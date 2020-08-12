Американец Уолли Коваль создал инстаграм-аккаунт Accidentally Wes Anderson в 2017 году. В нем они публикуют фотографии реально существующей архитектуры, которая визуально напоминает эстетику фильмов режиссера: симметричные малоэтажные домики, стены зданий в пастельных тонах и старинные интерьеры.

Идея пришла к Уолли благодаря одноименному треду на Reddit с фотографиями случайных объектов, которые могли бы составить часть вселенной фильмов Андерсона. Большинство задокументированных в аккаунте локаций — это города Восточной Европы (поэтому стилистически большая часть зданий напоминает «Отель «Гранд Будапешт»), однако есть и менее очевидные места — например, Буэнос-Айрес или небольшие города Соединенных Штатов. Создатель аккаунта активно путешествует, изначально он самостоятельно фотографировал все здания, но с популярностью проекта начал получать изображения со всего мира от подписчиков. Сейчас их у аккаунта более миллиона.

В октябре 2020 года издательство Voracious опубликует составленный Уолли путеводитель по архитектуре из инстаграм-аккаунта, а предисловие к книге напишет сам Уэс Андерсон. Путеводитель содержит более двухсот локаций из пятидесяти стран мира, большая часть фотографий ранее не публиковалась. Помимо яркого визуального оформления путеводитель также содержит подробные истории «андерсоновских» мест, которые сопровождают и посты в инстаграме.