ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Карьеры, форты и зубробизоны — что посмотреть в окрестностях Петербурга: путеводитель «Афиши Daily»
Текст: Николай Овчинников
Фотография на обложке: Александр Рощин/ИТАР-ТАСС
Окрестности Петербурга — это не только Пушкин с Петергофом. Вместе с Continental мы выбрали 15 мест, где можно отлично провести время всей семьей: от старинных крепостей до живописных пещер, от древних домов до военных памятников.
Фотография на обложке: Александр Рощин/ИТАР-ТАСС
Мыс Серая Лошадь и форт Красная Горка
Военные памятники в труднодоступном, но живописном месте на южном берегу залива
Построенные в начале XX века эти военные сооружения, расположенные среди лесов южного побережья Финского залива, прославились во время блокады. Небольшой кусок территории вокруг них и Ораниенбаума оказался не занят немецкими войсками и при этом находился в окружении. Красная Горка и Серая Лошадь помогали охранять осажденный Ленинград с воды от немецкого и финского флота.
Сейчас оба форта находятся в удовлетворительном состоянии, смотреть на них стоит снаружи. Рядом с Серой Лошадью находится экотропа — живое доказательство того, что на южном побережье Финского залива может быть не менее красиво, чем на северном. Единственный нюанс — добираться и туда, и туда довольно сложно, а к Серой Лошади ведет весьма непростая дорога.
Адрес: Ленинградская обл., возле пос. Черная Лахта
Финский модерн в городе Сортавала
Остатки финской роскоши на берегу Ладожского озера
Про уютную шведско-финскую архитектуру Выборга знают многие, про Сортавалу (она же Сердоболь) знают немного меньше, а зря. В центре города с переменным успехом сохранились памятники финского модерна первой половины XX века, отчего Сортавала, если не сильно присматриваться, напоминает скорее небольшой город в Финляндии, нежели российский райцентр.
Главная достопримечательность — здание Объединенного банка северных стран, построенное в 1913 году: сдержанная нордическая двухэтажка с огромными окнами на первом этаже и небольшими башенками по бокам. Второй обязательный пункт осмотра — дом Леандера, в котором располагался Финляндский национальный банк. Его построил Ханнес Сааринен, основатель известной архитекторской династии, много впоследствии строившей не только в Финляндии, но и в США. Сейчас в доме Леандера находится Сбербанк.
Еще обязательно осмотрите дом Вегелиуса, построенный в 1926 году для династии управляющих Объединенного банка северных стран, пожарное депо с каланчой (редкий по нынешним временам сохранившийся памятник деревянной архитектуры XIX века) и издательство и типографию духовной литературы — псевдоготическую коробку с аккуратной крышей.
Адреса: бывшее здание Объединенного банка северных стран, Республика Карелия, г. Сортавала, Карельская, 19; дом Леандера, Республика Карелия, г. Сортавала, Карельская, 13/1; дом Вегелиуса, Республика Карелия, г. Сортавала, Ленина, 1
Маяк Стирсудден
Самый знаменитый маяк Ленобласти в удивительных природных декорациях
Совершенно недооцененная широкой публикой местность — территория по Финскому заливу между Зеленогорском и Приморском с живописными хвойными лесами и извилистым морским берегом. Лучшая точка обзора красот — в районе маяка Стирсудден. Его построили во второй половине XIX века, чтобы положить конец постоянным кораблекрушениям в районе (там мелководье, которое сложно распознать). Сам маяк действующий, и к нему не подобраться, но это и не нужно. Главное — то, что вокруг: совершенно дикая по местным меркам природа с красочным каменистым берегом залива и плотными лесами. Идеальные места для дикого отдыха.
Адрес: Ленинградская обл., пос. Озерки, Приморское шоссе
Пороги на Вуоксе
Рукотворные пороги для водных развлечений
Лосевские пороги — дело рук человека, результат неудачного строительства канала между Суходольским озером и Ладогой. Теперь это главное место для относительно экстремального водного отдыха. Лучший вариант для любителя — приехать в Лосево, обратиться на одну из многочисленных баз неподалеку и взять напрокат байдарку или катамаран, естественно, в сопровождении инструктора. Кататься до вечера, после чего переночевать в доме отдыха по соседству и с утра отправиться домой или дальше, в сторону Приозерска и Сортавалы.
