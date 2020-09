На карте можно найти дату постройки здания, его фотографию, имя архитектора и информацию об архитектурном стиле. Для обозначения исторических периодов авторы разделили дома на карте по цветам, а принципом деления на эпохи стала смена государственной или городской власти.

«Ассоциативный контекст связывает дома либо с советскими лидерами, либо — в наши дни — с градоначальниками», — комментирует проект Милана Глебова. «Дореволюционные окрашены в красный кирпичный цвет, сталинские высотки и их современники — в ярко-желтый, как стены главного здания МГУ на ярком солнце, бетонные семидесятые делаем тускловато-зелеными, а современным зданиям к лицу электрически холодный синий».

В основу проекта легла геометрия зданий из открытых данных Росреестра от 2016 года: в частности, большинству домов оттуда присвоен год постройки. Информацию о московских постройках после 2016 года авторы взяли с OpenStreetMap, а названия и фотографии объектов культурного наследия — с сайта Министерства культуры. Фотоархив проекта дополнили снимки зданий с «Викимапии» и Wikidata.

При работе над проектом авторы столкнулись с несколькими неожиданностями. Так, при попытке составить график возрастов домов картографы обнаружили, что большинство зданий в столице датированы 1917 годом постройки — это объясняется тем, что все дома с неизвестным годом строительства после революции отнесли к 1917 году. На этом же графике отображены пиковые значения декад — по словам авторов, «это эффект округления дат при записи возраста дома».

Карта возраста домов Москвы — уже четвертая для проекта How Old Is This House: на сайте также представлены аналогичные данные для Санкт-Петербурга, Казани и Владимира. Там же можно купить бумажный постер с картой.