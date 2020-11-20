«Человек из Подольска», «Дорогие товарищи!» и другие киноновинки недели, концерты современного джаза и танцевальной электроники, лекции о современном театре и другие важные события недели — в еженедельной подборке «Афиши Daily».

Выставка «Утопия спасенная» Персональный проект художницы Ли Бул

Пока в Москве все выставки приостановились до нового года, в Петербурге по-прежнему можно сходить в музей (конечно же, с соблюдением всех мер безопасности). Питерский Манеж впервые в России покажет работы корейской экспериментальной художницы Ли Бул в рамках проекта «Утопия спасенная». Используя символы и метафоры советского авангарда, художница перерабатывает и трансформирует футуристическое наследие ХХ века в своих композициях. Именно поэтому наряду с произведениями Ли Бул в экспозиции демонстрируются проекты представителей русского авангарда, которые вдохновили художницу на создание собственных картин и инсталляций.

До 31 января

Спектакль «Оттепель» Музыкальная постановка Виктора Рыжакова

В театре «Современник» пройдет показ спектакля «Оттепель», вдохновленного советскими песнями и текстами 1960-х годов. Привнесенная Хрущевым в поздние пятидесятые свобода по-прежнему вызывает интерес у артистов и художников, побуждая к сравнительным размышлениям о прошлом и настоящем. «Мы хотели это время зафиксировать и сегодня передать. Это важно, потому что оттепель важна в любое время года, и мы понимаем, что оттепель — это то, что может согреть человека внутри», — описывает замысел работы режиссер Виктор Рыжаков.

21 ноября

Фильм «Человек из Подольска» Кафкианская драма о российской действительности

Главного героя фильма зовут Николай (Вадик Королев), он обычный житель Подольска, который мечтает о музыкальной карьере, но работает редактором в небольшой местной газете, а после развода с женой живет у мамы. Внезапно Николая задерживают полицейские, не объясняя, за что именно. Сначала он принимает эту ситуацию за должное — в России же может произойти все что угодно, — но дальнейшие события происходят на уровне куда выше простого абсурда. «Человек из Подольска» — рядовая российская ситуация в свежей художественной интерпретации: это дебютная картина Семена Серзина, который до этого работал актером и театральным постановщиком.

С 24 ноября

Концерт группы «Отваал» Редкое выступление московского танцевального дуэта

Музыку коллектива сложно отнести к конкретному жанру: тут и постмодернистская компоновка, и абсурдистские тексты, и ироничный хип-хоп. В этом году у ребят вышел мини-альбом «Грувы» — суммарный хронометраж записей релиза не превышает и десяти минут, отчего менее интересным не становится. В альбоме происходит столько всего, что едва успеваешь следить, а трек «Бутерброд с» заслуживает отдельного внимания и глубокого анализа. На концерте в Powerhouse десятью минутами дело, конечно, не ограничится — дуэт исполнит и более ранние записи. Не забывайте про меры безопасности, если идете на тусовку.

26 ноября

Онлайн-программа выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» Исследование главного творческого института СССР

Экспозиция «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» открылась совсем недавно, но в связи с последними ограничениями посетить ее мало у кого получилось. Однако большая образовательная программа выставки состоится в онлайн-формате: приглашенные эксперты и исследователи авангарда проведут ряд дискуссий и лекций, чтобы обсудить значение ВХУТЕМАСа для российской и мировой культуры. В программу также входят презентации книг и альбомов, встречи с искусствоведами и воркшопы по иллюстрации и каллиграфии.

До 17 декабря

Пешеходная экскурсия «Вхутемасовская Москва» Прогулки по значимым для ВХУТЕМАСа местам

Поближе познакомиться с деятельностью Высших художественно-технических мастерских и биографиями их основателей можно не только в онлайне: Музей Москвы проведет серию экскурсий по культовым для ВХУТЕМАСовцев местам. Здание Строгановского училища, где располагался архитектурный и производственный факультеты, общежитие студентов, здание знаменитого кафе «Питтореск» — об этих и других местах расскажут эксперты музея. Посетители смогут не просто пройтись по культовым локациям, но и погрузиться в многослойный контекст столичной жизни 1920-х годов.

