Год Германии в России проходит не в самое удачное время, так что фестиваль Tag-nacht (в переводе «День-ночь») в пространствах «Севкабель-порта» пропускать никак нельзя. Во-первых, по нынешним временам это очень редкое событие, где будет много мощных привозов: футур-поп-проект Ätna, основатели передового электронного лейбла Raster Фрэнк Бретшнайдер (он же Komet) и Byetone, оригинальная группа Still in the Woods, которая скрещивает легкий джаз с ухабистыми ритмами хип-хопа и поэтикой инди-рока. Во-вторых, в программе будут хорошая дарквейв-группа «Электрофорез» и большой пул диджеев и художников сообщества m_division в ночной программе.