Сегодня лесничие больше занимаются монотонной работой с документами, чем уходом за деревьями, а действующее лесное законодательство только способствует этому. «Афиша Daily» узнала у представителей профессии и экспертов о тонкостях работы с лесными массивами.

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В 2006 году в России был принят новый Лесной кодекс, который серьезно изменил порядок ведения лесного хозяйства. Документ переложил основные обязательства по присмотру за лесами на региональные власти, а на лесников — работу с документооборотом. По статистике, в начале нулевых «бумагописание» занимало примерно 10% рабочего времени лесничеств, а после введения нового кодекса — около 75%. Тем временем леса болеют, сохнут и горят. В документ постоянно вносятся правки (с 2006 года — уже более пятидесяти), но они мало что меняют. «Наш Лесной кодекс полон абсурда, — считает Алексей Ярошенко, глава лесного отдела Гринписа в России. — В основе документа лежит концепция «освоения лесов». То есть лес — это природное месторождение древесины, которую нужно добывать по аналогии с нефтью, газом или углем. Но леса — это восполняемый ресурс, их можно и нужно восстанавливать».

Тем не менее региональным властям нет дела до того, насколько успешно воспроизводят ценные леса и как их берегут от пожаров и прочих бедствий, а лесничие заняты прежде всего бумажной волокитой.

В такой ситуации для них самая простая и выгодная позиция — отчитываться по документам и не делать больше ничего. Кроме того, из‑за кодекса лесничества больше не могут зарабатывать самостоятельно. Раньше они продавали срубленные деревья, обеспечивая себя более чем на 90%, но сейчас могут получать прибыль только от государства. Из‑за этого штат работников сократился в несколько раз, а уход за лесом ухудшился — что во многом и привело к катастрофическим пожарам 2010 года. Лесное законодательство мешает не только лесничим, но и собственникам земли. До недавнего времени они были вынуждены целенаправленно сжигать молодые леса, которые стихийно вырастали на принадлежащих им территориях. «За само существование таких лесов, — говорит Алексей Ярошенко, — владельцев жестоко наказывали: до 700 тыс. штрафа с юрлица, а землю могли отнять».

«Нужно ждать, пока деревья умрут собственной смертью» Человеческая активность уже негативно повлияла на лесные экосистемы и ландшафты, уничтожила природные механизмы самоподдержания лесов и смены поколений деревьев. Со временем лесные экосистемы смогут восстановиться, но последствия будут тяжелыми : накопление огромных объемов мертвой древесины, катастрофические пожары, вспышки болезней и размножения вредителей. Самый распространенный вредитель леса — короед-типограф. Он обитает в темнохвойных лесах, его жертвы — слабые или мертвые деревья (так, живая и здоровая ель способна защищаться от жуков смолой). Но большое количество ослабших деревьев и жаркая погода (особенно на протяжении нескольких лет подряд) позволяют короедам размножаться до масштабов, при которых он может успешно атаковать здоровые деревья. Это и произошло в средней полосе России в 2009–2014 годы, а позднее — на северо-западе. Если содержать лес чистым и своевременно убирать заселенные короедом деревья, то можно предотвратить или хотя бы смягчить размножение вредителей. Но для этого необходимо развитое лесное хозяйство и возможность оперативно принимать решения. «Так что, — смеется Алексей, — от введения Лесного кодекса РФ 2006 года больше всего выиграл короед-типограф».

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Чтобы сохранить лес пригодным для человека, лесничие должны его рубить, но кодекс 2006 года не позволяет делать это качественно. Раньше вырубались деревья, которые прожили свою жизнь и достигли срока спелости, а на их месте высаживались новые. Сейчас же нужно ждать, пока деревья умрут собственной смертью. Лесничая Маргарита Морозова считает, что нужно полностью вырубать насаждения, у которых прошел срок спелости. Желательно со сжиганием пеньков — «иначе образуются большие древесные завалы, через которые не продерешься. А если пожар? Техника не проедет. Сосна, например, живет сто лет — может, конечно, и 120, но она уже очень плохо себя чувствует и может упасть. Да и здоровым деревьям становится тяжело расти». В распоряжении лесничества, где Маргарита Морозова работает старшим участковым лесничим, — 8000 гектаров леса. За год оно планирует обработать 30 гектаров, но на все планы средств не хватает. Часто случаются непредвиденные проблемы. «Лесничество пострадало после сильного урагана и ледяного дождя — в особенности молодые деревья. Но у нас не хватает людей и денег, чтобы своевременно разгрести завалы; в основном стараемся чистить леса у населенных пунктов и на обочинах дорог», — говорит Маргарита.

«Это не хозяйственная деятельность, а бессмысленные обряды» Основная часть незаконной рубки леса приходится на так называемые «санитарные рубки» — под видом борьбы с вредителями и болезнями уничтожаются привлекательные для лесозаготовителей деревья. Еще существуют «скрытые перерубы» на легальных лесосеках, когда на бумаге оформлены одни деревья, а в реальности растут другие и в большем объеме. Однако на долю «черных лесорубов» — тех, кто рубит лес без всяких документов — приходится всего нескольких процентов от общего объема заготовки древесины в стране. «Конечно, — отмечает Ярошенко, — местами эти рубки представляют серьезную угрозу, но вред от них несравнимо меньше того, который причиняют совершенно законные, но бесхозяйственные рубки: те, которые не требуют лесовосстановительных работ. Они проводятся с ведома и согласия всех надзорных инстанций, со всеми необходимыми документами, с ведома всех причастных чиновников». Воспроизводство хозяйственно ценных лесов подразумевает целый цикл выращивания леса и включает выбор деревьев для посадки, уход за растущим молодым лесом в течение 20 лет и подходящую рубку.

Рубка леса — целая наука, и выбор зависит как от природных особенностей, так и от того, какую роль играет конкретный его участок в жизни людей.

«У нас, к сожалению, все сводится к самым примитивным сплошным рубкам большой площади прямоугольной формы — не столько потому, что хозяйственники по-другому не умеют, а потому что проверяющим так легче их контролировать». Сегодня закону интересны лишь ранние стадии ухода за лесом. Алексей Ярошенко поясняет: «Если лес сажают на больших площадях, но не доводят уход за ним до конца, то все сделанное раньше не имеет смысла. Посаженные деревья в 90% случаев гибнут. По документам они могут десятилетиями числиться искусственно восстановленным сосновым, еловым или дубовым лесом, а на самом деле там растет какой‑нибудь обычный гнилой осинник ». Иногда деревья, как мертвые души, так и остаются лишь на бумаге. «По сути, у нас сейчас нет лесного хозяйства. Оно ведется крайне неэффективно. Все что касается именно выращивания и воспроизводства лесных ресурсов в кодексе и подзаконных актах имеет второстепенное значение. Это не хозяйственная деятельность, а определенные бессмысленные обряды, которые ее имитируют. Получается своего рода лесной карго-культ», — утверждает Алексей.

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