Границы государств снова закрываются из‑за пандемии, но мечтать о дальних путешествиях можно и сейчас. Где остановиться, если хочется чего‑то необычного и экстравагантного? Мы собрали нетривиальные отели со всего мира — от северных широт до Вьетнама и Палестины.
Treehotel
Харадс, Швеция
Номера отеля возле шведского городка Харадс расположены в глубокой лесной чаще. Каждая комната — это отдельное строение с авторским дизайном и архитектурой. Путешественники могут остановиться в подвешенном в нескольких метрах над землей зеркальном кубе, отдохнуть в апартаментах в виде НЛО или птичьего гнезда. Номера небольшие, а душевые комнаты находятся в отдельном здании, однако из любого окна открывается вид на нетронутую северную природу. По запросу постояльцев владельцы отеля организуют пешие или водные походы, а также знакомят гостей с традиционной шведской кухней.
The Walled Off Hotel
Вифлеем, Палестина
Весной 2017 года уличный художник Бэнкси открыл отель на границе Израиля и Палестины. Здание притиснуто к стене, которая разделяет две конфликтующие стороны. Даже сторонники экзотического отдыха прозвали отель жильем с худшим видом в мире — большинство окон упираются в бетонные блоки стены, которая расположена всего в нескольких метрах от здания. В отеле всего десять комнат, в которые практически не попадает солнечный свет. На одном из этажей расположен музей работ Бэнкси и палестинских художников. Это место не создано для отдыха или отпуска, в первую очередь отель Бэнкси — это политическое высказывание, но многие посетители все равно воспринимают отель как арт-объект.
Leaprus
Кабардино-Балкария, Россия
На южном склоне Эльбруса расположен один из самых высокогорных отелей мира: несколько жилых блоков, поделенных на апартаменты, находятся на высоте 3912 метров над уровнем моря. Экоотель построен в футуристичном стиле — его капсулы напоминают фантастические космические шаттлы, заброшенные в далекие снега. Электроснабжение в отеле обеспечивается от солнечных батарей, а строительные и отделочные материалы апартаментов обеспечивают тепло и уют, которого не хватает поднимающимся на вершину горы туристам.
Faralda Crane Hotel
Амстердам, Нидерланды
Этот (пятизвездочный!) отель расположен внутри подъемного крана на территории заброшенного причала. Кран вмещает всего три номера класса люкс: апартаменты располагаются на высоте в 35, 40 и 45 метров соответственно, поэтому оформить бронь на нужные даты может быть проблематично. Интерьер каждой комнаты выполнен в уникальном стиле, а из окон отеля открывается панорамный вид на Амстердам. Faralda — отличный пример не только нестандартного гостиничного дизайна, но и успешной ревитализации промышленных районов города. К слову, в бывшем порту вообще много интересного: от прибрежных ресторанов до музея граффити.
Hang Nga Guesthouse
Далат, Вьетнам
Благодаря оригинальному дизайну здания и уникальности каждого номера «Хангнга» добился репутации одного из самых сюрреалистических отелей мира, другое название отеля — Crazy House. Главный архитектор отеля Данг Вьет Нга вдохновлялся работами Антона Гауди, и проект стал результатом переложения испанского модерна на вьетнамские традиции. Создается впечатление, что вьетнамский архитектор не оставил ни одного прямого угла: все линии окон, стен, лестниц переплетены и образуют причудливую фактуру, напоминающую выветренную скалу или сухое дерево. В дизайн интерьера также вплетены декоративные животные, грибы и растения.
Kakslauttanen
Саариселькя, Финляндия
Этот курортный комплекс расположен в финской Лапландии, в 250 км от Северного полярного круга. Панорамный вид на звездное небо и северное сияние прославил отель на весь мир, а визитной карточкой комплекса стали иглу с прозрачным потолком. Несмотря на видимую легкость построек, в иглу всегда поддерживается комфортная температура, а каждый домик оборудован санузлом, двуспальной кроватью и другими предметами первой необходимости.
Utter Inn
Меларен, Швеция
Отель от художника-дизайнера Майкла Генберга представляет собой традиционный дом в шведском стиле, расположенный на небольшом плоту посреди озера Меларен. В доме есть небольшой подводный этаж с двумя кроватями и окнами, через которые можно увидеть скрытую жизнь озера. Основная идея проекта художника — создание «аквариума наоборот»: постояльцы оказываются будто бы под наблюдением проплывающих мимо рыб. Снять это жилье можно лишь в летние месяцы (зимой озеро замерзает), а за необходимыми вещами и едой можно плавать на лодке, которая специально предоставляется посетителям.
Das Park Hotel
Оттенсхайм, Австрия
Вблизи австрийского города Линца находится один из самых нетривиальных по замыслу отелей мира. В 2004 году австрийский дизайнер Андреас Штраус совместно с художником Томасом Лацелем Охоа переоборудовал три отдельных сегмента сточных бетонных труб в апартаменты. Желающие переночевать там бронируют номер на сайте отеля, после чего получают код от двери комнаты. Внутри посетители найдут постельное белье, розетки и настольную лампу, а поверхностная вентиляция обеспечивается специальным окном. На этом удобства заканчиваются: ни туалета, ни водопровода не предусматривается, однако постояльцы могут воспользоваться окружающей городской инфраструктурой. Сколько платить за проживание, каждый решает сам, фиксированной цены за ночь у отеля нет.