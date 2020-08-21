Здесь собраны все материалы, посвященные Summit Z8, который пройдет 22 августа, — о его главных действующих лицах, программе показа короткометражных фильмов и лайнапе. Увидимся на «Стрелке»!
Summit Z8
Подробная программа и расписание Summit Z8: лекции, кинопоказ, концерт и вечеринка
Summit Z8
Лютик, «Влажность», Алмо и другие: на «Стрелке» выступят любимые фрешмены «Афиши Daily»
Summit Z8
Кино от зумеров и про зумеров: 5 короткометражек, которые покажет «Афиша Daily»
Summit Z8
10 новых героев, которые выступят на Summit Z8
Генеральный партнер Summit Z8 — компания «Порше Россия», представляющая абсолютно новый электрический автомобиль Porsche Taycan.