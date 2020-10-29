«Афиша Daily» предлагает маршрут выходного дня по Костроме и окрестностям. В подборке — Ипатьевский монастырь, керамическая мастерская и ресторан на берегу Волги.

Дворянское собрание Краеведческий музей и картинная галерея

© Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Классицистическое здание 1780-х годов постройки изначально было особняком костромского купца М.П.Дурыгина. Спустя 50 лет его перестроили и передали Дворянскому собранию. В разное время здесь находился первый в городе музей и университет, а в 1913 году в здании принимали императорскую семью Николая II. Сейчас внутри расположен филиал Костромского музея-заповедника. Из постоянных экспозиций — выставка, посвященная истории города и костромскому дворянству XIX века, а также собрание лучших работ художника и скульптора XIX–XX веков Ефима Честнякова. Особая гордость музея — исторические интерьеры залов и ажурная чугунная лестница в вестибюле здания. Общий билет на две выставки обойдется в 200 рублей, льготный — всего в 100, а дети до 16 лет могут пройти бесплатно.

Адрес: Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, г. Кострома, просп. Мира, 7

Церковь Воскресения Христова на Дебре Посадский храм с оригинальными фресками

© Mvad/Wikimedia Commons

Единственный посадский храм города построен в конце XVII века на берегу Волги. Название он получил по своему расположению: в густых зарослях у реки, то есть «на нижней дебре». По преданию, костромской купец Кирилл Григорьев вел торговлю с Англией и однажды среди полученных бочонков с краской обнаружил один с золотом. На эти деньги он решил построить церковь. Строительством занимались зодчие из Ярославля и Великого Устюга. Нарядный краснокирпичный храм славится большими Святыми воротами и резными элементами в виде животных и растений. Сохранилось несколько оригинальных фресок внутри церкви. Считается, что роспись собора принадлежит кистям костромских иконописцев Василия Запокровского и Гурия Никитина. Также интересен пятиярусный иконостас придела Трех Святителей со старинными иконами и тонкой деревянной резьбой.

Адрес: Церковь Воскресения Христова на Дебре, г. Кострома, Нижняя Дебря, 37

Ресторан «Сыровар» Свое производство сыров

Стильный ресторан в серо-коричневых тонах сочетает традиции костромского сыроварения (первые производства сыра в городе появились во второй половине XIX века), атмосферу дома из натуральных материалов и авторскую кухню. Специально для заведения петербургские мастера изготовили торшеры и бра ручной работы с мягким светом, напоминающим пламя свечи, а также незаметные софиты. Было решено использовать только те материалы, которые были доступны в XIX веке, — дерево, медь и камень песчаник. В меню акцент сделан на сырах собственного производства, домашней кухне (например, можно попробовать борщ с копченым сомом или котлетки из индейки с печеным картофелем и соусом из тыквы), а также авторских прочтениях привычных блюд. Из необычного — пицца с уткой и печеной сливой, форель с драниками из сельдерея, вареники с рикоттой и малиновым соусом.

Адрес: Ресторан «Сыровар», г. Кострома, Советская, 10

«Костромская слобода» Путешествие в крестьянскую деревню

© Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Один из старейших музеев под открытым небом включает в себя несколько старинных церквей и этнографическую деревню с крестьянскими домами и хозяйственными постройками. В 50-х годах прошлого века несколько памятников архитектуры перенесли в Кострому из соседних регионов из‑за строительства Горьковской ГЭС. Позже постройки составили основу архитектурно-этнографического музея. Здесь можно узнать, как выглядела крестьянская деревня в XVI–XVIII веках, а также услышать о внутреннем убранстве домов и особенностях русского зодчества. Среди построек выделяется церковь Собора Пресвятой Богородицы, которая возведена в 1552 году, — это старейший памятник деревянной архитектуры в Центральной России.

Адрес: Архитектурно-этнографический отдел «Костромская слобода», г. Кострома, Просвещения, 1б

Ресторан «Старая пристань» На берегу Волги

Киноманы могут помнить это место по «Жестокому романсу»: когда ресторан еще был простым речным причалом, здесь снимались некоторые сцены из фильма Эльдара Рязанова. Дебаркадер 1967 года постройки отреставрировали благодаря инвесторам: за два месяца поменяли обшивку палуб, вставили новые окна и двери и оформили в стиле ресторанов XIX века — таким место и помнят поклонники советской киноклассики. Познакомиться поближе с русской кухней можно на дегустациях наливок собственного производства и на экскурсии по дебаркадеру, а также на чаепитии с купчихой с самоваром и пряниками. Меню состоит из традиционных блюд русской кухни — начать трапезу можно с царской ухи, затем перейти к лосятине с картофелем и брусничным соусом, а в завершение обеда взять вохомский (по названию поселка Вохма Костромской области) десерт с брусникой, медом и сливками.

