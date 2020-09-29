Немецкий архитектурный музей ежегодно выбирает лучшие проекты зданий с высотой от ста метров. Они получают премию International Highrise Award — самую престижную награду в области высотного строительства. В этом году она досталась новым небоскребам Европы и Азии.

Omniturm, Франкфурт

© Nils Koenning

190-метровое здание в центре Франкфурта — это башня со сдвинутыми плитами. Название небоскреба (сочетание латинской приставки «все-» и немецкого слова «башня») символизирует его функцию — на 49 этажах соседствуют офисы, апартаменты и общественные пространства. Основная особенность здания — его нетривиальная конструкция: часть этажей следуют друг за другом не прямо, а в необычной спиралевидной последовательности.

Eden, Сингапур

© Hufton+Crow

Небоскреб EDEN, в котором разместились люкс-апартаменты, построен по проекту лондонского архитектурного бюро Heatherwick. Главная особенность здания — висячие сады на балконах, которые почти полностью занимают торцевую часть фасада. По словам архитекторов проекта, на создание висячих садов их вдохновило визуальное противоречие между густой растительностью в черте города и множеством высотных зданий.

Norra Tornen, Стокгольм

© Ossip van Duivenbode

Проект голландского архитектора Ренье де Графа, известного по работе в бюро OMA, напоминает скорее образцы позднего модернизма, чем современные высотные здания. Именно модернистская архитектура (а точнее, брутализм) вдохновила де Графа выбрать бетон в качестве основного материала постройки, а дополнительный контекст придает то, что здание расположилось в исторически бедном районе города с большим количеством массового жилья. Norra Tornen — еще одно жилое здание в районе, но куда более вместительное и светлое.

The Stratford, Лондон

© Alex Upton/MLC

Архитекторы отеля The Stratford хотели сконструировать пространство, которое будет развивать социальные связи между посетителями и стимулировать их к общению, но в то же время сделать упор на вместительность. Результатом стало L-образное здание на северо-востоке Лондона: его странная форма позволяет вместить целых три просторных террасы — две на крышах и одну между верхними этажами.

Leeza Soho, Пекин

© Hufton+Crow

Офисная постройка в пекинском деловом районе Фэнтай — очередное творение бюро Zaha Hadid Architects. Здание спроектировано таким образом, что внутри располагаются три крупных блока помещений, а их внутренняя композиция открывает сразу несколько панорамных точек обзора города. Прямо под зданием проходит линия метро, связывающая центр города и новый международный аэропорт Дасин.