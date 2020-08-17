Еврейский музей и центр толерантности опубликовал онлайн-карту авангардных построек в Москве. На карту попали памятники советского конструктивизма, сосредоточенные на севере городского центра — вокруг станций метро Новослободская, Савеловская, Достоевская и Марьина роща.

Карта позволяет строить маршрут из любой удобной точки, а каждое отмеченное здание сопровождается подробной историей его создания. Всего на карте отмечены пятнадцать зданий — маршрут прокладывается таким образом, чтобы пользователь мог пройти в конечную точку через все остальные локации.

По словам одной из руководительниц проекта Александры Борисовой, «главная задача карты — не только предложить посетителям музея новые маршруты для прогулок по Москве, но и обратить их внимание на то, что сегодня наследие архитектуры конструктивизма в России находится под угрозой: множество раз перестроенные здания, утратившие в своем облике первоначальную идею архитекторов, рискуют быть забытыми или снесенными за ненадобностью».

Изначально карта была опубликована в 2018 году в бумажной версии. Для онлайн-формата проект дополнили новыми зданиями, а также сопроводили снимками архитектурного фотографа Дмитрия Чебаненко, которые наглядно показывают современное состояние зданий.