Адрес: Ленинградская обл., пос. Лосево
Саблинские пещеры
Бывшие шахты с бабочками и даже летучими мышами, куда может попасть кто угодно
Бывшие шахты для добычи сланцевого песка у каньонов рек Саблинка и Тосна еще с 1970-х годов числятся памятником природы. Силами ученых-энтузиастов пещеры облагородили и привели в порядок. Теперь туда можно отправляться в походы и на экскурсии (организованными группами — все-таки там не настолько безопасно).
Главный объект — пещера Левобережная. Она наиболее крупная и цивилизованная. Внутри пещер спят летучие мыши и зимуют бабочки (с теми и с другими надо быть максимально аккуратным), а сталактиты и сталагмиты образуют причудливые нерукотворные скульптуры. В качестве приятного бонуса к пещерам — два водопада неподалеку.
Адрес: Ленинградская обл., пос. Ульяновка, Советский просп., 205а
Древняя Русь в Старой Ладоге
Место, откуда пошла земля русская
Точно неизвестно, когда был основан город Старая Ладога. Первые его упоминания датируются 753 годом, так что его можно считать одним из самых старых в России. Считается, что именно сюда Рюрик пришел со своими дружинами, когда местные жители призвали варягов на княжение. Это было в 862 году, его до сих пор считают годом основания Руси как государства.
Староладожская крепость появилась примерно в то же время, но та, что существует сейчас, построена гораздо позже — в XV–XVII веках. Посмотреть на нее можно как изнутри, так и с воды — для этого можно взять напрокат лодку у впадения реки Ладожки в Волхов.
Адрес: Ленинградская обл., с. Старая Ладога, Культуры, 1
«Андерсенград» в Сосновом Бору
Самый знаменитый детский городок в России
Самая странная детская площадка бывшего Советского Союза, расположенная в городе у Ленинградской атомной электростанции. Построенный в конце 1970-х годов силами горожан, «Андерсенград» похож на небольшой североевропейский город в миниатюре (прям как из сказок Андерсена). Внутри — 10 башен, памятники Русалочке, Стойкому оловянному солдатику, барельеф Андерсена. Вход свободный.
Неподалеку от «Андерсенграда» за похожими на него воротами находится парк «Белые Пески». Это главный парк Соснового Бора — с аккуратными освещенными дорожками и аттракционами.
Путешествие в Сосновый Бор можно совместить с поездкой на Серую Лошадь и Красную Горку — форты находятся по дороге к городу, можно успеть все сделать за сутки-двое.
Адрес: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Солнечная, 1в
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Горный парк «Рускеала» и окрестности
Самые красивые скалы русского Северо-Запада
Мрамор из карьера «Рускеала» использовался при строительстве Казанского и Исаакиевского соборов, оформлении Эрмитажа и станций петербургского метрополитена. В музей он стал превращаться с конца 1990-х годов.
«Рускеала» — это глубокие карьеры с безумных расцветок скалами, озера с прозрачной водой, многочисленные пещеры и огромный парк вокруг. Рядом с парком недавно выстроили огромную входную группу с автостоянкой и туристическими лавками, а неподалеку находится станция, куда приходят ретропоезда из Сортавалы.
Лучший вариант путешествия: в первый день приехать и осмотреть наземную часть парка, потом переночевать в домах отдыха неподалеку или в сортавальских отелях, потом вернуться и посетить местные пещеры.
Адрес: Ленинградская обл., парк «Рускеала», Мраморная, 1
Старейший дом в России в Выборге
Остатки Европы эпохи Возрождения
Дом горожанина — осколок старой Европы посреди самого европейского города России. Построенный в XVI веке, он был домом-крепостью для одного из зажиточных горожан. Несмотря на небольшой размер, он сумел пережить перепланировку Выборга в XVII веке, русско-шведские войны, русско-финские войны и разруху рубежа веков.
Редкий случай. Первое — за пятьсот с лишним лет дом не изменил своего назначения: как был жилым, так и остался, только вместо усадьбы местного бюргера стал двухквартирным. Второе — несмотря на такой возраст, Дом горожанина сохранился практически в неизменном виде (изменения размеров окон и высоты потолков не в счет). В сам дом войти нельзя, но достаточно и той красоты, что снаружи: массивные стены, которые помнят еще шведов. Плюс к тому вместе с домом посмотрите и остальные достопримечательности Выборга, особенно башню Олафа и библиотеку Аалто.
