста лет, уничтожение мурала Ахматовой, угроза усадьбе Шамшуриных, в метрах от которой пробьют проезд для тяжелой техники, а позже его же переоборудуют во въезд в подземный паркинг. В развитии важен баланс между новым и старым. Можно и нужно уважительно относится к нашему наследию и истории города. Решение о том, как развиваться и выглядеть городу, должны принимать не девелоперы — у них другие цели.

№ 4. Про подход к историческому наследию Андреев: «Замещение старого — это естественный процесс, и он есть во всем мире. Просто мы не так давно влились в него». Возникает вопрос, почему при планировании строительства в охранной зоне в историческом центре используется стратегия «замещения», а не сохранения историко-культурной среды? Откуда утверждение, что это «естественный процесс» с отсылкой на весь мир? В развитых странах законодательная база направлена на сохранение исторического наследия, есть регламенты, которые соблюдаются, действуют институты и процедуры для публичного обсуждения градостроительных проектов, особенно когда речь идет о муниципальной земле.

№ 5. Про развитие района Андреев: «Изначально это место (строительства ЖК. — Прим. ред.) было жилым, потом там располагались производственные помещения, сейчас они заброшены, и в таком состоянии находятся уже несколько десятков лет. Теперь туда вернется жизнь». Общественности просто навязывается мнение, что элитный ЖК — единственная альтернатива запустению. В этом месте мог бы быть сквер или общественное пространство, которых так не хватает в районе. До 2015 года завод «Экран» принадлежал городу, на его территории можно было реализовать любой функционал или программу. Сейчас много говорят о том, что территория находилась долгие годы в запустении, здания разваливались. Не стоит забывать, что отвечал за вверенную ему городом муниципальную землю и находящиеся на ней здания не кто иной, как организация-застройщик — центр медико-социальной реабилитации «Экран».

№ 6. Про мнение экспертного сообщества о проекте Вопрос журналиста: Беспокойство экспертного сообщества также вызывает сохранение многовекового наследия города. Андреев: «Что в современном языке означает слово „эксперт“? В моем понимании это человек крайне опытный, который знаком не только с предметом своей профессии, но и c порядками определенной деятельности… Если вдруг какой‑то человек, называющий себя экспертом, начинает в чем‑то сомневаться или чего‑то опасаться, то он может ознакомиться с экспертными заключениями». За пересмотр проекта выступили «Архнадзор», председатель совета Союза архитекторов России Александр Ремизов, вице-президент Союза московских архитекторов Николай Лызлов, народный художник РФ, лауреат премии Правительства РФ архитектор Владимир Суровцев, а также многие другие заслуженные деятели искусств, народные художники и артисты, почетные академики, известные искусствоведы, архитекторы и урбанисты.