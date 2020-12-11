— Как усиление онлайн-форматов повлияло на ваши проекты? Как современные технологии помогают вам в творчестве?

— Мои проекты в большей степени связаны все-таки с живым присутствием (диджей-сеты, фото- и видеосъемки), и, безусловно, тут было снижение как таковой активности. Но были запросы, связанные с проведением диджей-сетов в онлайн-формате в созданных онлайн-клубах, где можно перемещаться из комнаты в комнату (почти как в настоящем клубе). Были предложения трансляции сетов из дома. Но все это не очень активно и не дает такой энергетики настоящего выступления.

— Как вы относитесь к формату коллабораций в современном мире?

— Я считаю, что любым занятием нужно заниматься не одному, совместные идеи и вдохновение для меня очень важны, я люблю вдохновляться другими людьми и разделять творчество с кем‑то. Плюс большое разнообразие, когда бренд сотрудничает с разными творческими личностями, каждый раз выходит что‑то абсолютно другое, тем самым вовлекая большее количество людей.

— Почему вы решили принять участие в проекте glo™, чем он вас заинтересовал?

— Я всегда стремлюсь к большему. glo™ &more — это философия glo™, в которой нет места компромиссам и где не нужно выбирать что‑то одно. Это «и» вместо «или», желание получить все и сразу. Думаю, так можно описать ценности бренда, которые мне созвучны. glo™ этим проектом бросил мне вызов в хорошем смысле. Я никогда не писала музыку, но эта мысль меня не испугала, а вдохновила еще сильнее, и я решила попробовать — на мой взгляд, получилось неплохо и максимально точно попало в общий вайб эпичной вечеринки! Я создала два трека: один, как вкус коктейля Vanilla 2020, более изысканный и завораживающе глубокий. А другой, как Tropic Loot, более динамичный и веселый. Кстати, спасибо моему парню Пете Прохорову — без его помощи это была бы совсем другая история.

Треки, которые создала Даша, можно послушать в официальной группе бренда VK.

— Как, на ваш взгляд, меняются вкусы и запросы зрителей в России?

— Я никогда не любила слишком коммерческую музыку. К сожалению, большинство населения мира любит ее, и именно она собирает всех на второй строчке чарта рэпа, хотя, может, уже и на первой. И там где‑то дальше музыка для души, которую люблю играть я.

— Если бы у вас была возможность провести эпичную вечеринку, посвященную 2020 году, что это было бы?

— Я так соскучилась по Грузии! В этой стране всегда самые веселые вечеринки, там ничего не нужно придумывать, люди в этой стране настолько музыкальные и музыкально образованы, что играть для них одно удовольствие. Я не знаю, испытывали ли вы когда‑нибудь такую энергетику, когда ставишь свой любимый трек, а людям настолько нравится, что энергетика обратно дает тебе волну, а от этой волны у тебя мурашки не только по всему телу, а по голове. У вас были мурашки на голове когда‑нибудь?