Секция «Медиа», Арина Барабанова

«Искусственный интеллект против новостников: как журналистам выжить в новом мире»

Как искусственный интеллект поможет журналистам в будущем и что нужно делать тем, кто рискует попасть под сокращение. Насколько работа редакций сейчас стала лучше с внедрением ИИ (и стала ли?). А также возможные векторы развития для журналистов и способы применения ИИ в медиа.

Секция «Мода», Александра Манакина

«Новая мода: как индустрия работает с социальной повесткой и кому это нужно»

Влияние остросоциальных процессов и культурных явлений на формирование модных трендов и изменений в индустрии: как экологический, гендерный, политический и другие значимые дискурсы меняют модную повестку

Секция «Политика», Елена Мавленкина

«Политическое участие: как и почему каждый может влиять на окружающую среду»

Выступление будет посвящено абсентеизму в современной России. Как перестать ограждаться от политики, не бояться государства, а знать и понимать, как с ним работать.

Секция «Еда», Александр Мартынов

«Феномен мультипространства: бары и кафе как зеркало поколения»

Как ключевые особенности поколения Z влияют на выбор ими мест, в которых им приятно проводить время. И какими должны быть современные бары и рестораны, чтобы отвечать запросам молодых.

Секция «Культура», Дмитрий Барченков

«Вырос на Marvel: Как поколение Z наплевало на норму в массовой культуре»

Мы живем в удивительное время, когда понятие нормы размывается, границы стираются. Кто сформировал такую среду свободы: представители поколения Z, их предшественники или вообще все вместе взятые?

Секция «Кино», Егор Беликов

«Кино эпохи мефедронового шика: как современные контркультурные фильмы описывают поколение и будущее»

Сегодняшние времена кажутся спикеру похожими по своей развеселой фаталистичности и обреченности на годы героинового шика. Как новые наркотики изменили культуру и кино и что мы можем с этим сделать.

Секция «Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Технологии», Регина Турбина

«Будущее моды: как цифровая одежда повлияет на модную индустрию»

Цифровая одежда позволяет быть ближе к моде, позволяет любому человеку получить удовольствие, попробовать новый опыт взаимодействия с вещами, окружающим миром и людьми. Важно понимать, что диджитал-одежда — не замена вещам, а, прежде всего, приятные эмоции, связанные с покупкой, с ожиданием.

Секция «Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Урбанистика», Ольга Лихенко

«Город социального расслоения: как выглядит неравенство на карте Москвы»

В Москве существует социальное расслоение, которое естественно для любой общественной структуры. Любое социальное неравенство приводит к негативным последствиям, в данном контексте самое главное из них — угроза геттоизации. Поэтому в современном мире важно не только уметь видеть неравенство, но и принимать меры, для того чтобы максимально его сократить.

Секция «Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Экология», София Батыршина

«Устойчивое развитие: как сделать Москву экологичной»

Так как большинство людей сейчас живут в городе, город становится той мегаформой, вклад которой в окружающую среду наиболее заметен. И чем больше город, тем сложнее ему добиться гармоничных отношений с природой. Как можно сделать жизнь мегаполиса более гармоничной с природной средой.

Секция «Музыка», Лидия Ильина

«Потому что страшно: как новая музыка рассказывает о политике в России»

Как новая музыка рассказывает о политике в России: почему современные музыканты начинают высказываться о политическом, почему русская музыка выражает не только страх и безысходность, но и надежду. А также что нас ожидает в будущем и какие различия есть у музыкальной сферы настоящего и недавнего прошлого.