Адрес: Ленинградская обл., г. Выборг, Крепостная, 13
Крепость Копорье
Камни — свидетели военной истории региона
Основанная в 1237 году, крепость Копорье на последующие 500 лет стала местом, где творилась российская история. Поначалу деревянная, она постоянно переходила от шведов к русским и обратно, разрушалась и отстраивалась заново, пока ее окончательно не вернул в состав России Петр Первый.
Копорье сейчас — небольшое поселение на западе Ленинградской области вокруг крепости. То, что сохранилось в ней до наших дней, — строения, возведенные после XV века: стены, четыре башни, мост и Преображенская церковь.
Адрес: Ленинградская обл., Копорское сельское поселение
Запад острова Котлин
Неочевидный маршрут с неочевидными красотами. Западный край Петербурга
Долгое время форт Шанц и заповедник «Западный Котлин» пребывали в легком запустении, но недавно там проложили экотропу, а в самом форту вновь открыли экспозицию — все-таки это был самый край обороны Петербурга — Петрограда — Ленинграда.
Но даже если вам чужда военная история, на запад Котлина ехать точно надо. Во-первых, там редкий не хвойный лес для этих краев, который даже хмурой осенью неплохо смотрится. Во-вторых, там полно обзорных точек, с которых открывается отличный вид на залив: от самого Шанца до смотровой вышки у входа в заповедник. Последняя и пляж рядом с ней — лучшие места для наблюдения за закатом в пригородах Петербурга.
Адрес: Ленинградская обл., г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 47
Дудергофские высоты
Самая высокая точка Петербурга с лучшими видами
Ореховая гора — высокая точка в основном плоского как стол Петербурга на самом юго-западе города. Оттуда открывается прекрасный вид на окрестные поля, леса и деревни. Особенно туда хорошо приезжать летом и ранней осенью. К сожалению, кроме природы, там почти нечего смотреть.
Большая часть старых зданий — в том числе лютеранская церковь ингерманландцев и дом Александры Федоровны, жены Николая Первого, — была уничтожена во время Великой Отечественной войны. Высоты были важным стратегическим объектом, многократно переходящим от советских войск к немецким и обратно. Сохранилась только больница Общины сестер милосердия Святого Георгия, напоминающая по архитектуре замок.
Недавно высоты облагородили и соорудили экотропу: оборудовали маршрут скамейками, деревянными настилами и лестницами на особо крутых участках.
Адрес: Ленинградская обл., г. Красное Село, вход с Ореховой и Театральной улиц
Музей «Дорога жизни»
Музей о том, как выживал блокадный Ленинград
Один из лучших военных музеев в полной подобных учреждений Ленинградской области. Музей располагается аккурат около выезда на ту самую Дорогу жизни, спасавшую оставшихся в осаде ленинградцев.
Площадку и здания серьезно перестроили в 2015 году. Сейчас это огромный комплекс с выставочными помещениями и кучей моделей техники: от самолета Ли-2 до артиллерийских орудий. Кроме того, помимо самого музея здесь еще отличные виды на Ладожское озеро.
Адрес: Ленинградская обл., Ладожское озеро, ш. Дорога Жизни, 58
Винницы
Центр культуры одного из древнейших народов региона
Наверное, самый странный и самый удивительный маршрут. В Ленинградской и соседних областях еще со времен Древней Руси проживают малые народы: чудь, ижорцы и вепсы. Все они пережили не самые простые времена, когда из-за сперва русификации, а затем тотальной разрухи местные культура и язык пришли в упадок, но сейчас они постепенно проходят медленное восстановление.
Винницы — центр культуры вепсов. Ехать туда лучше всего летом и желательно подгадать путешествие к местному празднику Древо жизни. Помимо культуры вокруг Винниц удивительная природа — лесистые холмы и река Оять.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский р-н, с. Винницы
Кавголовское озеро и «Зубровник» в Токсово
Редкие зубробизоны + лучшее место для отдыха на природе из доступных на Приозерском направлении
Лучшее место как для летнего, так и для зимнего отдыха. Живописные леса у неглубокого, но широкого озера, многочисленные базы отдыха и гостевые домики, лыжный курорт в соседнем Токсово и трасса для беговых лыж зимой, а также место для того, чтобы почиллить на солнышке на берегу озера.
Вторая достопримечательность окрестностей после озера — единственный в России питомник, где проживают (и до сих пор размножаются) зубробизоны. Помимо наблюдения за милыми парнокопытными там можно погулять по лесной тропе и покататься на лошадях.
Адрес: «Зубровник», Ленинградская обл., дорога из Токсово в Рапполово