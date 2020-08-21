Это программа и расписание Summit Z8, который пройдет уже 22 августа на «Стрелке». Напоминаем, что вход на каждый блок мероприятия (кроме афтепати) будет строго по регистрации. Если вы понимаете, что не сможете прийти, пожалуйста, отмените свою регистрацию, чтобы дать возможность другим желающим занять ваше место🤞
Выступления участников: лекции
13.00–17.45
Секция «Медиа», Арина Барабанова
«Искусственный интеллект против новостников: как журналистам выжить в новом мире»
Как искусственный интеллект поможет журналистам в будущем и что нужно делать тем, кто рискует попасть под сокращение. Насколько работа редакций сейчас стала лучше с внедрением ИИ (и стала ли?). А также возможные векторы развития для журналистов и способы применения ИИ в медиа.
Секция «Мода», Александра Манакина
«Новая мода: как индустрия работает с социальной повесткой и кому это нужно»
Влияние остросоциальных процессов и культурных явлений на формирование модных трендов и изменений в индустрии: как экологический, гендерный, политический и другие значимые дискурсы меняют модную повестку
Секция «Политика», Елена Мавленкина
«Политическое участие: как и почему каждый может влиять на окружающую среду»
Выступление будет посвящено абсентеизму в современной России. Как перестать ограждаться от политики, не бояться государства, а знать и понимать, как с ним работать.
Секция «Еда», Александр Мартынов
«Феномен мультипространства: бары и кафе как зеркало поколения»
Как ключевые особенности поколения Z влияют на выбор ими мест, в которых им приятно проводить время. И какими должны быть современные бары и рестораны, чтобы отвечать запросам молодых.
Секция «Культура», Дмитрий Барченков
«Вырос на Marvel: Как поколение Z наплевало на норму в массовой культуре»
Мы живем в удивительное время, когда понятие нормы размывается, границы стираются. Кто сформировал такую среду свободы: представители поколения Z, их предшественники или вообще все вместе взятые?
Секция «Кино», Егор Беликов
«Кино эпохи мефедронового шика: как современные контркультурные фильмы описывают поколение и будущее»
Сегодняшние времена кажутся спикеру похожими по своей развеселой фаталистичности и обреченности на годы героинового шика. Как новые наркотики изменили культуру и кино и что мы можем с этим сделать.
Секция «Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Технологии», Регина Турбина
«Будущее моды: как цифровая одежда повлияет на модную индустрию»
Цифровая одежда позволяет быть ближе к моде, позволяет любому человеку получить удовольствие, попробовать новый опыт взаимодействия с вещами, окружающим миром и людьми. Важно понимать, что диджитал-одежда — не замена вещам, а, прежде всего, приятные эмоции, связанные с покупкой, с ожиданием.
Секция «Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Урбанистика», Ольга Лихенко
«Город социального расслоения: как выглядит неравенство на карте Москвы»
В Москве существует социальное расслоение, которое естественно для любой общественной структуры. Любое социальное неравенство приводит к негативным последствиям, в данном контексте самое главное из них — угроза геттоизации. Поэтому в современном мире важно не только уметь видеть неравенство, но и принимать меры, для того чтобы максимально его сократить.
Секция «Будущее: Porshe x «Афиша Daily». Экология», София Батыршина
«Устойчивое развитие: как сделать Москву экологичной»
Так как большинство людей сейчас живут в городе, город становится той мегаформой, вклад которой в окружающую среду наиболее заметен. И чем больше город, тем сложнее ему добиться гармоничных отношений с природой. Как можно сделать жизнь мегаполиса более гармоничной с природной средой.
Секция «Музыка», Лидия Ильина
«Потому что страшно: как новая музыка рассказывает о политике в России»
Как новая музыка рассказывает о политике в России: почему современные музыканты начинают высказываться о политическом, почему русская музыка выражает не только страх и безысходность, но и надежду. А также что нас ожидает в будущем и какие различия есть у музыкальной сферы настоящего и недавнего прошлого.
Показ короткометражных фильмов
18.00–20.00
«Год Белой Луны»
Реж. Максим Печерский
Фильм — победитель конкурса короткого метра фестиваля «Дух огня-2020», участник российской программы фестиваля MIEFF. Лента представляет собой записи телефонных разговоров матери с сыном: она живет по астрологическим предсказаниям — он жалуется на проблемы со своим парнем, она поет в караоке — он путешествует по миру, она болеет — он молчит. Но в Год Белой Луны невидимая кармическая планета Cелена укажет им путь Света и Благодати, придав их жизням ощущение высшего смысла. Трагикомедия о диалоге двух самых близких людей, которые никак не могут по-настоящему услышать друг друга.
