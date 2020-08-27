27 августа в Москве открылась международная школа креативных технологий TUMO. Школа, работающая по всему миру, примечательна системой обучения: без учителей и оценок. Студенты школы обучаются самостоятельно — выполняют задания и посещают мастер-классы приглашенных экспертов, а итогом обучения становится портфолио выполненных проектов.

Школа предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Обучение доступно студентам со всей России: помимо очной формы, в школе работает программа онлайн-образования. Сейчас в школе восемь профильных направлений: программирование, графический дизайн, робототехника, 3D-моделирование, разработка компьютерных игр, создание музыки, кино и анимация. Позже к ним добавятся еще шесть профилей — веб-разработка, сторителлинг, цифровая живопись, фотография, моушн-графика и новые медиа.

В начале образовательного процесса студенты прослушивают уроки по всем программам, после чего выбирают два наиболее подходящих направления. Обучение проходит дважды в неделю и дополняется мастер-классами специалистов со всего мира. Для поступления в TUMO не требуется специальная подготовка, а начать учиться можно в любой момент. Первых студентов школа примет уже в октябре 2020 года, а 6 сентября пройдет день открытых дверей.