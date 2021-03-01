ПУТЕВОДИТЕЛЬ • ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Горы, пещеры, термальные источники и еще 12 идей для путешествий по Уралу
Текст: Наталья Хомякова
Фотография на обложке: «Таганай»
Вокруг Челябинска и Екатеринбурга есть много примечательных мест, о которых вы, осмелимся предположить, скорее всего, не знали. Вместе с шинным брендом Continental мы подобрали для вас 15 любопытных мест на Урале, до которых можно доехать на машине и отдохнуть от бытовой рутины.
Тальков Камень
Рукотворное озеро в форме сердечка
До тридцатых годов ХХ века здесь добывали тальковый сланец, который используют при изготовлении косметической пудры, зубной пасты. Но рудник в четырех километрах от города Сысерть в Свердловской области был заброшен. Постепенно он стал заполняться дождевой и талой водой и превратился в красивое озеро посреди леса. Глубина озера достигает 32 метров, поэтому летом на Тальковом Камне проходят тренировки аквалангистов. А зимой вода замерзает, снег ложится на скалы и ветви деревьев — пейзажи получаются очень живописные.
Адрес: Свердловская обл., Сысертский городской округ, природный парк «Бажовские места»
Гора Качканар и буддийский монастырь
Верблюд, ракета и медитации
Качканар — одна из самых высоких гор на Среднем Урале, но не самая сложная для покорения. Подняться на нее могут даже начинающие путешественники. Но зато какой вид! С высоты Северного Рога Качканара — 878 метров — можно любоваться лесным массивом и долинами рек Ис и Выя. А на вершине раскинулись каменные россыпи, самая удивительная из них — скала Верблюд, внешне напоминающая горб животного.
Чуть западнее от Верблюда стоит скала пик Гагарина, на которой установлен металлический памятник в виде ракеты в честь первого полета в космос. Отсюда открываются виды на платиновые прииски и поселок Косья.
Среди камней построен единственный на Урале буддийский монастырь Шедруб-Линг — «место практики и реализации». Его построил бывший сотрудник КГБ Михаил Санников. Монастырь состоит из двух ступ пробуждения, храмового зала, дома йоги, жилых помещений и помещений для скота, бани, складов. Многие сооружения встроены в скалы. Есть здесь также шестиметровая статуя Будды.
Адрес: Шедруб-Линг, Свердловская обл., Качканарский городской округ
Пещера Дружба и парк «Оленьи Ручьи»
Только мамонта не хватает
Древняя речная долина на 12 тысяч гектаров — это парк «Оленьи Ручьи», который находится в 100 км от Екатеринбурга. На территории парка были обнаружены стоянки древних людей, которым более 15 тысяч лет, а на скалах сохранились рисунки оленей. Туристы гуляют вдоль реки Серга, фотографируются возле карстовых отложений и заглядывают в пещеры.
Одна из самых длинных и глубоких пещер Урала называется Дружба. Общая протяженность ее ходов — около 500 метров. В стенах пещеры палеонтологи нашли более 130 видов древних организмов, по которым исследователи изучают условия морской среды, существовавшей на Урале миллионы лет назад.
Особенно удобно гулять по Дружбе в холодное время года: здесь сухо и тепло, стены украшены льдом, а капельки воды в гротах от света фонарей искрятся, как драгоценные камни. Кроме того, в пещере растут уникальные сталактиты. Будьте осторожны — не разбудите летучих мышей, которые спят в пещере и могут быть не готовы к визитам непрошеных гостей.
Адрес: парк «Оленьи Ручьи», Свердловская обл., Нижнесергинский р-н
«Таганай»
Каменная река и сразу две части света
В 150 км от Челябинска, совсем рядом с городом Златоуст, находится национальный парк «Таганай». Сопки, горы, горные луга и реки, реликтовый лес, моховые болота — здесь есть все. Красивая Каменная река растянулась на 6 км, а ее глубина — до 6 метров.
Парк располагается на географической границе Европы и Азии. Возле стеллы, поставленной на рубеже, можно сделать фото, на котором вы одной ногой будете в Европе, а другой — в Азии.
В «Таганае» есть гостевые домики для отдыха, но бронировать их нужно заранее, поскольку парк считается одним из самых красивых и популярных на Урале. С мая по сентябрь сюда можно приезжать с палатками и останавливаться в «Таганае» на несколько дней, чтобы обойти все вершины парка.
Адрес: национальный парк «Таганай», Челябинская обл., г. Златоуст
«Зюраткуль»
Ледяной фонтан, ручные лоси и «Сахарная гора»
В национальном парке «Зюраткуль» находится высокогорное озеро, в честь которого он и назван, а также есть несколько гор, на которые легко подняться: к вершинам проложена дровяная тропка с перилами и невысокими лестницами. Вдоль озера есть экотропа, по которой можно гулять с детьми и колясками. По пути можно встретить диких животных, но они уже привыкли к туристам и совсем не опасны.
