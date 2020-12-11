Музыка, кино и современное искусство динамично меняются, а вместе с ними и вкусы аудитории. «Афиша Daily» встретилась с Дашей Малыгиной, Машей Янковской и Надей Сысоевой, чтобы узнать, каких трендов они придерживаются, как меняются их индустрии в связи с онлайном и как они стали частью коллаборации glo™ с Денисом Симачевым. (18+)
Диджей, модель, героиня светской хроники. Со своими диджей-сетами Даша объездила всю Россию и Европу.
— Как усиление онлайн-форматов повлияло на ваши проекты? Как современные технологии помогают вам в творчестве?
— Мои проекты в большей степени связаны все-таки с живым присутствием (диджей-сеты, фото- и видеосъемки), и, безусловно, тут было снижение как таковой активности. Но были запросы, связанные с проведением диджей-сетов в онлайн-формате в созданных онлайн-клубах, где можно перемещаться из комнаты в комнату (почти как в настоящем клубе). Были предложения трансляции сетов из дома. Но все это не очень активно и не дает такой энергетики настоящего выступления.
— Как вы относитесь к формату коллабораций в современном мире?
— Я считаю, что любым занятием нужно заниматься не одному, совместные идеи и вдохновение для меня очень важны, я люблю вдохновляться другими людьми и разделять творчество с кем‑то. Плюс большое разнообразие, когда бренд сотрудничает с разными творческими личностями, каждый раз выходит что‑то абсолютно другое, тем самым вовлекая большее количество людей.
— Почему вы решили принять участие в проекте glo™, чем он вас заинтересовал?
— Я всегда стремлюсь к большему. glo™ &more — это философия glo™, в которой нет места компромиссам и где не нужно выбирать что‑то одно. Это «и» вместо «или», желание получить все и сразу. Думаю, так можно описать ценности бренда, которые мне созвучны. glo™ этим проектом бросил мне вызов в хорошем смысле. Я никогда не писала музыку, но эта мысль меня не испугала, а вдохновила еще сильнее, и я решила попробовать — на мой взгляд, получилось неплохо и максимально точно попало в общий вайб эпичной вечеринки! Я создала два трека: один, как вкус коктейля Vanilla 2020, более изысканный и завораживающе глубокий. А другой, как Tropic Loot, более динамичный и веселый. Кстати, спасибо моему парню Пете Прохорову — без его помощи это была бы совсем другая история.
Треки, которые создала Даша, можно послушать в официальной группе бренда VK.
— Как, на ваш взгляд, меняются вкусы и запросы зрителей в России?
— Я никогда не любила слишком коммерческую музыку. К сожалению, большинство населения мира любит ее, и именно она собирает всех на второй строчке чарта рэпа, хотя, может, уже и на первой. И там где‑то дальше музыка для души, которую люблю играть я.
— Если бы у вас была возможность провести эпичную вечеринку, посвященную 2020 году, что это было бы?
— Я так соскучилась по Грузии! В этой стране всегда самые веселые вечеринки, там ничего не нужно придумывать, люди в этой стране настолько музыкальные и музыкально образованы, что играть для них одно удовольствие. Я не знаю, испытывали ли вы когда‑нибудь такую энергетику, когда ставишь свой любимый трек, а людям настолько нравится, что энергетика обратно дает тебе волну, а от этой волны у тебя мурашки не только по всему телу, а по голове. У вас были мурашки на голове когда‑нибудь?
Актриса, звезда Comedy Woman, телеведущая. Занимается модой, выпускает синглы, выступает на вечеринках как диджей. Считает себя новатором и во всем видит источники вдохновения.
— Как усиление онлайн-форматов повлияло на ваши проекты?
— Последние два года все бренды стали переходить в диджитал и работать с артистами, так что это не было сюрпризом для нас. Индустрия быстро развивается, подстраиваясь под влияние внешних факторов. К примеру, так я первый раз снялась в онлайн-сериале для развлекательного канала. А по поводу социальных сетей, то здесь только одни плюсы — ты сам придумываешь форматы, работаешь со своей аудиторией, чувствуешь, что нужно ей, а что нужно тебе.
— Как вы относитесь к формату коллабораций? Музыканты, художники и другие творческие личности создают проекты совместно с брендами, как это влияет на современную культуру?
— Мне нравятся коллаборации с брендами и молодыми и талантливыми артистами, это же очень круто! Коллаборация в современном мире влияет на общую динамику развития поколения, на формирование вкусов и тенденций. Здорово, что компании-гиганты сотрудничают с молодыми художниками и дают им возможность и площадки для самовыражения, поддерживают их выставки и фестивали.
— Почему вы решили принять участие в проекте glo™, чем он вас заинтересовал?
— Мне нравится быть новатором, я разделяю философию бренда. glo™ &more — это когда не нужно выбирать что‑то одно, а можно экспериментировать и пробовать себя во всем. Этот проект дал мне возможность повысить планку и открыть новую для себя территорию — территорию парфюмерии. Новой реальности нужны новые вкусы, не так ли?
— Из чего вы черпаете вдохновение?
