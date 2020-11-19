Каждый дом внутри Садового кольца — это история поколений жителей, архитектурных стилей и политических перемен, и даже не самые выдающиеся на первый взгляд здания представляют собой ценные артефакты прошлого. Дом по адресу Пречистенка, 8, известный как усадьба Истоминых, — один из подобных артефактов.

Каждый дом на Пречистенке связан с именем великого писателя, исторической личности, поэта, большого коллекционера или предпринимателя. Считается, что по домам на Пречистенке можно изучать подлинно московскую архитектуру: от боярских палат до доходных домов и городских усадеб. Сначала здесь селились бояре, чтобы быть ближе к царю, потом участки стали выкупать представители московского дворянства, в конце концов владения оказались и в руках купцов. Дом № 8, известный как особняк Истоминых, — главный корпус, оставшийся от выразительной усадьбы. Первые каменные палаты возникли по этому адресу в 1751 году, а к 1883-му сформировался тот облик особняка, каким мы видим его сейчас: с балконом, пилястрами, эклектичным фасадом с декоративными элементами и парадным входом. Здание переходило от одного владельца к другому стремительно — в свое время дом принадлежал военным и служащим Протасовым, Архаровым и княгине Волконской. Купцы Истомины — предприниматели, начавшие с торговли сукном и позже создавшие одну из самых больших мануфактур России, — были последними хозяевами усадьбы. В течение практически 300 лет на территории появлялись и разбирались пристройки, а затем от усадьбы опять остался один дом.

Мария Сурвилло Экскурсовод, автор проекта «Москва из бабушкиного сундука»

«Я абсолютно убеждена, что нет домов важных или неважных, значимых или незначимых. Безусловно, где‑то вершились судьбы, происходили истории, описанные в романах и на страницах учебников, а были и места на первый взгляд ничем не примечательные. Но наша жизнь как раз и состоит из каждодневных поступков непримечательных людей: это именно то, что создает невидимую ткань города. Маленькие трагедии или маленькие кусочки счастья не менее важны, чем крупные исторические события. Без прошлого в настоящем просто не на что опереться.

Кропоткинская улица (Пречистенка) в 1967 году. Особняк Истоминых — третий справа © pastvu.com/Guaglione

Из‑за того момента в истории, когда мы попытались поделить все поровну, у нас нет ощущения, что к городу нужно относиться бережно. Если говорить о Пречистенке, то любые пенек и столбик в этом месте требуют уважительного отношения, что уж говорить об особняках. Такие объекты культурного наследия должны передаваться в надежные руки и под присмотром специальной организации или Департамента культурного наследия Москвы служить людям и в веке двадцать первом. Я очень радуюсь, когда в таких домах живут люди, а не находятся безликие банки и учреждения. Мы в большом долгу перед городом — и мы, и наши родители, потому что Москва в последние 100 лет, к сожалению, стала ареной для большого эксперимента. В начале века Москву перестраивали, следуя новым идеалам, чтобы построить новый город таким, каким его видели власти, — ни один другой город не был заложником настолько изменчивых направлений государственной политики. Москву строили и перестраивали все кому не лень, а она сохранилась».

История особняка на Пречистенке, 8 1524

1709

1732

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1759

1764

1777

1781

1789

1793

1794

1809

1812

1865

1867

1873

1883

1898

1900

1913

1921

1922

1946

1990

1995

1997

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2020





















































Василий III основал на юго-западной окраине Москвы Новодевичий монастырь. Из центра к нему проложили дорогу — сейчас это улица Пречистенка.

Cтатский советник Яков Юдич Протасов покупает часть владения на Пречистенке, принадлежавшего стольнику Семену Петровичу Чичерину.

К образовавшемуся участку по заемному письму была присоединена еще часть владения Чичерина. Судя по переписным книгам за 1732–1742 годы, каменных строений во владении Протасова в этот период еще не было.

Владельцем усадьбы числится майор Иван Яковлевич Протасов. К этому времени выстроено первоначальное каменное трехэтажное здание: это самое раннее графическое изображение владения.

Дом переходит к генерал-майору, участнику Семилетней войны и суда над Пугачевым (среди подписавших указ о казни числится его имя) Якову Яковлевичу Протасову. Территория усадьбы увеличивается за счет пустующего участка с северной стороны и расширения к проезду около стен Белого города.

Территория владения увеличилась за счет прирезки участка с восточной стороны. Но поскольку здесь проходил проезд по берегу и за ним протекал ручей Черторый, восточная граница усадьбы имела изломанный характер, следуя руслу ручья.

К палатам, ставшим главным домом усадьбы, со стороны двора добавились две симметричные пристройки — трехэтажные каменные ризалиты. За главным домом вдоль западной границы были выстроены еще два деревянных здания.

Наследники Протасова продали владение штаб-лекарю Екатерининской больницы Якову Зумблату, от которого оно в то же десятилетие перешло к Ивану Петровичу Архарову.

Усадьба снова становится собственностью Протасовых: у Архарова его купил отставной бригадир Семеновского полка Александр Степанович Протасов. Дом сдается внаем купцам и мещанам.

Участок был продан за долги княгине С.И.Волконской. Ей удалось добиться присоединения к своей усадьбы части территории, образовавшейся в результате ликвидации бывшего проезда возле стены Белого города. В результате была окончательно сформирована восточная граница владения.

На вновь присоединенном участке построен двухэтажный каменный корпус с проездными воротами: в части нижнего этажа помещался казенный питейный дом, второй этаж был занят наемным жильем. Остальные постройки, расположенные в глубине усадьбы, выполняли функцию постоялого двора.

