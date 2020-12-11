Хип-хоп-опера, забытая драма о послевоенном быте, джазовая импровизация, выставка о границах идентичности и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

Кинопоказы к столетию Тонино Гуэрра Ретроспектива итальянского сценариста и режисссера

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В «Иллюзионе» пройдут пять показов картин, снятых по сценарию знаменитого писателя, режиссера и сценариста Тонино Гуэрры. Специальный проект кинофестиваля «Зеркало» объединил фильмы разных эпох, над которыми в разное время работал Гуэрра: «Пыль времени» (2008) Тео Ангелопулоса, «Казанова 70» (1965) Марио Моничелли, «Три брата» (1980) Франческо Рози, «Брак по-итальянски» (1964) Витторио де Сика, а также «Долгое путешествие» (1997) и «Лев с седой бородой» (1994) Андрея Хржановского. 11-13 декабря

Ruby Goon Солнечный московский квартет на сцене Powerhouse

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Москвичи Ruby Goon харизматично сочетают в песнях мягкий грув и психоделическое звучание. Треки группы искренне согревают и напоминают о беззаботных летних днях в духе старого доброго соула. 11 декабря

Лекция о Евгении Гранильщикове Новаторский подход к видео-арту

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Евгений Гранильщиков — художник, фотограф, автор инсталляций и видео. Его работы существуют на грани экспериментального, игрового и документального кино, в котором автор исследует сами возможности видео-арта. Нагружая свои произведения диалогами будто бы обо всем сразу, Гранильщиков ищет новые нарративы, отказываясь от приевшихся традиций. О творчестве экспериментатора расскажет куратор и арт-критик Карина Караева. 11 декабря

Noir Bazaar Последняя вечеринка серии в 2020 году

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Вечеринка Noir Bazaar — это сеанс вынужденной эмиграции на Ближний Восток. Мистические мотивы и аромат благовоний будут переплетаться в знойных мотивах мелодий Константина Морзе. А следующую вечеринку цикла стоит ждать уже в феврале или марте наступающего года. 11 декабря

Vintage Marketplace Предновогодняя ярмарка-распродажа в «Цветном»

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60 винтажных проектов из разных городов России и зарубежья примут участие в регулярном маркете на шестом этаже «Цветного» — заглядывайте, если вы давно ищете себе ту самую оверсайз-шубу или кашемировое пальто. Помимо одежды и аксессуаров, у некоторых продавцов можно найти предметы антиквариата: вазы, подсвечники, бокалы и все остальное. Ну а перевести дух и отдохнуть от поиска винтажных находок можно на фудкорте «Брикета» под сеты диджеев. 11-13 декабря

«Бланетка Савьер» Спецвыпуск легендарной электро-вечеринки

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Грядет очередная серия «Планеты Савьер» — регулярной вечеринки электронной музыки, известной еще со времен «Науки и искусства». В этот раз все пройдет на «Стрелке», а за музыку по-прежнему отвечают резиденты клуба в Наставническом переулке. До 23 часов: карантинные меры принуждают веселиться исключительно в вечернем, а ни в коем случае не ночном формате. 12 декабря

Еврейский бранч в Mitzva Bar Завтрак с шакшукой и бейглами

По субботам с 14 до 18 ребята из Mitzva подают гостям выходные еврейские блюда. Посетители могут попробовать специальные бейглы в трех вариациях, шакшуку и скрэмбл на хале, ну а перетусивших предыдущей ночью может спасти особая Кровавая Сара. 12 декабря

Творческий вечер Директора Всего Бизнес-переговоры и песни с нового альбома

© Алексей Киселев

Музыкальный феномен «Директор Всего» приглашает на свой творческий вечер всех успешных и не очень. Решение бизнес-проблем и консультация по денежным вопросам обеспечены. В рамках встречи будут исполнены песни с последнего релиза «Самый занятой гражданин». 12 декабря

«Среда обоюдного чувствования» Перформативный проект о границах идентичности

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Художница Елизавета Суворова и Зверевский центр приглашают принять участие в новом перформативном проекте. Танцоры, поэты, музыканты и художники займутся совместным исследованием понятия «взаимосвязанность» и его соотношением с собственной идентичностью. Могут использоваться любые материалы и оптика — создание общей работы не ограничено какими‑либо рамками. Результат перформанса будет экспонироваться в Зверевском центре до 17 декабря. 12-17 декабря

«Opium Underground Long Live» Восточная экзотика и этнические мотивы

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Необычным временам — необычные вечеринки. В Powerhouse с целительными лайвами и сетами выступят Aman Po-Kaifu, Lavraj Lav, WOZHD и другие: ожидаем смешения афро-латинского бита, ближневосточной эстетики и индийских песнопений. Чтобы успеть подольше повеселиться, приходить можно уже к 16 часам. 12 декабря

