Фильмы Федерико Феллини и Карена Шахназарова на большом экране, новая алкодрама Томаса Винтерберга, спектакль по дебютной пьесе Эжена Ионеско, онлайн-неделя «Стрелки» и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».
Киноклуб «Афиши»: «8 с половиной»
Классика мирового кинематографа на большом экране
Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Восемь с половиной» Федерико Феллини — один из наиболее известных фильмов итальянского режиссера, название которого обозначает порядковый номер в его фильмографии. Главный герой картины — молодой режиссер Гвидо Ансельми (Марчелло Мастрояни), который собирается снимать новый фильм, но сталкивается с бытовыми трудностями — жена замучила ревностью, картина разваливается, друзья не понимают его проблем. Незаметно для себя Гвидо впадает в депрессию и перестает понимать границы между реальностью и вымыслом.
9 ноября
«Девочка Надя» в Современнике
Воскрешение искренности 1960-х в постановке Ивана Комарова
Надя Смолина — молодая мать, достойный член советского общества и кандидат в депутаты Верховного совета. Она же — героиня последней киноповести одного из самых парадоксальных художников 1960-х Геннадия Шпаликова. Исповедально искренняя история девочки Нади дала импульс для творческого поиска, в который пустились молодые артисты «Современника» вместе с режиссером Иваном Комаровым. «В эпоху постмодернизма 60-е годы выглядят пафосно, наигранно, нелепо. Ты не веришь этим идейным героям, считаешь их простаками и фанатиками. Или это только так кажется? Можем ли мы противопоставить 60-е эпохе иронии и пост-иронии?» — задается вопросами режиссер спектакля Иван Комаров.
9 ноября
Выставка «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда»
Юбилейная экспозиция о главном советском институте дизайна
В этом году исполняется сто лет со дня основания Высших художественно-технических мастерских — главного института дизайна ранней советской эпохи, который определил многие визуальные образы того времени. По случаю круглой даты Музей Москвы подготовил выставку, на которой представлены созданные в стенах ВХУТЕМАСа артефакты — от живописи и скульптуры до мебели и предметов интерьера. Отдельные залы экспозиции посвящены существовавшим в институте факультетам и отдельным фигурам, связанным с институтом — например, Александру Родченко и Любови Поповой.
С 10 ноября
Спецпоказ «Еще по одной»
Последний фильм одного из лидеров «Догмы-95»
Киноклуб «Афиши» во второй раз соберется на неделе, чтобы посмотреть «Еще по одной» — алкодраму Томаса Винтерберга о прелестях и неприятных последствиях пьянства. Это рассказ про историка, психолога, экономиста и физрука, которые решили вывести формулу счастья благодаря ежедневному употреблению спиртного; но, как известно, на свете счастья нет. Фильм представит кинокритик Дмитрий Барченков.
10 ноября
«Лысая певица» в РАМТе
Новое прочтение дебюта Эжена Ионеско
Дебютная пьеса Эжена Ионеско, написанная в 1948 году, уже тогда отразила главную особенность стиля драматурга — нарочито монотонный сюжет, построенный на повторениях и доведенный до абсурда. Пьеса долго не имела успеха, но со временем стала одной из самых играемых во Франции, а многие постановщики предлагали собственные экспериментальные прочтения. Постановка в РАМТе — одна из вариаций, которая пытается найти идеальный баланс между драматическим театром и театром абсурда.
11 ноября
Спецпоказ фильма «Курьер»
Культовый фильм позднесоветской эпохи в широком прокате
В конце месяца на большие экраны вернется «Курьер» — культовая позднесоветская трагикомедия, а за полмесяца до широкого проката фильм покажут в рамках специального мероприятия. После показа пройдет обсуждение фильма с режиссером картины Кареном Шахназаровым и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.
12 ноября
«Бок о Бок»
Петербургский ЛГБТ-кинофестиваль
Программа ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» включает в себя 34 фильма, среди которых — «Без обид», «С.Э.М», «Год белой луны», «Фикус» и «Поцелуй в сумерках». Посмотреть их можно будет офлайн в пространстве «Пальма» в переулке Пирогова или онлайн на платформе Festival Scope. Помимо кинопоказов, в программе «Бок о бок» запланированы творческие встречи и дискуссии. Среди тем встреч — репрезентация трансгендерных людей в медиа и потребности людей старшего возраста в ЛГБТ-обществе.
12-19 ноября
Неделя «Стрелки» в Новосибирске
Пятидневная конференция о городе в онлайн-формате
Из‑за пандемии новосибирская Неделя «Стрелки» носит географическую принадлежность лишь формально — лекции, дискуссии и семинары пройдут в онлайн-формате. Архитекторы, девелоперы и кураторы культурных проектов расскажут о потенциале Новосибирска, но с выходом на более глобальные сюжеты — от меняющейся роли современного архитектора до дизайна промышленных городов. Среди спикеров есть и Леона Линен, про чей проект кооператива в бывшем офисном здании мы когда‑то рассказывали.
9-13 ноября