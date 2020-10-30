Корейский экспериментальный фильм и Ноа Баумбах на большом экране, танцевальный панк, гаражный рок и экспериментальный хип-хоп, выставка ландшафтного искусства и экскурсия по кладбищу — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

Выставка Роба Вудкокса Телесность и симметрия на снимках американского экспериментатора

© Центр фотографии им. братьев Люмьер

Американский фотограф Роб Вудкокс создает сюрреалистические, почти магриттовские композиции — он в равной степени вдохновляется строгой геометрической архитектурой и пластикой человеческого тела. Вудкокс часто работает с танцорами, чтобы как можно более точно запечатлеть изящные движения, а симметрия композиций достигается за счет предельной детализированности. На выставке представлены работы фотографа разных периодов — от ранних снимков до созданной в период пандемии последней серии.

До 29 января

Концерт 25/17 Нестареющие резиденты «Нашествия»

© vk.com/official_group_2517

Омский дуэт «25/17» прошел длинный и непростой путь от традиционалистского рэпа до нешаблонного хип-хопа с остросоциальными текстами. В последнее время группа отходит от фокуса на текстах в пользу гитарных экспериментов, а реноме среди широкой публики омичам принесли выступления на «Нашествии».

30 октября

Вечеринка Футурошок 2.0 Воскрешение золотых времен хип-хопа

© facebook.com/daniiil.nikitin

«Футурошок» — это описывающий защитную реакцию на социальные изменения термин Элвина Тоффлера и тематическая серия вечеринок, посвященная преемственности музыкальных эпох. В этот раз на очереди девяностые — а значит, в программе золотая эра хип-хопа во всем многообразии культурных референсов. В лайнапе выступления Kotzi Brown и Super Sanyc, однако, по словам организаторов, речь не столько о конкретных музыкантах, сколько о духе времени.

30 октября

Вечеринка «Темная материя» Мрачноватый рейв в антураже хоррор-фильмов

© facebook.com/meshesmusic

Регулярная вечеринка «Темная материя» в Powerhouse на этот раз собирается с оглядкой на Хеллоуин. Так, большой зал клуба будет оформлен в духе классического хоррора «Суспирия», а хейдлайнером вечера станет Meshes — исполнитель мрачноватой рейв-музыки прямиком из поздних 1990-х. В малом зале же соберутся экспериментальные музыканты — отметим этнический дарк-эмбиент от Mano.

31 октября

Экскурсии по Донскому кладбищу Ключевое место политической истории 1930-х

© Галерея «На Шаболовке»

В день памяти жертв политических репрессий галерея «На Шаболовке» расскажет про первый московский крематорий и проведет экскурсии по Донскому кладбищу. Крематорий в Донском районе был важной частью политической жизни двадцатых-тридцатых годов прошлого века: днем там торжественно хоронили партийных вождей, а ночью избавлялись от тел расстрелянных в подвалах Лубянки. Куратор выставки «Донской крематорий» Павел Паркин расскажет об истории места и его значении в культурном контексте города.

31 октября и 1 ноября

Грибной фестиваль Ликбез по ферментации и сбору грибов Проект «Грибные культуры» популяризирует знание о грибах и рассказывает об их благотворном присутствии в нашей повседневной жизни. Основная часть фестиваля — выставка, в которой может принять участие любой желающий: достаточно просто сходить за грибами и принести свои находки в Artplay. Предусмотрена и широкая лекционная программа: эксперты расскажут, как правильно ферментировать грибы и как различать их между собой.

31 октября и 1 ноября

Выставка «О чем говорят ландшафты» Экспериментальный лэнд-арт от международного коллектива

© Галерея «На Песчаной»

«О чем говорят ландшафты?» — это исследование взаимосвязи искусства с городской средой. В проекте приняли участие представители самых разных дисциплинарных полей — архитекторы, писатели, художники и дизайнеры — которые объединились в коллектив Nomaos. За время исследования, которое длилось один год, коллектив изучил разнообразные локации в Нидерландах и в России, а по итогу каждый участник представил свой собственный проект — отчетным результатом проекта и стала выставка в галерее «На Песчаной».

