Концерты первопроходцев хип-хопа и поп-фрешменов, российские премьеры фильмов «Кинотавра» и экспериментальных работ о медиакритике, выставки о положении объектов в лесу и женщин в обществе и многое другое — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

«Summer Sound»: «Каста»

© facebook.com/kastanews

Первый альбом «Касты», еще на кассете, вышел в 1999 году; за это время русский рэп пережил драматические перемены — из маргинального жанра, заслуживавшего в местной музпрессе в лучшем случае снисходительного отношения, превратился в настоящий мейнстрим. Тем интереснее увидеть, что сегодня готовы предложить слушателю участники группы, которые много-много лет назад занимались популяризацией жанра — причем в гораздо менее комфортных условиях. Gipsy, 18 сентября

Чиж в «Главклубе»

© Елена Разина

«Чиж & Со» — своего рода позитивный стандарт русского рока: группа исполняет простые и беззлобные песни, тяготеет к акустическому звучанию и записала как минимум два народных хита («Вечная молодость» и «О любви»). «Главклуб Green Concert», 19 сентября

«Счастливый час»

Более чем пятичасовой фильм Рюсукэ Хамагути «Счастливый час» целиком держится на четверке актрис, создающих на экране живые образы тридцати-с-чем‑то-летних современных японок, отказывающихся соответствовать ожиданиям общества. В то время как их мужчины опираются на рациональность и равновесие, женщины делают выбор в пользу интуиции, солидарности и эмпатии. Телесные практики, судебное заседание, игра в маджонг, литературные чтения, танцы в ночном клубе и многочисленные разговоры за выпивкой разворачиваются в реальном времени, создавая эффект тотального погружения в жизни героинь. Garage Screen, 19 сентября

System 108

© facebook.com/kovyazind

После длительного воздержания, лесных приключений и всевозможных летних разложений на цветовой спектр System 108 возвращается в стены любимого завода на Дубровке. Большую часть слотов на главной сцене занимают живые выступления: один из них достался наконец-то добравшемуся из Берлина Филиппу Горбачеву, другой — Mujuice, а программу лайв-сетов дополнят Павел Афанасьев и Дима Ковязин. Mutabor, 19 сентября

Groza

© vk.com/groza_official

Проект Groza состоит из элементов, которые никак не хотят склеиваться вместе: молодая девушка с приятным и многогранным голосом, футуристичный сеттинг, модная электроника и инди-артисты на фитах. Тривиальные тексты о летних прогулках и томных чувствах не улучшают ситуацию, и если Groza сможет привнести в этот формализм личное измерение, у нее есть шанс на успех. Поэтому концерт в петербургском Hyper Club — возможность застать живое выступление только набирающей популярность исполнительницы. Hyper Club, 20 сентября

Ярмарка вакансий на «Стрелке»

© КБ «Стрелка»

Из года в год российские вузы выпускают сотни новых специалистов в области архитектуры и урбанистики. Некоторые выпускники сразу находят место в профессии, у других же уходят годы на поиск карьерного пути, который может лежать за пределами архитектуры — на стыке экономики, городского развития, девелопмента, дизайна и других дисциплин. «Ярмарка вакансий» — мероприятие, призванное показать молодым специалистам неочевидную мультидисциплинарность их профессии и осветить несколько сценариев профессионального развития с возможностью уже сейчас найти стажировку или работу мечты. Программа ярмарочного дня будет разделена на лекционный и карьерный блоки. Институт «Стрелка», 20 сентября

Выставка «Ча ща»

«Путь героев», Юля Несис © «Marka»

Выставка «Ча ща» — это проект лэнд-арта, исследующий лес как важный феномен культуры в контексте изменений, которые принес 2020 год. Выход современного искусства на природу можно воспринимать как побег от принуждений и запретов городских институций, а можно как экспансию в чужое пространство и переход в новое качество. Для кого‑то из художников, представленных на выставке, побег в лес — это реакция на новые пандемические опасности, отразившиеся в актуальных объектах социального дистанцирования, а часть авторов, напротив, воспринимает проект переноса искусства в лес как необходимость переосмыслить форму и тип работ. Но главный экспонат выставки — это, конечно, сам лес. Курорт «Пирогово», до 20 октября

Совместная программа Garage Screen и «Кинотавра»

«Нос, или Заговор «не таких»

Сразу после завершения 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в летнем кинотеатре Музея «Гараж» состоятся московские премьеры трех значимых, по версии Garage Screen, фильмов полнометражного конкурса фестиваля. Их названия объявят 18 сентября — сразу после окончания «Кинотавра», но продажа билетов на сеансы уже открыта, а 21 сентября состоится специальный показ фильма открытия «Кинотавра» — картины классика мировой анимации Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких». Все показы совместной программы Garage Screen и «Кинотавра» будут сопровождаться обсуждением фильмов с их авторами. Garage Screen, 21–24 сентября

«Ундина» в киноклубе «Афиши»

Подробности по теме Сом и любовь: посмотрите трейлер «Ундины» — Русалочки на новый лад («Дисней» ни при чем!) Сом и любовь: посмотрите трейлер «Ундины» — Русалочки на новый лад («Дисней» ни при чем!)