На голой сопке в «Зюраткуле» не растут деревья, а склоны выложены белым кварцитом. Поэтому возвышенность получила название Сахарная гора. В 70-х геологи искали в «Зюраткуле» руду, пробурили водоупорный горизонт и попали в артезианский бассейн. Из скважины хлынула мощная струя, которая до сих пор бьет фонтаном. Летом ее высота достигает 7 метров, а зимой она застывает и превращается в гигантскую сосульку, иногда вырастая до 14 метров.
Рядом с нацпарком есть зоопарк, в котором можно с руки покормить лосей морковкой. Зимой можно остановиться в гостевых домиках, а летом — поставить палатку абсолютно бесплатно.
Адрес: национальный парк «Зюраткуль», Челябинская обл., Саткинский р-н
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Село Коптелово
Для любителей древности
В 1663 году уральский мужик Иван Коптелов построил себе избу на берегу реки Реж. Вокруг нее начали появляться другие дома — так появилась деревня Коптелово. Дом Ивана сохранился до наших дней. Сейчас он находится в частной собственности — владелец за ним старается следить, чтобы исторический памятник не обрушился.
Любителям старины можно также заглянуть в полуразрушенную Вознесенскую церковь. До прихода советской власти здесь были красивые фрески и деревянная фигура Христа, а при большевиках в храме был открыт клуб молодежи.
Еще здесь также находится музей истории земледелия, в котором собрана самая большая на Урале коллекция сельскохозяйственных орудий, и Изба бабы Кати, построенная без единого гвоздя и сохранившая традиционное убранство крестьянского дома. В музее работают экскурсоводы, которые рассказывают об интерьерах прошлого и инструментах труда наших предков.
Адрес: Свердловская обл., муниципальное образование Алапаевское, дер. Коптелово, пер. Пушкина, 6а
«Солнечная долина»
Экстрим для начинающих и красивые виды для всех
Один из самых современных горнолыжных курортов Урала: 12 трасс для горных лыж и сноубордов, отдельная трасса для катания на ватрушках, дополнительная трасса для беговых лыж, комфортные подъемники, сервисное обслуживание инвентаря. Для детей на территории «Долины» работают специальные инструкторы, есть игровые комнаты и прогулки на лошадях.
Трассы находятся на юго-западном склоне горы Известная, хорошо освещаются солнцем и защищены от холодных ветров. Опытным горнолыжникам в «Долине», наверное, будет скучно. Пухляка здесь немного, трассы не очень экстремальные, больше подойдут для тренировок и начинающих спортсменов. Но виды с вершины завораживают.
Адрес: «Солнечная долина», Челябинская обл., г. Миасс
Аквапарк «Лимпопо»
Водные процедуры в любое время года
Единственный аквапарк на Южном и Среднем Урале. На площади в 8000 квадратных метров расположены 10 водных аттракционов, 17 горок для детей и взрослых, 12 бассейнов, 2 водопада и 6 саун.
Год назад здесь обновили систему очистки воды и добавили новую антигравитационную горку, по которой можно скатываться не только вниз, но и залетать наверх. В выходные могут быть проблемы с парковкой рядом с аквапарком, потому что желающих искупаться много.
Три часа в «Лимпопо» стоят около 1000 рублей для взрослых и школьников и 750 рублей для дошкольников. На территории работает четыре кафе, но вообще, рядом с аквапарком есть торговый центр с хорошим фуд-кортом, где цены ниже и ассортимент шире.
Адрес: г. Екатеринбург, Щербакова, 2
Сопка Ермака
Говорят, тут спрятано золото
Рядом с городом Верхняя Тура в Свердловской области стоит сопка высотой в 299 метров. По легенде, здесь в середине XVI века останавливался Ермак со своей дружиной и спрятал сокровища хана Кучума внутри возвышенности. Но найти эти сокровища за почти половину тысячелетия никто так и не смог. В конце прошлого века проводилась экспедиция по поискам подводной пещеры, но найти удалось старый медный рудник и лаз.
На вершине сопки находится вертикальная шахта, которая уходит на пятиметровую глубину. Местные жители рассказывают, что в этой шахте много загадочного, якобы даже летом на ее глубине не таял лед, а еще в этом месте прятались беглые рабочие с Кушвинского завода. С сопки открывается красивый вид — пруд, город, лес, который посажен в форме надписи «Слава КПСС!» — ее можно увидеть с помощью квадрокоптера.
Адрес: сопка Ермака, Свердловская обл., г. Кушва
Белый дом
И заодно приют для кыштымского карлика
В середине XVIII века владелец заводов Никита Демидов построил усадьбу в Кыштыме рядом с заводским прудом. Огромный белый дом с колоннами, парком и чугунным фонтаном. Спустя столетие здесь был открыт музей с богатой коллекцией минералов и художественного литья из чугуна. Сюда даже заглядывал химик Дмитрий Менделеев.
