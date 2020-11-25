Красный прилив — природное явление, при котором массовые скопления водорослей вызывают кислородную недостаточность. Сегодня он считается основной причиной экологической катастрофы на Камчатке. КБ Стрелка и Strelka Mag показали спутниковые снимки камчатского красного прилива.
Экологическая катастрофа на Камчатке произошла больше месяца назад — 3 октября серферы впервые пожаловались на тошноту, резь в глазах и сильное недомогание. Затем в интернете появились фотографии побережья Авачинского залива, которое было заполнено выбросившимися на берег морскими ежами и осьминогами, а Гринпис опубликовал спутниковый снимок, на котором вода ненатурального ярко-зеленого цвета стекает в океан.
Сразу после происшествия стали появляться различные предположения о его возможных причинах. Основной версией первых дней после катастрофы был разлив токсичного вещества, нефти или бензина, но к середине октября были опубликованы результаты исследования проб воды. Они действительно указали на превышение в воде концентрации нескольких веществ — в том числе железа и фосфатов, но ни одно из них не могло в одиночку спровоцировать настолько серьезные последствия.
Помимо концентрации вредных веществ пробы воды из залива также показали наличие в ней динофлагеллят — микроорганизмов, которые при цветении образуют в воде скопления темно-красного цвета. Массовое развитие этих водорослей вызывает кислородное голодание, а подобные скопления называют красным приливом. Именно красный прилив сегодня рассматривается в качестве приоритетной версии произошедшей катастрофы.
C помощью методов дистанционного зондирования специалист по устойчивому развитию КБ Стрелка Наби Агзамов обработал несколько спутниковых снимков Камчатки в дни, когда предположительно произошло цветение водорослей: c 24 сентября по 12 октября. Несколько дат пришлось исключить из‑за высокой облачности, но все остальные кадры получились достаточно чистыми. На них впервые можно увидеть, насколько масштабен красный прилив и откуда он пришел.
Дистанционное зондирование используют для мониторинга красных приливов в разных частях мира — например, в штате Флорида. Снимки, сделанные из космоса, анализируют при помощи алгоритмов и индексов программы Sentinal-2. Это помогает определить концентрацию хлорофилла А — именно этот растительный пигмент содержит клетки микроводорослей.