Направлением для свадебного путешествия Юрий и Наталья Торсомаевы выбрали Санкт-Петербург, однако отправились туда на велосипедах: они провели 16 дней в организованном КБ «Стрелка» велозаезде. Мы поговорили с Юрием и Натальей об их впечатлениях от поездки, велоинфраструктуре в России и велосипеде как городском транспорте.

Об идее путешествия Полгода назад, еще до пандемии, мы купили городские велосипеды. Катались на них в основном по делам и на небольшие расстояния. Мы специально приобрели складные велосипеды, чтобы при случае класть их в машину и быть мобильными. После карантина мы этим воспользовались — поехали в Петербург и перемещались по нему на велосипедах. Со временем мы стали кататься больше; расстояния тоже увеличились. Месяц назад у нас была свадьба, и мы рассматривали разные варианты для путешествия в медовый месяц. О велозаезде мы узнали через Вову Кумова (основателя проекта Let’s bike it!. — Прим. ред.) — мы соседи, а у нашего дома есть велосипедный чат, в котором Вова и предложил поучаствовать в путешествии. Велозаезд совпал с нашим путешествием по датам, мы подумали, почему бы и нет, и почти сразу согласились.

О впечатлениях от поездки Шестнадцать дней поездки получились невероятно интенсивными и насыщенными впечатлениями. Когда ты едешь по бездушной платной трассе или летишь на самолете, то не чувствуешь никакой связи с дорогой, не испытываешь никаких эмоций. А велосипед — это максимально человеческий транспорт со сравнительно небольшой скоростью, который позволяет получать удовольствие от процесса передвижения и всего, что с ним связано, — от пейзажей и встречных людей до пространства перемещений. Путешествие — это не точка назначения, а дорога, которую ты преодолеваешь. В велопутешествии это особенно ощущается, ведь важно именно то, что ты переживаешь в процессе. Этот опыт сложно передать словами, его можно только почувствовать. Наше путешествие лучше всего описывает слово «свобода», которое люди часто произносят в фильмах о велотрипах по Европе. Когда ты шестнадцать дней едешь в город, куда можно попасть за четыре часа, кажется, будто ты не свободен. но на практике все наоборот. Нам не было важно, куда именно мы едем, маршрут мог бы быть любым — главное, чтобы дорога была классной. Самое большое впечатление от поездки — это опыт, ведь он показывает, чем ценно путешествие как процесс.

© Предоставлено героями материала

О велоинфраструктуре В России автомобилисты чувствуют себя королями на дороге, а без металлической оболочки человек будто бы теряется. Если ты не в машине, тебе сложно попасть в город, который, казалось бы, для тебя и создан. Существует огромная проблема с системой въезда-выезда в большие города — для автомобилистов предусмотрены трехуровневые развязки, а всем остальным остается лишь непонятная дорожка внизу. Из Москвы мы выезжали на электричке и поэтому избежали этих проблем, но на подъезде к Петербургу испытали большие трудности с попаданием в город. Сейчас маршрут из Москвы в Петербург неоднороден: местами ехать комфортно, местами нет, а временами совсем сложно. В разных промежутках пути ощущения безопасности и комфорта разнятся: так, в Тверской области качество дорожного покрытия сильно ниже среднего, а в Новгородской ехать относительно комфортно и мало машин, при этом водители ведут себя культурно — обгоняют с большим запасом расстояния, не сигналят и порой даже едут позади велоколонны. Где‑то проблема в плохом покрытии, где‑то — в отсутствии дорог (вместо которых убитая грунтовка с грязью и глиной), где‑то большой трафик и невозможность его избежать. Часто нет широкой обочины, как под Петербургом, — ты занимаешь место на проезжей части, это нервирует водителей, и они ведут себя агрессивно, поэтому ехать некомфортно. Разным людям важно разное: например, в поездке на дорогах с плохим покрытием почти не было машин, и на них я чувствовал себя безопасно.

© Предоставлено героями материала 1 из 3 © Предоставлено героями материала 2 из 3 © Предоставлено героями материала 3 из 3

О сложностях и испытаниях Идея отправиться в велотрип пришла к нам спонтанно, и мы любим, когда такое происходит, однако временами было сложно справляться с нагрузками. Мы считали себя достаточно подготовленными, у нас уже был опыт поездок на длинные расстояния — и каково было удивление осознать себя самыми слабыми членами команды. Научиться справляться с нагрузками было большим вызовом на протяжении всей поездки. Еще поначалу было сложно синхронизировать действия внутри команды. У всех участников заезда разный опыт использования велосипеда и уровень физподготовки, поэтому первые два дня прошли сумбурно по организации. Однако уже к третьему дню мы справились — учли пожелания и потребности всех членов команды, после чего поехали согласованно и дружно.

О планах на будущее Поездка заметно изменила наше отношение к велосипедному транспорту: мы стали намного смелее как городские велосипедисты. Когда мы приезжали в Петербург весной, то ездили на велосипеде только по тротуарам и очень скромно себя вели, а сейчас уже полноценно адаптировались к городскому пространству. Мы будто переступили сразу несколько ступеней использования велосипеда в городе. Сейчас мы хотим использовать велосипед как основной вид транспорта и избавиться от автомобиля, чтобы не загрязнять городской воздух.