— Меня вдохновляют мои близкие, путешествия, ароматы, музыкальные фестивали и вечеринки! У любой эпичной вечеринки есть свой вкус/аромат, который помогает как можно дольше сохранять ее в памяти. И ведь очень часто с определенными запахами у вас связаны конкретные воспоминания!
— А что вы подготовили в рамках коллаборации? И почему?
— По мотивам вкусов glo™ мы подготовили два аромата, которые стали отражением этого эпичного года. Tropic Loot — насыщенный парфюм с нотами кокоса, он передает ощущение восторга и долгожданного отпуска в теплых странах. А Vanilla 2020 — ягодно-сливочный гурманский аромат, который похож на приятное воспоминание о лете и мороженом с ягодами и карамелью. Эти ощущения максимально точно нашли свое выражение в коллаборации бренда и команды Дениса Симачева (бегите пробовать одноименные коктейли в «Simach в Недальнем»).
— Как, на ваш взгляд, меняются вкусы и запросы зрителей в России?
— Сейчас людям все больше нравится комедийный жанр, они хотят отвлечься, посмеяться. Удобно расположиться на диване всей семьей или с молодым человеком и посмотреть комедийное шоу или фильм. Комедия сейчас как терапия. С другой стороны, молодежь ходит и в кино, и в театры. Сейчас много альтернативных интересных площадок, например иммерсивные спектакли. Я хожу в «Гоголь-центр», «Практику», МХТ, Большой театр. И очень приятно видеть везде молодых ребят.
Художница, дизайнер одежды, бывший редактор отдела моды журнала Esquire. Создает картины с сюжетами в стиле неореализм, часто выставляется офлайн и успешно продвигает свои работы онлайн
— Как современные технологии помогают вам в творчестве?
— Не могу представить, чтобы я, как средневековый художник, переносила эскиз на холст с помощью сетки: для этого есть широкоформатная печать или проектор. Хотя я удивляюсь, что в российских академиях до сих пор учат делать, как в Средневековье. Несмотря на то что я активно продвигаюсь онлайн, я все равно остаюсь художником, который работает в аналоговых медиа. Просто я интегрирую свои произведения посредством новых медиа в онлайне. Так получился, к примеру, очень удачный проект — стикеры в телеграме. В целом мне не чуждо все современное, поэтому я планирую воплотить много идей онлайн.
— Все больше музыканты, художники и другие творческие личности создают проекты совместно с брендами. Как вы относитесь к формату коллабораций в современном мире?
— Скорее положительно. Коллаборация, на мой взгляд, один из самых мощных методов и двигателей постмодернизма. В коллаборации встречаются разные цели участников, стили, техники, области деятельности, и это рождает абсолютно новый продукт. Для крупных брендов коллаборация с творческими личностями представляет собой прекрасную возможность поддерживать молодые таланты и разговаривать с аудиторией на языке культуры и искусства, а не на языке корпораций и консюмеризма. Иначе им не выжить в меняющемся мире, где человек, имея огромный выбор, стал значительно более разборчив.
— Почему вы решили принять участие в проекте glo™, чем он вас заинтересовал?
— Мне близка идея эпичных проводов 2020 года. Неважно, произойдет это 31 декабря или уже сегодня. Если хочется поскорее отметить его окончание, концепция проекта glo™ x Simach как раз предлагает это сделать. К тому же мне импонирует философия glo™ &more. В своем творчестве я стараюсь совмещать стили, и мне показалось интересным визуализировать вкусы, посвященные уходящему 2020 году. В рамках проекта я создала картину, которая ляжет в основу постеров, глядя на которые, людям захочется впитывать в себя яркие цвета и вкус праздника: мне удалось выйти за рамки своего узнаваемого стиля и создать нечто большее.
— Из чего вы черпаете вдохновение? Чем вы вдохновлялись, когда делали эту коллаборацию?
— Вдохновение я черпаю всегда из недр своего сознания. В случае с коллаборацией glo™ и Дениса Симачева я еще и вдохновилась двумя вкусами glo™ HYPER и созданными в коллаборации с брендом коктейлями Tropic Loot и Vanilla 2020, которые нашли отражение в моем произведении.
— Как, на ваш взгляд, меняются вкусы и запросы зрителей в России?
— Говоря про искусство, надо сказать, что сейчас его покупать стало моднее, чем раньше. Появляется много новых коллекционеров: кто‑то ориентируется на вкус, а кто‑то ищет инвестиционную ценность. Я уверена, что лучше всего покупать то, что цепляет и откликается.
— Если бы у вас была возможность провести эпичную вечеринку, посвященную 2020 году, что это было бы?
— У меня есть такая возможность, и я соберу друзей у себя дома. Идея эпичной вечеринки вне привязки к каким‑то условным календарным праздникам — это то, что мне максимально близко. Ведь праздник всегда с тобой!
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На правах рекламы
Информация предоставлена «БАТ Россия»
Hyper — Хайпер
Tropic Loot — Тропик Лут
Vanilla 2020 — Ванилла 2020
&more — И далее
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