До 6 декабря

Курс лекций «Театр как модель Вселенной» Иван Вырыпаев о театре и не только

Режиссер, драматург и генеральный продюсер «Okko театра» Иван Вырыпаев создал цикл лекций, посвященных важнейшим элементам театрального искусства. Последовательно анализируя разные аспекты творческой деятельности, Вырыпаев и приглашенные спикеры (многие из которых отнюдь не из театральной индустрии) затрагивают архитектуру, науку и политику в их связи с деятельностью и значением театра.

Подробности по теме Режиссер, монах, ученый и архитектор рассказывают про курс «Театр как модель Вселенной» Режиссер, монах, ученый и архитектор рассказывают про курс «Театр как модель Вселенной»

Постановка «Слуга двух господ» Комедия Карло Гольдони в оригинальной постановке другого итальянца

Работая с классическим итальянским текстом Карло Гольдони, Стефано де Лука совместил на сцене Малого театра традиции русской драмы и комедии дель арте. Свою задачу режиссер видит в построении более сложных характеров, чем того требует литературный оригинал. Постановка стремится сохранить рамки жанра, чтобы не разрушить структуру произведения и при этом продемонстрировать оригинальное прочтение хрестоматийного текста пьесы. В спектакле задействовано молодое поколение артистов Малого: Аполлинария Муравьева, Максим Хрусталев, Ольга Абрамова, Константин Юдаев, Дмитрий Зеничев и другие.

«Вечный свет» Гаспара Ноэ Новый киноэксперимент от автора «Любви» и «Экстаза»

В тексте о Гаспаре Ноэ следует на всякий случай оговориться — это неклассический автор, а фильмы франко-аргентинского режиссера лучше воспринимать не как кино, но как аудиовизуальные перформансы. «Вечный свет» Ноэ снял по предложению дома моды Yves Saint Laurent. Результатом их сотрудничества должен был стать 15-минутный ролик для ютьюба, который по итогу разросся до полноценного фильма c дебютом на Каннском кинофестивале. Пятидесятиминутная работа режиссера — это замаскированное под фильм о ведьмах едкое высказывание об идее кино как религии.

С 18 ноября

«Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского Драма о расстрелянных советских рабочих

В 1962 году в Новочеркасске произошла забастовка на одном из городских заводов. Рабочие требовали своевременных выплат зарплат и снижения цен на продукты. К протесту стали присоединяться бастующие с других предприятий и солидарные граждане, что привело к стихийной демонстрации. Чтобы сдержать протест, в город были введены внутренние войска, а спустя некоторое время по толпе мирных жителей был открыт огонь, в котором погибли более двадцати человек. Кончаловский элегантно говорит о сегодняшних проблемах через события прошлого века, обращаясь к зрителю прямолинейно и лаконично.

Уже в кино

Музыкальная ассамблея радио «Тигр» Хаотичная вечеринка на «Стрелке»

Вечеринка с выступлениями сразу нескольких исполнителей: свои пластинки будут ставить Женя Горбунов, Петр Чинават, Гоша на дискотеке и Влад Микеев. Отдохнуть после долгой недели, повеселиться и даже обратиться к опытному оракулу за предсказанием в этот нелегкий год — все это можно будет сделать уже в эту субботу.

21 ноября

Strelka Grand Piano Bar: Павел Хотин Импровизационная программа от участника «Звуков Му»

В это воскресенье Strelka Bar возобновляет формат клавишных выступлений приглашенных артистов. Серию музыкальных вечеров откроет Павел Хотин — музыкант, без которого не существовало бы группы «Звуки Му». За свою карьеру Павел побывал участником ряда творческих проектов и стал автором множества чудесных композиций. В воскресенье Павел Хотин выступит с импровизационной программой в трех актах.

22 ноября

Концерт Moscow Ragtime Band Атмосфера Нового Орлеана прошлого века