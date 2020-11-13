Фестиваль еврейского кинематографа и документального кино о старости, концерты Дельфина и Sonic Death, лекция о педагогическом методе ВХУТЕМАСа и многое другое — в традиционной подборке «Афиши Daily».

«Еще по одной» Алкодрама Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли

В российский прокат наконец вышел последний фильм Томаса Винтерберга — коллеги Ларса фон Триера и соавтора манифеста «Догма 95». Комедийная драма «Еще по одной» рассказывает об эксперименте четырех мужчин, которые решили выпивать каждый день по небольшому количеству алкоголя; ведь, по мнению некоторых ученых, регулярное употребление небольшой дозы спиртного вопреки обыденному мнению способствует работоспособности. Такое рискованное исследование приводит главных героев к сложной ситуации.

С 13 ноября

«Цой» Нетривиальный байопик о легенде русского рока

Главный герой картины Павел Шелест (Евгений Цыганов) — водитель того самого «икаруса», который столкнулся с машиной Виктора Цоя 15 августа 1990 года. По сюжету ему же приходится вести автобус с телом музыканта и его родственниками в Ленинград. Наряду с действительно произошедшими событиями фильм Алексея Учителя описывает вымышленную историю, ставшую художественным дополнением к трагедии Цоя. Картина уже стала предметом спора режиссера с фанатами и близкими музыканта — сын Виктора Цоя Александр публично раскритиковал фильм за недостоверность.

С 13 ноября

Кинофестиваль Blick: Горизонты возраста Документальное кино о проблемах и прелестях старения

В Центре документального кино пройдет фестиваль, посвященный проблемам старения и отношения к пожилым людям в сегодняшнем мире. В программу показов включены семь документальных фильмов и две короткометражные картины. Каждый из представленных на фестивале режиссеров по-своему работает с темой старения, исследуя ее с разных сторон. Так, например, сестры Ясемин и Несрин Шамдерели в фильме «Ночь ночей» рассказывают истории четырех супружеских пар с разных концов света, проживших вместе более шестидесяти лет, а Ян Тенхафен в картине «Осеннее золото» показывает, как пять легкоатлетов-ветеранов стремятся к мировому первенству в Финляндии.

С 12 по 15 ноября

Онлайн-фестиваль «Петербургские театральные сезоны» Главные театры Санкт-Петербурга осваивают новый формат

«Сезоны» — это масштабный театральный проект, ежегодно представляющий постановки театров Санкт-Петербурга на ведущих мировых сценах. В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией мероприятие переходит в онлайн-формат. В программе показы спектаклей, мастер-классы от профессионалов театрального искусства и творческие конференции — «Петербургские сезоны» представят современный театр во всем многообразии практик.

С 14 по 22 ноября

Московский еврейский кинофестиваль Кино об идентичностях и травмах прошлого

Представленные на Московском еврейском кинофестивале фильмы тяжело описать общим термином. Каждая картина фестиваля затрагивает разные вопросы еврейской идентичности и истории. Работа Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» откроет программу: в прошлом году фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. В основном конкурсе примут участие режиссеры со всего мира. Показы пройдут в кинотеатрах «Октябрь» и «Иллюзион», а также в онлайн-формате.

С 19 по 29 ноября

Концерт Дельфина Отчетное выступление московского эспериментатора

Несмотря на последние нововведения московских властей, в эту субботу в клубе 1930 Moscow пройдет большой осенний концерт Дельфина. В сет музыканта войдут ранние хиты и последние релизы артиста. Организаторы обещают соблюдение всех эпидемиологических мер безопасности: разграничение площадки, дистанцирование столов и измерение температуры зрителей на входе. Не забывайте про маски!

14 ноября

Концерт Sonic Death Презентация сразу двух важных альбомов этого года

В этом году Sonic Death провели множество концертов в рамках послеальбомного тура, а предпоследнее (дальше — только родной музыкантам Петербург) выступление коллектива пройдет в московском клубе Pravda.

13 ноября

Онлайн-фестиваль Le Guess Who? Три дня экспериментальной музыки нон-стопом

Традиционно фестиваль экспериментальной музыки Le Guess Who? проходит в нидерландском Утрехте. В этом году из‑за пандемии организаторы разделили лайнап на онлайн- и офлайн-программы, но в связи с последними карантинными мерами в Европе офлайн-часть пришлось отменить. Зато онлайн-концерт состоится: с 13 по 15 ноября на канале фестиваля пройдут трансляции концертов и документальных фильмов, которые отобрали резиденты проекта Джон Дуайер (Thee Oh Sees), Фил Элверум (Mount Eerie), Матана Робертс и многие другие.

С 13 по 15 ноября

Лекция Анны Боковой Презентация книги о ВХУТЕМАСе к его столетию

Лекция историка Анны Боковой посвящена новаторской модели массового образования, возникшей во ВХУТЕМАСе в двадцатые годы прошлого века, и ее влиянию на изобразительное искусство, дизайн и архитектуру. Высшие художественно-технические мастерские сделали своей задачей подготовку энергичных и ярких специалистов из молодых людей, часто не имевших среднего образования. Разработанная модель работы мастера и студентов предполагала максимальное раскрытие потенциала каждого учащегося. Подобно Баухаусу в Германии, ВХУТЕМАС стал ретранслятором модернизма в новую советскую жизнь. Лекция пройдет онлайн на английском языке с переводом.

16 ноября

Спектакль «24 +» Утопия нового мирового порядка

Спектакль рассказывает об утопии нового миропорядка, основанного на свободной любви и взаимном доверии. В основе постановки классический любовный треугольник — муж, жена и любовник. Герои попадают в ситуацию, когда невозможно отделить себя от другого, и пытаются как‑то с этим жить. Пьеса частично составлена из монологов молодых актеров, в которых они описывают свой личный опыт отношений. Режиссер-постановщик — Михаил Угаров.

15 ноября

Выставка «Твое сознание не знает границ» Современные петербургские художники работают с прошлым и настоящим