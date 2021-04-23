Выбираем главные события уик-энда. Что на этих выходных: концерты «Пошлой Молли» и Pharaoh, продолжение ретроспективных сеансов «Властелина Колец», новый фильм с Джонни Деппом,

Концерты «Пошлая Молли»

Альбом харьковского проекта «Пошлая Молли» «8 способов как бросить дрочить» стал одной из главных музыкальных сенсаций 2017 года. Группе удалось схватить ключевые элементы молодежного духа эпохи — нигилизм, растерянность, усталость от политики и рутины, желание отчаянного и беспечного веселья. Команда харизматика Кирилла Бледного заговорила со своей аудиторией на языке мемов и забавных кричалок, отбросив в сторону все лишнее, — пафос, готовые клише, желание рассказать связную историю или попасть в радиоформат. Ничего удивительного, что они сорвали банк. Чуть позже формация добавила к своему звучанию динамичные рейв-элементы, чем только упрочила свой статус подростковых кумиров.

Pharaoh

В середине десятых Pharaoh выступил как предвестник новой школы рэпа — многие не воспринимали всерьез его глючные и задиристые фиты с Boulevard Depo, однако виральный успех хита «5 минут назад» расставил все по местам. Артист с головой ушел в мрачное, затягивающее, часто надломленное звучание, закрепился в хедлайнерах фестивалей, ссорился с единомышленниками, уходил в крутое пике с неудачным альбомом «Правило» и странным участием в скандальном треке Лободы «Boom Boom». Однако сейчас Глеб Голубин снова обрел форму и выпустил убедительный релиз «Million Dollar Depression» — с отчаянием, надрывом, брейкап-историями и чувством собственного превосходства.

Zoloto

Не каждый поп-фрешмен будет открывать свой клип архивной съемкой Бориса Ельцина и историей «МММ». Выступающий как Zoloto молодой казахский артист Владимир Золотухин, очевидно, находится в поиске своего звучания и эстетики. Пока что он балансирует между умной поп-электроникой и чувственным неосоулом. У Золотухина есть все необходимое, чтобы найти своего слушателя: пластичный запоминающийся голос, хорошие песни, чувство вкуса и — главное — смелость, позволяющая экспериментировать.

«Каста»

Первый альбом «Касты», еще на кассете, вышел, страшно представить, в 1999 году. За это время русский рэп пережил драматические перемены — из маргинального жанра, заслуживавшего в местной музпрессе в лучшем случае просто снисходительного отношения, превратившись в самый настоящий мейнстрим. Тем интереснее увидеть, что сегодня готовы предложить слушателю участники группы, которые много-много лет назад занимались популяризацией этого жанра, — причем в гораздо менее комфортных условиях. «Афиша Daily» рассказывала историю создания песни «Вокруг шум», одного из главных хитов «Касты».

Муся Тотибадзе

Муся Тотибадзе — молодая девушка из Москвы, степенно и методично завоевывающая место под солнцем на отечественной инди-сцене и отметившаяся дебютной пластинкой «Мальчик». Она исполняет легкий и воздушный электропоп с гитарами и незамысловатыми текстами о любви и юности. В ее творчестве озорство соседствует с точностью — кажется, что Муся будто играючи и не всерьез создает нюансную музыку, к которой трудно придраться. Упрекнуть ее в перегибах тоже непросто: здесь есть синтезаторы, но нет избитой ретроатмосферы; есть актуальные и броские тексты, но нет ничего вызывающего и провокационного. 25 апреля Муся Тотибадзе выступит с большой сольной программой в Москве и представит новый альбом «Молодость». Это все та же свобода мысли, музыки, жизни. Автором композиций выступает сама Муся, бессменный герой музыкального романа — Иван Лубенников, саунд-продюсер и композитор. Участие в создании альбома также принимал традиционный состав музыкантов — Глеб Меркулов и Максим Войтов.

L’One

Бывший участник группы Marselle (не путать с петербургским поп-трио) Леван Горозия достиг славы при поддержке лейбла Тимати Black Star — сначала он выпустил первый в России танцевальный трэп-хит «Все танцуют локтями», затем закрепил успех вереницей высокобюджетных поп-треков. После скандального ухода с лейбла Горозия теперь уже под своим именем пытается перезапустить карьеру, записывая весьма форматные истории, — но с чуть более дерзким оскалом и агрессивным продюсированием.

Вечеринки и фестивали Arma XIII: Dr. Rubinstein, Etapp Kyle, Abelle, Philipp Gorbachev, ANSV, Uasmi Nasser Даже в карантинный сентябрь Arma получилась ого какая, а к 13-летию ее создатели еще и протащат через границы нескольких отличных музыкантов: Марина Рубинштейн (Dr. Rubinstein) покажет образцовую рейв-селекцию на мейне, там же украинец с берлинским паспортом Etapp Kyle будет собирать танцевальный пульс из минимального количества элементов, а на медиуме много часов кряду будет играть румынский марафонец Rhadoo. В целом предлагают шесть вариантов изменения сознания (сцен), на которых будут играть музыканты в диапазоне от космолога Tripontape и всемирного авант-проекта Wulffluw XCIV до мастера горлового пения Радика Тюлюша и Николая Шизова из «Электрической собаки».

