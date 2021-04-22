Что хорошего в Рыбацком, так ли плохо на Парнасе, комфортно ли жить в центре и куда ехать за пасторалью и природой: разбираемся в районах Петербурга и выбираем лучшие и худшие места для жизни, отдыха и занятий.

Дисклеймер: текст не охватывает ближайшие пригороды Петербурга и районы, административно принадлежащие Ленобласти, — поэтому в материале отсутствуют Парголово, Мурино, Кудрово и другие окрестности города. По каким критериям происходит ранжирование: близость к метро, качество жилья, городская инфраструктура, рекреационные зоны — все оценивается в комплексе. Парнас

Район на севере Петербурга рядом с одноименной промзоной. 200 лет назад сюда наведывалась Екатерина II и назвала насыпанный холм в честь одноименной горы. 30 лет назад здесь были совхозные поля. 10 лет назад петербургские девелоперы их начали застраивать многоэтажными домами. Парнас — страшный сон Ильи Варламова, один из первых «человейников» Петербурга, вобравший в себя все детские болезни (читай — худшие качества) подобных районов. Минимум зелени, максимум асфальта, проблемы с парковкой, минимум рекреационных пространств, отсутствие рабочих мест и неразвитость социальной инфраструктуры: проблемы со школами, садами, нет взрослой поликлиники и больницы. Бонус — некомфортное соседство с промзоной, где расположены предприятия пищевой промышленности. На Парнасе неприятно находиться, не то что жить: район залит бетоном и асфальтом, здания стоят впритык друг к другу. Район развешан объявлениями с женскими именами и номерами телефонов, немногочисленные зеленые участки не ухожены. Плюсы, впрочем, тоже есть — но их можно по пальцам подсчитать: под боком — Шуваловский парк, куда можно сбежать от асфальта, бетона, промзон и машин. В районе есть станция метро «Парнас», до которой идти максимум 15 минут: еще полчаса — и вы в центре. Еще один плюс Парнаса перед Кудровым и Муриным — местные жители имеют питерскую прописку. Новые кварталы на севере Приморского района

Приморский район — самый быстрорастущий в Петербурге: спасибо новым кварталам, которые вымахали за несколько лет в конце улицы Парашютной и проспекта Королева. Стоит ли говорить о комфортной среде в данном случае? Совершенно точно нет — районы новые, а проблемы все те же: негде гулять, парковаться и лечиться, мало рабочих мест, некомфортная городская среда. С транспортной доступностью тоже все не очень хорошо: станцию «Парашютная» откроют в лучшем случае после 2030 года, а до ближайших «Пионерской» и «Комендантского проспекта» добираться не меньше 15–20 минут на транспорте. Кстати, район продолжает застраиваться: бонусом к стройке — горы мусора и злые собаки. Канонерский остров и окрестности

До 1983 года остров на западе Петербурга был полузакрытым. Добраться сюда можно было только вплавь, пока не проложили тоннель, соединивший «Канонеру» с материком. Оказалось, что на острове есть не только судоремонтный завод, а еще и живописный вид на Финский залив, закаты и корюшка — правда, ловят ее в основном местные жители, и мы не советуем кормить ей даже кошек ваших врагов. Впрочем, на этом плюсы жизни и досуга здесь заканчиваются. Что такое Канонерский остров? Долгая дорога — двадцать минут от метро «Балтийская» минимум. Слаборазвитая городская и социальная инфраструктура: здесь нет примерно ничего — ни поликлиники, ни больницы, ни даже «Булочной Вольчека». Отдельная проблема — Западный скоростной диаметр, построенный буквально над домами канонерцев, из‑за чего здесь стало больше шума, грязи, пыли и копоти. Кроме того, многие здания на Канонерском и соседнем Гутуевском острове находятся в неудовлетворительном и даже аварийном состоянии. Гугл-карты, кстати, сообщают о наличии здесь парка. Но парком это назвать сложно: это заросший пустырь, с пляжем, заваленным мусором — отдыхать мы здесь точно не советуем. Проспект Просвещения и окрестности

