«Афиша Daily» предлагает маршрут выходного дня по Нижнему Новгороду и окрестностям. В списке — Нижегородский кремль, арт-пространства и ресторан с zero waste — философией.

Арт-пространство «ЦЕХ *» Медиаискусство в здании бывшего издательства

Творческое пространство расположилось в «Нижполиграфе» — здании нижегородского издательства. В начале XX века здесь находился Дом трудолюбия для бедных жителей города. Они работали здесь и за это получали еду и ночлег. Сегодня в «Нижполиграфе» проводят выставки, спектакли и инсталляции. К 800-летнему юбилею города студия по производству лазерных шоу Dreamlaser при поддержке некоммерческого проекта «Центр 800» открыла здесь арт-пространство «ЦЕХ *». Инсталляции заняли просторные залы, некогда принадлежащие печатным цехам общей площадью 1000 квадратных метров. Проект призван познакомить широкую публику с медиаискусством, в том числе и с лазерными инсталляциями. Главная идея медиаискусства в синтезе новых технологий, науки с изобразительным искусством, например с интерактивными выставками, видеоартом или световыми шоу. На его развитие повлияли эксперименты художников-постмодернистов, а также распространение интернета и компьютерных технологий.

Адрес: Варварская, 32а

Нижегородский кремль Старый город на берегу Волги

© Drablenkov/Getty Images

Кремль — старейшая часть города, построенная в начале XVI века по самым передовым технологиям своего времени. Для строительства в Нижний Новгород прислали итальянского архитектора Пьетро Франческо Солари, ранее работавшего над Московским Кремлем. Для большей прочности строители использовали кирпич вместе с известковым раствором и возвели стены толщиной четыре метра. Изначально комплекс предназначался для защиты от неприятелей: Кремль не раз подвергался осадам, однако захватить его никому так и не удалось. В советское время его отреставрировали, а в 1958 году комплекс вошел в состав Горьковского (Нижегородского) историко-архитектурного музея-заповедника. Зимой и во время ремонтных работ доступны не все башни Кремля, подробности и часы работы необходимо уточнить на сайте. Сейчас для посещения открыты выставки «Подвиг народного единства» о нижегородском ополчении 1612 года, «Археология Нижегородского кремля», а также небольшой участок кремлевской стены от Зачатской до Тайницкой башни протяженностью 800 метров. Посетить Кремль можно самостоятельно, а можно взять экскурсии по территории, башням и стене. Помимо этого, в комплекс входит Михайло-Архангельский собор XVII века, единственный сохранившийся храм на территории Кремля. Его отличительной чертой является шатер, завершающий постройку вместо купола. Собор также открыт для посещений и экскурсий.

Адрес: пл. Минина и Пожарского

Центр современного искусства «Арсенал» Выставки, книжный и кафе летом

© ГЦСИ «Арсенал»

Один из восьми центров современного искусства в России расположился в нижегородском Арсенале — памятнике архитектуры XIX века, который входит в исторический ансамбль Кремля. Изначально классицистическое здание Арсенала предназначалось для хранения военного имущества, в 2003 году его передали центру современного искусства и начали приспосабливать под выставочное пространство. С 2020 года ГЦСИ «Арсенал» является филиалом Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. По средам на все выставки музея можно сходить бесплатно по предварительной регистрации на сайте. Сейчас в центре работает выставка французского фотографа Жерара Юфера «Один день в музее» о том, как ведут себя зрители в музеях по всему миру. Фотохудожник выставлялся также в Musée de l’Elysée в Лозанне, Европейском доме фотографии в Париже, Лондонской национальной галерее и других выставочных центрах по всему миру. При центре современного искусства работает книжный магазин «Вазари», где помимо книг можно приобрести авторскую керамику, кружки, футболки и другие сувениры. Летом во дворе «Арсенала» работает кафе.

Адрес: Кремль, корп. 6

Канатная дорога Между Нижним Новгородом и Бором

© Владимир Смирнов/ТАСС

Прокатиться до левого берега Волги или просто посмотреть на город с высоты можно с помощью канатной переправы. Билет в один конец обойдется в 100 рублей, для детей действуют скидки. Среди всех канатных дорог в России нижегородская обладает самым длинным пролетом над водой — более 800 метров. Общая ее протяженность чуть более трех с половиной километров или 12,5 минут в пути.

Адрес: Казанская наб., 8а

Ресторан Red Wall Для заботящихся об экологии

Рядом с Губернаторским садом располагается ресторан Red Wall, который разделяет философию zero waste: в заведении сортируют мусор, а также не используют пластик. Еще в Red Wall принимают обратно стеклянные бутылки, предлагают гостям многоразовые салфетки и используют переработанную бумагу для меню. С 11 до 16 часов в ресторане подают завтраки: можно попробовать домашнюю гранолу с ягодами и сгущенкой или креветки на теплом тосте со страчателлой и авокадо. Помимо основного меню Red Wall предлагает блюда для веганов и вегетарианцев, а также подборку блюд для детей. Для любителей вина в ресторане есть своя винотека Dodici с обширной барной картой.