«Копы в огне» Последние постановки хип-хоп-оперы в году

© vk.com/13mainstage

Мультижанровый спектакль-детектив Юрия Квятковского «Копы в огне» вернется на сцену на два вечера. В спектакле хип-хоп-речитатив заменяет привычное повествование, а сценография вдохновлена уличной культурой. 11 и 12 декабря

Strelka Record Stop Торжество аналоговых носителей

© facebook.com/klammtapes

Воскресный музыкальный маркет объединит под крышей бара именитых дилеров и коллекционеров, магазины пластинок и актуальные кассетные лейблы. Заглядывайте на охоту за редкими носителями или примите участие в качестве продавца. 13 декабря

«Вторая попытка Виктора Крохина» Запретная история о послевоенном быте

Главный герой фильма — мальчик Витя. Отец погиб, мать все время на работе, брат в тюрьме, а с отчимом отношения не сложились. Парень много времени проводит на улице, где учится драться. Позже это приводит его на боксерский ринг. Этот фильм Игоря Шешукова традиционно незаслуженно забывают. Картина была снята в 1977 году, но провела на полке на следующие 10 лет. Показ фильма приурочен к юбилею актера Николая Рыбникова, а сеанс пройдет с использованием оригинальной 35-миллиметровой пленки. 13 декабря

«Девушка с мотыгой» Ненавязчивые песни обо всем сразу

© https://vk.com/yatskov_patsan

Подпольный дуэт «Девушка с мотыгой» по необычайному стечению обстоятельств выступит в практически одноименном баре «Мотыга Йети». С ними вместе отыграет экспериментальный проект «Улица имени имени». Отличная возможность уютно провести воскресный вечер с музыкой и танцами. 13 декабря

Экскурсия в Дом Наркомфина

© Наталья Покровская

Дом Наркомфина прославился на весь мир, им восхищался Ле Корбюзье, а технические решения проекта возвели здание в шедевры советского авангарда. Реставрация дома триумфально завершилась в этом году — специалисты постарались с предельной точностью вернуть зданию изначальный облик. Экскурсию проведет историк архитектуры и искусствовед Николай Васильев. Количество мест ограничено. 13 декабря

Вечер камерной музыки Классика в исполнении юных талантов

«Башмет-центр» — новое место для развития культуры и творчества. В этот раз они представляют зрителям ярких исполнителей классической музыки: скрипач Марк Шейхет, виолончелист Евгений Тонха и пианист Павел Домбровский — лауреаты международных конкурсов и ученики ведущих музыкантов. На концерте прозвучат сонаты Бетховена, работы Шумана и Мендельсона. 13 декабря

Джазовый джем в Powerhouse Еженедельные понедельничные импровизации

Каждый понедельник Powerhouse принимает у себя всех желающих послушать джаз. Возглавляет музыкальные джемы на сцене клуба Игорь Яковенко, а вдохновляющее звучание приободрит всех, кому понедельник дался с трудом или кому не хватило выходных. 14 декабря

«Verbludes» Мелодичный гитарный поп

© vk.com/verbludes

Verbludes — тви-поп-проект участников других московских групп, который за четыре года существования обзавелся двумя полноформатными альбомами, а в этом году выпустил несколько синглов. 16 декабря

Концерт «Трипинадва» Долгоиграющий лоуфай-дуэт

© vk.com/trpndv

Сформировавшийся в далеком две тысячи девятом дуэт Маши Шустровой и Ани Литоминой прошел долгий путь до своего дебютного альбома, который они выпустили лишь в прошлом году. Группа — пример того, как преодолеть все трудности и добиться цели: после десяти лет камерного существования коллектив заключил контракт с Universal Music. Новые и старые песни соединились в альбоме «Всегда», а музыка стала объемнее и сложнее, при этом не потеряв изначального настроения. 16 декабря

Выставка «Вещи» Коллекционирование как образ жизни

© Тимофей Радя, Пустые разговоры, 2016

Выставка «Вещи» представляет собой собрание лучших работ из частных коллекций, которое за счет кураторских усилий превращается из простого списка «вещей» в цельное художественное высказывание. Имена авторов в особом представлении не нуждаются: от классиков Вадима Сидура, Виктора Пивоварова и Сергея Браткова до звезд современной арт-сцены Тимофея Ради, Павла Отдельного и Ильи Федотова-Федорова. До 6 февраля

Выставка «Вынужденные отношения» Исследование созависимости человека и инфраструктур

© Костриченко Алина, Синяя борода