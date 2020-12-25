Новогодние маркеты и свопы, новое британское кино и классика американской комедии, концерты в Powerhouse и новом «Ровеснике», экспериментальные спектакли и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» Показ работ из частного собрания

Ян ван Кессель Старший. «Лев и вепрь»

Культурные мероприятия проходят не только в черте города, но и в живописных местах подмосковья. В музее «Новый Иерусалим» открылась экспозиция «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века». Представленные в рамках проекта работы входят в частную коллекцию Валерии и Константина Мауергауз. Картины Брейгелей на выставке дополнены рядом произведений их современников XVI–XVII столетий — известных фламандских и голландских авторов. Большая часть работ будет показана в России впервые. С 24 декабря

Выставка «Обстоятельства непреодолимого времени» Персональная экспозиция Евгения Гранильщикова

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До 15 января галерея «ГУМ-Red-Line» превратится в пространство исследования уже далекой эпохи восьмидесятых и девяностых, плавно перетекающей в наше время. Евгений Гранильщиков — молодой медиахудожник и режиссер. Обращаясь к последним десятилетиям XX и началу XXI века, автор вдумчиво деконструирует присущие этому времени образы. В экспозиции представлены фотографии, графика и видеоработы артиста. Проект не ограничится галереей — показы некоторых работ, перформансов и трансляции публичные дискуссии также пройдут в онлайне. С 24 декабря

Рождество с «Искусством кино»

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Прошедший год стал сложным и насыщенным для всех и во всем — кино не стало исключением. Подвести собственные киноитоги вы можете вместе с авторами журнала «Искусство кино» — редакция презентует финальный номер этого года. Рефлексируя на страницах выпуска на тему изоляции, одиночества, а также строя надежды на выход из сложившейся ситуации, авторы статей предлагают свой взгляд на самые громкие фильмы 2020-го. После презентации в Большом зале «Октября» пройдет специальный показ фильма «Душа» Пита Доктера. 25 декабря

Фестиваль «Новое британское кино» Онлайн-показы киноновинок Туманного Альбиона

Фильм «Плывем, мужики»

В этом году двадцать первый по счету фестиваль британского кино пройдет на веб-площадке Cool Play. В программу события входят художественные и документальные фильмы британских режиссеров последних лет. В центре внимания в этом году находятся работы режиссера и драматурга Доминика Дромгула: лирическое «Лето на озере», комедия «Бенджамин», драма «Обрыв» и дебютная картина «Тихий шум». От полного списка персоналий и фильмов разбегаются глаза. Помимо билета на конкретный показ желающие могут приобрести абонементы на просмотр всех кинолент фестиваля. С 24 декабря до 11 января

Концерт «Дома престарелых аутистов» Большое возвращение после небольшого перерыва

«Дом престарелых аутистов» выделяется на фоне российской альтернативной музыкальной сцены; их песни — это истории о внутренних и (иногда) внешних проблемах. Музыка коллектива приятно и безошибочно резонирует с декабрьской жизнью за окном. Интересный и странный «Дом» возвращается после концертного затишья на сцену Powerhouse. Ребята обещают что‑то «совсем новое, не совсем новое и что‑то из того, что не исполнялось вживую раньше». 25 декабря

Ретроспектива Вуди Аллена в Москино Классик современного кинематографа на большом экране

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В прокат выходит новый фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» — история супружеской пары на престижном международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Оказавшись в эпицентре киноиндустрии, чета попадает в такой водоворот эмоций и кадров, что последовательно забывает о границе между вымыслом и реальностью. Дабы подготовиться к новой работе, стоит вспомнить прошлые ленты Аллена. Сеть кинотеатров «Москино» покажет недавние фильмы режиссера — красочную «Светскую жизнь», безжалостную драму «Колесо чудес» и комедийный «Дождливый день в Нью-Йорке». Показы пройдут на языке оригинала с субтитрами. 25–30 декабря

Маркет «Gift Situation» Шанс докупить оригинальные новогодние подарки

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Спрятанный в переулках Хитровки ресторан Blanc устраивает новогодний маркет. Если вы до сих пор не определились с подарками для близких, то это отличная возможность найти что‑то для каждого из них. В инстаграме мероприятия можно посмотреть, какие бренды будут выставляться на ярмарке. Одежда, украшения, косметика и многое другое. Даже если вдруг все презенты уже давно упакованы, то заходите посмотреть что‑нибудь для себя. 26 декабря

Новогодний благотворительный своп Обмен вещами и камерная вечеринка

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В Level One пройдет благотворительный своп «Подари пандус». Организаторы приглашают вспомнить прошедший 2020 год и подумать о тех, кто остается на вынужденной изоляции всю свою жизнь. Избавиться от лишних вещей с пользой для других можно будет под музыкальный аккомпанемент, закуски и напитки. 26 декабря

Экскурсии по Тверской и окрестностям Покровки Пешеходные маршруты с Татьяной Воронцовой