Адрес: Кожевенная, 2

Государственный музей А.М.Горького Детство, творчество и литература

© Государственный музей А.М.Горького

Всего в комплекс входит три музея: «Домик Каширина», Литературный музей и Музей-квартира Горького. Первый посвящен детству писателя и находится в домике, где жил его дедушка, нижегородский мещанин В.В.Каширин. Об этом же месте Горький писал в автобиографической повести «Детство». В домике с пятью комнатами будущий писатель жил вместе с матерью с 1871 по 1872 год. Сегодня в музее проходят экскурсии о его детстве, быте и нравах нижегородских мещан, также открыта экспозиция, посвященная повести «Детство». В основе выставок — настоящие предметы быта позапрошлого века и подлинная обстановка дома. Узнать больше о творчестве писателя и драматурга можно в Литературном музее. В XIX веке дом принадлежал нижегородскому купцу первой гильдии Отто Альбертовичу фон Мерценфельду, затем был продан баронессе Елизавете Карловне Фредерикс. В конце XIX века особняк приобрела купеческая семья Бурмистровых. В 1934 году он был передан музейному комплексу, в нем разместилась выставка как о самом Максиме Горьком, так и о литературной жизни города Нижнего Новгорода XIX–XX века. Важной частью экспозиции стали исторические интерьеры бывшего купеческого дома. Он один из немногих особняков в эклектичном стиле, сохранившихся в городе. Выставки о творчестве Горького затрагивают разные периоды его литературной деятельности, а также отдельные произведения, например роман «Жизнь Клима Самгина». Музей-квартира писателя расположилась в бывшем доме барона Н.Ф.Киршбаума. Исторические интерьеры в нем были восстановлены по воспоминаниям супруги Горького, здесь около полутора тысяч подлинных экспонатов. В квартире всегда кипела жизнь: не только творческая и рабочая, но и культурная. Сюда часто заходили в гости писатели, музыканты и актеры, например Федор Шаляпин или Константин Станиславский. Кроме выставок в музее-квартире сегодня проходят творческие вечера, «домашние» чтения, а также встречи с писателями и кинопоказы.

«Домик Каширина»: Почтовый съезд, 21 Литературный музей: Минина, 26 Музей-квартира Горького: Семашко, 19

Усадьба Рукавишниковых Дворец XIX века

© НГИАМЗ

Трехэтажный особняк второй половины XIX века построил почетный гражданин города Сергей Михайлович Рукавишников, представитель одной из богатейших династий Нижнего Новгорода. Памятник архитектуры является главным зданием Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Около 14 лет заняла современная реставрация здания, и в 2010 году особняк обрел свой нынешний вид. Внутри воссозданы интерьеры купеческого дома, где сейчас проходят выставки. Первый этаж занимают макет Верхневолжской набережной, библиотека с выставкой о семье Рукавишниковых, а также экспозиции, посвященные дому, русским ярмаркам и дореволюционному быту. На втором этаже можно увидеть воссозданную столовую в русском стиле с украшениями в духе деревянной резьбы, а также старинную мебель. Здесь же расположены гостиные и бальные залы для мероприятий и выставок, например, экспозиция «Пора, красавица, проснись…», посвященная дамской спальне рубежа XIX–XX веков. Третий этаж с бывшими жилыми комнатами также отдан под выставки: от произведения ювелирного искусства до текстиля XIII–XX столетий. Осмотреть особняк можно самостоятельно или с экскурсиями.

Адрес: Верхневолжская наб., 7

Лапшичная «Совок» Вафли, лапша ручной работы и напитки

Лапшичная расположилась в здании Верхнепосадских торговых палат, где в разное время располагались лавки, выставочный зал, библиотека и женская гимназия: на фасаде до сих пор можно увидеть рельефную надпись «Городская публичная библиотека». «Совок» работает как кафе и выставочное пространство. Иногда здесь можно застать работы молодых художников. Основу меню в кафе составляет лапша с разными начинками и соусами, а также сладкие венские вафли. Помимо этого, кафе предлагает супы, рис, горячие и холодные напитки. Также в лапшичной действует доставка.

Адрес: Большая Покровская, 2

Центр театрального мастерства С обсуждениями после спектаклей

© Центр театрального мастерства/Анастасия Макарычева

Независимый театральный центр работает как репертуарный театр и актерская студия для всех желающих с 2016 года. Его основали режиссер и актер Нижегородского государственного академического театра драмы им. Горького Александр Сучков и актер театра «Комедия» Евгений Пыхтин. Площадка объединила в себе камерные нижегородские театры и сейчас работает как с собственными проектами, так и с зарубежными коллективами. После некоторых показов проходят обсуждения, где зрители могут обсудить постановки с труппой.

Адрес: Варварская, 32д

Галерея современного искусства Futuro Показы, выставки и арт-бутик

© Галерея Futuro/Евгения Буравлёва

Галерея находится в историческом здании начала XIX века. Считается, что в этом доходном доме однажды останавливался Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране чудес», во время путешествия по России в 1867 году. В разное время здесь находился банк, коммунальные квартиры и кинотеатр имени Маяковского. Сегодня здесь располагается арт-пространство Futuro, которое совмещает в себе несколько функций: помимо выставок сюда можно прийти на кинопоказы, лекции, концерты и спектакли. Галерея сотрудничает как с молодыми, так и известными авторами, чьи работы можно приобрести в Futuro Store.