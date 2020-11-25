Экологическая катастрофа на Камчатке произошла больше месяца назад — 3 октября серферы впервые пожаловались на тошноту, резь в глазах и сильное недомогание. Затем в интернете появились фотографии побережья Авачинского залива, которое было заполнено выбросившимися на берег морскими ежами и осьминогами, а Гринпис опубликовал спутниковый снимок, на котором вода ненатурального ярко-зеленого цвета стекает в океан.

Сразу после происшествия стали появляться различные предположения о его возможных причинах. Основной версией первых дней после катастрофы был разлив токсичного вещества, нефти или бензина, но к середине октября были опубликованы результаты исследования проб воды. Они действительно указали на превышение в воде концентрации нескольких веществ — в том числе железа и фосфатов, но ни одно из них не могло в одиночку спровоцировать настолько серьезные последствия.

Помимо концентрации вредных веществ пробы воды из залива также показали наличие в ней динофлагеллят — микроорганизмов, которые при цветении образуют в воде скопления темно-красного цвета. Массовое развитие этих водорослей вызывает кислородное голодание, а подобные скопления называют красным приливом. Именно красный прилив сегодня рассматривается в качестве приоритетной версии произошедшей катастрофы.