© facebook.com/CozyMoscow

Краевед и писатель Татьяна Воронцова предлагает отправиться на исследование потаенной Москвы. Она проведет два пешеходных тура: маршрут первого пройдет по Тверской и близлежащим дворам и переулкам. Воронцова расскажет об истории главной московской улицы, проведет к палатам XVII века и покажет множество уникальных деталей центра города. Вторая экскурсия запланирована по маршруту от Воронцова Поля до Покровки. Желающие смогут узнать, кто населял дома района, откуда пошли названия «дом с кошками» или «дом с маками», и своими глазами увидят отголоски старого города. 26 и 27 декабря

«Новогодний маскарад» Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев на одной сцене

© vk.com/garik_sukachev

Мощный коллаб ярких и диких фолк-рок-артистов станет еще одним громким объявлением завершения года: Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев выступят вместе в Music Media Dome. Одним словом, братья-славяне. Смешение балканской музыки с цыганскими напевами и хулиганскими текстами послужит отличным разогревом перед долгими праздниками, к которым жизненно необходимо подготовиться. 26 декабря

«Мосвинтаж» на «Флаконе» Новогодний блошиный рынок

© facebook.com/StarinaMos

Антиквары и любители винтажных вещей соберутся на «Флаконе» для большой праздничной ярмарки. Крупных блошиных рынков в Москве нет, поэтому такое событие придется по душе всем любителям поностальгировать и прикупить что‑то из другой эпохи, будь то елочные игрушки, хрусталь, посуда или украшения. Для эпидемиологической безопасности организаторы просят заранее зарегистрироваться на определенное время посещения распродажи. 26 декабря

Powerhouse Sunday Roast

© facebook.com/powerhousemoscow

В последнее воскресенье уходящего года Powerhouse приглашает гостей на поздний завтрак, перетекающий в обед, трансформирующийся в ужин, перерастающий в вечеринку. Специально к этому дню «Дом силы» предлагает праздничное меню, которое станет местной вариацией на тему традиционных английских воскресных бранчей. Плюс три вида «Кровавой Мэри», которые никогда не помешают приему пищи. 27 декабря

«Ровесник live»: «Пасош» Первый лайв на новом месте

© vk.com/pasosh

Бар «Ровесник» в Малом Гнездниковском переулке закрылся в ноябре этого года, но потом реинкарнировался на Новослободской. Заняв место «Сверстника», «Ровесник» слегка изменил интерьер и продолжил работать с новой силой. На этой неделе там выступит группа «Пасош»: Мартич, Городний и Драч вряд ли нуждаются в представлении — ребята давно стали легендами новой российской музыки. Обещают что‑то особенное. 27 декабря

«Фантазии Фарятьева» в «Современнике» Современная классика от Георгия Суркова

© Даниил Примак/Театр «Современник»

Пьеса Аллы Соколовой давно вошла в канон классических современных работ. На этот раз к переосмыслению текста обратился молодой режиссер Георгий Сурков. По его словам, основная тема, которую исследует спектакль, — жестокость человеческой судьбы. В постановке она сливается с любовью, не противореча ей, но дополняя и раскрывая глубокие чувства. Такое прочтение обновляет «Фантазии Фарятьева», выводя спектакль на актуальную сцену. В ролях: Илья Лыков, Марина Хазова, Татьяна Лялина, Ксения Чигина и Инна Тимофеева. 27 декабря

«Спокойной ночи, малыши!» Завершение музыкального сезона на «Стрелке»

Несмотря на все перипетии, «Стрелка» весь год радовала гостей мероприятиями, вечеринками, едой и напитками. Завершает этот триумфальный развлекательный сезон концерт Димы Пантюшина и Саши Липского. За диджей-сеты отвечают Эля Винокурова и Саша Гришин. Красиво одевайтесь, красиво красьтесь и приходите провожать этот странный год. 27 декабря

«Вечер камерной музыки» Понедельничная классика

© facebook.com/AlexanderKnyazev.cello

В «Башмет-центре» пройдет очередной вечер классической музыки. На этот раз в программу выступления войдут произведения американско-мальтийского композитора Алексея Шора и француза Сезара Франка. Виолончель — Александр Князев, фортепиано — Андрей Коробейников. 28 декабря

«Ромео и Джульетта» в РАМТе Интерпретация Шекспира на новый лад

© ramt.ru

Режиссер Егор Перегудов в своей постановке старается уйти от классического прочтения пьесы, чтобы рассказать историю про сегодняшний день. Оставляя фабулу пьесы нетронутой, постановщик ищет способы сократить дистанцию между классическим текстом и современным зрителем. Получился ли спектакль и удалось ли сохранить в нем Шекспира — решать публике. 29 декабря

The Hatters Грандиозный фолк-праздник в камерном формате

© facebook.com/TheHattersRussianBand

На заключительном выступлении в этом году коллектив исполнит свой последний мини-альбом «Shoot Me», а также вспомнит старые любимые хиты. «Шляпники» рассекают с выступлениями по всему миру уже не первый год, так что даже при ковидных ограничениях шоу обещает быть на профессиональном уровне. Повеселиться и потанцевать вдоволь под бесшабашные мотивы группы можно будет прямиком перед Новым годом. 30 декабря

«Есть Есть Есть» Экспериментальный проект для экспериментального времени

© facebook.com/estestest.ru