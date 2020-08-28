Российские города часто страдают от наводнений и затоплений, количество которых увеличивается с каждым годом. Основная проблема — в инфраструктуре, которая не справляется с количеством осадков. Эксперты из КБ «Стрелка» рассказывают, как сделать города более устойчивыми к природным катастрофам.

В последние годы аномальное количество осадков в российских городах фиксируется так часто, что постепенно становится нормой — для примера можно вспомнить разрушительные московские ливни в июне и июле 2020 года. Такая ситуация — следствие глобальных изменений климата: число наводнений в России выросло в полтора раза в сравнении с показателями 1990-х годов. Для борьбы с затоплениями российские города используют «серую» инфраструктуру — традиционные инженерные сооружения из бетона: дамбы, плотины и системы ливневой канализации. Такая инфраструктура рассчитана на средний уровень воздействия и не справляется с возрастающим объемом осадков, поэтому затопления происходят в городах России с пугающей регулярностью. Среди основных проблем «серой» инфраструктуры — высокая стоимость и уничтожение экосистем, а также усугубление последствий наводнения в случае прорыва дамбы.

1 из 6 2 из 6 3 из 6 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Специалисты из КБ «Стрелка» предлагают решить проблему путем перехода к «зеленой инфраструктуре» — стратегически спланированной сети природных ландшафтов, встроенных в городские территории. При нормальном положении дел такая сеть может выполнять функцию общественного пространства или зеленой зоны, а в случае наводнения обеспечивает большую устойчивость и безопасность для экологии.

Ландшафт не требует дорогостоящих вложений на ремонт или восстановление, что выгодно отличает его от традиционной инфраструктуры.

При подготовке исследования эксперты опирались на опыт Тулуна Иркутской области — в 2019 году там произошло одно из самых масштабных наводнений в современной истории России. Поэтапно анализируя природную катастрофу, специалисты доказали, что ее можно было избежать, если бы город использовал «зеленую» инфраструктуру. «Наводнения — часть гидрологического процесса, который нельзя остановить, но к которому можно адаптироваться и уменьшить масштаб негативных последствий», — прокомментировали исследование эксперты. Переход к новой инфраструктуре — лишь одна из мер, которые могут помочь городам защититься от наводнений и затоплений. Среди прочих мер — новые стандарты застройки в зонах риска, восстановление лесного покрова в бассейнах рек и обновленные стратегии перемещения жителей из затопленных территорий. Полный текст исследования доступен на сайте медиацентра КБ «Стрелка».