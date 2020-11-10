Международная премия IPA (The International Photography Awards) объявила победителей ежегодного конкурса. Сегодня это одна из самых широких по охвату премий в области фотографии — в этом году на конкурс подали заявки более 13 тысяч участников из 20 стран мира. Работы победителей впоследствии демонстрируются на выставке, которая проводится в нескольких городах мира, в том числе и в Москве.

Премия содержит 13 больших категорий, каждая из которых делится на номинации в зависимости от темы и типа фотографии. В номинации «Архитектура» семь номинаций — от интерьерной фотографии до съемок индустриальной архитектуры.