«Лагерь. 3 Years»: Obladaet, Cherocky, Everthe8, K8maffin

Obladaet — пример того симулякра (вне всяких оценочных суждений), в который превратился рэп: ранее бунтарская музыка черных гетто, сейчас совершенно виртуальный мир больших скоростей, лимитированных шмоток и хлестких панчей, эдакая сверкающая витальная фантазия. Obladaet придерживается именно такой эстетики. Со своим последним альбомом «Players Club» он не добавляет в нее ничего нового, но полирует до блеска — как в плане звука, так и грамотного сопровождения со съемками десятиминутных видео, конкуренцией в чартах и созданием инфоповодов в социальных сетях. Также в лайнапе фестиваля «Лагерь. 3 Years» — Cherocky, Everthe8, K8maffin и секретные гости.

Tag-nacht: Byetone, Frank Bretschneider, Ätna, Still in The Woods, «Электрофорез» (Петербург) Год Германии в России проходит не в самое удачное время, так что фестиваль Tag-nacht (в переводе «День-ночь») в пространствах «Севкабель-порта» пропускать никак нельзя. Во-первых, по нынешним временам это очень редкое событие, где будет много мощных привозов: футур-поп-проект Ätna, основатели передового электронного лейбла Raster Фрэнк Бретшнайдер (он же Komet) и Byetone, оригинальная группа Still in the Woods, которая скрещивает легкий джаз с ухабистыми ритмами хип-хопа и поэтикой инди-рока. Во-вторых, в программе будут хорошая дарквейв-группа «Электрофорез» и большой пул диджеев и художников сообщества m_division в ночной программе.

Кино «Гнев человеческий»

Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов. Следующий после успешных «Джентльменов» фильм всеми любимого (а в России так и вообще возведенного в ранг народного) хулигана от мира кино Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»). Пропитанный адреналином экшен-триллер с, разумеется, Джейсоном Стэтемом в главной роли. Его герой — мистер Эйч — трудится сотрудником инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, но все это неспроста: Эйч внедрился в фирму, чтобы выйти на дерзких и отнюдь не глупых грабителей и отомстить им за смерть сына. Новая картина Ричи — ремейк французского «Инкассатора» Николя Букриефа, и режиссер «Револьвера» позвал на роли, помимо Стэтема, еще так редко появляющегося сейчас в кино Джоша Хартнетта, талантливого Скотта Иствуда и харизматичного Холта МакКаллани («Охотник за разумом»).

«Великий»

Джонни Депп играет реального американского фотожурналиста Юджина Смита, чьи славные дни пришлись на время Второй мировой войны и десятилетие после нее. Он работал в журнале Life в ту ныне забытую эпоху, когда аналоговые камеры не могли лгать, а журналы с убедительными фотографиями большими тиражами продавали газетные киоски. Драма находит Смита на склоне лет, пьяным, подавленным и, конечно, созревшим для искупления в голливудском стиле. Он знакомится с американкой азиатского происхождения Эйлин (Минами), которая рассказывает ему об экологическом произволе в Японии: так, в прибрежном городе Минамата корпорация Chisso сбрасывает в воду ртутные отходы, которые отравляют рыбу, а затем и людей. Джонни Депп не только сыграл в картине главную роль, но и спродюсировал ее. По духу «Великий» — проникновенная старомодная «проблемная картина» с увлекательной историей о том, как общество противостоит самонадеянным корпорациям, — и о том, как преданные своему делу журналисты пытаются ему помочь.

«Властелин Колец: Две крепости»

Из продолжения толкиновской саги ушли комедия и любовь, то, что детству, в общем-то, не особенно нужно, зато прибавилось магии и насилия — того, что составляет две главные детские страсти. В этом смысле второй «Властелин Колец» — еще более идеальный детский фильм, чем первый.

«Порочная связь»

Итальянский ответ «Брачной истории» Ноя Баумбаха, фильм открытия Венецианского кинофестиваля 2020 года. Красивая драма о разводе — европейский кузен картины Баумбаха, в которой основное внимание уделяется краху пары из среднего класса и эмоциональному багажу, который они передают своим детям. Луиджи Ло Кашо играет Альдо, публичного интеллектуала, ведущего литературную передачу по радио. «Нет любви без возможности предательства», — рассуждает он в прямом эфире, в то время как роман с коллегой разбивает его брак, а его страдающая жена Ванда (Альба Рорвакер) пытается выброситься из окна.

