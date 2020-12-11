Хип-хоп-опера, забытая драма о послевоенном быте, джазовая импровизация, выставка о границах идентичности и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».
Кинопоказы к столетию Тонино Гуэрра
Ретроспектива итальянского сценариста и режисссера
В «Иллюзионе» пройдут пять показов картин, снятых по сценарию знаменитого писателя, режиссера и сценариста Тонино Гуэрры. Специальный проект кинофестиваля «Зеркало» объединил фильмы разных эпох, над которыми в разное время работал Гуэрра: «Пыль времени» (2008) Тео Ангелопулоса, «Казанова 70» (1965) Марио Моничелли, «Три брата» (1980) Франческо Рози, «Брак по-итальянски» (1964) Витторио де Сика, а также «Долгое путешествие» (1997) и «Лев с седой бородой» (1994) Андрея Хржановского.
11-13 декабря
Ruby Goon
Солнечный московский квартет на сцене Powerhouse
Москвичи Ruby Goon харизматично сочетают в песнях мягкий грув и психоделическое звучание. Треки группы искренне согревают и напоминают о беззаботных летних днях в духе старого доброго соула.
11 декабря
Лекция о Евгении Гранильщикове
Новаторский подход к видео-арту
Евгений Гранильщиков — художник, фотограф, автор инсталляций и видео. Его работы существуют на грани экспериментального, игрового и документального кино, в котором автор исследует сами возможности видео-арта. Нагружая свои произведения диалогами будто бы обо всем сразу, Гранильщиков ищет новые нарративы, отказываясь от приевшихся традиций. О творчестве экспериментатора расскажет куратор и арт-критик Карина Караева.
11 декабря
Noir Bazaar
Последняя вечеринка серии в 2020 году
Вечеринка Noir Bazaar — это сеанс вынужденной эмиграции на Ближний Восток. Мистические мотивы и аромат благовоний будут переплетаться в знойных мотивах мелодий Константина Морзе. А следующую вечеринку цикла стоит ждать уже в феврале или марте наступающего года.
11 декабря
Vintage Marketplace
Предновогодняя ярмарка-распродажа в «Цветном»
60 винтажных проектов из разных городов России и зарубежья примут участие в регулярном маркете на шестом этаже «Цветного» — заглядывайте, если вы давно ищете себе ту самую оверсайз-шубу или кашемировое пальто. Помимо одежды и аксессуаров, у некоторых продавцов можно найти предметы антиквариата: вазы, подсвечники, бокалы и все остальное. Ну а перевести дух и отдохнуть от поиска винтажных находок можно на фудкорте «Брикета» под сеты диджеев.
11-13 декабря
«Бланетка Савьер»
Спецвыпуск легендарной электро-вечеринки
Грядет очередная серия «Планеты Савьер» — регулярной вечеринки электронной музыки, известной еще со времен «Науки и искусства». В этот раз все пройдет на «Стрелке», а за музыку по-прежнему отвечают резиденты клуба в Наставническом переулке. До 23 часов: карантинные меры принуждают веселиться исключительно в вечернем, а ни в коем случае не ночном формате.
12 декабря
Еврейский бранч в Mitzva Bar
Завтрак с шакшукой и бейглами
По субботам с 14 до 18 ребята из Mitzva подают гостям выходные еврейские блюда. Посетители могут попробовать специальные бейглы в трех вариациях, шакшуку и скрэмбл на хале, ну а перетусивших предыдущей ночью может спасти особая Кровавая Сара.
12 декабря
Творческий вечер Директора Всего
Бизнес-переговоры и песни с нового альбома
Музыкальный феномен «Директор Всего» приглашает на свой творческий вечер всех успешных и не очень. Решение бизнес-проблем и консультация по денежным вопросам обеспечены. В рамках встречи будут исполнены песни с последнего релиза «Самый занятой гражданин».
12 декабря
«Среда обоюдного чувствования»
Перформативный проект о границах идентичности
Художница Елизавета Суворова и Зверевский центр приглашают принять участие в новом перформативном проекте. Танцоры, поэты, музыканты и художники займутся совместным исследованием понятия «взаимосвязанность» и его соотношением с собственной идентичностью. Могут использоваться любые материалы и оптика — создание общей работы не ограничено какими‑либо рамками. Результат перформанса будет экспонироваться в Зверевском центре до 17 декабря.
12-17 декабря
«Opium Underground Long Live»
Восточная экзотика и этнические мотивы
Необычным временам — необычные вечеринки. В Powerhouse с целительными лайвами и сетами выступят Aman Po-Kaifu, Lavraj Lav, WOZHD и другие: ожидаем смешения афро-латинского бита, ближневосточной эстетики и индийских песнопений. Чтобы успеть подольше повеселиться, приходить можно уже к 16 часам.