«******»
Реж. Рим Шафигуллин
Фильм — участник XI Международного молодежного кинофестиваля ММК KZN и фестиваля короткометражных фильмов «НЕ просто кино». Кино начиная с нецензурного названия «******» (так скажем, «Пипец») посылает куда подальше все опостылевшие надстройки молодого кино (в кадре висит надпись «***** [К черту] ВГИК»), при этом смачно выстривая заново эти клише — закладки, мат и зацикленность на 1990-х, к которым отсылают зумеры и название студии. Достается и Оксимирону, и Дмитрию Мамулии, и всем-всем-всем.
«Кафе «Полночь»
Реж. Стася Венкова
Фильм — победитель фестиваля Sarajevo Fashion Film Festival в номинации «Лучший молодой режиссер», а также участник более двадцати фестивалей, в том числе в Голливуде. Три девушки жили счастливо в маленьком мире фантазии и сказки, пока реальность не начала влиять на их жизнь.
«Гекко»
Реж. Никита Лойк
История школьницы Алисы в зазеркалье криминального борделя. Мрачная сказка о бескомпромиссном мире взрослых, дружбе с улыбчивой ящеркой по имени Гекко и отчаянном побеге на долгожданную последнюю дискотеку.
«Шесть два восемь»
Реж. Анна Кузнецова
Фильм — победитель фестиваля Konik в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая операторская работа», обладатель диплома жюри «За героиню» фестиваля «Кинотавр», участник и победитель более 20 конкурсов и фестивалей. 18-летняя Саша влюблена в свою соседку по общежитию и страстно ненавидит ее парня Егора, который живет в их комнате нелегально. Больше всего на свете Саша хочет избавиться от Егора — не важно, каким образом. Она еще не знает, что иногда исполнение мечты — это худшее, что может произойти.
Выступления музыкантов
20.30–22.30
Avramova!
Дария Аврамова — продолжательница дела Евгения Горбунова и компании. То есть это авант-поп на голом ритме и с престранными и пространными звучками, в котором фонемы важнее слова, а модернистская статика заменяет поп-динамику. Что важно: песни Avramova! не являются несусветной заумью для модных галерей.
Лютик
Москвичка Александра Москалец, участница группы Sewage Sour, сольно заиграла бедрум-поп здорового человека. Очень личные песни под синтезатор и акустику про алкоголь, внутренних демонов и светлое завтра, в которое все больше верится с трудом.
Алмо
Житель Обнинска Алексей Мокроусов, когда‑то создавший развеселый паблик «Афиша говна», в итоге сам занялся музыкой — и, назло завистникам, весьма удачно. Никакой постиронии: на его последнем EP «Хаус-будни» и вправду звучит мелодичная и ритмичная музыка про обычные дела среднестатистического горожанина лет 25–30: крафт, танцульки, несчастливая любовь — и страстное желание, чтобы все отвалили, потому что хочется просто остаться дома и ни фига не делать.
Amchi
На саммите не будет ни одного рэп-артиста: кризис жанра достиг своего пика, никого по-хорошему интересного там нет. Другое дело — традиционный поп, основанный на R’n’B, там еще теплится жизнь. В том числе благодаря Артему Амчиславскому, уроженцу Сочи и выпускнику шоу «Песни». К его песням идеально подходит немного избитый эпитет «ранимые». Стильному свэгу он предпочитает зацикленные на сердечных болях интимные гимны.
«Магнитола»
Нижегородская группа играет замороченный альт-рок. Сравнения — моветон, но тут прямо напрашиваются, скажем, Incubus или At the Drive-In. Те тоже умудрялись соединять сложносочиненные ритмы с вдохновенными поп-мелодиями. Так и с «Магнитолой»: переменчивый грув, зычный вокал Андрея Ардабьевского и песни-кричалки.
«Влажность»
Громкая московская группа на последнем EP «Ультранасилие» сменила распущенный секс-рок на саморазоблачительный почти что хардкор — и весьма удачно. Новые песни «Влажности» — это одновременно и то, что вертится на языке у всех, кому еще нет тридцати, и то, подо что хочется разносить танцпол. Тут птицы не поют, тут пленных не берут. Идеальная рок-группа 2020 года.
Summit Z8 Afterparty by Porshe
С 23.00
Хедлайнером афтепати на «Стрелке» станет петербургская группа «Увула», одна из самых светлых и мелодичных российских команд. Петербуржцы выпустили в этом году свой первый винил ЕР «Ничего сверхъестественного» с немного экспериментальным, но все таким же ностальгическим, романтичным звучанием и поэтичными текстами.
После лайва за танцы на афтепати отвечает Lipelis — один из самых востребованных российских диджеев, которого практически невозможно поймать в Москве. Последние годы Леня Липелис провел в турах по Австралии, Бразилии, Индонезии, отыграл сет на легендарном фестивале Dekmantel и выпускался на лейблах с мировым именем — L.I.E.S., Public Possession, Running Back и, конечно, родном Low Budget Family.
Генеральный партнер Summit Z8 — компания «Порше Россия», представляющая абсолютно новый электрический автомобиль Porsche Taycan.