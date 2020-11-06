Фильмы Федерико Феллини и Карена Шахназарова на большом экране, новая алкодрама Томаса Винтерберга, спектакль по дебютной пьесе Эжена Ионеско, онлайн-неделя «Стрелки» и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

Киноклуб «Афиши»: «8 с половиной» Классика мирового кинематографа на большом экране

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Восемь с половиной» Федерико Феллини — один из наиболее известных фильмов итальянского режиссера, название которого обозначает порядковый номер в его фильмографии. Главный герой картины — молодой режиссер Гвидо Ансельми (Марчелло Мастрояни), который собирается снимать новый фильм, но сталкивается с бытовыми трудностями — жена замучила ревностью, картина разваливается, друзья не понимают его проблем. Незаметно для себя Гвидо впадает в депрессию и перестает понимать границы между реальностью и вымыслом.

9 ноября

«Девочка Надя» в Современнике Воскрешение искренности 1960-х в постановке Ивана Комарова

© Даниил Примак/театр «Современник»

Надя Смолина — молодая мать, достойный член советского общества и кандидат в депутаты Верховного совета. Она же — героиня последней киноповести одного из самых парадоксальных художников 1960-х Геннадия Шпаликова. Исповедально искренняя история девочки Нади дала импульс для творческого поиска, в который пустились молодые артисты «Современника» вместе с режиссером Иваном Комаровым. «В эпоху постмодернизма 60-е годы выглядят пафосно, наигранно, нелепо. Ты не веришь этим идейным героям, считаешь их простаками и фанатиками. Или это только так кажется? Можем ли мы противопоставить 60-е эпохе иронии и пост-иронии?» — задается вопросами режиссер спектакля Иван Комаров.

9 ноября

Выставка «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда» Юбилейная экспозиция о главном советском институте дизайна

© Музей Москвы

В этом году исполняется сто лет со дня основания Высших художественно-технических мастерских — главного института дизайна ранней советской эпохи, который определил многие визуальные образы того времени. По случаю круглой даты Музей Москвы подготовил выставку, на которой представлены созданные в стенах ВХУТЕМАСа артефакты — от живописи и скульптуры до мебели и предметов интерьера. Отдельные залы экспозиции посвящены существовавшим в институте факультетам и отдельным фигурам, связанным с институтом — например, Александру Родченко и Любови Поповой.

С 10 ноября

Спецпоказ «Еще по одной» Последний фильм одного из лидеров «Догмы-95»

Киноклуб «Афиши» во второй раз соберется на неделе, чтобы посмотреть «Еще по одной» — алкодраму Томаса Винтерберга о прелестях и неприятных последствиях пьянства. Это рассказ про историка, психолога, экономиста и физрука, которые решили вывести формулу счастья благодаря ежедневному употреблению спиртного; но, как известно, на свете счастья нет. Фильм представит кинокритик Дмитрий Барченков.

10 ноября

«Лысая певица» в РАМТе Новое прочтение дебюта Эжена Ионеско

© РАМТ

Дебютная пьеса Эжена Ионеско, написанная в 1948 году, уже тогда отразила главную особенность стиля драматурга — нарочито монотонный сюжет, построенный на повторениях и доведенный до абсурда. Пьеса долго не имела успеха, но со временем стала одной из самых играемых во Франции, а многие постановщики предлагали собственные экспериментальные прочтения. Постановка в РАМТе — одна из вариаций, которая пытается найти идеальный баланс между драматическим театром и театром абсурда.

11 ноября

Спецпоказ фильма «Курьер» Культовый фильм позднесоветской эпохи в широком прокате

© «Мосфильм»

В конце месяца на большие экраны вернется «Курьер» — культовая позднесоветская трагикомедия, а за полмесяца до широкого проката фильм покажут в рамках специального мероприятия. После показа пройдет обсуждение фильма с режиссером картины Кареном Шахназаровым и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.

12 ноября

«Бок о Бок» Петербургский ЛГБТ-кинофестиваль

Кадр из мультипликационного фильма «Гений места» © Фестиваль «Бок о Бок»

Программа ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» включает в себя 34 фильма, среди которых — «Без обид», «С.Э.М», «Год белой луны», «Фикус» и «Поцелуй в сумерках». Посмотреть их можно будет офлайн в пространстве «Пальма» в переулке Пирогова или онлайн на платформе Festival Scope. Помимо кинопоказов, в программе «Бок о бок» запланированы творческие встречи и дискуссии. Среди тем встреч — репрезентация трансгендерных людей в медиа и потребности людей старшего возраста в ЛГБТ-обществе.

12-19 ноября

Неделя «Стрелки» в Новосибирске Пятидневная конференция о городе в онлайн-формате