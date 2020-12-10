Денис Симачев — знаковая для Москвы личность, чей бар «Симачев» всегда объединял творческих людей. В 2020 году бар перезапустили с новым названием «Simach в Недальнем», который заработал на месте ресторана «Недальний Восток». Денис Симачев рассказал читателям «Афиши Daily» о новом поколении, меняющейся этике, эпичных тусовках и вкусе к жизни.

реклама реклама

— В этом году, на пороге нового десятилетия, перезапустился «Симачев», став «Simach в Недальнем». Как, на ваш взгляд, изменилась ночная жизнь в Москве и, может быть, глобально в мире? — Во-первых, я бы хотел сказать, что мы — это не только ночная жизнь. «Симачев» и то, что мы помним в Столешке, — это 24 часа общения, 24 часа знакомств, много событий. Мир вроде поменялся, и мы вроде изменились, но… пока глобальных отличий я не вижу. (Смеется.) Единственное, что мы выросли в размере, у нас стало выше качество и больше идей. Во-вторых, я наблюдаю за людьми, которые сюда приходят, которые здесь тусуются, и понимаю, что ничего не изменилось. И количество молодежи — за что я тоже переживал, потому что она является основой любого движения — на новом месте даже больше. — И все же в чем отличие нового поколения тусовщиков от предыдущего? — Они откровеннее и ярче. Даже то, как люди внешне выглядят, как они одеваются, как они развлекаются и так далее, стало более ярким.

— Сейчас нет какой‑то единой моды. Все самовыражаются по-разному. И в этом смысле, может быть, стало больше свободы? — Ну, скажем, что в нашем сообществе «Симача» самовыражение всегда было свободным, даже когда это было нельзя. Здесь все по-честному, никто ничего не скрывает, и поэтому в баре всегда классно. — И у вас это отлично получается. За последние 10 лет гастрономическая индустрия сильно изменилась, появились крутые рестораны. Эти изменения не могли не повлиять на новые стандарты качества и запросы аудитории. Решение зайти в ресторан и коллаборировать ночную жизнь с ресторанным форматом связано с изменениями в обществе? — Да, связано. Все стало намного интереснее. Общество слегка поменялось, и мы вместе с ним. Мы разрослись и стали более качественными, мы стали еще и более люксовыми в дизайне пространства. То есть мы все время мониторим ситуацию, меняемся, добавляем что‑то и так далее. Гастрономия — большая часть этого проекта, она еще пока не запустилась в полном объеме. И мы стремимся экспериментировать. Например, в уходящем эпичном году у нас состоялась коллаборация с брендом glo™ (18+)— мы создали коктейли Tropic Loot и Vanilla 2020 для устройства glo™ Hyper.

18+

— Год был необычным. И это, естественно, повлияло на формат вечеринок. Тем не менее вы открылись, открылись с большим успехом. Народу очень много, каждые выходные тут битком. Как события года повлияли на индустрию в целом? — Что изменилось глобально в индустрии? Ушла «пена» — очень много псевдопроектов и псевдомест, которые не выдержали сложностей. И поэтому на рынке остаются только игроки, которым есть что сказать. Нам, видимо, есть что сказать, поэтому к нам идут гости. И, наверное, наш главный козырь, наша сильная сторона —атмосфера. Интерьер сейчас сделать несложно, гастрономию придумать, в принципе, тоже — очень много профессионалов в этой области. И в плане музыки нет проблем — в индустрии работает плеяда новых диджеев, и они генерируют хиты мирового уровня. А вот атмосфера осталась чем‑то магическим, что до сих пор не могут облечь в формулу, чтобы ею все пользовались и штамповали какие‑то новые классные заведения. И мы эту магию здесь держим, создаем, подпитываем, и она здесь работает. — Ну «Симачев» всегда был про комьюнити, да. — Да, объяснить этот феномен очень трудно. Это команда, это люди, работающие со мной: Сергей Оранж и Артем, Дима Нестеров. А еще куча барменов и официантов, воспитанных 15 лет назад. Все это помогает создавать ту самую атмосферу доброты, принятия, удовольствия и всего остального. На ней, наверное, все и держится.

