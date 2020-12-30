23 декабря в Санкт-Петербурге открылась «Зима в Никольских» — поп-ап-проект в центре города, вдохновленный рождественскими традициями европейских площадей. Рассказываем, чем можно заняться в новом общественном пространстве.

Огромный двор «Никольских рядов» — просторного пространства на месте Никольского рынка XVIII века — этой зимой превратился в городской оазис рождественского уюта. Территория во дворе Садовой улицы, 62 преобразилась: теперь здесь располагается большой зимний маркет под открытым небом, который напоминает о европейских рождественских ярмарках. Архитектурную концепцию проекта разработало бюро KATARSIS — архитекторы разделили единое пространство двора на несколько тематических сегментов с традиционными зимними активностями.

Самая большая горка Петербурга Городская горка достигает 12 метров в высоту и 70 в длину — она занимает треть двора. Ее выразительный силуэт выполнен в винтажной «олимпийской» эстетике, однако всесезонное технологичное покрытие позволяет кататься в любую погоду. Ватрушку для катания иметь с собой не обязательно — можно арендовать ее прямо во дворе.

Вид на исторический центр В «Никольских рядах» установлена смотровая башня — форма временной архитектуры, откуда открывается вид на исторический центр города. Смотровая башня — часть поп-ап-проекта, поэтому работать она будет лишь зимой, а с высоты в сто ступеней можно разом увидеть изгибы канала Грибоедова, Никольский собор, Мариинский театр, Адмиралтейские верфи и набережную Фонтанки.

Неожиданные винтажные находки Рождественский маркет в «Никольских рядах» напоминает улочку из фильмов Миядзаки — загадочный, полупризрачный волшебный городок. Торговые домики сплетаются в уютную галерею, где можно найти винтажные елочные игрушки и украшения, детские книги и дизайнерские гирлянды, авторский домашний декор и гастрономические деликатесы.

Вход на территорию «Никольских рядов» осуществляется по временным интервалам, выбрать которые можно при покупке билета. Такая система позволяет контролировать количество людей на территории двора и соблюдать все необходимые меры предосторожности.