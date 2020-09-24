«Афиша Daily» предлагает маршрут по Ярославлю и окрестностям на один день. В списке — музей-заповедник, книжная лавка, пельменная и культурные пространства.

Ярославский художественный музей Русское искусство в императорском дворце

© facebook.com/yarartmuseum

В 2019 году музею исполнилось сто лет, а спустя год он занял третье место в рейтинге самых посещаемых региональных музеев по версии The Art Newspaper Russia — более 330 тыс. посетителей в год. Сегодня в комплекс входит пять музеев в Ярославле и области. Главный корпус — Губернаторский дом, где находится основная экспозиция, построен в начале XIX века по указу царя Александра I как императорский путевой дворец и резиденция губернаторов Ярославля. Спустя сто лет в доме располагается выставка «Русское искусство XVIII — начала XX веков» с работами Айвазовского, Брюллова, Репина, Саврасова, а также мастеров русского авангарда, советского времени и наших дней. После экспозиции можно прогуляться по Губернаторскому саду. С мая по октябрь здесь выставляются российские и зарубежные скульпторы, проводятся концерты и музыкальные фестивали.

Адрес: Волжская наб., 23

Ярославский музей-заповедник Со смотровой площадкой и собором XVI века

© Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Уже 15 лет исторический центр Ярославля имеет статус объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Знакомиться со старым городом лучше сразу в музее-заповеднике. По единому билету доступна территория бывшего Спасо-Преображенского монастыря, старинные интерьеры, различные тематические экспозиции и подъем на звонницу. Есть и билеты для отдельных выставок или построек. Главному и древнейшему в городе собору — более 500 лет. Его возвели столичные мастера, так как в 1500-х годах в Ярославле еще не велось каменное строительство. Считается, что командой зодчих управлял итальянский архитектор. Чтобы защитить старинные фрески от влажности, собор закрывают в дождливую погоду, а также с 1 октября по 1 мая. Также узнать об истории Ярославля можно на экспозициях. «Трапеза по-ярославски» рассказывает о приготовлении еды во второй половине XIX века и традиционных блюдах, а выставка «Слово о полку Игореве» в интерьерах XVI века — о русском историке Алексее Мусине-Пушкине, обнародовавшем легендарную поэму. Именно в Спасо-Преображенском монастыре ученый приобрел рукопись неизвестного поэта. Экспозицию создали в 1985 году вместе с академиком Дмитрием Лихачевым, сейчас это единственная в России выставка, посвященная этому произведению. Завершить прогулку можно на высоте 32 метра — на верхнем ярусе колокольни XIX века есть смотровая площадка, на которую ведет крутая лестница внутри здания.

Адрес: Богоявленская пл., 25

Ресторан «Мамука» Сыры собственного производства

Если соскучились по хинкали и хачапури, отправляйтесь в ресторан грузинской кухни. Сыры и выпечку готовят в ресторане на собственном производстве, а некоторые продукты заказывают напрямую из Грузии. Иногда здесь проводят тематические гастроужины, дегустации вин или совместные мероприятия с ресторанами из других городов — к примеру, прошлой зимой в «Мамуке» можно было попробовать кухню северных народов от тюменского ресторана «Чум». С 12.00 до 16.00 действует меню бизнес-ланчей. Из интересного — хачапури том-ям с креветкой, кальмаром и гребешком, хинкали с белыми грибами и цукини, а также цветная капуста с сыром сулугуни. Для пикника или домашнего ужина ресторан предлагает полуфабрикаты.

Адрес: Первомайский б-р, 1, или Победы, 41 (3 этаж)

Гончарная школа Textura Лепка и глазурование

Вместо магнитиков друзьям и родным можно привезти посуду или украшения для дома, вылепленные с помощью гончарного круга. Textura проводит мастер-классы в том числе и для новичков: бесплатные или со скидкой. На занятиях лепят посуду, подсвечники, а также разные предметы интерьера — к примеру, тыквы с крышкой или горшочки для цветов. На воркшопе можно выбрать изделие для лепки, затем покрыть его глазурью или украсить рельефным декором. Для детей проводятся отдельные мастер-классы. Расписание заранее вывешивают в инстаграме, там же можно записаться на занятие, либо по телефону.

Адрес: Свободы, 52/39 Телефон для записи: +7 930 114 05 59

Пекарня-кондитерская Croissant Dore Вечером дешевле

Позавтракать йогуртами, творогом и сырниками можно в кофейне Croissant Dore. В обед здесь подают салаты, киши, сытные пироги и супы. Фирменные круассаны здесь пекут с самыми разными начинками: белый шоколад и клубника, лосось и салат айсберг, а также сливочный крем с абрикосом. Чтобы выпечка не оставалась на следующий день, ее распродают после 21.00 со скидкой 30%.