Север города стал массово застраиваться в 70-е годы: так возник целый район, в котором есть типовые брежневки — и, в общем-то, больше ничего. «Просвет» — пожалуй, самый непримечательный и серый среди всех советских спальников города. Из архитектуры преобладает в основном 504-я серия домов — по сути дела, девятиэтажная модификация хрущевок: узкие кухни, маленькие комнаты, тонкие перекрытия. В районе пугающе мало зелени — на большой район здесь, по сути, два сквера и один небольшой Муринский парк (есть еще «Сосновка», но до нее идти далеко). С транспортом здесь тоже не то чтобы хорошо: если в западной части проспекта есть одноименная станция, а на востоке — метро «Гражданский проспект», то жителям условного проспекта Культуры приходится 15–20 минут добираться только до метрополитена. Кировский завод и окрестности

Рабочая окраина на юго-западе города при раннем Союзе стала главным местом силы архитектурного авангарда, оставив кучу памятников эпохи. Дом Советов Нарвского района, Ушаковские бани, ДК «Горького», Дом технической учебы — и это неполный список. Впрочем, к югу от Кировского завода маховик истории отматывается уже на пару десятилетий вперед: район Автово окружен зданиями в духе сталинского неоклассицизма. Пройдя еще дальше, вы можете увидеть хрущевки. Стоит ли здесь жить? Территория Кировского завода — одна из самых крупных промзон Петербурга со всеми вытекающими. Во всяком случае, инфраструктурных благ здесь довольно мало — хотя с транспортной доступностью все в порядке. Пороховые и Ржевка

«Если хочешь быть в живых — уезжай с Пороховых» — так гласила байка из 90-х, намекающая на криминогенный характер района на востоке Петербурга. Это преувеличение: Красногвардейский район, куда входят Пороховые, даже не в пятерке самых опасных районов города. В XVIII веке здесь располагались пороховые склады — отсюда и название района, массово застроенного в 1970–80-е годы панельками тех лет. У Пороховых есть один серьезный недостаток: метро здесь нет и вряд ли в ближайшее время появится — в местной почве нашли плывун (насыщенный водой грунт), сильно мешающий строительству станций. Зато до ближайшей «Ладожской» ходит шустрый и комфортный «Чижик» — первый частный трамвай в Петербурге. Погулять здесь есть где: можно пройтись по парку «Малиновка» или заглянуть в Ржевский лесопарк. Вдоль Рябовского шоссе сохранились садоводства с одноэтажными домами. С инфраструктурными благами в районе все в порядке: есть несколько ТЦ, а также легендарный «Народный» — самый дешевый универсам в Петербурге, куда съезжаются с котомками со всего города. Правда, он вырос в сеть универсамов с толпами малоимущих и драками за товары на распродажах. Веселый поселок

Почему район на юго-востоке Петербурга так называется, доподлинно неизвестно: то ли виноваты гостившие здесь цыганские таборы, то ли название досталось в наследство от местной немецкой колонии XIX века, ныне утраченной. В конце 60-х Веселый поселок застроили брежневками. Знаменитые ужасы подвалов Дыбенко из одноименного фильма про разрушительную жизнь местных наркопотребителей сделали плохую рекламу району на годы вперед. Были причины: в 1990-е Правобережный рынок был огромным хабом наркотрафика, потому и привлекал соответствующий контингент. Сейчас Веселый поселок — обычный питерский спальник. Из плюсов — неплохая транспортная инфраструктура (две станции метро), Ледовый дворец (можно сходить на хоккей и большие концерты), «Мега» в 15–25 минутах езды, несколько парков и Нева. Из минусов — крайне неказистые и не самые комфортные дома 602-й серии и близлежащий «человейник» Кудрово, формально принадлежащий ЛО, но паразитирующий на местной инфраструктуре. Левый берег Невского района

