Двор в московском спальном районе — типовое пространство, доставшееся нам в наследство от советского времени и ставшее культурным кодом. В 2020 году Москва сделала первый большой шаг к тому, чтобы переосмыслить устройство двора, узнать, чего хотят его жители, и, самое главное, это спроектировать и построить.

В рамках программы «Мой район» пять архитектурных бюро разработали проекты дворов в Бибирево, Марьино, Кузьминках, на Лосином Острове и Рязанском проспекте. Это первый для Москвы опыт работы с вовлечением горожан в процесс проектирования. Из‑за пандемии он проходил в смешанном формате: несколько офлайн-встреч архитекторы и эксперты по соучаствующему проектированию успели провести до карантина, все остальное — онлайн. С 5 по 20 сентября в каждом из дворов прошли финальные обсуждения с жителями и были презентованы финальные проекты. Результаты разнятся в зависимости от дома — где‑то есть сильные местные сообщества, готовые к коммуникации и совместной работе, где‑то люди неинициативны или же не разрешают детям участвовать в принятии решений, хотя им здесь расти и играть. И, конечно, все боятся асоциального поведения и готовы отказываться от публичных пространств со скамейками и навесами, чтобы не наблюдать последователей Венедикта Ерофеева под своими окнами. На сегодняшний день работа над созданием эскизных проектов завершена, а реализация благоустройства запланирована на первую половину 2021 года.

Двор на улице Коненкова в Бибирево

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Авторы проекта: консорциум архитектурного бюро «Практика» и «Проектная группа 8»

Рабочее название проекта: «Точка сборки» Что это за двор Пространство между домами — активный пешеходный и автомобильный транзит. Жители района идут к станции метро, автомобилисты на высокой скорости объезжают по двору перекресток, чтобы не стоять на светофоре. Высокая проходимость вместе с низким уровнем освещенности делает двор небезопасным, многие жители в опросах ответили архитекторам, что не воспринимают пространство как свой двор.

Григорий Гурьянов Партнер архитектурного бюро «Практика»

«Общая проблема России — кризис доверия к любым инициативам, особенно от имени действующей власти. Делать свою работу честно — единственный способ его преодолеть. Люди вовлекаются в процесс соучаствующего проектирования сложно, для них это новый опыт. Поэтому команде требуется время, чтобы от жалоб и конфронтации перейти к обмену мнениями и конструктивному обсуждению, которое можно поместить в основу проекта. Нашими партнерами в ходе работы были архитекторы из команды «Проектная группа 8» — главные на сегодня в России эксперты по соучаствующему проектированию. Нам достался двор в среде типичной индустриальной застройки, морально устаревший и не соответствовавший интересам жителей и их запросам на досуг. Мы разработали ряд гибких и универсальных решений для проекта — это детские и спортивные площадки, дорожки для прогулок, места для тихого отдыха и встреч, удобные проезды и парковки, освещение, качественное озеленение. Они могут быть применены как конструктор при благоустройстве других дворов столицы. Двор благодаря этим зонам становится местом, где соседи могут встретиться в одном пространстве и (возможно, впервые) по-настоящему увидеть друг друга, познакомиться. Именно поэтому проект получил название «Точка сборки». До самоизоляции мы успели провести три очные встречи, всю остальную часть работы вели онлайн. К нашему сожалению, в этих встречах не участвовали дети, и это отдельный вопрос нам на проработку: как менять позицию родителей и искать новые пути информирования подростков? Но все, кто пришел, ждали следующих, рассказывали соседям и приводили родных. Интересно, что люди боятся мест отдыха — даже лавочек, потому что «их займут алкоголики и будут распивать». Мы старались донести мысль, что не нужно идти на поводу у страха и лишать себя скамейки или навеса, под которым можно укрыться от дождя или посидеть в летний день. У нас есть основания для оптимизма: местный «Жилищник» активно участвовал в обсуждениях и воркшопах, сотрудники делали контрольную сверку и подтверждали, что будут готовы эксплуатировать созданные нами объекты».

Двор на улице Васильцовский Стан в Кузьминках

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Авторы проекта: архитектурное бюро UTRO совместно с экспертом по соучаствующему проектированию Любовью Гурарий

Рабочее название проекта: «Васильцовский цвет» Что это за двор Кузьминки — молодой район Москвы, в нем преобладает застройка начала двухтысячных годов, в основном панельные дома высотой 17–26 этажей. Двор относится к трем домам, но носит транзитный характер из‑за того, что выход жилых подъездов ориентирован на противоположную, внешнюю сторону домов. Во двор выходят нежилые функции: ретейл, хостел, образовательные помещения. Из‑за этой особенности жители не воспринимают существующую территорию как свой двор.