«Танцующая в темноте» — специальный показ

В субботу «Киноклуб Афиша» соберется для того, чтобы его участниками бессовестно манипулировал главный провокатор современного кинематографа, — Ларс Фон Триер. Иначе говоря, мы посмотрим мюзикл «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли.

В Америке середины 60-х слепнущая чешская эмигрантка Сельма работает на фабрике кухонного оборудования с единственной целью — скопить денег на операцию слепнущему сыну. На деле же фильм оказывается не о Сельме, а о глобальных противоречиях современной культуры. Достоинства «Танцующей в темноте» сквозь слезы смогло рассмотреть жюри Каннского кинофестиваля: мюзикл получил «Золотую пальмовую ветвь» и приз за лучшую женскую роль Бьорк. На специальном показе, который пройдет 24 апреля в 16.00 в «Формуле Кино Европа», фильм представит кинокритик Егор Москвитин.

Спектакли «Вишневый сад»

«Вишневый сад» Анатолия Эфроса с Владимиром Высоцким и Аллой Демидовой в главных ролях шел на Таганке в 1970-е и, по мнению критиков, был самой яркой и пронзительной интерпретацией чеховской пьесы в советское время. Новый «Вишневый сад» выпускает Юрий Муравицкий, и в центре его исследования — специфика чеховского юмора. «Чехова-драматурга сделали священной коровой, хотя на самом деле он невероятно живой, язвительный, саркастичный автор. — рассказывает режиссер. — „Вишневый сад“ — это его последняя пьеса, что накладывает определенный отпечаток на восприятие этого текста как своеобразного завещания. Это глубокий драматичный текст, затягивающий на территорию пронзительной грусти. Мы играем в открытую — делаем спектакль про то, как все мы пытаемся преодолеть эту самую „чеховскую тоску“, в которую каждый раз неизбежно проваливаемся. Это может быть смешно, если смотреть на это со стороны».

«Мерцание» Подкаст — разговор на равных. О чем поговорить с актерами, в чем они эксперты? И вообще, что такое экспертность в мире, который меняется до неузнаваемости каждую неделю? «Мерцание» — новое совместное исследование театра «Июльансамбль» и арт-практика Александра Андрияшкина, взявших за отправную точку отказ от готовых решений и попыток что‑либо закрепить однажды и навсегда. Смерть, свобода, ежедневно меняющаяся повестка, вертикальная и горизонтальная организация театра и мира — темы, на которые можно будет говорить в «Мерцании».

«На стриме» В нашу цифровую эру конфликт отцов и детей перешел на новый уровень. Поколения разделяет стена технологий, и понять друг друга становится невозможно. Развернувшаяся драма в спектакле «На стриме» позволит зрителям взглянуть на конфликт глазами каждого ее участника и, возможно, понять своих собственных оппонентов. Счастливая жизнь семьи из города N заканчивается, когда к ним приезжает человек из прошлого, с которым связана драма 20-летней давности. Раны от детской влюбленности, сложности выбора, зависимость от иллюзорного мира социальных сетей и непонимание в кругу самых близких людей — вот с чем придется столкнуться героям спектакля режиссера Дмитрия Бикбаева. В основе сюжета — пьеса известного писателя, сценариста, автора серии детективных романов, лауреата премии «Золотой орел» Александра Звягинцева. Авторская музыка и костюмы, иммерсивная сценография и трансляция от лица различных героев: эти и другие режиссерские решения создают мир, где зритель — участник происходящих событий.

Выставки «Охотники за искусством»

«Охотники за искусством» — своего рода драматическая история о коллекционировании в годы оттепели и застоя. На выставке Кустодиев, Фальк, Кандинский, Коровин, Малевич, Пиросмани и другие именитые авторы — всего 70 работ — будут соседствовать с удивительными историями коллекционеров, которые продолжали собирать (а иногда и терять) произведения даже тогда, когда, например, авангард был совсем не в чести. Ряд этих историй и работ могли уже оценить посетители петербургской K Gallery, теперь же очередь за Музеем русского импрессионизма.

«Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России»

В Третьяковку из Манежа приехал монументальный рассказ о вековой истории кинетического искусства в России. О том, как в нашем искусстве появились движущиеся объекты, кураторы рассказывают последовательно: в качестве отправной точки они взяли русский авангард с его утопическим желанием переустройства мира с грезами о выходе в космос. Следующим рубежом всего двигающегося и фантастического стала эпоха реального освоения космоса: в 60–70-е художники вдохновляются космической эстетикой и даже разрабатывают проекты комнат отдыха на космической станции. В финале — работы современных художников, где движение запускается искусственным интеллектом и компьютерными алгоритмами. Всего в Третьяковской галерее представлены порядка четырех сотен произведений, так или иначе связанных с движением, — в природе, истории, технике и художественном воображении.