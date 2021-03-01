Про уютную шведско-финскую архитектуру Выборга знают многие, про Сортавалу (она же Сердоболь) знают немного меньше, а зря. В центре города с переменным успехом сохранились памятники финского модерна первой половины XX века, отчего Сортавала, если не сильно присматриваться, напоминает скорее небольшой город в Финляндии, нежели российский райцентр.

Главная достопримечательность — здание Объединенного банка северных стран, построенное в 1913 году: сдержанная нордическая двухэтажка с огромными окнами на первом этаже и небольшими башенками по бокам. Второй обязательный пункт осмотра — дом Леандера, в котором располагался Финляндский национальный банк. Его построил Ханнес Сааринен, основатель известной архитекторской династии, много впоследствии строившей не только в Финляндии, но и в США. Сейчас в доме Леандера находится Сбербанк.

Еще обязательно осмотрите дом Вегелиуса, построенный в 1926 году для династии управляющих Объединенного банка северных стран, пожарное депо с каланчой (редкий по нынешним временам сохранившийся памятник деревянной архитектуры XIX века) и издательство и типографию духовной литературы — псевдоготическую коробку с аккуратной крышей.

Адреса: бывшее здание Объединенного банка северных стран, Республика Карелия, г. Сортавала, Карельская, 19; дом Леандера, Республика Карелия, г. Сортавала, Карельская, 13/1; дом Вегелиуса, Республика Карелия, г. Сортавала, Ленина, 1