Адрес: Ресторан «Старая пристань», г. Кострома, Первого мая, 9

Сумароковская лосиная ферма Ближе к природе

© vk.com/losilydi2015

Ферма расположилась в 20 километрах от города, в деревне Сумароково. Здесь можно увидеть животных в естественной среде обитания, покормить их морковкой (выдают на ферме), а также попробовать лосиное молоко (правда, только с мая по сентябрь) и посетить экскурсию по заповеднику. Лосиная ферма продает продукцию не только туристам, но и костромскому Санаторию имени Ивана Сусанина — это единственное место в России, применяющее лосиное молоко в лечебных и оздоровительных программах. Ферма работает круглый год: в холодное время животных содержат на зимней делянке, а весной переводят в летний лагерь. Оплатить вход и другие услуги можно только наличными.

Адрес: Сумароковская лосиная ферма, Костромская обл., Красносельский р-н, дер. Сумароково

Магазин одежды Permanentno Ручная работа и нестандартные сочетания

Местный бренд предлагает унисекс-коллекции ручной работы и наряды для самых маленьких. В наличии — верхняя одежда, свитера, платья и зимние аксессуары, также доступен пошив по индивидуальным меркам. В вещах дизайнер Анна Соколова делает акцент на гармоничных цветовых сочетаниях и необычных формах и материалах. Например, в зимний пуховик могут быть добавлены вставки из меха, а в осеннее пальто — контрастный пояс или цветочный принт.

Адрес: Магазин одежды Permanentno, г. Кострома, Димитрова, 24/1

Ипатьевский монастырь На побережье реки Костромы

© Игорь Генералов/ТАСС

По легенде монастырь основан в XIV веке татарским мурзой Четом, влиятельным вельможей Золотой Орды. Однажды ему было видение Божьей Матери с апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским, после которого мурза излечился от болезни. В благодарность за это Чет решил построить обитель на этом месте. Монастырь получил имя мученика Ипатия, который был епископом города Гангра. В 1613 году здесь был избран на царство Михаил Романов, первый русский царь из династии Романовых. Архитектурная доминанта ансамбля — действующий Троицкий собор XVII века постройки. Его украшают пять золоченых глав и парадное крыльцо с резными элементами и восьмигранным шатром. Рядом расположилась небольшая звонница с изумрудным шатром, для которой в 2006 году был изготовлен юбилейный колокол «Царь Михаил». Вход на богослужения свободный, для посещения архитектурно-музейного комплекса нужно купить билет (170 рублей для взрослых), также можно дополнительно оплатить экскурсию по обители. Выставки рассказывают о династии Романовых, ее связи с Костромой, старинных росписях, иконах и церковной утвари.

Адрес: Ипатьевский монастырь, г. Кострома, Просвещения, 1

Ресторан «Гроза» В честь пьесы Островского

В этом году «Гроза» получила серебряную «Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса» — второй по значимости приз за лучшую концепцию ресторана, открытого в 2019 году. По словам шеф-повара заведения Антона Рубцова, в меню сделан акцент на блюдах из продуктов с местных ферм, а повара ресторана сами пекут хлеб и варят сыр. Здесь представлена как русская, так и европейская кухня. Некоторые традиционные рецепты специально искали во время поездок по деревням Костромской области. С 8.00 до 12.00 сюда можно прийти на завтрак, а с 12.00 до 16.00 часов в «Грозе» подают комплексные обеды. Из основного меню стоит попробовать лучшее блюдо фестиваля ресторанных концепций PalmaFest — гуся кологривского в панцире из черной смородины с квашеной репой с облепихой, мочеными яблоками с брусникой и соусом из томленой гусиной печени.

Адрес: Ресторан «Гроза», г. Кострома, просп. Мира, 4б

Магазин одежды Freedomtag Платья, сарафаны и юбки

Проект Freedomtag предлагает летние коллекции для долгих прогулок, а также уютную верхнюю одежду, аксессуары и серебряные украшения. Для пошива используются натуральные материалы: хлопок, лен и шерсть. Основательница Freedomtag Анна Гузеева создала бренд в 2017 году. Основная идея марки — в удобных и практичных вещах для женщин, однако на сайте представлена и небольшая мужская коллекция. Познакомиться с брендом поближе можно в шоуруме, но доставка вещей работает и по всему миру.

Адрес: Магазин одежды Freedomtag, г. Кострома, Советская, 2/1

Мастерская «Хлеб» Керамическое и столярное производство

В 2017 году супруги Оксана Жердева и Сергей Макаров открыли студию по производству керамической посуды и предметов интерьера. Их фишка — народные мотивы, ручная работа, подчеркнутая неидеальность и роспись от местных мастеров. Здесь вы найдете керамическую соковыжималку, расписные кружки и тарелки, кашпо для растений и зеркала в декоративных рамах. Приобрести продукцию можно в мастерской, либо оформить предварительный заказ.

Адрес: Мастерская «Хлеб», г. Кострома, Воскресенский пер., 14