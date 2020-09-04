Сегодня более половины населения Земли живет в городах, а влияние урбанизации на окружающую среду становится критическим. Поэтому городам важно следовать по пути устойчивого развития — участница Summit Z8 София Батыршина выбрала ключевые для Москвы условия сохранения экосистемы.
Волонтер проектов Института «Стрелка», член КЮИ при ГМИИ им. А.С.Пушкина; занимается разработкой исследования на тему «Москва как устойчивый город»
В последние годы человечеству приходится все чаще сталкиваться с природными катастрофами и нести ущерб из‑за последствий этих катаклизмов — как экономический, так и социальный. Тенденция к учащению таких ситуаций связана с резкими климатическими изменениями, которые спровоцированы деятельностью человека, — в частности, повышением концентрации парниковых газов в атмосфере. На сегодняшний момент более половины мирового населения живет в городской местности, а более 70% парникового газа СО2 выбрасывается в атмосферу из городов, хотя по площади они занимают всего лишь от 0,5 до 3% всей суши. При этом темпы урбанизации растут, и по прогнозам уже к 2050 году количество горожан составит более 2/3 от всего населения Земли.
В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» впервые появился термин «устойчивое развитие». Им обозначают концепцию развития, отвечающего на потребности настоящего, но не ущемляющего потребности будущих поколений, и современным городам необходимо следовать этому принципу для сохранения экосистемы. Сейчас под устойчивым развитием понимается достижение баланса между экономическим, экологическим и социальным измерениями эволюции человечества, однако основной контекст употребления термина — именно экологический.
Что способствует устойчивому развитию городов?
Качество воздуха — более непостоянный показатель, чем качество воды в реке: оно различается даже в соседних ста метрах. За этим параметром в Москве следит Мосэкомониторинг, и даже существует удобная карта, где можно посмотреть текущее состояние воздуха в районе. Но к этой системе есть претензии: она искажает показатели в лучшую сторону, а датчики нарочно стоят в самых зеленых местах района. Помимо этого, в Москве часто происходят несанкционированные выбросы вредных веществ от сжигания свалок и заводов.
Действенный способ контролировать качество воздуха — организация локальных сообществ, следящих за ситуацией в районе. Например, жители Западного (и Юго-Западного) административного округа рассказывают в фейсбуке, если в районе чувствуется запах гари или виднеется столб дыма, а также о том, что в этих случаях нужно делать. Еще один способ — создание альтернатив государственной системе контроля качества воздуха: к примеру, существует организация Breathе.Moscow — открытый общественный проект по мониторингу качества воздуха. Вы также можете собрать собственный датчик воздуха или купить готовый и отправлять данные с него на общедоступные ресурсы, таким образом создавая целую сеть независимых измерений.
Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира: более 50% территории города занимают зеленые насаждения. Но как бы Москва ни гордилась этой статистикой, с удорожанием земли учащаются незаконные вырубки лесов (один из громких примеров — вырубка «Лосиного Острова»).
Решение этой проблемы — кооперация: важно освещать вопрос и привлекать внимание локальных сообществ. Например, вырубку «Лосиного Острова» частично останавливает группа, посвященная проблеме; в ней можно почитать о ситуации и о том, как помочь активистам.
В 2019 году Москва переработала только 8% твердых коммунальных отходов, остальное отправилось на полигоны или было сожжено. С января 2020 года правительство города ввело двухконтейнерную систему сбора мусора: синий контейнер — для вторсырья, серый — для смешанных отходов. Эта система — первый шаг к просвещению горожан, но она гораздо менее эффективна, чем системы сортировки вторсырья по фракциям (например, стекло, металл и бумага). Чем больше различных контейнеров для определенных фракций, тем меньше нагрузка на сортировочную станцию и ее работников, а также лучше качество сырья. Правительство Москвы также активно продвигает мусоросжигание как простой способ утилизации отходов, однако такой метод будет вредить среде, стимулируя производство нового мусора и мешая развитию отрасли переработки.
Важно задумываться о дальнейшей судьбе ваших отходов за пределами квартиры, узнавать больше про сегодняшнюю ситуацию с утилизацией отходов в районе и городе в целом. Для этого существует проект «Раздельный сбор», где много полезной информации о сортировке вторсырья и способах улучшения существующей системы. Также можно перейти к более сложным системам сбора отходов на индивидуальном уровне, например сортировать мусор по двухконтейнерной системе или же организовать улучшенную систему сбора во дворе.
Москва каждый год считает количество выбросов углекислого газа, однако это невидимый аспект окружающей среды — верность данных нельзя проверить невооруженным глазом. Поэтому горожанам сложнее всего повлиять на него напрямую.
Самый простой способ — уменьшить свой собственный углеродный след: 16% углекислого газа выделяется транспортом, а 90% автопарка Москвы занимает легковой транспорт. Стоит как минимум посмотреть, какие способы передвижения и компании-перевозчики наиболее углеродонейтральны.
Мало кто согласится сейчас поплавать в Москве-реке, хотя вода в ней соответствует культурно-бытовому регламенту, а значит, формально в реке можно купаться. Согласно докладу о состоянии окружающей среды в Москве за 2019 год, в большинстве створов вода характеризовалась как условно чистая. Но даже визуально кажется, что эти данные слабо соответствует реальности.
Проблема в отношении города к реке как к ресурсу водоснабжения и утилизации сточных вод. Москва-река нечасто рассматривается как место рекреации, а бетонные набережные нарушают иммунитет реки и к тому же мешают естественным фильтрам воды.