Промзоны, заводы, хрущевки, сталинки, немного дореволюционной архитектуры и первые здания в стиле конструктивизма — вот краткое описание левобережной части Невского района. Пожалуй, это самая неоднородная в архитектурном смысле часть города. В районе метро «Ломоносовская» стоят помпезные сталинки, а к югу от нее расположились хрущевки. Вдоль Невы красуются здания в духе модерна начала XX века. В десяти минутах от «Пролетарской» на Троицком Поле расположился памятник авангарда — жилмассив для рабочих Обуховского завода. Рядом с метро «Обухово» и вовсе спряталось небольшое садоводство. Район довольно неплохо оснащен общественным транспортом (четыре станции метро, много автобусов и трамваи), есть пара больших парков («Куракина Дача» и парк имени Бабушкина), а также набережная Невы в районе речного вокзала для прогулок, но пресловутый «серый пояс» занимает значительную часть района и оставляет свой негативный отпечаток: окрестности левого берега Невы традиционно считаются малопривлекательными для жизни. Купчино

Купчино, как и окрестности улицы Дыбенко, было дачным поселком, который попал под массовое панельное строительство в 1960-х, а в 90-е приобрел криминальный флер, не совсем актуальный ныне. В былые годы Купчино обязательно было бы ниже в подобном рейтинге, но минувшее десятилетие решило многолетний вопрос с транспортом: теперь в районе аж пять станций метро. Что еще тут есть? Пожалуй, ничего особенного — парки Интернационалистов и Героев-пожарных, пара скверов, несколько ТЦ. Еще один бонус — можно дойти до ближайшей станции электрички и уже через двадцать минут очутиться в Пушкине или Павловске. Метро «Балтийская» и окрестности

Вероятно, самый контрастный район Петербурга. С одной стороны — заброшенный завод «Красный треугольник», самые дешевые коммуналки в Петербурге в смурных и зачастую аварийных домах начала XX века и промзона. С другой — элитное жилье, строящееся на месте обветшавшего. Инфраструктурой район тоже не то чтобы богат — зеленых зон мало, ТЦ практически нет, отдохнуть тоже особо негде. Зато можно взять электричку на Балтийском вокзале — и умчать в Гатчину! Дачное и окрестности

В XVIII веке здесь располагались дачи приближенных к царскому двору, позднее — пригородный поселок (который был разрушен во время войны). В 60-е и 70-е годы Дачное начало застраиваиться хрущевками и брежневками, а также обзавелось одноименной станцией метро — впоследствии она была закрыта, а на ее смену были построены «Проспект Ветеранов» и — севернее — «Ленинский проспект». Петербуржцу, приехавшему в Дачное и его окрестности из другого района, может показаться, что он находится в другом городе. Все из‑за архитектуры: панельные дома серий 528 и ГИ широко распространены в основном здесь. По сравнению с другими районами Дачное (и близлежащие территории) может похвастать обилием зеленых зон: Воронцовский сквер, бульвар Новаторов, парк «Александрино». В районе улицы Танкиста Хрустицкого прямо посреди панелек течет речка Дачная. Кстати, свое название район в некотором смысле оправдывает до сих пор: буквально в десяти минутах от метро «Проспект Ветеранов» находится садоводство «Кировец-1», где можно укрыться от городского шума и побродить среди одноэтажных домов. Метро «Академическая» и окрестности

В народе шутили: Муринский ручей делит район Гражданки на ГДР (Гражданка дальше ручья) и ФРГ (фешенебельный район Гражданки). В данном случае речь пойдет о ФРГ. Что в ней такого фешенебельного? В районе много зеленых зон: «Сосновка», Пискаревский парк, прилегающий к одноименному кладбищу, парк рядом с Политехническим университетом. Застройка в основном добрежневская и кирпичная: в частности, много красивых сталинок рядом с метро «Лесная». Метро «Черная речка» и окрестности