Последние двадцать лет дом находится на реставрации, посетить его нельзя. Но можно посмотреть на старинные стены усадьбы Демидовых, заводы, прогуляться вдоль рукотворного пруда, перекусить в кафе рядом с площадью усадьбы. А затем доехать до поселка Каолиновый, где в 1996 году появился пришелец Алешенька — кыштымский карлик.
Местные жители до сих пор охотно рассказывают легенды об этом странном существе, показывают подъезд, в котором жила бабушка, приютившая Алешу, и делятся своими версиями случившегося. Очень мистическое путешествие может получиться.
Адрес: Челябинская обл., г. Кыштым, пл. Карла Маркса, 2
Пороги
Водопады в промышленном стиле
В самом начале ХХ века в Челябинской области был построен первый в России электрометаллургический завод по производству ферросплавов. Для его работы требовалось много энергии, поэтому было решено построить плотину на реке Большая Сатка.
Она представляет собой огромную дугу в 125 метров длиной и высотой в 21 метр, сложена из местных крупных камней и плит, скрепленных глиной и цементом. Потоки воды бьются о камни, падая с высоты реки, превращаясь в сильные водопады. До недавнего времени плотина продолжала работать, но, когда в ближайшие населенные пункты была протянута линия электропередач, содержать плотину стало невыгодно. Теперь это памятник культурного наследия, который выглядит как огромные промышленные водопады.
Рядом есть гостиница, турбаза и питомник хаски — в зимнее время можно прокатиться на собачьей упряжке под шум воды, а летом прогуляться по заброшенным строениям ГЭС.
Адрес: Челябинская обл., Саткинский р-н, пос. Пороги
Дидинский тоннель
Прогулка по шпалам в поисках сокровищ
В 1918 году рядом с поселком Дидино в Свердловской области был открыт железнодорожный тоннель протяженностью в один километр. В холодное время года можно пешком по льду пройтись по всему тоннелю, посмотреть на каменные своды, найти сохранившиеся небольшие изоляционные ниши, к которым крепились контактные сети. В стенах туристы замечают углубления. Это места, в которых укрывались рабочие, когда шел поезд. Летом прогулка может быть омрачена сильной обводненностью путей. Но зато в теплое время года можно спуститься в дренажный коллектор и пройтись по нему. Он находится ниже уровня тоннеля.
Увидеть свет в конце тоннеля не получится — у строения есть небольшой изгиб. Любители легенд говорят, что именно после прохождения этого места пропало золото адмирала Колчака; вероятно, оно спрятано где-то неподалеку.
Адрес: Свердловская обл., городской округ Первоуральск, пос. Дидино
«Гора Ежовая»
Для лыжников и любителей наскальной живописи
В Свердловской области горнолыжных комплексов не так много, как в Челябинской. Но курорт «Гора Ежовая» привлекает начинающих спортсменов простотой трассы, а эстетов — красивым видом с вершины.
Для любителей активного отдыха на природе здесь есть восемь трасс разной сложности и семь подъемников. Перепады высоты до 300 метров и длина трасс до 1,5 километра. На территории работают кафе, бани и гостевые дома, детей развлекают аниматоры.
На подъемнике можно съездить на экскурсию к наскальным рисункам, которые были сделаны в прошлом столетии: к портрету Ленина и гербу СССР.
Адрес: Свердловская обл., г. Кировград. Забронировать места
«Баден-Баден»
Горячий бассейн под открытым небом
Курорт «Баден-Баден» находится недалеко от Челябинска и работает круглогодично и круглосуточно. В термальных бассейнах зимой вода из глубинной скважины имеет температуру не ниже 39 градусов. Для купания лучше надеть шапку — из-за разницы температур и высокой влажности голова и уши быстро покрываются льдом.
На территории есть также закрытый бассейн, джакузи, хамам, детская горка, соляная пещера, ресторан и номера для размещения. И все это в живописном уральском лесу.
Чем раньше получится приехать, тем лучше. Желающих искупаться зимой под звездным небом ближе к вечеру становится очень много.
Адрес: Челябинская обл., с. Еткуль
Оружейная фабрика
Дорого, богато
В Златоусте уже более двух столетий работает фабрика по производству холодного, строевого и наградного оружия. Клинки златоустовских мастеров заказывали русские императоры, военнослужащие и дипломаты.
Сейчас по территории старейшего завода можно прогуляться с экскурсией, здесь восстановлено историческое производство казачьих шашек и офицерских сабель. Мастера разрешают заглянуть в цеха и подсмотреть, как происходит украшение оружия, что необходимо для уникальной гравюры и почему на создание одного ножа вручную нужно потратить несколько недель.
Желающие могут попробовать самостоятельно украсить кортики и кинжалы. А потом забрать оформленный предмет как сувенир. Записываться на мастер-классы и экскурсии нужно заранее, на территорию завода вход строго по пропускам.
Адрес: Челябинская обл., г. Златоуст, пл. 3-го Интернационала, 3