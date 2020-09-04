В последние годы человечеству приходится все чаще сталкиваться с природными катастрофами и нести ущерб из‑за последствий этих катаклизмов — как экономический, так и социальный. Тенденция к учащению таких ситуаций связана с резкими климатическими изменениями, которые спровоцированы деятельностью человека, — в частности, повышением концентрации парниковых газов в атмосфере. На сегодняшний момент более половины мирового населения живет в городской местности, а более 70% парникового газа СО2 выбрасывается в атмосферу из городов, хотя по площади они занимают всего лишь от 0,5 до 3% всей суши. При этом темпы урбанизации растут, и по прогнозам уже к 2050 году количество горожан составит более 2/3 от всего населения Земли.

В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» впервые появился термин «устойчивое развитие». Им обозначают концепцию развития, отвечающего на потребности настоящего, но не ущемляющего потребности будущих поколений , и современным городам необходимо следовать этому принципу для сохранения экосистемы. Сейчас под устойчивым развитием понимается достижение баланса между экономическим, экологическим и социальным измерениями эволюции человечества, однако основной контекст употребления термина — именно экологический.