На юго-востоке Приморского района расположился негромкий (основные магистрали) район, вписавший в XIX веке мрачную страницу в историю: именно здесь, тогда еще на глухой петербургской окраине, смертельную пулю от Дантеса получил Пушкин. В 1960-е район был застроен кирпичными пятиэтажками, а за последние десять лет здесь выросло много новых жилых комплексов. Зелени здесь относительно немного: есть Строгановский парк и одноименный сад, небольшие скверы на Торжковской и Сердобольской улицах. Если поехать к западу в сторону «Старой Деревни» или к северу до «Пионерской», можно наткнуться на кучу ТРК вокруг. Удельная

В первую очередь Удельная — это знаменитый блошиный рынок, на который по выходным приезжает чуть ли не половина города. Во вторую — тихие зеленые улочки, на которых расположились невысокие сталинки, разбавленные редкими новостройками. А еще здесь есть одноименная станция электрички: важный транспортный хаб для тех, кто хочет уехать к заливу или в Выборг. К югу от станции расположен огромный Удельный парк: там тренируются футболисты «Зенита» и гуляет половина восточной части Приморского района. Также стоит отметить, что в невысоких сталинках (многие из них не выше трех этажей) на Удельной страшно дорогое жилье. Красносельский район

Хейтеры скажут: ни одной станции метро на район, пробки по утрам и длинная дорога. Мы ответим: плюсов больше. На юго-западе Петербурга находится тихий и зеленый район: здесь одних парков только четыре. А еще есть три реки, два канала и, конечно, Финский залив. Впрочем, по прибрежной территории плачет благоустройство: дикий пляж завален мусором — не в последнюю очередь спасибо девелоперам, развернувшим рядом строительство со всеми вытекающими. Северо-запад района полон контрастов: в 2010-е здесь было построено много «человейников», большая часть из которых — социальное жилье со всеми вытекающими. Инфраструктура по этим кварталам тоже плачет. С другой стороны, чуть южнее, через приснопамятный мост Кадырова, начинается «Балтийская Жемчужина», считающаяся одним из лучших микрорайонов в Петербурге: это жилой комплекс с торговым и офисным центрами, заведениями общепита и красивым видом на Матисов канал. Московский район

Неслучившийся центр города (в построенный в 1941 году Дом Советов должна была переехать администрация Ленинграда — но проект не был реализован), выставка достижений сталинского ампира, здание Российской национальной библиотеки, Парк Победы и маленькая Москва в Петербурге — магистральный Московский проспект поражает своей помпезностью и величием. Цены на квартиры, впрочем, поражают тоже — квартира в сталинке обойдется дорого. Правда, стоит отойти, например, к западу, на Новоизмайловский проспект, или на северо-восток, к Благодатной улице, — и район выглядит уже куда скромнее: вместо памятников ампира — скромные общежития, многие из которых нуждаются в капремонте и хрущевки, терпеливо дожидающиеся реновации. Московский район особо примечателен своей транспортной доступностью: аэропорт буквально в получасе езды, метро есть буквально везде, а до центра можно доехать на автобусе. Остров Голодай

Остров Голодай (он же — Декабристов) попал под многоэтажную застройку в 60–80-е годы и до конца 2000-х в подобном рейтинге располагался бы куда выше: здесь располагался огромный пляж и, вероятно, лучший вид на залив в городе. Теперь вместо большого пляжа и залива жители домов на Морской набережной ежедневно наблюдают автомагистраль ЗСД, новый морской вокзал и двадцатиэтажки, построенные на намывной территории. Прямо сейчас на берегу залива достраивается ЖК — хочется верить, что за ним последует благоустройство набережной. Сейчас же на намывных территориях нет ни приемлемой инфраструктуры, ни даже нормальных магазинов. Район Приморской — один из самых близких к городу спальников: две станции метро — и вы в центре, 15 минут пешком — и вы на Васильевском острове. Рекреационных зон тут очень мало (буквально ноль парков!), но близость к заливу с одной стороны и к центру с другой перекрывает этот недостаток. Рыбацкое

