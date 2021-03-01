Горы, пещеры, термальные источники и еще 12 идей для путешествий по Уралу

Качканар — одна из самых высоких гор на Среднем Урале, но не самая сложная для покорения. Подняться на нее могут даже начинающие путешественники. Но зато какой вид! С высоты Северного Рога Качканара — 878 метров — можно любоваться лесным массивом и долинами рек Ис и Выя. А на вершине раскинулись каменные россыпи, самая удивительная из них — скала Верблюд, внешне напоминающая горб животного.

Чуть западнее от Верблюда стоит скала пик Гагарина, на которой установлен металлический памятник в виде ракеты в честь первого полета в космос. Отсюда открываются виды на платиновые прииски и поселок Косья.



Среди камней построен единственный на Урале буддийский монастырь Шедруб-Линг — «место практики и реализации». Его построил бывший сотрудник КГБ Михаил Санников. Монастырь состоит из двух ступ пробуждения, храмового зала, дома йоги, жилых помещений и помещений для скота, бани, складов. Многие сооружения встроены в скалы. Есть здесь также шестиметровая статуя Будды.