— Вы сказали об атмосфере, и это, пожалуй, главное. В этом смысле «Симачев» — безусловно, уникальное место. Как вам это удается? — Когда перезапускали «Симач» здесь, в «Недальнем», я, конечно, сильно переживал. Во-первых, огромная площадь, что для меня всегда было чем‑то страшным, то есть я всегда пытался сделать что‑то маленькое, а здесь просто какой‑то стадион. Во-вторых, куча проблем, и я не знал, чем это закончится. Но еще во время стройки я попробовал сделать несколько поп-ап-вечеринок для того, чтобы просто проверить, есть ли порох в пороховницах, не остались ли мы в прошлом как проект. И вот эти разовые вечеринки показали, что нас любят и принимают такими открытыми и интересными, какие мы есть. — Пространство действительно огромное, и очень интересно понять, ждать ли каких‑то новых форматов, музыкальных направлений, резидентов? — Тут, конечно, все будет иначе, когда запустится весь комплекс со вторым этажом. У нас появятся три танцпола, что позволит Сереже Оранжу делать очень крутую музыкальную программу. Будут концерты, лайвы, какие‑то привозы, которые сейчас не в моде и очень дорого стоят. Благодаря особенностям здания мы можем зонировать пространство: в будни заведение будет становиться камерным и уютным, а в выходные оно будет расширяться. И новое пространство — благодаря креативной команде и вот этой мобильности помещения — заполнится классными событиями, на которых захочется побывать.

18+

— Если бы была возможность закатить какую‑то суперэпичную вечеринку, посвященную 2020 году, что это было бы? — Я бы устроил такую вечеринку в будни и объявил людям, что это первый и последний раз, когда есть возможность на 100% побыть собой. Вечеринка продолжалась бы круглые сутки, и для участия в ней были важны костюм, подготовка. Так гости смогли бы проявить свое внутреннее «я». И, конечно, на этой вечеринке должно быть огромное количество музыкантов, художников, дизайнеров — именно тех, кто создает главный вайб. Они не похожи ни на кого не только внешне, но и манерой поведения: как говорят, как танцуют, как пьют. На такой вечеринке получился бы коктейль из человеческих желаний, судеб, настроений. И на ней царили бы абсолютные свобода, равенство и любовь. — Вы нечасто принимаете участие в коллаборациях, и вот сейчас у вас проект с брендом glo™, были созданы два авторских коктейля под два новых вкуса для glo™? Расскажите о проекте. — Два коктейля отражают происходящие в 2020 году события и настроения. Я ассоциируюсь у людей с какими‑то позитивными эмоциями, и поэтому два коктейля, которые мы разработали с командой, и воплощают вечеринку, удовольствия и приятные переживания. Если говорить о вкусах, то коктейль Tropic Loot может напомнить о классном времени тропического отпуска, а коктейль Vanilla 2020 напоминает как раз ту вечеринку, которую я описываю, он создает ощущение интриги. Все сокрушаются по поводу этого года, что он сложный, тяжелый, я же оптимистично на него смотрю и понимаю, что это эпичный год, переломный. Он очень интересный, он вскрыл многое и заставил очень многих сделать что‑то хорошее в своей жизни, чего, может быть, они никогда бы не сделали. — Переосмыслить, может быть? — Я вижу, как общество очень сильно тряхануло, и оно немножко сдвинулось с мертвой точки. Мне это очень интересно как наблюдателю, как художнику, поэтому Vanilla 2020 — это как бы общий настрой года, идея которого в том, что не надо отчаиваться, не надо думать, что это конец. Это начало, начало чего‑то очень крутого и классного. А Tropic Loot — это надежда на светлое будущее, жажда приключений, ветер перемен, солнце, которое встает над каждым.

— Вы под этот проект собрали еще и команду, состоящую из давних гостей бара «Симачев». Расскажите, пожалуйста, кто эти люди и как они в этом проекте поучаствовали? — Команда действительно очень интересная, потому что она состоит из творческих личностей. Все они провели творческий эксперимент, попробовали себя в новом амплуа. Диджей и модель Даша Малыгина сделает микс из хип-хопа и классики. Художница Маша Янковская представит картину, вдохновленную новыми вкусами Tropic Loot и Vanila 2020. Актриса Надя Сысоева создаст два новых парфюмерных аромата на основе вкусовых составляющих коллаборации glo™ x Simach. Для меня главное даже не то, что ты делаешь, а то, как ты проводишь время, как ты общаешься с другими людьми. Естественно, мы все объединяемся в конце в «Симаче». И нам удалось собрать творческие сливки общества, они останутся в истории, и по их проектам мы будем вспоминать и оценивать 2020 год. И я рад, что они у нас в команде — и мы вместе делаем крутой продукт.