Незаслуженно стигматизированный район Петербурга: во многом потому, что находится за КАДом — впрочем, и до строительства кольцевой бытовало мнение, что здесь живет довольно опасный контингент. История Рыбацкого началась аж в XVIII веке, когда еще Петр I переселил рыбаков в юго-восточную местность между речками Мурзинской и Славянкой. В следующем столетии Рыбацкое разрослось до села и сохранило пасторальный быт аж до конца 1980-х, пока его не уничтожил советский бульдозер. Сейчас Рыбацкое — это небольшой и негромкий спальник, заселенный панельными домами 137-й и 606-й серий. На вопрос, где здесь отдыхать, местные ответят, на Неве: летом здесь купаются, отдыхают и устраивают пикники, а зимой катаются на лыжах и ватрушках. Ехать до центра, кстати, недолго: под боком находится метро — ехать на нем полчаса. Долгое озеро и окрестности

Территория рядом с Долгим озером попала в зону массового жилищного строительства в конце 70-х. За двадцать с лишним лет она разрослась до огромного спальника на северо-западе города, с огромным пассажиропотоком которого пришлось справляться станции метро «Пионерская»: бывалые люди рассказывали о жутких очередях на вход к метро в 1990-х. Ситуацию спасло строительство «Старой деревни» и «Комендантского проспекта» — впрочем, пугающие темпы роста многоэтажек на Парашютной, похоже, скоро приведут к возвращению былых времен. С точки зрения инфраструктуры, район Комендантского проспекта — один из лучших спальников в городе: супермаркетов, ТЦ, школ, детсадов, социальных учреждений и заведений общепита здесь более чем хватает. Главное место отдыха — уютный и благоустроенный парк рядом с Долгим озером. Коломна

Центр, но как бы и не совсем: вроде здесь и Мариинский театр, Никольский собор, Новая Голландия и другие обязательные чекпойнты для туристов — но попробуй доберись до них! Ближайшее метро от той же Мариинки — минимум в двадцати минутах ходьбы. На общественном транспорте от условного «Гостиного Двора», кстати, примерно столько же. Коломна — это тот самый Петербург Достоевского: город пышный, но уже не парадный, мрачный, с потрескавшейся облицовкой и дворами-колодцами. Этот район пленит гостей города недорогими ценами на комнаты в коммуналках, но вряд ли здесь остаются снимать жилье надолго. Васильевский остров

Архитектура XIX века, куча исторических памятников, несколько вузов, креативные пространства «К-30» и «Севкабель», фуд-маркет «Василеостровский рынок», выход к заливу и много набережных. Отдыхать здесь хорошо, а жить? Вопрос дискуссионный: критики посетуют на старый фонд и коммуналки — и будут правы. Тусовщики посетуют на разводные мосты и невозможность (окей, есть ЗСД, но это окольный путь) попасть на остров по ночам в летнее время — и тоже будут правы. Автомобилисты расскажут про сложную дорогу и проблемы с парковкой — и тоже будут правы. Поэтому Васильевский остров в рейтинге — ниже, чем бы многим хотелось. Метро «Беговая» и окрестности

Стадион на Крестовском острове добавил жителям улицы Савушкина и прилегающих к ней мест головной боли в виде запаркованных дворов и пьяных компаний в дни матчей. С другой стороны, его открытие к ЧМ-2018 также форсировало здесь и строительство станции метро — вместе с пешеходным мостом на тот же Крестовский. Новый стадион, парк 300-летия, Крестовский и Елагин острова под боком, залив, станция метро и относительно молодая архитектура — неудивительно, что за последние пять лет цены на квартиры здесь взлетели до небес. Центр

