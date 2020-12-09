Завтра, 10 декабря, пройдут торги по продаже «опорного сооружения» — остатков здания XIX века — в заказнике «Воробьевы горы». Местные жители считают, что власти Москвы хотят за бесценок продать землю на территории, чтобы начать там строительство. «Афиша Daily» рассказывает, что происходит с руинами столетней давности на Воробьевых горах.

О том, что руины выставляются на торги, почти сразу же написали в районной группе Раменок в фейсбуке, и местные жители подняли волну возмущений — они уверены, что приватизация руин ресторана позволит начать строительство на территории заказника.

Руины, которые власти Москвы выставили на торги 20 ноября, находятся на улице Косыгина, примерно в 400 метрах от смотровой площадки и в километре от главного здания МГУ . Пятнадцатиметровая стена, стоящая прямо вдоль склона, и несколько фрагментов ниже — все, что осталось от ресторана Крынкина, который располагался на Воробьевых в XIX веке. В Департаменте городского имущества остатки здания называют «опорным сооружением» и собираются продать их почти за 5,6 млн рублей.

Ресторан Степана Васильевича Крынкина, жителя села Воробьева, открылся в 1891 году и сразу стал популярным у москвичей. Он располагался на самом гребне Воробьевых гор: у ресторана были большая веранда с видом на всю Москву, которая будто парит над землей, собственная лодочная станция и огромная коллекция вин. Вот что написано о ресторане в рекламном объявлении в «Искрах» 1912 года: «Предприимчивые хозяева с нынешней зимы устраивают для посетителей катанье с горы от самого ресторана до реки на санках и лыжах: кроме этого предполагают устроить сообщение по Москве-реке на оленях. Для пикников и заказных обедов, кроме уютных кабинетов, имеются отдельные помещения. На эстраде играет оркестр Перновского полка и поют русский и малороссийский хоры. Прекрасные кушанья под наблюдением первоклассных кулинаров-поваров и кавказская кухня под наблюдением известного шефа Серго». Просуществовал ресторан до 1917 года — потом его превратили в избу-читальню, которая сгорела в 1920-х годах.

Почему жители против?

По словам замначальника отдела управления приватизации городского имущества Любови Пахалко, в 2017 году власти Москвы поставили руины на учет как «объект без хозяина». Через два года Никулинский суд передал их в собственность города Москвы, и теперь Департамент государственного имущества выставил на торги.

«Земельный участок, который находится в ООПТ, не является предметом торгов, — объясняет Пахалко. — Продаваться он не будет ни в коем случае. По 27-му федеральному закону нельзя его продавать. Весь этот земельный участок находится в бессрочном пользовании Парка культуры имени Горького. И под это опорное сооружение будет выделен земельный участок прямо в границах этого опорного сооружения».

Иными словами, на торгах можно купить только руины, но покупателю все равно будет передана в аренду земля под этими руинами — 1588 квадратных метров на территории ООПТ. Фактически у покупателя появится возможность начать на этой земле строительство.

Жители также обеспокоены, что природа заказника может пострадать гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. «Власти не скрывают, что земля в заказнике просто отдается под застройку. И сейчас к этому участку нет никаких дорог — при застройке территории придется вырубить деревья еще и под строительство дороги. То есть ущерб для природы Воробьевых гор будет колоссальным», — объясняет житель Раменок, преподаватель МГУ и член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов.

Михаил вместе с единомышленниками создал петицию с требованием немедленно отказаться от проведения торгов и отменить распоряжение Департамента городского имущества о продаже участка — на момент публикации статьи ее подписали почти 3000 человек. «Муниципальные депутаты также написали письма прокурору Москвы, а местные жители организовали массовые письма в мэрию, в Мосгордуму, в администрацию президента, — рассказывает Михаил. — Но они могут отвечать нам в течение месяца, а торги пройдут уже 10 декабря. Мы уверены, что это делается не во благо городу: пять миллионов для Москвы — незначительная сумма. Зато тот, кто за эти копейки приобретет землю на Воробьевых горах, явно обогатится».