Инстаграмы известных архитекторов не всегда посвящены монументальным зданиям и городским ландшафтам, однако часто указывают на неочевидные источники вдохновения. Минималистичные фасады, индустриальные постройки и отголоски совмоды по всему миру — рассказываем про наиболее примечательные аккаунты.

Норман Фостер

Норман Фостер, чьи проекты недавно заподозрили в сходстве с советской архитектурой, завел инстаграм-аккаунт сравнительно недавно (в 2017 году) и регулярно выкладывает фотографии. На них не только многочисленные проекты архитектора и кадры из путешествий, но и источники вдохновения британского классика. Две основных составляющих инстаграм-эстетики Фостера — широкие пространства и монументальные конструкции; эти же компоненты характеризуют и его архитектуру.

Джон Поусон

Британский архитектор Джон Поусон известен своими минималистичными зданиями и лаконичными интерьерами, а самые известные проекты Поусона — например, новое здание Музея дизайна в Лондоне — отличаются необычными цветовыми решениями. Сам архитектор несколько лет назад написал целую книгу о цвете, а в качестве иллюстраций к ней послужили фотографии из инстаграм-аккаунта архитектора: Поусон увлекается съемками с 25 лет. Основной фокус — на деталях фасадов и элементах интерьера, снятых в той же минималистичной манере с вниманием к оттенкам.

В активе Дэвида Чипперфильда — более ста проектов от Берлина до Токио, многие из которых отмечены престижными архитектурными наградами, а в настоящий момент бюро архитектора занимается реставрацией здания Центрального телеграфа в Москве. Основные источники вдохновения ученика Нормана Фостера — индустриальные постройки начала ХХ века и хай-тек-архитектура, однако в фотографии Чипперфильд делает акцент не только на архитектуре, но и на незаметных элементах повседневности. Стоит подписаться на аккаунт хотя бы из‑за подписей к картинкам: таких как «смотрите, мы построили первое с 1960-х здание, выглядящее как в 1960-х».

Сэм Джейкоб

Сэм Джейкоб известен не только как успешный архитектор, но и как теоретик — его основная работа «Архитектура как воссоздание» переведена на несколько языков, включая русский. Книга Джейкоба — анализ современного состояния архитектуры, которое (на первый взгляд) основывается на непрерывном повторении классических форм, ведь появление новых стилей приводит к копированию существующих. Несмотря на ироничный тон повествования, Джейкоб оценивает современную архитектуру скорее положительно. У себя в инстаграме он выкладывает неприметные городские постройки, которые зачастую повторяют паттерны куда более известных зданий.

Куба Снопек

Польский архитектор Куба Снопек — исследователь советской архитектуры и автор книги о Беляево. В инстаграме он среди прочего постит фотографии из многочисленных путешествий (по крайней мере до пандемии), на которых можно найти отголоски советских архитектурных стилей в самых неожиданных локациях — например, новых кварталов Стокгольма. Бонусом — разнообразная архитектура с постсоветского пространства.