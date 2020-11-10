Стали известны победители престижной фотопремии The International Photography Awards, одна из основных категорий которой — архитектура. На снимках-победителях — монументальные интерьеры, урбанистические контрасты и модернистская архитектура.
Международная премия IPA (The International Photography Awards) объявила победителей ежегодного конкурса. Сегодня это одна из самых широких по охвату премий в области фотографии — в этом году на конкурс подали заявки более 13 тысяч участников из 20 стран мира. Работы победителей впоследствии демонстрируются на выставке, которая проводится в нескольких городах мира, в том числе и в Москве.
Премия содержит 13 больших категорий, каждая из которых делится на номинации в зависимости от темы и типа фотографии. В номинации «Архитектура» семь номинаций — от интерьерной фотографии до съемок индустриальной архитектуры.
Номинация «Интерьерная фотография»
Хесус Чамизо «Вид со сцены»
© International Photography Awards 2020
Номинация «Индустриальная архитектура»
Том Хеген «Светодиодная оранжерея»
© International Photography Awards 2020
Номинация «Архитектура и фотоискусство»
Джулия Фуллертон-Баттен «Взгляд изнутри»
© International Photography Awards 2020
Номинация «Архитектурный коллаж»
Ки Пиу Тсе «Город саундтреков»
© International Photography Awards 2020
Номинация «Архитектура модерна»
Стефан Ирвин «Последний тонг-лау (название многоквартирных домов в Гонконге начала прошлого века. — Прим. ред.)»
© International Photography Awards 2020
Номинация «Историческая архитектура»
Ноэль Клегг «Широкий взгляд»
© International Photography Awards 2020
Петер Ли «Исчезающие линии»
© International Photography Awards 2020
Номинация «Городская архитектура»
Юя Такахаси «Утопия или дистопия?»
© International Photography Awards 2020
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