«Афиша Daily» предлагает маршрут выходного дня по Нижнему Новгороду и окрестностям. В списке — Нижегородский кремль, арт-пространства и ресторан с zero waste — философией.
Арт-пространство «ЦЕХ *»
Медиаискусство в здании бывшего издательства
Творческое пространство расположилось в «Нижполиграфе» — здании нижегородского издательства. В начале XX века здесь находился Дом трудолюбия для бедных жителей города. Они работали здесь и за это получали еду и ночлег. Сегодня в «Нижполиграфе» проводят выставки, спектакли и инсталляции. К 800-летнему юбилею города студия по производству лазерных шоу Dreamlaser при поддержке некоммерческого проекта «Центр 800» открыла здесь арт-пространство «ЦЕХ *». Инсталляции заняли просторные залы, некогда принадлежащие печатным цехам общей площадью 1000 квадратных метров. Проект призван познакомить широкую публику с медиаискусством, в том числе и с лазерными инсталляциями. Главная идея медиаискусства в синтезе новых технологий, науки с изобразительным искусством, например с интерактивными выставками, видеоартом или световыми шоу. На его развитие повлияли эксперименты художников-постмодернистов, а также распространение интернета и компьютерных технологий.
Нижегородский кремль
Старый город на берегу Волги
Кремль — старейшая часть города, построенная в начале XVI века по самым передовым технологиям своего времени. Для строительства в Нижний Новгород прислали итальянского архитектора Пьетро Франческо Солари, ранее работавшего над Московским Кремлем. Для большей прочности строители использовали кирпич вместе с известковым раствором и возвели стены толщиной четыре метра. Изначально комплекс предназначался для защиты от неприятелей: Кремль не раз подвергался осадам, однако захватить его никому так и не удалось. В советское время его отреставрировали, а в 1958 году комплекс вошел в состав Горьковского (Нижегородского) историко-архитектурного музея-заповедника.
Зимой и во время ремонтных работ доступны не все башни Кремля, подробности и часы работы необходимо уточнить на сайте. Сейчас для посещения открыты выставки «Подвиг народного единства» о нижегородском ополчении 1612 года, «Археология Нижегородского кремля», а также небольшой участок кремлевской стены от Зачатской до Тайницкой башни протяженностью 800 метров. Посетить Кремль можно самостоятельно, а можно взять экскурсии по территории, башням и стене. Помимо этого, в комплекс входит Михайло-Архангельский собор XVII века, единственный сохранившийся храм на территории Кремля. Его отличительной чертой является шатер, завершающий постройку вместо купола. Собор также открыт для посещений и экскурсий.
Центр современного искусства «Арсенал»
Выставки, книжный и кафе летом
Один из восьми центров современного искусства в России расположился в нижегородском Арсенале — памятнике архитектуры XIX века, который входит в исторический ансамбль Кремля. Изначально классицистическое здание Арсенала предназначалось для хранения военного имущества, в 2003 году его передали центру современного искусства и начали приспосабливать под выставочное пространство. С 2020 года ГЦСИ «Арсенал» является филиалом Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина.
По средам на все выставки музея можно сходить бесплатно по предварительной регистрации на сайте. Сейчас в центре работает выставка французского фотографа Жерара Юфера «Один день в музее» о том, как ведут себя зрители в музеях по всему миру. Фотохудожник выставлялся также в Musée de l’Elysée в Лозанне, Европейском доме фотографии в Париже, Лондонской национальной галерее и других выставочных центрах по всему миру.
При центре современного искусства работает книжный магазин «Вазари», где помимо книг можно приобрести авторскую керамику, кружки, футболки и другие сувениры. Летом во дворе «Арсенала» работает кафе.
Канатная дорога
Между Нижним Новгородом и Бором
Прокатиться до левого берега Волги или просто посмотреть на город с высоты можно с помощью канатной переправы. Билет в один конец обойдется в 100 рублей, для детей действуют скидки. Среди всех канатных дорог в России нижегородская обладает самым длинным пролетом над водой — более 800 метров. Общая ее протяженность чуть более трех с половиной километров или 12,5 минут в пути.
Ресторан Red Wall
Для заботящихся об экологии
Рядом с Губернаторским садом располагается ресторан Red Wall, который разделяет философию zero waste: в заведении сортируют мусор, а также не используют пластик. Еще в Red Wall принимают обратно стеклянные бутылки, предлагают гостям многоразовые салфетки и используют переработанную бумагу для меню.
С 11 до 16 часов в ресторане подают завтраки: можно попробовать домашнюю гранолу с ягодами и сгущенкой или креветки на теплом тосте со страчателлой и авокадо. Помимо основного меню Red Wall предлагает блюда для веганов и вегетарианцев, а также подборку блюд для детей. Для любителей вина в ресторане есть своя винотека Dodici с обширной барной картой.