Хозяева участка — семья предпринимателей Милюковых. За главным домом вдоль западной границы построен каменный двухэтажный жилой корпус; такой же дом расположен по красной линии Пречистенки на месте дома.

В пожаре особняк не пострадал: на плане «погорелых дворов» 1813 года главный дом усадьбы показан обгоревшим, однако в квартирных книгах за 1817 год сказано, что дом уцелел.

Участок разделен на три части: западная, жилая часть, принадлежит сначала В.П.Миляковой, а затем ее опекунше Ю.П.Шиловой. С тех пор до конца XX века исторические границы владения не меняются.

На главном фасаде в уровне среднего этажа в центре выстроен балкон с ажурным металлическим ограждением, а в доме устроены антресоли.

Небольшая часть здания у восточной границы владения надстроена вторым каменным жилым этажом, а в северной части участка появляется сад.

Дом перешел к семье купцов Истоминых. При новых владельцах главное здание переделано по проекту архитектора Константина Буссе: появилась каменная пристройка для парадного входа, увеличились окна первого этажа, антресоли были разобраны, а внутренняя планировка дома изменена.

На уличном фасаде главного дома по проекту архитектора М.А.Калмыкова переустроен балкон. Во внутренней планировке здания снова произошли незначительные изменения: в это время интерьеры дома получили декоративное оформление, частично сохранившееся до сегодняшних дней.

К дворовому служебному корпусу сделана одноэтажная каменная пристройка по проекту архитектора И.Г.Евланова для схода в подвал, а в 1901 году по его же проекту выстроена ограда по линии Гагаринского переулка.

Все жилые постройки заняты квартирами: в некоторых живут владельцы дома Истомины, другие сдаются внаем.

Улица Пречистенка переименована в Кропоткинскую в честь русского революционера-анархиста Петра Кропоткина. Представители рода Истоминых после революции продолжают жить в своем доме, но к ним подселяют новых жильцов и постепенно вытесняют из усадьбы.

Каретный сарай на территории усадьбы становится самодостаточной жилой постройкой: квартиры в ней также сдаются. В гостях у хозяев бывают выдающиеся персонажи того времени — например, Марина Цветаева и Сергей Ожегов.

Семья Истоминых окончательно покидает дом на Пречистенке. Владельцы здания постоянно меняются вплоть до 1980 года: ряд нежилых построек сносят, а интерьеры лишаются части декоративного убранства.

Улице Пречистенка возвращают историческое название.

Каретный сарай на территории усадьбы сносят, а главный дом начинают расселять.

Часть усадьбы приватизируется: под приватизацию попадают главное здание и примыкающий к нему флигель. В глубине участка появляется административное здание.

В рамках программы «Моя улица» выполняется ремонт фасада: тремя годами ранее проект реставрации прошел экспертизу. Здание восстанавливается лишь поверхностно и по-прежнему нуждается в тщательном восстановлении.

Особняк находится на реконструкции, которой занимается компания Insolver. Открываются продажи квартир в доме: в 2023 году туда въедут новые жильцы.

Сейчас особняк на Пречистенке постепенно обретает вторую жизнь: здание восстанавливают с вниманием к историческим особенностям и нетривиальным интерьерным решениям. Внутри дома, в который уже через несколько лет въедут новые жильцы, сохранятся исторический паркет из ценных пород дерева, мраморные подоконники, лепнина на потолках и стенах, латунные вентиляционные решетки, камины с медной топкой и массивные деревянные двери. Фасад здания также будет воссоздан с сохранением лепнины и сохранит неоклассицистские черты. «Это мой любимый проект, проект-головоломка: маленький, но очень сложный особняк, который сохраняется, но полностью отвечает требованиям современности», — рассказывает главный архитектор проекта Александра Глотова, бюро Kleinewelt Architekten.

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Никита Евдокимов Директор по девелопменту компании Insolver

«На этапе проведения сделки дом уже был выявленным памятником с установленным предметом охраны. До нас к проектированию дома подступались неоднократно: предыдущий собственник уже заходил с этим проектом в город и даже получил разрешительные документы. В процессе формирования продукта мы думали, как предмет охраны из обременения сделать важным элементом концепции. Мы изучили историю дома, выписки и репродукции из архивов, поговорили с краеведами, подключили реставраторов. В результате было решено, что прекрасная усадьба XVIII века станет особняком для ценителей русской, старомосковской архитектуры, что подчеркнет планировка. Деление на небольшое количество лотов разного размера позволит сохранить объемно-планировочные решения — предмет охраны, который и так придется восстанавливать. На тот момент мы не знали, каким будет отклик от потенциальных покупателей, пытались продумать по максимуму и функцию, и эстетику. Как показывает ситуация на сегодняшний день, мы не ошиблись. Отклик сильный, но нет случайных покупателей — они действительно ценители, как частные галеристы, которые покупают искусство, чтобы быть к нему причастными. Все подмечают, что это действительно история, а не новодел и тяжелый люкс. При этом у дома будет современная начинка: не старый дом с печками и ограничениями, а высококлассная премиальная инженерия — системы водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, которые, естественно, не были на таком уровне на этапе строительства. Я думаю, что у приобретения девелоперами исторических памятников есть перспектива — вопрос в том, во что верит инвестор и сколько таких домов осталось, например, в Москве. Нам повезло, что, несмотря на длительный период странной эксплуатации, дом сохранился в таком виде. Мы искали проект, который при определенной цене входа обеспечивал бы определенную доходность, но имел бы фишку. В здравом уме мало кто из девелоперов берется за маленький масштаб. Все стараются купить что‑то без установленного предмета охраны, сохранить фасад и сделать новый дом».

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