12 декабря
«Копы в огне»
Последние постановки хип-хоп-оперы в году
Мультижанровый спектакль-детектив Юрия Квятковского «Копы в огне» вернется на сцену на два вечера. В спектакле хип-хоп-речитатив заменяет привычное повествование, а сценография вдохновлена уличной культурой.
11 и 12 декабря
Strelka Record Stop
Торжество аналоговых носителей
Воскресный музыкальный маркет объединит под крышей бара именитых дилеров и коллекционеров, магазины пластинок и актуальные кассетные лейблы. Заглядывайте на охоту за редкими носителями или примите участие в качестве продавца.
13 декабря
«Вторая попытка Виктора Крохина»
Запретная история о послевоенном быте
Главный герой фильма — мальчик Витя. Отец погиб, мать все время на работе, брат в тюрьме, а с отчимом отношения не сложились. Парень много времени проводит на улице, где учится драться. Позже это приводит его на боксерский ринг.
Этот фильм Игоря Шешукова традиционно незаслуженно забывают. Картина была снята в 1977 году, но провела на полке на следующие 10 лет. Показ фильма приурочен к юбилею актера Николая Рыбникова, а сеанс пройдет с использованием оригинальной 35-миллиметровой пленки.
13 декабря
«Девушка с мотыгой»
Ненавязчивые песни обо всем сразу
Подпольный дуэт «Девушка с мотыгой» по необычайному стечению обстоятельств выступит в практически одноименном баре «Мотыга Йети». С ними вместе отыграет экспериментальный проект «Улица имени имени». Отличная возможность уютно провести воскресный вечер с музыкой и танцами.
13 декабря
Экскурсия в Дом Наркомфина
Дом Наркомфина прославился на весь мир, им восхищался Ле Корбюзье, а технические решения проекта возвели здание в шедевры советского авангарда. Реставрация дома триумфально завершилась в этом году — специалисты постарались с предельной точностью вернуть зданию изначальный облик. Экскурсию проведет историк архитектуры и искусствовед Николай Васильев. Количество мест ограничено.
13 декабря
Вечер камерной музыки
Классика в исполнении юных талантов
«Башмет-центр» — новое место для развития культуры и творчества. В этот раз они представляют зрителям ярких исполнителей классической музыки: скрипач Марк Шейхет, виолончелист Евгений Тонха и пианист Павел Домбровский — лауреаты международных конкурсов и ученики ведущих музыкантов. На концерте прозвучат сонаты Бетховена, работы Шумана и Мендельсона.
13 декабря
Джазовый джем в Powerhouse
Еженедельные понедельничные импровизации
Каждый понедельник Powerhouse принимает у себя всех желающих послушать джаз. Возглавляет музыкальные джемы на сцене клуба Игорь Яковенко, а вдохновляющее звучание приободрит всех, кому понедельник дался с трудом или кому не хватило выходных.
14 декабря
«Verbludes»
Мелодичный гитарный поп
Verbludes — тви-поп-проект участников других московских групп, который за четыре года существования обзавелся двумя полноформатными альбомами, а в этом году выпустил несколько синглов.
16 декабря
Концерт «Трипинадва»
Долгоиграющий лоуфай-дуэт
Сформировавшийся в далеком две тысячи девятом дуэт Маши Шустровой и Ани Литоминой прошел долгий путь до своего дебютного альбома, который они выпустили лишь в прошлом году. Группа — пример того, как преодолеть все трудности и добиться цели: после десяти лет камерного существования коллектив заключил контракт с Universal Music. Новые и старые песни соединились в альбоме «Всегда», а музыка стала объемнее и сложнее, при этом не потеряв изначального настроения.
16 декабря
Выставка «Вещи»
Коллекционирование как образ жизни
Выставка «Вещи» представляет собой собрание лучших работ из частных коллекций, которое за счет кураторских усилий превращается из простого списка «вещей» в цельное художественное высказывание. Имена авторов в особом представлении не нуждаются: от классиков Вадима Сидура, Виктора Пивоварова и Сергея Браткова до звезд современной арт-сцены Тимофея Ради, Павла Отдельного и Ильи Федотова-Федорова.
До 6 февраля
Выставка «Вынужденные отношения»
Исследование созависимости человека и инфраструктур
Разбираясь в том, как работать вместе, как устроена культурная среда и отношения между людьми с разными интересами и убеждениями, художницы из Школы дизайна ВШЭ выбрали темой проекта «Вынужденные отношения». Специально для выставки художницы объединили усилия с музыкантами — студентами бакалаврского профиля «Саунд-арт и саунд-дизайн», которые создали для выставки собственную аудиосреду, дополняющую и раскрывающую каждое визуальное произведение.
До 15 января