До 15 ноября

Дискуссия «Феминизм в России» История и теория феминистской повестки В июле 1980 года группу советских диссиденток выслали из СССР за публикацию самиздатовского журнала «Женщина и Россия», первого феминистского издания в стране. В журнале писали о катастрофическом положении советских женщин при формально провозглашенном равноправии. Несмотря на высылку активисток, у зарождающегося советского феминизма появились последователи: в СССР, а потом и в России появились другие группы, отстаивающие права женщин. В рамках дискуссии, приуроченной к сорокалетию высылки советских феминисток, исследователи Дмитрий Козлов, Элла Россман и Валери Сперлинг обсудят прошлое и настоящее российской феминистской повестки.

2 ноября

«Женщина, которая убежала» Диалогический фильм корейского классика о вечных ценностях

Фильмы южнокорейского классика Хон Сан Су отличаются аскетичным визуальным рядом и обилием бытовых диалогов. «Женщина, которая убежала» рассказывает историю трех встреч молодой жены , которая впервые за пять лет получила возможность провести время отдельно от мужа. Она встречается с тремя подругами в разной стадии отношений — после развода, в момент разрыва и уже глубоко в замужнем состоянии. Как и обычно у Хон Сан Су, самое главное происходит за кадром — это фильм не столько о героях и их историях, сколько о вечных ценностях и расстановке приоритетов. С 4 ноября

«Пока мы молоды» Ноа Баумбах наконец-то на большом экране

Следующий за «Милой Фрэнсис», главным фильмом Баумбаха, «Пока мы молоды» дает ясное представление о художественном методе режиссера времен его поздних фильмов — бесконечные диалоги накладываются на закрученный сюжет с эпической развязкой. Постановка рассказывает историю пары, которая с трудом переживает сдвиг ценностей и приоритетов сверстников, а потому пытается найти альтернативу неминуемому взрослению в общении с двадцатилетними. Спустя пять лет после выхода фильм добирается до широкого проката в России — лучше поздно, чем никогда.

С 1 ноября

«Испанский стыд» и Avramova! в «Успехе» Тревожная танцевальная музыка

© facebook.com/IspanskiyStyd

Ярославская группа «Испанский стыд» играет танцевальный электроклэш — музыку с прямолинейными электронными битами и явным влиянием альтернативного рока. В мелодиях группы чувствуется и влияние авангарда всех диапазонов — от «Звуков Му» до «ГШ», а веселые мотивы часто прерываются тревожными диссонансами. В Москве группа представит новые песни с мини-альбома «Феминитив», а поддержат ярославцев Avramova!, сыгравшие в этом сезоне на всех главных столичных мероприятиях.

30 октября

Концерт Donjuans От гаражного рока к гранжу

© vk.com/donjuans

Гараж-рок-группа Donjuans задумывалась как полушутливый проект музыкантов из нескольких московских и петербургских проектов. За два года коллектив почти полностью сменил состав, а этой осенью записал первый полноформатный альбом. На «Травле» отчетливо прослеживается влияние альтернативного рока девяностых, а тексты группы стали более тревожными и пессимистичными. Музыканты сыграют песни с нового релиза на пятничном концерте.

30 октября

Выставка «Лучше уже не будет» Случайность как художественный метод

© Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина

Художник Роман Минаев стремится расширить практику работы с разного рода случайностями. Работы на выставке «Лучше уже не будет» — это предметы, которые были найдены, приобретены за бесценок, выменяны или выпрошены под предлогом переработки. Как справедливо замечают организаторы, «не любой результат можно считать удовлетворительным, а любое состояние может быть рассмотрено как промежуточный этап».

30-31 октября

Лекции о яхтинге и вечеринка от «Силы ветра» Бэкграунд для морских путешествий

© facebook.com/briketmarket