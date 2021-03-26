Оказалось, что они случайно забронировали на те же даты, но в марте. Я обзвонила вообще все возможные хостелы в Москве, и ни в одном из них не было места для группы из 15 человек. Выгнать на улицу зимой их, конечно, не смогла.

У меня была ночная смена: с 12 ночи до 12 утра. Спать в такие ночи сложно, потому что время от времени к тебе подходят постояльцы, которые забывают ключи, что‑то ломают и так далее. Вот я в очередной раз пытаюсь поспать, и нам звонят в дверь. Смотрю — там стоит огромная толпа мужчин. Я немного испугалась, но решила их впустить, потому что на улице был февраль: ужасный холод, ветер, снег. Они заходят и говорят: «Здравствуйте, мы из Мексики прилетели, очень замерзли, нам бы заселиться побыстрее». Но у меня нет никаких броней от мексиканцев, тем более на 15 человек. И хостел полностью забит, ни одной свободной кровати.

С утра мне пришлось попросить их уйти, не знаю, что было дальше. Надеюсь, все обошлось, и они не остались на улице.

О проблемах с законом

В хостел пришли заселяться мама и ее 12-летний сын, очень интеллигентные люди с Украины. Они приехали на какой‑то музыкальный конкурс, потому что мальчик играл на скрипке. Я попросила у них миграционную карту для заселения. Они говорят: «А мы ее потеряли». Они так легко об этом сообщили, я подумала, что она необязательна. Белорусы не предъявляют миграционную карту, может быть, украинцам тоже не нужна. Я их заселила, но на всякий случай решила позвонить хозяину хостела. А он мне говорит: «Ты с ума сошла? Через три дома от нас миграционная служба, если они зайдут с проверкой, ты заплатишь 500 тыс. рублей, и я — миллион. Выгоняй их сейчас же». Я все понимала, но выгнать не смогла. Я тихонечко поселила их в свою служебную комнату. Они там жили, мне пришлось с ними в полицию ходить, помогать им восстановить эту карту. И после того как они уехали, я все-таки рассказала об этом хозяину хостела, мол, извините, но они все-таки у меня тут пожили сутки. Он сказал, что если еще раз такое случится, он меня уволит. Но я, в общем-то, после этого случая сама уволилась — поняла, что не могу выгонять людей на улицу, а такие истории время от времени случаются. А у мамы с ребенком все закончилось хорошо: они нашли каких‑то знакомых и жили у них до восстановления миграционной карты.

Ксения

Работала в отеле в Греции и БДСМ-гостинице

О морских ежах

Я работала в Греции в огромной гостинице семейного типа. Одновременно в отеле могло отдыхать около 600 человек. При этом нас, представителей туроператора, было только двое. Мы помогали туристам по всем вопросам, которые у них возникали. Это морской курорт, поэтому проблемы были соответствующие. Однажды в 3 часа ночи мне позвонила туристка и сказала, что у ее ребенка температура и рвота. Я сразу вызвала местного врача и пошла к ним в номер. Гостья жаловалась на плохую еду в ресторане и сказала, что именно из‑за нее ребенок отравился. Но я сразу обратила внимание на опухшую ногу — стало понятно, что это не ресторанная еда виновата, а морской еж. В Эгейском море они водятся на мелководье, и дети часто на них наступают. Приехал врач, вытащил иголки, выписал лекарства. Через 3 дня с ногой все было в порядке. За сезон ко мне с такой проблемой обратились еще раз 10, причем часто все списывали на еду.

О случайных гостях

Самый забавный случай со мной произошел, когда я работала в БДСМ-гостинице. Сразу сообщу, что она больше пользовалась популярностью у туристов. Во время заселения мы выдавали весь необходимый инвентарь для садомазо-сессий: наручники, маски, плетки, кляпы, ошейники. Каждый этаж был украшен всякими секс-игрушками, поэтому часто к нам приходили люди, чтобы просто пофотографироваться и погулять по коридору.

Так было и в рождественскую ночь. Все номера были заселены, я работала в ночную смену на ресепшене. В гостиницу зашли парень с девушкой и сказали, что хотят пофотографироваться. Я им разрешила, они поднялись выше на этаж, я осталась на своем месте. На каждом этаже у нас стояли камеры, поэтому можно было следить за их передвижениями. Парочка сначала просто гуляла, фотографировалась. Потом они поднялись на верхний этаж и стали целоваться. Поцелуи очень быстро перешли в прелюдию. Парень с девушкой нашли укромный угол и думали приступать к делу. Я все это время наблюдала за ними в растерянности, уже хотела вызвать охрану. Но что‑то случилось: они передумали продолжать, спустились, попрощались со мной и ушли.

Юлия

Работала в отеле в Санкт-Петербурге

О гостях, попавших в тюрьму

Я уже пять лет работаю в гостиничном бизнесе. Начинала свою карьеру администратором на ресепшене в одном из сетевых отелей Питера. Моя работа заключалась в заселении гостей. Однажды в отель приехали гости из Индии. Иностранцы вообще чаще всего попадают в смешные и не очень ситуации. Это была семья: папа, мама, трое маленьких детей. Вообще, люди из Индии чаще всего путешествуют в группах, но у этих было много свободного времени, и они решили арендовать машину. В общем, это никак нас не касалось до тех пор, пока в отель не позвонили пограничники. Оказалось, что эта несчастная семья находится в изоляторе, потому что их задержали на границе. Они поехали в Карелию смотреть водопады, но выбрали какую‑то странную дорогу и оказались на русско-финской границе. Это, конечно, показалось пограничникам подозрительным, и они задержали наших гостей. Индусы очень испугались, долго плакали, просили помощи. Конечно, мы посодействовали, чтобы их отпустили, — доказали, что они живут в нашем отеле. Когда гости вернулись, мы к ним проявили повышенное внимание, чтобы подбодрить после шока от пережитого.