Про исторический центр Петербурга за последние примерно три столетия написано столько текстов, стихов и песен, что добавить и нечего — не говорить же чужими словами? Но если плюсы очевидны и изображены примерно на всех туристических плакатах про город, самое время поговорить про минусы! Вот список вещей, с которыми у вас могут возникнуть проблемы в центре (если вы вдруг задумаете тут жить!): снять двушку недорого, купить квартиру в старом фонде и не нарваться на соседство с коммуналками, быстро припарковаться, найти, где погулять с ребенком рядом с домом, найти строительный магазин, дом быта или гипермаркет в двух шагах от дома. Если бы критерием ражирования в этом тексте было качество и удобство жизни, то центр однозначно находился на последних местах. Это и пробки, которые удушают основные магистрали. Это и отсутствие придомовых пространств, где можно комфортно выгулять домашнего питомца. Это проблема с магазинами товаров первой необходимости: разыскать их среди кофеен и бутиков — трудная задача. Это коммуналки, контингент которых не поозволяет называть центр безопасным местом для жизни и отдыха. Это старый фонд и сопутствующие ему проблемы ЖКХ. Это дворы-колодцы, из‑за которых окна не видят свет. Короче, если вы надумали искать жилье в центре города — подумайте дважды! Охта и окрестности

На северо-востоке города расположен тихий, зеленый и уютный район. Его (имеется в виду северная и основная часть) ругают риелторы — метро здесь в ближайшие годы ждать не стоит, а до ближайших «Площади Ленина» и «Новочеркасской» ехать минимум 15 минут. И в то же время хвалят: благоустроенная набережная Невы с велодорожками и видом на центр, сад Нева, Полюстровский парк, малоэтажные уютные сталинки и кооперативные панельки: считается, что дома, построенные кооперативами, лучше, чем результаты работы домостроительных комбинатов: ЖСК, в отличие от ДСК, управляли сами люди, активно участвуя в строительстве жилья. На Охте практически нет высотного жилья. Район равноудален от центра и соседнего Калининского и Невского районов. Здесь практически нет шума и суеты магистралей — как, впрочем, и вредных предприятий. Есть что посмотреть: например, Большеохтинский мост, пожарную башню на Большеохтинском проспекте, казармы Новочеркасского полка, старообрядческое кладбище, библиотеку Гоголя на Среднеохтинском, общественные бани 1902 года. Отдельно стоит выделить парк рядом с офисом «Яндекса»: если вы вдруг захотели найти по-московски благоустроенный парк и посмотреть на лебедей на пруду — вам сюда! Петроградская сторона и острова

Идеальный баланс между удобством и эстетикой. Про Заячий остров и Перопавловскую крепость вы совершенно точно читали в учебниках истории. Петроградский остров начал активно застраиваться на рубеже XIX–XX веков зданиями в духе модерна и эклектики — в основном это были доходные дома: квартиры в них сейчас едва ли не самые дорогие в Петербурге! К западу Петроградского острова начинается промышленная часть района, отсылающая уже к архитектуре конструктивизма. К северу от Петроградского расположены три острова — Каменный, Елагин и Крестовский. Последний уже упоминался — здесь расположена «Газпром Арена», Приморский парк Победы, а восточная часть острова застроена элитными коттеджами. На Елагином острове расположен Центральный парк культуры и отдыха, где можно летом покормить белок и покататься на катамаране. На Каменном острове находится несколько примечательных зданий XIX и начала XX века. Петроградская сторона — это памятники архитектуры и культуры разных эпох: БСА «Юбилейный», Князь-Владимирский собор, здание бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя». Куда еще можно сходить? Например, в планетарий или Ботанический сад. Минусы Петроградка делит с центром и Васильевским островом: мало супермаркетов, жилье старого фонда со всеми вытекающими, проблемы с парковкой. Коломяги, Озерки, Шувалово