Киноклуб «Афиша» снова собирает друзей, чтобы посмотреть «Ундину» — романтическую сказку Кристиана Петцольда. На лекции по истории Берлина Кристоф (Франц Роговски) встречает в музее милую экскурсоводшу по имени Ундина (Паула Бир). После нелепого знакомства у них завязываются отношения. Он — промышленный водолаз и после погружений ездит к ней на электричке, она учит новые лекции, они дурачатся и гуляют. Сюжет, казалось бы, банальнее не придумаешь, но все в ее имени — Ундина. Оно указывает на то, что это не просто лав-стори, а перенесенный в современность германо-скандинавский миф. «Формула Кино Европа», 23 сентября

«Лютик»

© vk.com/lutic_music

Саша Москалец со своим проектом «Лютик» представляет альбом «Банши» — музыканты исполнят семь песен про главные триггеры поколения новой искренности, где тема (само)разрушения является основным лейтмотивом. Это уже второй альбом Саши, которую многие помнят по электронному проекту Sewage Sour, однако в сольном творчестве у Саши получаются понятные большинству песни о безысходности и неприятии существующей реальности. На концерте прозвучат и новые синглы, выход которых запланирован на декабрь текущего года и март следующего, а на разогреве сама Саша встанет за пульт, чтобы поставить любимые треки. Powerhouse, 23 сентября

Кинофестиваль «Панорама»

«Создавая Монтгомери Клифта»

«Панорама» — ежегодный фестиваль, придуманный кураторами Москино для артхаусных кинотеатров сети; в 2020 году пройдет во второй раз. Лейтмотивом второго выпуска «Панорамы» стала медиакритика: фильмы программы самоотверженно грезят о собственном устройстве — разбирают себя на части, подвергают сомнению основания кинематографа, практикуют самоубийственную иронию и рассуждают о современных визуальных практиках. Зрителей ждут формалистский триллер, возникший из просмотра роликов на ютьюбе («Просмотровая будка»), биографический фильм-эссе о звезде Голливуда («Создавая Монтгомери Клифта»), ностальгический оммаж эпохе VHS-кассет («VHYes»), парадоксальная мелодрама («Женщина, которая убежала»), страницы интимного дневника («Мой мексиканский брецель») и реактуализация классических авангардных опытов («Городской пейзаж» и «Центральный регион»). Кинотеатр «Звезда», 23–27 сентября

Выставка «Возвращение в усадьбу»

23 сентября музей «Новый Иерусалим» представит выставку «Возвращение в усадьбу», которая впервые в столь крупном масштабе продемонстрирует разнообразные усадебные коллекции музея — живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, архивные материалы: более 400 предметов из собственного музейного собрания и частных коллекций. Задача проекта — обратиться к культурному наследию усадеб как к феномену, не утраченному благодаря музеям, приоткрыть завесу над событиями послереволюционных лет и отдать должное людям, это наследие сохранившим, а погрузиться в тему гостям выставки поможет нестандартный подход к экспонированию: от входа до выхода посетителей ждет не показ отдельных предметов, а целостный рассказ-путешествие в эпоху и взгляд на усадьбу как на единый комплекс места, быта и атмосферы. «Новый Иерусалим», 23 сентября

Спектакль «Русская классика»

© «Приют комедианта»

Режиссер-интеллектуал Дмитрий Волкострелов впервые обращается к русской классической литературе, но не создает очередную интерпретацию известной истории, а делает сам феномен «русской классики» главной темой, сюжетом и героем спектакля. Почему Пушкин, Толстой, Достоевский — это «наше все»? Как их тексты стали частью «русского культурного кода» и неприкосновенным объектом гордости? Какое отношение «русская классика» имеет к нам и имеет ли вообще? Спектакль «Русская классика» предлагает зрителю если не ответы на эти вопросы, то как минимум основания для рефлексии над ними. «Приют комедианта», 24 сентября

Спектакль «Ромео и Джульетта»

© РАМТ

Современную интерпретацию классической пьесы описывает режиссер постановки Егор Перегудов: «Мы пытаемся уйти от романтического налета, некой сказочности и фантастичности — шпажных боев и склянок с ядами, — чтобы рассказать сегодняшнюю историю — историю, которая касается нас напрямую: есть мир, полный вражды и ненависти, а есть вызов этому миру, который выражается в любви и верности. Будут ли враждовать два семейства? Будут. Погибнут ли Ромео и Джульетта? Погибнут. В остальном мы ищем нечто новое». РАМТ, 24 сентября

Выставка «Фотоувеличение»

© Центр Вознесенского