Алена Зайцева Основатель архитектурного бюро UTRO

«Микрорайон — это специфическая среда, но она может быть гораздо более гармоничной и комфортной, если отнестись к ней внимательно. Важно сделать территорию более жизнестойкой, построить нормальные районные связи и понять, как каждый человек будет ходить в основные места (к метро, магазину, детсаду, школе). В нашем дворе везде были протоптаны «народные тропы» — люди обходят по газону заборчики, по диагонали переходят прямоугольную площадь. Это дизайн жителей — и мы его не игнорировали, а на эту базу накладывали следующие слои. Важный элемент психологического комфорта жителя мегаполиса — наличие качественного озеленения, но деревьев в нашем дворе почти не было. Было всего несколько человек, которым были важнее парковки, но в основном все хотели больше деревьев. И, конечно, мы понимали важность света: освещение в микрорайонах зачастую решается очень утилитарно — подсветкой автодорог, а пешеходы идут по темному тротуару рядом. Мы не использовали сложносочиненный светодизайн в проекте. Вся подсветка маркирует разные функциональные зоны с помощью разницы высоты опор и интенсивности свечения. Также во дворе остро стоит вопрос шумового загрязнения. Это типичная история — любой звук усиливается десятикратно, отражаясь от фасадов домов, поэтому мы минимизировали шумные активности, отказались от беседок и лавок, заменив их на отдельностоящие стулья, чтобы не оставить места шумным компаниям, а на спортивной площадке использовали шумозащитные экраны и мягкое покрытие. Соучастным проектированием вместе с нами занималась Любовь Гурарий из проекта «Город-друг». Удалось вовлечь в диалог все возрастные группы, включая детей и подростков (которые, к слову, основной драйвер двора). В итоге мы нашли компромиссные решения, чтобы удовлетворить разных пользователей и создать комфортные условия жителям домов. Чтобы преодолеть транзитный характер территории, мы создали ботанический орнамент для самоидентификации местных жителей. Его выбирали всем двором, он стал объединяющим визуальным и культурным кодом места, связанного теперь с озеленением и цветом».

Двор на улице Академика Скрябина в Кузьминках

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Авторы проекта: архитектурное бюро «Народный архитектор» и эксперты по соучаствующему проектированию YOarchitects

Рабочее название проекта: «Двор с холмом» Что это за двор Общее пространство для нескольких домов, находящихся далеко от метро. Массивная устаревшая спортивная коробка занимала весь центр двора, зеленые зоны не были ухожены, а места для отдыха располагались в несоответствующих нормативам зонах.

Антон Ладыгин Основатель бюро «Народный архитектор»

«Мы хотели, чтобы на первом этапе соучаствующего проектирования жители двора увидели друг в друге противостоящие аудитории — например, пешеходы посмотрели бы на автомобилистов, — но на встречу пришли только мамы и пенсионеры. Первые — поразительно активные, собрали в своем чате все пожелания и принесли нам лист взвешенных и разумных предложений с подписями. Плюс мы получили хороший охват благодаря роликам и трансляциям в «ВКонтакте» (во дворе 1500 жителей, просмотров от 300 до 900 — это хорошие цифры). Доля скепсиса была у всех, но нам даже интересно было его преодолевать. Все наши жители были хорошо организованы, мотивированы и готовы договариваться. Своей задачей мы видели найти баланс и сделать двор для всех, устроить место встречи людей разных возрастов и реконструировать спортивную зону. Перепад высот во дворе — три метра. Мы решили подчеркнуть эту особенность и назвали проект «Двор с холмом», а сам холм сделали частью игровой площадки».

Двор на Норильской улице в Лосиноостровском районе

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Авторы проекта: архитектурное бюро «Дружба»

Рабочее название проекта: «Дача во дворе» Что это за двор Камерный двор с богатым озеленением и сильным сообществом местных жителей. Отсутствие грамотного зонирования, функционального разнообразия и приоритет автомобилей были главными вопросами, которые предстояло решить архитекторам.

Александра Зюзина Архитектор бюро «Дружба»

Во дворе дома на Норильской улице уже сложилось интересное сообщество и есть активные люди из разных социальных групп. Жители проводят праздники во дворе — мы обычно рассказываем на встречах, что так можно и нужно делать, а тут уже была своя жизнь. Конечно, был стандартный конфликт для всей Москвы — вопрос с парковками, но большинство решило, что их никогда не будет достаточно, поэтому добавлять точно не стоит и лучше создать места для отдыха. Вопрос раздела территорий между такими группами, как «родители с детьми» и «хозяева собак» удалось решить, разведя потоки. Мы сделали зонирование и предоставили каждой группе жителей определенное место: детскую площадку отгородили кустами, а не заборами, а собачникам проложили прогулочную тропинку с диспенсерами и специальными урнами. В начале XX века Лосиный остров был популярным дачным местом, что подсказало нам вектор развития проекта и его название — «Дача во дворе». Мы планируем высадить разнообразные фруктовые деревья, устроить площадки для игр с детьми и продолжительных бесед между соседями. Обслуживающая организация ГБУ «Жилищник» — один из обязательных участников наших сессий: все вопросы жителей по эксплуатации и обслуживанию двора мы перенаправляли им и получали подтверждение возможности ухода и сохранения всех предложенных элементов. Все растения и элементы подбираются так, чтобы специального ухода не требовалось, а процедуры были бы стандартными: весеннее обновление сыпучих материалов, подрезка усохших веток. Плюс глава администрации района нам помогал во всем в ходе проекта. Личные встречи можно эффективно модерировать и направлять в конструктивное русло. Часто вопросы острые, а мнения противоположные, и жители начинают скандалить. В интернете есть анонимность и иногда выключаются правила приличия, а диалог не такой продуктивный. Но в итоге все конфликтные вопросы мы решили — комплексно подошли к проектированию городского пространства и оптимальных сценариев отдыха и для детей, и для взрослых, и для людей в третьем возрасте».

Двор на Новочеркасском бульваре в Марьино

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Авторы проекта: архитектурное бюро Megabudka

Рабочее название проекта: «Двор-архипелаг» Что это за дом Модернистский 14-этажный дом советского периода. В участок проектирования входила также территория за периметром двора дома, прилегающая к поликлинике и детскому саду. Это транзитный двор рядом с метро, через который все объезжают пробку, часто оставляют машины здесь, парковок не хватает, нет спортивных площадок.

Александр Бондаренко Архитектор бюро Megabudka