Адрес: Свободы, 62; Урицкого, 16

Культурный центр TEXTIL Арт-события, экскурсии и аудиоспектакль

© facebook.com/textil.in

Расположен культурный центр в районе Красный перекоп, а назван в честь одноименного комбината технических тканей. Раньше на месте здания находился хлопковый склад. Чтобы привлечь внимание к новому месту, здесь проводили экскурсии, территорию украсили стрит-артом, а также рассказывали о Ярославской большой мануфактуре XVIII века и местной архитектуре. Сегодня общественное пространство работает внутри и снаружи, для маленьких гостей есть детская площадка, а для всех остальных — экскурсии, лекции, ярмарки, секонд-хенды и арт-мероприятия. Узнать побольше о мануфактуре, открытой в 1722 году по указу Петра Великого, можно на аудиоспектакле «Радио Фабрика». Маршрут проходит через действующие производственные цеха: участники слушают записанную экскурсию в наушниках, которая направляет их, а также узнают истории о самой фабрике. В подготовке спектакля участвовали режиссер и обладатель «Золотой маски» Александр Андрияшкин и московский композитор Василий Пешков.

Адрес: Семашко, 8

Конноспортивный клуб «Кабриолет» Прогулка на лошади по сосновому бору

Прогуляться верхом можно вместе с конноспортивным клубом. Расположен он рядом с большим Тверицким парком. Для детей работает пони-клуб, где они могут познакомиться с животными. Конные прогулки проходят не в группах, а индивидуально, либо в компании ваших друзей или с семьей. Инструкторы объяснят основы управления лошадью, а затем вы сможете сами прокатиться верхом. Для более опытных всадников предусмотрены сложные и длительные маршруты по парку. Помимо этого работает школа верховой езды с групповыми и индивидуальными занятиями.

Адрес: Мостецкая, 8в

Книжная лавка Юрия Швецова Книги и разговоры

© vk.com/lavkashvetsova

Независимый книжный магазин работает в здании Ярославского камерного театра, а до этого здесь же находился кинотеатр «Арс». Небольшое пространство открыл владелец Юрий Швецов, который работает в магазине и организует книжные клубы для посетителей. Полки с книгами — повсюду, в основном это художественная литература, издания об искусстве, культуре, истории, кинематографе и философии. Некоторые издания в Ярославле можно найти только здесь.

Адрес: Свердлова, 9

Музей-заповедник Н.А.Некрасова Усадьба великого писателя

© vk.com/karabiha_muzeum

В 15 километрах от города находится усадьба Николая Некрасова. В Ярославской области это единственная сохранившаяся усадьба дворцового типа второй половины XVIII — начала XX века. Поместьем владел княжеский род Голицыных до XIX века, а затем его купил Некрасов. Здесь он написал несколько стихотворений и поэм, а также фрагменты произведения «Кому на Руси жить хорошо». Архитектурный ансамбль состоит из Большого барского дома, флигелей, парадного двора и двух парков. Помимо этого сохранились постройки для хозяйственных нужд, XIX–XX веков постройки и фруктовый сад. Музей имени писателя был создан в 1946 году, а спустя 20 лет преобразован в музей-заповедник с филиалами в селе Аббакумцево и деревне Грешнево. Выставка рассказывает о быте и творчестве Некрасова и об истории русской дворянской усадьбы.

Адрес: Ярославская обл., дер. Карабиха

Пельменная «Подбелка» «Ревизорро» рекомендует

© vk.com/podbelka76

Знаменитая и недорогая пельменная пользуется успехом не только как кафе, но и как площадка для мероприятий. Например, здесь выступают со стендапами начинающие комики или местные группы. Кроме того, «Подбелка» получила наклейку от Елены Летучей и программы «Ревизорро». В меню — классические пельмени, а также с мясом лося, индейкой, грибами, мясом утки или морепродуктами. При заказе доставки по телефону действует скидка 20%.

Адрес: Б.Октябрьская, 28

Арт-пространство UNICK Островок современности

© vk.com/unicklab

В центре UNICK проходят вечеринки, выставки, лекции — все, что может быть связано с искусством или современной культурой. Недавно здесь открылась экспозиция иллюстратора и графического дизайнера Ярослава Кирсанова. Художник работает с зарубежными и российскими брендами, а также состоит в сообществе российских коллажистов Russian Collage. Свои работы он называет «сумеречными коллажами», созданными под влиянием постмодернистской культуры. По словам автора, смешанная техника и коллажи — это мощный инструмент для внешнего и внутреннего исследования, а внутри каждого из нас живут сильные образы, которые можно разбудить с помощью визуальных историй.