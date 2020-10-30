Границы государств снова закрываются из‑за пандемии, но мечтать о дальних путешествиях можно и сейчас. Где остановиться, если хочется чего‑то необычного и экстравагантного? Мы собрали нетривиальные отели со всего мира — от северных широт до Вьетнама и Палестины.

Treehotel Харадс, Швеция

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Номера отеля возле шведского городка Харадс расположены в глубокой лесной чаще. Каждая комната — это отдельное строение с авторским дизайном и архитектурой. Путешественники могут остановиться в подвешенном в нескольких метрах над землей зеркальном кубе, отдохнуть в апартаментах в виде НЛО или птичьего гнезда. Номера небольшие, а душевые комнаты находятся в отдельном здании, однако из любого окна открывается вид на нетронутую северную природу. По запросу постояльцев владельцы отеля организуют пешие или водные походы, а также знакомят гостей с традиционной шведской кухней.

The Walled Off Hotel Вифлеем, Палестина

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Весной 2017 года уличный художник Бэнкси открыл отель на границе Израиля и Палестины. Здание притиснуто к стене, которая разделяет две конфликтующие стороны. Даже сторонники экзотического отдыха прозвали отель жильем с худшим видом в мире — большинство окон упираются в бетонные блоки стены, которая расположена всего в нескольких метрах от здания. В отеле всего десять комнат, в которые практически не попадает солнечный свет. На одном из этажей расположен музей работ Бэнкси и палестинских художников. Это место не создано для отдыха или отпуска, в первую очередь отель Бэнкси — это политическое высказывание, но многие посетители все равно воспринимают отель как арт-объект.

Leaprus Кабардино-Балкария, Россия

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На южном склоне Эльбруса расположен один из самых высокогорных отелей мира: несколько жилых блоков, поделенных на апартаменты, находятся на высоте 3912 метров над уровнем моря. Экоотель построен в футуристичном стиле — его капсулы напоминают фантастические космические шаттлы, заброшенные в далекие снега. Электроснабжение в отеле обеспечивается от солнечных батарей, а строительные и отделочные материалы апартаментов обеспечивают тепло и уют, которого не хватает поднимающимся на вершину горы туристам.

Faralda Crane Hotel Амстердам, Нидерланды

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Этот (пятизвездочный!) отель расположен внутри подъемного крана на территории заброшенного причала. Кран вмещает всего три номера класса люкс: апартаменты располагаются на высоте в 35, 40 и 45 метров соответственно, поэтому оформить бронь на нужные даты может быть проблематично. Интерьер каждой комнаты выполнен в уникальном стиле, а из окон отеля открывается панорамный вид на Амстердам. Faralda — отличный пример не только нестандартного гостиничного дизайна, но и успешной ревитализации промышленных районов города. К слову, в бывшем порту вообще много интересного: от прибрежных ресторанов до музея граффити.

Hang Nga Guesthouse Далат, Вьетнам

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Благодаря оригинальному дизайну здания и уникальности каждого номера «Хангнга» добился репутации одного из самых сюрреалистических отелей мира, другое название отеля — Crazy House. Главный архитектор отеля Данг Вьет Нга вдохновлялся работами Антона Гауди, и проект стал результатом переложения испанского модерна на вьетнамские традиции. Создается впечатление, что вьетнамский архитектор не оставил ни одного прямого угла: все линии окон, стен, лестниц переплетены и образуют причудливую фактуру, напоминающую выветренную скалу или сухое дерево. В дизайн интерьера также вплетены декоративные животные, грибы и растения.

Kakslauttanen Саариселькя, Финляндия

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Этот курортный комплекс расположен в финской Лапландии, в 250 км от Северного полярного круга. Панорамный вид на звездное небо и северное сияние прославил отель на весь мир, а визитной карточкой комплекса стали иглу с прозрачным потолком. Несмотря на видимую легкость построек, в иглу всегда поддерживается комфортная температура, а каждый домик оборудован санузлом, двуспальной кроватью и другими предметами первой необходимости.

Utter Inn Меларен, Швеция

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Отель от художника-дизайнера Майкла Генберга представляет собой традиционный дом в шведском стиле, расположенный на небольшом плоту посреди озера Меларен. В доме есть небольшой подводный этаж с двумя кроватями и окнами, через которые можно увидеть скрытую жизнь озера. Основная идея проекта художника — создание «аквариума наоборот»: постояльцы оказываются будто бы под наблюдением проплывающих мимо рыб. Снять это жилье можно лишь в летние месяцы (зимой озеро замерзает), а за необходимыми вещами и едой можно плавать на лодке, которая специально предоставляется посетителям.

Das Park Hotel Оттенсхайм, Австрия

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Вблизи австрийского города Линца находится один из самых нетривиальных по замыслу отелей мира. В 2004 году австрийский дизайнер Андреас Штраус совместно с художником Томасом Лацелем Охоа переоборудовал три отдельных сегмента сточных бетонных труб в апартаменты. Желающие переночевать там бронируют номер на сайте отеля, после чего получают код от двери комнаты. Внутри посетители найдут постельное белье, розетки и настольную лампу, а поверхностная вентиляция обеспечивается специальным окном. На этом удобства заканчиваются: ни туалета, ни водопровода не предусматривается, однако постояльцы могут воспользоваться окружающей городской инфраструктурой. Сколько платить за проживание, каждый решает сам, фиксированной цены за ночь у отеля нет.