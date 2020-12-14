В 1990-х годах вокруг памятников Ленину в российских городах сформировались локальные скейт-тусовки: обилие мрамора и гранита, центральное расположение и оригинальные архитектурные решения быстро обратили на себя внимание скейтеров. Мы поговорили с героями видео «Площадь Ленина» о взаимосвязи скейтбординга, архитектуры и советского наследия.

Леша Красный Скейтбордист, участник проекта «Площадь Ленина» Кирилл Коробков Тим-менеджер Vans Russia, идеолог проекта

— Почему локальные скейт-тусовки сформировались в России именно на площадях Ленина? Приспособились ли для скейтбординга пространства, которые изначально не задумывались такими? Кирилл: Во-первых, центральное расположение. Обычно Ленин стоит на центральной площади или в непосредственной близости от центра. Получается, что это удобное место встречи на пересечении разных городских маршрутов. Особенно актуально это было до появления мобильных телефонов и социальных сетей. Во-вторых, чаще всего памятник Ленину окружен пешеходной зоной с хорошим покрытием — это тоже благоприятствует катанию на роликовой доске. В-третьих, при создании монументов в честь Ленина широко использовались гранит, мрамор — гладкость и прочность этих горных пород лучшим образом отвечают требованиям катающихся. Ну и в-четвертых, сама архитектура этих памятников, их многоуровневость, массивные основания представляют в некотором смысле естественную полосу препятствий для катания на скейте. Это уникальная история, характерная только для России. Нигде в мире нет такого количества памятников одному человеку, которые бы были в таком ходу у скейтбордистов. Зарубежные скейтеры называют такие споты Lenin Plaza.

— Играют ли площади сегодня такую же роль для скейтбордистов, как и в девяностые? Леша: Сейчас никто не отталкивается от площадей — что там можно сделать нового? Обычно все встречаются и просто идут кататься. Подход изменился: раньше все хотели делать трюки, а сегодня просто получают удовольствие от катания. И я это поддерживаю, привязывать себя к одному месту — странная тема. Но когда я начинал кататься, моим первым спотом был Ленин на Октябрьской — там действительно собирались все.

© Алексей Лапин

— Как архитектура городов влияет на скейтбординг и часто ли скейтеры задумываются об этом влиянии? Кирилл: Скейтбординг — это в каком‑то смысле путь к познанию архитектуры. Будучи скейтером, ты постоянно оцениваешь все окружающее на предмет пригодности для катания и трюков: обращаешь внимание на материалы, из которых сделаны городские объекты, качество строительства, пропорции, размеры, высоту объектов, стыки, дефекты. Ну а затем от меньшего к большему — постепенно начинаешь больше интересоваться архитектурой, учишься отличать стили, разбираться в типах общественных пространств. Скейтбординг — это такая необычная форма взаимодействия с городской архитектурой , где каждый скейтер при помощи доски интерпретирует пространство, а решения обыгрывает в рамках собственной фантазии и мастерства. Леша: Для человека, который не катается, улица — это просто улица, а для меня — своеобразная архитектурная форма, которую я оцениваю с точки зрения катания. Может быть, поэтому и всерьез воспринимать соревнования у меня не получается. Ни в чем. Если только с собой соревноваться.

© Алексей Лапин

— Какие российские города подходят для скейтбординга, а какие — наоборот? С какими особенностями это может быть связано? Кирилл: Тут все зависит от критерия оценивания. Если судить по количеству мест катания, общественных пространств, скейт-парков, то тут с большим отрывом лидирует Москва. В столице же базируются большинство офисов скейтовых компаний, так что это центр индустрии. Если исходить из климатических особенностей, города Краснодарского края выгодно отличаются тем, что в них можно кататься круглый год без перерыва на зимовку. Вторая по значимости и количеству участников скейтовая сцена страны находится в Санкт-Петербурге. Особая архитектура этого города в каком‑то смысле повлияла на стиль катания местных скейтеров. Также заметные скейтовые сообщества есть в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Красноярске, Краснодаре, Владивостоке. Вообще, скейтбординг глубоко проник в Россию. Скейтеры есть в абсолютном большинстве российских регионов, за исключением разве что малонаселенных северных территорий и некоторых регионов Кавказа.

Леша: Круче всего кататься в городах с рельефной местностью, например у рек, чтобы постоянно были спуски. Летом мы ездили в Казань и в Самару — там очень круто кататься! В Самаре вообще классно и люди спокойные — никто никуда не торопится. А так Москва — это один большой скейт-спот : здесь можно выйти кататься и даже не думать о том, куда именно пойти.

— По какому принципу вы выбирали локации для «Площади Ленина»? Леша: В первую очередь ориентировались на плоскости: наклоны, парапеты, грани. На скейте можно прокатиться по всему, на что хватит твоей фантазии. А места мы искали в интернете — вбивали «Ленин в таком-то городе», «Ленин в другом». Плюс есть культовые места: Ленин в Москве на «Октябрьской», в Питере — на «Московской». Их много разбросано по России. Кирилл: Мы ограничили себя исключительно памятниками Ленину в разных городах России — таким образом, посетили 20 разных Лениных в 15 городах России, от Улан-Удэ до Москвы. В нашей выборке были как максимально монументальные скульптурные композиции, так и небольшие Ленины на задних дворах учреждений.



© Алексей Лапин

— В чем главные особенности российских городов для скейтеров с точки зрения городского пространства? Какова их специфика?



Кирилл: Наверное, как раз вот это советское архитектурное наследие, частью которого являются многочисленные памятники Ленину. Конечно, у нас есть и подходящие для скейтбординга общественные пространства — тут впереди всей страны реновированная Москва — но если пытаться выделить некую уникальную черту, которая характеризует для скейтеров именно наши города, то это как раз советский пласт архитектуры с его огромными площадями, широкими проспектами, внушительными постройками, монументальными пямятниками и скульптурными формами. Многие объекты, потеряв изначальный идеологический смысл, стоят нынче в забвении, и скейтеры своим присутствием оживляют места, дают им новую жизнь.