Государственный музей А.М.Горького
Детство, творчество и литература
Всего в комплекс входит три музея: «Домик Каширина», Литературный музей и Музей-квартира Горького. Первый посвящен детству писателя и находится в домике, где жил его дедушка, нижегородский мещанин В.В.Каширин. Об этом же месте Горький писал в автобиографической повести «Детство». В домике с пятью комнатами будущий писатель жил вместе с матерью с 1871 по 1872 год. Сегодня в музее проходят экскурсии о его детстве, быте и нравах нижегородских мещан, также открыта экспозиция, посвященная повести «Детство». В основе выставок — настоящие предметы быта позапрошлого века и подлинная обстановка дома.
Узнать больше о творчестве писателя и драматурга можно в Литературном музее. В XIX веке дом принадлежал нижегородскому купцу первой гильдии Отто Альбертовичу фон Мерценфельду, затем был продан баронессе Елизавете Карловне Фредерикс. В конце XIX века особняк приобрела купеческая семья Бурмистровых. В 1934 году он был передан музейному комплексу, в нем разместилась выставка как о самом Максиме Горьком, так и о литературной жизни города Нижнего Новгорода XIX–XX века. Важной частью экспозиции стали исторические интерьеры бывшего купеческого дома. Он один из немногих особняков в эклектичном стиле, сохранившихся в городе. Выставки о творчестве Горького затрагивают разные периоды его литературной деятельности, а также отдельные произведения, например роман «Жизнь Клима Самгина».
Музей-квартира писателя расположилась в бывшем доме барона Н.Ф.Киршбаума. Исторические интерьеры в нем были восстановлены по воспоминаниям супруги Горького, здесь около полутора тысяч подлинных экспонатов. В квартире всегда кипела жизнь: не только творческая и рабочая, но и культурная. Сюда часто заходили в гости писатели, музыканты и актеры, например Федор Шаляпин или Константин Станиславский. Кроме выставок в музее-квартире сегодня проходят творческие вечера, «домашние» чтения, а также встречи с писателями и кинопоказы.
Усадьба Рукавишниковых
Дворец XIX века
Трехэтажный особняк второй половины XIX века построил почетный гражданин города Сергей Михайлович Рукавишников, представитель одной из богатейших династий Нижнего Новгорода. Памятник архитектуры является главным зданием Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Около 14 лет заняла современная реставрация здания, и в 2010 году особняк обрел свой нынешний вид. Внутри воссозданы интерьеры купеческого дома, где сейчас проходят выставки.
Первый этаж занимают макет Верхневолжской набережной, библиотека с выставкой о семье Рукавишниковых, а также экспозиции, посвященные дому, русским ярмаркам и дореволюционному быту. На втором этаже можно увидеть воссозданную столовую в русском стиле с украшениями в духе деревянной резьбы, а также старинную мебель. Здесь же расположены гостиные и бальные залы для мероприятий и выставок, например, экспозиция «Пора, красавица, проснись…», посвященная дамской спальне рубежа XIX–XX веков. Третий этаж с бывшими жилыми комнатами также отдан под выставки: от произведения ювелирного искусства до текстиля XIII–XX столетий. Осмотреть особняк можно самостоятельно или с экскурсиями.
Лапшичная «Совок»
Вафли, лапша ручной работы и напитки
Лапшичная расположилась в здании Верхнепосадских торговых палат, где в разное время располагались лавки, выставочный зал, библиотека и женская гимназия: на фасаде до сих пор можно увидеть рельефную надпись «Городская публичная библиотека». «Совок» работает как кафе и выставочное пространство. Иногда здесь можно застать работы молодых художников.
Основу меню в кафе составляет лапша с разными начинками и соусами, а также сладкие венские вафли. Помимо этого, кафе предлагает супы, рис, горячие и холодные напитки. Также в лапшичной действует доставка.
Центр театрального мастерства
С обсуждениями после спектаклей
Независимый театральный центр работает как репертуарный театр и актерская студия для всех желающих с 2016 года. Его основали режиссер и актер Нижегородского государственного академического театра драмы им. Горького Александр Сучков и актер театра «Комедия» Евгений Пыхтин. Площадка объединила в себе камерные нижегородские театры и сейчас работает как с собственными проектами, так и с зарубежными коллективами. После некоторых показов проходят обсуждения, где зрители могут обсудить постановки с труппой.
Галерея современного искусства Futuro
Показы, выставки и арт-бутик
Галерея находится в историческом здании начала XIX века. Считается, что в этом доходном доме однажды останавливался Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране чудес», во время путешествия по России в 1867 году. В разное время здесь находился банк, коммунальные квартиры и кинотеатр имени Маяковского. Сегодня здесь располагается арт-пространство Futuro, которое совмещает в себе несколько функций: помимо выставок сюда можно прийти на кинопоказы, лекции, концерты и спектакли. Галерея сотрудничает как с молодыми, так и известными авторами, чьи работы можно приобрести в Futuro Store.