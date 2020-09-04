Как и в любом мегаполисе, в Москве существует социальное неравенство, которое проявляется в том числе территориально. Расслоение жителей связано со многими факторами: от исторического расселения до особенностей структуры района. Ольга Лихенко рассказывает, как обнаружить неравенство на карте, какие у него последствия и что помогает его сократить.

Ольга Лихенко Выпускница Высшей школы современных социальных наук МГУ им. М.В.Ломоносова; интересуется социальными науками, урбанистикой и модой

Социальное расслоение — неизбежный порядок вещей и одна из ключевых проблем наук об обществе: те или иные группы людей всегда имеют неравный доступ к благам. Москва — крупнейший мегаполис, которому социальное расслоение очевидным образом также свойственно. Однако неравенство в Москве проявляется не только экономически или культурно, но и территориально. Исторически карта Москвы имеет радиально-кольцевую систему: Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца, а также МКАД пересекаются несколькими радиусами. Такой логика структуры города оставалась вплоть до 2012 года, когда Москва все-таки оказалось резиновой и лопнула в направлении юго-запада. Тем не менее радикальное расширение почти не повлияло на принципы социального расслоения в Москве, а радиально-кольцевая структура сохранилась.

Базовый уровень территориального расслоения в городе интуитивно понятен: центр — окраина. Центр круга оказывается точкой притяжения: вокруг него «собираются» все значимые места, к нему стремятся горожане. Именно центр берет на себя ключевую функциональную нагрузку. И несмотря на то, что со временем центр становится все больше перегружен функционально, жить там престижнее всего. Но такое социальное неравенство на карте исходит из исторических особенностей развития города и его строения, поэтому намного интереснее то, как окраины соотносятся между собой. Факторы территориального неравенства

Исторические особенности расселения Отдельные исторические особенности расселения разных групп населения в Москве выделяются особенно ярко. Наглядная иллюстрация — юго-запад Москвы: в советское время здесь проживала академическая интеллигенция, а сейчас расположены крупные университеты и научно-исследовательские институты. Юго-западное направление считается наиболее престижным для проживания не в центре, и этот факт обусловил то, что оно стало продленным центром города. Еще один пример — северо-запад: вдоль Ленинградского проспекта расселялась советская номенклатура и техническая интеллигенция, а из‑за удобства проживания район часто называют «комфортной Москвой». Тип застройки Преобладающий тип застройки значительно влияет на привлекательность района для жилья. Основной негативный фактор в этом аспекте — наличие промышленных зон, заводов и фабрик как действующих, так и нет. Заводы можно найти в любой части города, но наибольшая их концентрация — на востоке: он застраивался позднее запада, там концентрировалась массовая застройка, а рядом с предприятиями жили рабочие. Также существует гипотеза о том, что если бы заводы располагались на западе, то из‑за розы ветров Москвы весь город был бы загрязнен выбросами предприятий. Экологическая обстановка Заводы и промышленные выбросы напрямую влияют на уровень экологии внутри районов. Закономерным образом восток Москвы, на котором находится больше промышленных предприятий, более загрязнен, а самыми зелеными при этом остаются районы северо-запада: Строгино, Митино и Крылатское. Благоприятность района также тесно связана с зеленой растительностью — парками, скверами или лесами: эти места притягивают людей и улучшают жизнь района. Качество инфраструктуры Важный показатель территориального расслоения связан с известным правилом «спрос рождает предложение»: на западе проживают обеспеченные группы населения, способные больше тратить. Благоприятная среда этих районов обусловливает расположение магазинов премиум-класса и велопарковок. Также этот фактор связан с понятием досуговой миграции: благодаря отсутствию промышленных зон и большого количества вариантов досуга жители западных районов не видят необходимости ехать в центр, чтобы провести там время. А чем больше жители проводят время в собственном районе, тем больше появляется локальных сообществ и тем эффективнее он развивается. Географические особенности В понятие «комфорт района» входят разные показатели, ключевые из которых — транспортная структура внутри района и доступность перемещений. Так, район Нагатинский Затон на юге Москвы имеет несколько особенностей расположения: с одной стороны он граничит с рекой, а с другой — с крупной магистральной дорогой. Эти ограничения создают объективные трудности даже для выезда из района, не говоря о пеших или велосипедных прогулках. Районы Бибирево и Алтуфьево также зажаты между железной дорогой на юге и МКАДом на севере, и это приводит к замкнутости района на самом себе: людям тяжело выбираться, а структура не позволяет спокойно гулять внутри него. Безопасность Из‑за неспособности жителей качественно провести досуг рядом с домом, район может стать все менее безопасным. Безопасность района можно разделить на два типа — объективную (количество криминальных эпизодов в районе) и субъективную (то, как сами жители оценивают район). Статистика опасности районов за 2020 показывает, что не все объективно опасные районы находятся на востоке, однако главные лидеры списка — Измайлово, Кузьминки и Люблино — расположены именно там; эти же районы считаются опасными и самими горожанами. Чем меньше людей на улицах, тем менее благоприятным кажется район; именно этим объясняется образ городского центра и запада как безопасного места, хотя на практике это не всегда так. Например, Ломоносовский район, будучи объективно опасным, местными жителями таковым не воспринимается, а из‑за большого количества людей в центре родители не боятся отпускать туда детей даже несмотря на небезупречную статистику безопасности.

У любого неравенства есть негативные последствия. И в случае с Москвой — разделением на престижную и непрестижную части, активной застройкой и постоянным ростом населения — таким последствием является геттоизация. Геттоизация — это факт обособления некоторых районов города определенными группами общества; она возникает из‑за неразвитой инфраструктуры, падений дохода и разрыва с другими частями города. В зону риска в первую очередь попадают однотипные спальные районы старой и новой застройки, находящиеся именно на востоке столицы. Чтобы район развивался и процветал, местные жители должны начать проводить в нем как можно больше времени. Чем больше на улицах района людей, самых разных и идущих по самым разным делам, тем безопаснее район становится как статистически, так и по субъективным ощущениям горожан. Появление людей означает и появление случайных наблюдателей, наличие которых часто предотвращает криминальные ситуации на улицах. Но чтобы люди появились на улицах, они должны сами захотеть туда выйти.

Что помогает району избежать геттоизации? Реновация промышленных зон Старые заводы могут стать не только творческими кластерами, но и магазинами или в крайнем случае офисами. «Флакон» рядом с «Дмитровской» на севере, «Винзавод» и Artplay на «Курской», «Красный Октябрь», «Красная роза» в Хамовниках — все это известные примеры удачной джентрификации и реновации промышленных территорий. Главное — не превращать их в жилые комплексы: это увеличит число людей, которым по-прежнему будет некуда выйти. Административная поддержка Создание выгодных условий для открытия бизнеса для местных жителей способно улучшить инфраструктуру района, а новые точки досуга не только привлекут местных жителей туда, но также создадут новые рабочие места. Формирование этих условий зависит от поддержки районной администрации, поскольку частным предпринимателям невыгодно открывать бизнес в местах с неблагоприятной репутацией. Муниципальные действия Даже простые мероприятия на территории прокладывают путь к появлению соседского сообщества. От йоги в парке и популярной у пенсионеров скандинавской ходьбы до фестивалей еды — все это собирает людей вместе и выманивает их провести время на улице, не уезжая далеко от дома.